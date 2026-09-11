Rassegna stampa: Libano sotto pressione dal fronte meridionale in Medio Oriente in mezzo alla ricomposizione

- Advertisement -

43

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ali al-Taher, nuova linea di frattura nel sud

Gli sviluppi nel sud del Libano dominano in gran parte i giornali di venerdì 11 settembre 2026. Il punto di convergenza è la distruzione da parte dell’esercito israeliano di infrastrutture sotterranee nelle altezze di Ali al-Taher. L’operazione causò un tremore in gran parte del Sud. Viene come Nabatiyeh è diventato un problema importante per lo Stato libanese. Le autorità stanno cercando di rafforzare la loro presenza prima che ulteriori sviluppi israeliani cambino la situazione sul terreno.

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 descrive un Libano di fronte a un « parto » regionale e una fase considerata complessa e pericolosa. Il giornale pone l’esplosione di Ali al-Taher al centro del suo trattamento. Secondo le sue informazioni, le autorità libanesi non avevano ancora ricevuto una notifica ufficiale mercoledì sera relativa alla data della prossima sessione di negoziazione. Tuttavia, i media israeliani hanno segnalato un incontro a Roma martedì e mercoledì. Nel frattempo, lo stato sta cercando di consolidare la sua presenza a Nabatiyeh e nei suoi dintorni. Il giornale sottolinea, tuttavia, che il dispiegamento dell’esercito non può essere separato dalla continuazione delle operazioni israeliane e l’assenza, secondo la sua analisi, della pressione statunitense sufficientemente forte per fermare questa escalation.

Al Jumhouria dell’11 settembre 2026 conferma che le altezze di Ali al-Taher sono diventate il simbolo del nuovo equilibrio di potenza. Il giornale riporta che una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata dopo le esplosioni. L’esercito israeliano sosteneva di aver completato la distruzione delle strade sotterranee nella zona. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ministro della difesa hanno anche presentato l’operazione come un passo nella creazione di quello che chiamano una zona di sicurezza nel sud del Libano. Questa formulazione alimenta le preoccupazioni libanesi. Esso suggerisce che le operazioni israeliane non sono più limitate agli scioperi one-off contro le infrastrutture attribuite a Hezbollah.

Al Sharq dell’11 settembre 2026 riporta anche uno shock di 4,1-magnitudine e indica che le esplosioni israeliane hanno usato più di 1.100 tonnellate di esplosivi per distruggere i tunnel a Al-Taher altezze. Il quotidiano mette questo episodio in una domanda più ampia: quanto può salire e chi può impedire la sua estensione a Nabatiyeh? La città diventa così un test per la capacità dello Stato di occupare la terra politicamente, amministrativamente e militarmente prima che la situazione venga nuovamente trasformata dalla forza.

Asharq Al-Awsat dell’11 settembre 2026 descrive le esplosioni come un evento paragonabile a un piccolo terremoto. Il giornale assume anche la magnitudo 4.1 e l’annuncio israeliano che più di due chilometri di infrastrutture sotterranee erano state distrutte. Questa convergenza dei giornali sulla potenza delle esplosioni dà ad Ali al-Taher una portata che supera la dimensione militare. Il sito diventa un marcatore politico. Israele intende dimostrare che può cambiare la realtà territoriale. D’altra parte, il Libano cerca di impedire a questo precedente di estendersi ad altri settori.

Nabatiyeh mette lo stato prima della prova della sua sovranità

Il dibattito si sta muovendo rapidamente verso la presenza dello Stato. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riporta le parole di Joseph Aoun al Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica afferma che « è giunto il momento che lo Stato ritorni al Sud ». Egli assicura agli abitanti di Nabatiyeh, Tiro e Salim Arabo che le istituzioni non possono stare lontano dalle loro preoccupazioni. Ha anche chiesto a ogni ministero di contribuire al sostegno degli abitanti. Il messaggio va oltre l’unico problema di sicurezza. La presenza dello Stato deve anche assumere la forma di strade, scuole, abitazioni e servizi pubblici.

Nawaf Salam sviluppa la stessa logica. Secondo Ad Diyar dell’11 settembre 2026, il Primo Ministro considera la presenza militare nel Sud come un fattore di fiducia. Ha sottolineato che le persone erano principalmente esigenti servizi essenziali. Il governo aveva esaminato la riabilitazione stradale, il ritorno a scuola e la fornitura di alloggi prefabbricati. La distribuzione militare è quindi presentata come una delle componenti di un più ampio ritorno di amministrazione.

Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce lo stesso orientamento del Consiglio dei ministri. In particolare, il governo ha approvato un progetto per prevenire le transazioni immobiliari in aree occupate dall’esercito israeliano. Questa decisione dà una dimensione terrestre al confronto. La sfida non è più solo per prevenire nuovi progressi militari. Si tratta anche di preservare i diritti di proprietà nei territori in cui la sovranità libanese è direttamente testata.

Tuttavia, il problema rimane con l’efficacia di questa strategia. Al Jumhouria dell’11 settembre 2026 nota che il rafforzamento del meccanismo ufficiale a Nabatiyeh mira a creare un nuovo modello della presenza statale in aree sotto pressione israeliana. L’obiettivo è quello di ridurre le lacune di sicurezza e gli argomenti utilizzati da Israele. Ma il giornale riferisce anche le paure: queste misure possono rimanere solo palliativi se non sono accompagnati da copertura internazionale in grado di frenare le operazioni israeliane.

La questione dell’esercito divenne centrale. Al Jumhouria dell’11 settembre 2026 riferisce su un nuovo programma di cooperazione europea per le forze di sicurezza libanesi, con particolare attenzione all’esercito. Esso dovrebbe includere formazione, consulenza, attrezzature e costruzione di capacità amministrative. Il giornale osserva, tuttavia, che questo non prevede la distribuzione di una nuova forza europea in Libano o una missione europea per disarmare Hezbollah. La responsabilità di questo caso sarebbe rimasta con lo Stato e l’esercito libanese.

Negoziati a rischio di escalation

Il terzo elemento importante è la fragilità del canale diplomatico. Al Jumhouria dell’11 settembre 2026 riporta che i media israeliani annunciano un’ottava sessione di negoziazione a Roma. Tuttavia, le autorità libanesi indicano che non hanno ricevuto una convocazione ufficiale degli Stati Uniti. Il Libano ha anche riferito che preferiva un incontro dopo il 16 settembre, a causa della prevista presenza di Joseph Aoun a Parigi in preparazione della conferenza di supporto militare.

Questa incertezza illustra il divario tra la negoziazione e il terreno. Da un lato, Washington continua a presentare il quadro negoziale come il modo per affrontare le questioni di sicurezza e sovranità. D’altra parte, Israele continua i suoi scioperi e la sua distruzione. Questa contraddizione alimenta un dibattito interno sempre più intenso sull’utilità del processo.

Nabih Berri esprime una delle posizioni più pessimistiche. Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 riferisce che il Presidente del Parlamento sostiene di non essere ottimista. Esso ritiene che gli attuali movimenti diplomatici siano inutili e ritiene che l’accordo quadro sia diventato obsoleto. Egli sostiene anche che la situazione è pericolosa e che le soluzioni rimangono remote. Il suo apprezzamento contrasta con la volontà presidenziale di mantenere un percorso politico.

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 menziona due mesi potenzialmente decisivi. Il giorno è legato alle elezioni israeliane il 27 ottobre e alle elezioni a metà termine degli Stati Uniti all’inizio di novembre. Secondo fonti citate dal giornale, Benjamin Netanyahu potrebbe essere tentato di cercare un risultato militare che potrebbe cambiare il rapporto politico prima dell’elezione. Il rischio è quello di un’operazione più ampia in Libano. Questa ipotesi rimane una valutazione attribuita alle fonti del giornale e non un fatto stabilito. Tuttavia, ci permette di capire perché Nabatiyeh si concentra così tanta attenzione.

Hezbollah sembra, in diversi conti, evitare per il momento una risposta che aprirebbe immediatamente un confronto generale. Al Jumhouria dell’11 settembre 2026 ritiene che il movimento stia cercando un nuovo modo per rispondere alle operazioni israeliane dopo la trasformazione dell’equilibrio del potere dal 2024. Secondo il giornale, la vecchia logica di deterrenza non è più riproducibile direttamente. Hezbollah terrà conto anche del calendario elettorale israeliano e cercherà di non fornire a Netanyahu il pretesto di una più ampia escalation.

Da Hormuz a Bab al-Mandab, il Libano è entrato nella crisi regionale

Allo stesso tempo, la crisi libanese fa parte di un confronto regionale molto più ampio. Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 mette in primo piano le tensioni tra Washington e Teheran. Donald Trump dice che la guerra potrebbe finire dopo le elezioni a medio termine degli Stati Uniti il 3 novembre. L’Iran risponde con un discorso fermo. Un comandante delle Guardie Rivoluzionarie annunciò che le forze iraniane erano pronte a condurre operazioni offensive rapide. Allo stesso tempo, il giornale riferisce sui continui sforzi diplomatici da parte del Qatar, dell’Arabia Saudita e dell’Oman per ridurre l’escalation e preservare la navigazione marittima.

