Violenza in Libano: prevenire l’emergenza della polizia

Prevenire la violenza in Libano richiede protezione immediata, sostegno sociale e accesso ai servizi. Le relazioni disponibili non sono sufficienti per stabilire una tendenza nazionale. Questa decrittazione esamina il ruolo delle scuole, dei professionisti e delle istituzioni, senza confondere le difficoltà economiche, la sofferenza psicologica e la responsabilità degli atti commessi.

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Un intervento di polizia può interrompere un attacco. Solo non regola le condizioni in cui si ripete la violenza. I contributi pubblicati l’11 novembre da Ad Diyar e Al Bina ci invitano ad esaminare la prevenzione sociale, il sostegno psicosociale e il ruolo delle istituzioni locali. Questi percorsi devono essere discussi senza trasformare le difficoltà economiche in una spiegazione automatica di ogni cambiamento.

Il primo numero rimane la sicurezza di coloro che sono esposti. La prevenzione aggiunge a questo requisito; Non deve essere usato per rinviare una misura protettiva o per chiedere a una vittima di essere più favorevole a una situazione pericolosa.

I rapporti non sono un censimento della violenza

Ad Diyar cita due relazioni mensili di violenza fisica in un’intervista sul tema. Confronta settembre 2025 a gennaio 2026 non è sufficiente per stabilire una tendenza annuale. La popolazione monitorata, le agenzie che ricevono rapporti, le definizioni utilizzate e l’evoluzione della loro accessibilità devono essere conosciute.

Un aumento può riflettere più fatti, ma anche una migliore opportunità di segnalarli. Una goccia può comportare un miglioramento o, al contrario, una difficoltà nella ricerca di aiuto. Senza una serie omogenea, sarebbe fuorviante presentare queste due osservazioni come prova di un’esplosione o di un ritiro nazionale.

L’analisi dovrebbe anche distinguere tra fatti, vittime, file aperti e interventi. Diversi rapporti possono riguardare la stessa persona. Così, un totale di file non si trasformano meccanicamente in un certo numero di attacchi separati.

Esiste un quadro di salute mentale

Il Ministero della Salute ha lanciato una strategia nazionale per la salute mentale per il 2024-30. Questo quadro è un riferimento per discutere l’accesso all’assistenza e la loro integrazione nei servizi. Non dimostra che chiunque ne abbia bisogno ha già un accompagnamento accessibile.

Soprattutto, la sofferenza psicologica e la violenza non devono essere confusi. Presentare le persone bisognose di cura come pericoloso rafforzerebbe la loro stigmatizzazione e potrebbe spostare coloro che cercano aiuto lontano dai servizi. La valutazione di un rischio concreto si basa su una situazione e un comportamento, non su un’etichetta.

La prevenzione può includere la genitorialità, l’apprendimento di risposte non violente ai conflitti e il rinvio ai professionisti. L’UNICEF in Libano descrive i programmi di sostegno psicosociale e genitoriale, nonché la protezione dalla violenza. La loro utilità è giudicata in termini di durata e le persone effettivamente interessate.

Servizi scolastici e locali come punti di ingresso

L’assenza ripetuta, l’improvvisa ripartizione del comportamento o una richiesta di aiuto possono portare un professionista ad offrire una guida. Questi segni da soli non provano la violenza. Essi giustificano un’attenzione adeguata, rispettando la riservatezza, piuttosto che un’accusa pubblica.

Per questo orientamento al lavoro, l’insegnante, il lavoratore sociale o il personale sanitario devono sapere a chi rivolgersi. Una directory, procedure condivise e monitoraggio dei casi possono impedire che una famiglia venga restituita da un’istituzione all’altra. Le risorse e le scadenze rimangono critiche.

La mediazione richiede anche limiti. Il disaccordo tra le persone in grado di discutere liberamente non è equivalente ad una situazione di minaccia, coercizione o violenza domestica. In queste ultime circostanze, riunire le parti senza una valutazione può esporre ulteriormente la vittima. La sicurezza e l’accesso ai rimedi devono avere la precedenza.

Misurare cosa realmente cambia

Una politica di prevenzione dovrebbe seguire la continuità del sostegno, la possibilità di ottenere aiuto e la ripetizione dei fatti, piuttosto che il numero di attività organizzate. Deve anche distinguere i risultati osservati dagli obiettivi annunciati.

Il dibattito libanese ottiene così il superamento dell’alternativa tra repressione e azione sociale. Protezione immediata, responsabilità e prevenzione sono a diverse fasi. Il loro coordinamento può essere valutato senza assegnare collettivamente violenza ai poveri, ai rifugiati o alle persone con disturbi mentali.

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