Il Libano meridionale affronta la nuova dottrina israeliana: la minaccia di occupazione prolungata

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Lo studio israeliano mette in discussione il principio stesso del ritiro

Israele potrebbe cercare di mantenere posizioni militari a lungo termine nel sud del Libano, anche se i negoziati con Beirut portarono a nuovi accordi di sicurezza. Questa prospettiva è particolarmente evidente in uno studio pubblicato il 12 ottobre 2026 dall’Istituto israeliano per gli studi di sicurezza nazionale. Il suo autore, il generale Tamir Hayman, ex capo dell’intelligenza militare israeliana tra il 2018 e il 2021, descrive una profonda trasformazione della dottrina della difesa israeliana dal 7 ottobre 2023. Il cambiamento più importante è l’enfasi posta sui territori oltre i confini. In questo approccio, la sicurezza di Israele non si basa più solo sulla capacità di respingere un attacco. Essa implica anche mantenere posizioni in avanti nel territorio avversario al fine di scoraggiare le minacce. Questa logica applicata al Libano potrebbe rendere un prelievo completo molto più difficile da ottenere.

Lo studio presenta dieci principi progettati per descrivere l’evoluzione del pensiero militare israeliano. Hayman afferma che questa è la sua interpretazione, volutamente spinta a alimentare il dibattito strategico. Non è quindi una dottrina formale adottata dal governo israeliano. Tuttavia, la sua analisi merita particolare attenzione. L’ex capo dell’intelligenza ora gestisce un istituto influente nei circoli di sicurezza israeliani. Soprattutto, diversi orientamenti che descrive corrispondono alle pratiche militari osservate nel sud del Libano. Il mantenimento di posizioni attraverso il confine, le operazioni preventive e il desiderio di impedire il ritorno di Hezbollah a determinate aree fanno parte di questa logica. Il problema di Beirut è specifico: se Israele considera ora la presenza militare nel territorio libanese come parte della propria sicurezza, le garanzie offerte dall’esercito libanese non possono più essere sufficienti per assicurare il suo ritiro.

La guerra permanente sostituisce i periodi di calma

Il primo cambiamento descritto da Tamir Hayman riguarda come concepire la guerra. Nella dottrina israeliana tradizionale, le operazioni militari dovrebbero rimanere limitate nel tempo. L’obiettivo era quello di ottenere una vittoria o un vantaggio che sarebbe poi tornare a un periodo di calma. Questa stabilità dovrebbe promuovere lo sviluppo economico e sociale del paese. L’ex capo dell’intelligenza crede che questo concetto sia stato profondamente modificato dall’ottobre 2023. Secondo la sua analisi, Israele ora tende a vedere il confronto militare come una situazione duratura, piuttosto che un’eccezione. La guerra non sarebbe più necessariamente seguita da un lungo periodo di stabilità. Sarebbe diventato uno strumento permanente di gestione delle minacce.

Ciò avrà un impatto diretto sui negoziati con il Libano. Un cessate il fuoco non significa più automaticamente la fine delle operazioni militari. Potrebbe semplicemente segnare una riduzione temporanea della loro intensità. Israele avrebbe quindi mantenuto la possibilità di riprendere gli scioperi o gli interventi di terra quando ritiene che una minaccia venga ripristinata. Questo approccio spiegherebbe la difficoltà di trasformare gli accordi militari in stabilità duratura. Le autorità libanesi chiedono di porre fine agli attacchi e al rispetto della loro sovranità. La logica di Hayman, al contrario, dà un posto centrale alla libertà di azione militare. Il disaccordo non riguarda quindi solo le condizioni di un cessate il fuoco. Si tratta della definizione stessa di sicurezza dopo la fine dei combattimenti.

La difesa avanzata trasforma il territorio libanese in una zona militare

Il principio più preoccupante per il Libano è la difesa avanzata. Hayman ritiene che Israele dovrebbe stabilire, ove possibile, zone difensive oltre i suoi confini. L’obiettivo sarebbe quello di rimuovere le minacce e spostare gli scontri al territorio avversario. Questo approccio non si basa solo sulla sorveglianza dei confini. Si tratta di una presenza militare in aree al di fuori del territorio israeliano. L’ex ufficiale dell’intelligence stabilisce anche un collegamento diretto tra questa difesa avanzata e operazioni offensive. Una posizione difensiva potrebbe servire da punto di partenza per nuovi interventi militari. L’area sicura non sarebbe quindi esclusivamente destinata a prevenire un attacco. Sarebbe parte della strategia militare israeliana.

Questo approccio altera profondamente le condizioni per un possibile ritiro dal Sud. In senso convenzionale, le forze israeliane potrebbero lasciare i territori occupati dopo aver ottenuto garanzie di sicurezza di confine. Nella dottrina descritta da Hayman, la loro presenza attraverso questo confine potrebbe essere vista come una garanzia indispensabile. Il ritiro non sarebbe più una semplice decisione relativa al rispetto di un accordo. Potrebbe essere presentato come una riduzione delle capacità difensive israeliane. È proprio questa contraddizione che minaccia i negoziati. Beirut chiede il ripristino della sua autorità in tutto il suo territorio. Israele potrebbe continuare a considerare alcune posizioni libanesi necessarie per la sua sicurezza, indipendentemente dagli impegni assunti dalle autorità libanesi.