Lo Yemen è l’altro cambiamento importante della giornata. Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 riporta la cattura di Mokha da parte degli Houthis dopo il rapido crollo delle posizioni governative a Hays e Khokha. Secondo i funzionari militari di cui sopra, gli Huthies si stanno avvicinando Bab al-Mandab e hanno anche avanzato a diverse isole del Mar Rosso. Questa evoluzione altera la portata della guerra. Bab al-Mandab è una delle parti chiave del commercio marittimo mondiale. Il suo controllo o il suo disturbo avrebbero quindi effetti molto oltre lo Yemen.

Al Akhbar dell’11 settembre 2026 collega direttamente questa progressione al confronto con l’Iran. Il giornale ritiene che l’evoluzione dell’equilibrio del potere attorno a Bab al-Mandab, unita alle tensioni nello Stretto di Ormuz, aumenti la capacità di pressione del campo iraniano. Ha anche sottolineato il ruolo della mediazione saudita, omani e pakistana. In questa lettura, il Libano non è un teatro isolato. Il suo fronte meridionale dipende anche dall’evoluzione del confronto tra Washington, Teheran e i loro alleati.

Asharq Al-Awsat dell’11 settembre 2026 presenta la situazione yemenita da un angolo diverso. Il Presidente del Consiglio Presidenziale yemenita, Rashad al-Alimi, sostiene che non permetterà a Bab al-Mandab di diventare un altro « hormuz ». Le forze governative riorganizzarono i loro accordi a sud di Mokha dopo l’avanzata di Huthie. Questa discrepanza nel trattamento tra i giornali è importante. I fatti centrali convergono su un importante progresso militare del Houthis. Tuttavia, il loro significato strategico varia notevolmente secondo le linee editoriali.

Il filo principale di questo Uno è quindi meno un evento unico della stessa dinamica. Il Libano sta cercando di consolidare l’autorità statale nel sud, mentre Israele trasforma la situazione militare attorno ad Ali al-Taher. Allo stesso tempo, i negoziati rimangono incerti e il confronto tra Stati Uniti e Iran si estende alle rotte marittime regionali. Il progresso del Houthis verso Bab al-Mandab aggiunge un nuovo fattore di pressione. Il sud libanese è quindi all’incrocio di tre calendari: quello del ritorno dello Stato, quello delle scelte militari israeliane e quello di un confronto regionale il cui risultato rimane aperto.

Politica locale: lo Stato cerca di riprendere l’iniziativa nel Sud, mentre il dibattito sulle armi e la sovranità sta diventando più duro

Il ritorno dello Stato al Sud diventa la priorità politica

La situazione nel sud del Libano impone il suo ritmo alla politica interna. Le operazioni israeliane, il destino di Nabatiyah e il rafforzamento della presenza dell’esercito ora posto il problema dell’autorità statale al centro del dibattito. Diversi giornali l’11 settembre 2026 notano che il file è al di là della sicurezza. Colpisce il funzionamento delle istituzioni, dei servizi pubblici, delle armi di Hezbollah e la capacità del governo di attuare le proprie decisioni.

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che Joseph Aoun dedicò una parte importante del Consiglio dei ministri alla situazione degli abitanti di Nabatiyah, Tiro e Salim arabo. Il Presidente ha assicurato loro che lo Stato aveva sentito i loro appelli. Ha chiesto tutti i mezzi disponibili per essere mobilitati per aiutarli a rimanere sulla loro terra. Ha detto soprattutto che « è giunto il momento che lo stato ritorni al Sud ». Questa dichiarazione stabilisce una linea politica. Il ritorno dello Stato non deve essere limitato alla distribuzione militare. Ogni ministero è chiamato ad intervenire nella sua area per ripristinare i servizi e sostenere la popolazione.

Nawaf Salam sostiene un approccio paragonabile. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che il Primo Ministro vede la presenza militare come fattore di fiducia. Il governo vuole coinvolgere questa presenza nella riabilitazione delle strade, la preparazione dell’anno scolastico e l’installazione di alloggi prefabbricati. La questione del Sud è quindi trattata come un dossier amministrativo e sociale e militare. Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce anche che Nawaf Salam insiste sul ruolo del Consiglio del Sud, in coordinamento con il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione. A suo avviso, i mezzi disponibili devono beneficiare tutti gli abitanti senza distinzione.

Al Sharq dell’11 settembre 2026 punti allo stesso orientamento. Joseph Aoun ha presentato il Sud come parte essenziale del Libano. Il governo cerca quindi di esprimere concretamente questa affermazione. In particolare, il Consiglio dei ministri ha approvato un progetto di legge che preveda le transazioni immobiliari nelle aree occupate dall’esercito israeliano. La decisione è intesa a proteggere i diritti della terra nei settori in cui l’autorità di Stato è direttamente contestata. Risponde anche alle preoccupazioni che il cambiamento della situazione militare avrà conseguenze durevoli per la proprietà della terra.

La questione di Nabatiyeh diventa così un test. Al Sharq dell’11 settembre 2026 sottolinea che lo Stato intende rafforzare la presenza delle sue istituzioni e servizi in città. Il ministro degli interni Ahmad al-Hajjar ha ricordato, tra l’altro, il rafforzamento della presenza delle Forze di Sicurezza Interna dopo la riabilitazione degli edifici amministrativi. La logica ufficiale è quella di occupare lo spazio dalle istituzioni prima che le operazioni israeliane creino una nuova realtà. Tuttavia, questa politica rimane soggetta ad una limitazione importante: la capacità del Libano di impedire a Israele di continuare le sue operazioni non dipende solo dalle decisioni prese a Beirut.

L’esercito al centro del nuovo rapporto di potere interiore

L’aumento del ruolo dell’esercito appare in quasi ogni trattamento della politica locale. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che il comandante dell’esercito, Rodolphe Haykal, ha assistito ad una manovra di munizioni dal vivo nel Jurd d’Al-Qaaa nel Bekaa. Ha sottolineato il mantenimento della disponibilità operativa nonostante il numero crescente di missioni. Il suo messaggio ai militari è politico e militare: la scommessa dei libanesi rimane quella dell’esercito, e una forte istituzione deve permettere al paese di passare attraverso il periodo attuale.

Questa centralità dell’esercito alimenta anche le aspettative per la conferenza internazionale dedicata al suo sostegno. Al Sharq dell’11 settembre 2026 riferisce che Ibrahim Kanaan considera questa conferenza un passo essenziale. Ha invitato la comunità internazionale a trasformare i suoi impegni in misure concrete. Esso collega direttamente il sostegno all’esercito alla capacità dello stato di riprendere il suo ruolo. Kanaan sostiene anche che il dolore del Sud riguarda l’intero paese e che una soluzione politica è una reale possibilità di uscire dalla guerra.

Al Jumhouria dell’11 settembre 2026 descrive un nuovo programma europeo per rafforzare le forze di sicurezza libanesi, in primo luogo l’esercito. Il programma dovrebbe riguardare la formazione, la consulenza, la capacità amministrativa e alcune attrezzature. Il giornale afferma che non si tratta di creare una forza europea per sostituire la United Nations Interim Force o disarmare Hezbollah. Il disarmo rimane una responsabilità dello Stato libanese e del suo esercito.

Questa distinzione è importante nel dibattito interno. Parte delle forze politiche ritiene che il rafforzamento dell’esercito deve portare ad una più rapida applicazione del principio del monopolio di Stato delle armi. Un altro stress, prima, la cessazione delle operazioni israeliane e il ritiro dei territori occupati. Queste due priorità non sono sempre presentate come incompatibili. Tuttavia, c’è disaccordo sull’ordine in cui dovrebbero essere applicati.

Al Binaa dell’11 settembre 2026 riporta così la posizione dell’ex ministro Wadih al-Khazen. Egli crede che il Libano adempia i suoi obblighi mentre Israele continua le sue operazioni. Esso chiede quindi la piena attuazione della risoluzione 1701 e la protezione della missione militare nel sud. Secondo questo approccio, rafforzare lo Stato non può produrre i suoi effetti se gli impegni imposti ai vari attori rimangono sbilanciati.

Le armi di Hezbollah dividono ancora la scena politica

Il dossier delle armi rimane il principale divario politico. I giornali hanno chiaramente posizioni opposte, a volte in termini molto difficili. Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 riferisce che il deputato Sami Gemayel chiede al governo cosa ha effettivamente implementato delle sue decisioni sovrane. Il presidente del Kataëb chiede un calendario preciso e vuole conoscere gli ostacoli alla loro attuazione. Egli afferma anche che l’esercito deve svolgere un ruolo centrale nel monopolio delle armi dello Stato e nell’attuazione delle decisioni governative riguardanti Hezbollah.