Le posizioni israeliane nel Sud danno una dimensione concreta a questa dottrina

Le informazioni pubblicate il 20 ottobre 2026 mostrano che la questione dell’occupazione va oltre il dibattito teorico. Le forze israeliane mantengono posizioni nel sud del Libano e continuano le loro operazioni militari. Le autorità libanesi denunciano la distruzione di villaggi, scioperi aerei e ripetuti sorvoli del territorio. Essi chiedono anche il ritiro dei settori occupati nell’ambito dell’accordo negoziato con la mediazione americana. Secondo le informazioni riportate, Israele non aveva soddisfatto gli impegni previsti dalla conclusione dell’accordo. Né le discussioni sulle aree sperimentali hanno portato al progresso previsto da Beirut. La presenza militare israeliana rimane uno dei principali ostacoli al processo diplomatico.

La situazione territoriale potrebbe anche deteriorarsi in caso di ulteriore confronto regionale. Le informazioni pubblicate il 20 ottobre si riferiscono alle minacce del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, riguardanti l’espansione delle operazioni in Libano. L’ipotesi di una progressione israeliana al fiume Awali appare nelle analisi sui rischi di una nuova guerra. Non si tratta di un’operazione già in corso o di un piano da confermare. Esso illustra tuttavia l’entità delle minacce sul territorio libanese. Alcune analisi si riferiscono anche a una presenza israeliana che rappresenta circa il 6 per cento della zona del Sud. Questa cifra deve essere considerata come una stima riportata, non come misura territoriale ufficialmente verificata nei documenti disponibili.

I villaggi distrutti complicano il ritorno degli abitanti

Le conseguenze della presenza israeliana non sono limitate alle posizioni militari. La distruzione e lo spostamento delle persone influiscono anche sulle condizioni di vita nelle regioni interessate. I rapporti del 20 ottobre descrivono villaggi danneggiati, case distrutte e residenti impedito di tornare alle condizioni normali. La continuazione delle operazioni israeliane complica gli sforzi di ricostruzione e il ritorno sostenibile delle persone. Queste difficoltà riguardano direttamente le autorità libanesi, che desiderano ripristinare i propri servizi e rafforzare la loro presenza amministrativa nel Sud. In particolare, il presidente Joseph Aoun ha chiesto alle forze di sicurezza di espandere la loro presenza in villaggi non occupati da Israele. Questa decisione è intesa a rassicurare i residenti e facilitare il loro accesso alle pubbliche amministrazioni.

L’occupazione prolungata potrebbe aggravare queste difficoltà. Più la distruzione continua, maggiore è la necessità della riabilitazione dei villaggi. Il ritorno dei residenti dipende da diverse condizioni: sicurezza, accesso agli alloggi, il funzionamento delle infrastrutture e la possibilità di riprendere le attività economiche. La presenza di forze libanesi non è necessariamente sufficiente a ripristinare queste condizioni quando le operazioni militari continuano nelle vicinanze. La dottrina di difesa avanzata di Hayman aggiunge una dimensione strategica a questa situazione. Se Israele cercasse di mantenere zone al di là del suo confine, lo spostamento della popolazione potrebbe continuare. Tuttavia, i documenti non stabiliscono che la distruzione osservata è tutto parte di un piano ufficiale per prevenire permanentemente il ritorno degli abitanti. Tuttavia, mostrano che le loro conseguenze materiali complicano il ripristino della vita civile.

Negoziati Tampa contro due opposti concetti di sicurezza

La riunione militare prevista per il 20 ottobre 2026 a Tampa si svolge in questo contesto. Le autorità libanesi desiderano porre fine agli attacchi israeliani, al ritiro dei territori occupati e all’attuazione degli impegni contenuti nell’accordo quadro. La questione dei prigionieri libanesi è anche una delle questioni che Beirut intende affrontare. Israele pone il disarmo di Hezbollah al centro delle discussioni. Washington cerca di mantenere il processo e vuole rafforzare i meccanismi di comunicazione tra i due eserciti. Queste linee guida rivelano diverse priorità. Il Libano chiede misure territoriali e di sicurezza immediate. Israele chiede garanzie sulle capacità militari di Hezbollah. Gli Stati Uniti stanno cercando di stabilire accordi per continuare a discutere nonostante queste differenze.

La dottrina descritta da Hayman potrebbe complicare ulteriormente questa negoziazione. Anche se l’esercito libanese ha ottenuto nuovi impegni per il controllo territoriale, Israele potrebbe continuare a difendere il mantenimento di certe posizioni avanzate. Il disaccordo si riferirebbe poi al valore delle garanzie offerte. Per Beirut, la distribuzione delle sue forze e l’attuazione degli impegni internazionali dovrebbero consentire il ritiro israeliano. Nella logica di difesa avanzata, la presenza militare al di là del confine può rimanere necessaria, anche dopo nuove disposizioni sono state messe in atto. Questa contraddizione spiegherebbe perché alcune fonti ufficiali libanesi esprimono poco ottimismo sulla riunione di Tampa. Essi ritengono che le discussioni potrebbero mantenere un processo diplomatico senza produrre cambiamenti immediati sul terreno.

Il disarmo di Hezbollah non risolverà automaticamente il problema dell’occupazione

Le richieste israeliane su Hezbollah sono centrali per i negoziati. Israele vuole impedire al movimento di ricostruire le capacità militari che potrebbero minacciare il suo territorio. Allo stesso tempo, le autorità libanesi stanno cercando di rafforzare il controllo statale sulle armi e di sviluppare la presenza militare nel Sud. Tuttavia, la dottrina della difesa avanzata introduce una difficoltà aggiuntiva. Se Israele ritiene che la sua sicurezza richieda il mantenimento delle posizioni militari al di là del suo confine, la questione dell’occupazione potrebbe rimanere anche dopo la garanzia relativa a Hezbollah. Il ritiro dipenderebbe quindi da una valutazione israeliana più ampia dei rischi regionali.

Questa è una delle lezioni principali dello studio pubblicato il 12 ottobre. Non dimostra che il governo israeliano ha ufficialmente deciso di occupare il Libano meridionale su base sostenibile. Tuttavia, mostra che parte del pensiero strategico di Israele prevede la sicurezza attraverso il mantenimento di zone militari avanzate. In questo contesto, il disarmo di Hezbollah non sarebbe necessariamente considerato una condizione sufficiente per abbandonare queste posizioni. La differenza è fondamentale per i negoziatori libanesi. Significa che le discussioni sulle armi non possono risolvere automaticamente il problema territoriale. Le autorità libanesi dovrebbero quindi ottenere impegni espliciti per quanto riguarda il ritiro, indipendentemente dal regime di sicurezza.

L’occupazione prolungata potrebbe sopravvivere ai cambiamenti politici israeliani

Le elezioni legislative israeliane del 27 ottobre 2026 aggiungono una dimensione politica al dossier. Benjamin Netanyahu cerca di mantenere il potere mentre diversi sondaggi mostrano una progressione dei suoi avversari. Il sostegno pubblico di Donald Trump al Primo Ministro israeliano non era sufficiente, secondo le indagini pubblicate il 19 ottobre, per modificare radicalmente le relazioni elettorali. Le questioni militari occupano un posto importante in questa campagna. Tensioni con Iran e Hezbollah dibattito sulla sicurezza dei combustibili. Tuttavia, le decisioni sul Libano meridionale non dipendono necessariamente dal futuro politico di Netanyahu da solo.

Lo studio di Tamir Hayman illustra questa dimensione più ampia. Descrive un’evoluzione del pensiero strategico israeliano che va oltre le decisioni di un governo particolare. Se la difesa avanzata dovesse essere sostenuta nelle istituzioni militari, un cambiamento di coalizione non garantirebbe automaticamente il ritiro dai territori occupati. I responsabili politici potrebbero adottare approcci diversi ai negoziati, pur mantenendo un approccio simile alle esigenze di sicurezza. Questa ipotesi non consente le decisioni di un futuro governo israeliano. Tuttavia, sottolinea che la risoluzione della questione territoriale potrebbe richiedere più di un cambiamento della maggioranza parlamentare.

Il futuro del Libano meridionale dipenderà dagli impegni raggiunti sul terreno

Le autorità libanesi continuano a favorire i canali diplomatici. Joseph Aoun ritiene che una soluzione negoziata rimanga preferibile ad una nuova guerra, le cui conseguenze sarebbero particolarmente gravi per il popolo del Sud. Il governo di Nawaf Salam cerca anche di rafforzare il sostegno internazionale alle istituzioni libanesi e di prepararsi al futuro della presenza internazionale dopo l’UNIFIL. Questi passi mirano a consolidare l’autorità dello Stato e a consentire il ritorno degli abitanti alle aree colpite dalle operazioni militari.

Tuttavia, i negoziati dovranno rispondere a una domanda specifica: Israele accetta di ritirare le sue forze dai territori libanesi se vengono messe in atto nuove garanzie di sicurezza? La dottrina di difesa avanzata descritta da Tamir Hayman mostra perché questo problema potrebbe diventare più difficile da risolvere. Presenta la presenza militare attraverso i confini come strumento di sicurezza, non solo una conseguenza temporanea di combattimento. Per il Libano, la sfida sarà quindi quella di ottenere impegni territoriali verificabili. Senza un efficace ritiro, le disposizioni militari potrebbero ridurre alcune tensioni senza porre fine all’occupazione.

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