Hezbollah risponde con una lettura inversa. Al Binaa dell’11 settembre 2026 riporta le dichiarazioni del deputato Ali Ammar, membro del blocco Resistance Loyalty. Ha accusato gli Stati Uniti di intervenire negli affari interni libanesi e ha chiesto a Washington di smettere di imporre le sue politiche sul paese. Egli sostiene che le persone libanesi devono determinare le loro scelte attraverso il dialogo tra le loro varie componenti. Il vice Hassan Fadllallah, da parte sua, pone l’occupazione israeliana, lo spostamento degli abitanti e le conseguenze sociali della guerra tra le sfide prioritarie.

Questo confronto mostra che la questione delle armi non è limitata ad una discussione tecnica sul ruolo dell’esercito. Si riferisce a due concetti di sovranità. Per gli avversari di Hezbollah, l’esistenza di una capacità militare autonoma impedisce allo Stato di controllare pienamente le decisioni di guerra e di pace. Per Hezbollah e i suoi alleati, la sovranità richiede innanzitutto la capacità di resistere all’occupazione e non permettere a un potere straniero di dettare le scelte del Libano.

Al Akhbar dell’11 settembre 2026 si occupa anche di questa frattura attraverso le relazioni tra le Forze libanesi, la Siria e Hezbollah. Il giornale riporta che Samir Geagea sarebbe ostile a qualsiasi dialogo tra Damasco e Hezbollah prima di risolvere il problema delle strutture militari e di sicurezza del movimento. Secondo le informazioni pubblicate, questa posizione è stata esposta ai funzionari siriani. Il quotidiano afferma inoltre che la Turchia promuova un approccio diverso basato sul dialogo per evitare un aumento delle tensioni tra Libano e Siria. Queste informazioni sono attribuite dal giornale alle sue fonti e devono quindi essere considerate come tali.

Berri mostra il suo pessimismo mentre il Parlamento riprende il suo ruolo di arbitro

Nabih Berri occupa un posto particolare in questa sequenza. Al Joumhouria, dell’11 settembre 2026, riferisce che il presidente della Camera ha dichiarato di essere pessimista sugli sviluppi. Esso ritiene che le soluzioni rimangano lontane e ritiene che i movimenti diplomatici in corso non abbiano prodotto risultati significativi. A livello nazionale, tuttavia, ha mantenuto l’idea di controllo parlamentare del governo. Quando è stato chiesto l’azione dell’esecutivo, ha detto che la responsabilità deve avvenire in Parlamento.

Il calendario parlamentare stesso è stato cambiato per motivi politici e simbolici. Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 riferisce che Berri aveva organizzato una sessione di discussione del governo il 13 e 14 settembre. Dopo uno scambio con Sami Gemayel, accettò di tenere conto della commemorazione dell’assassinio di Bachir Gemayel. Il quotidiano presenta questa decisione come un desiderio di non aggiungere una tensione commemorativa alle attuali divisioni politiche.

Allo stesso tempo, gli eurodeputati stanno preparando dibattiti sociali e finanziari. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che Hadi Aboul Hosn ritiene che le attuali pretese sociali siano legittime. Ha chiesto maggiori entrate pubbliche senza imporre ulteriori oneri per i cittadini. In particolare, cita il miglioramento delle entrate doganali, la lotta contro l’evasione fiscale e il recupero delle entrate da beni pubblici marittimi e fluviali. A suo avviso, tali risorse dovrebbero essere utilizzate per aumentare la spesa sociale e per rivedere la remunerazione del settore pubblico e dei pensionati.

Il Consiglio dei ministri ha anche affrontato la situazione dei pensionati militari e civili. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 afferma che il Ministero delle Finanze ha avuto il compito di studiare le cifre e le modalità di finanziamento di nuove spese per mezzo di entrate che non pesano più pesantemente sui cittadini. Questa domanda annuncia una importante battaglia di bilancio. Wage sostiene di fronte alla necessità di mantenere l’equilibrio finanziario mentre lo stato sta cercando di ripristinare i suoi servizi.

Riforme, università e amnistia completano l’agenda istituzionale

Nonostante l’emergenza di sicurezza, il governo sta perseguendo diverse questioni istituzionali. Il Consiglio dei Ministri ha nominato cinque membri del Consiglio di Concorrenza: Adnan Rammal, Jamil Jalilati, Pascal Daher, Eliane Nehme e Anis Bou Diab. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che questa nomina deve in particolare rafforzare la lotta contro le situazioni del monopolio. Il governo ha anche deciso di dedicare una sessione specifica alla questione dei rifiuti.

La situazione dell’Università libanese è anche aperta. Al Binaa dell’11 settembre 2026 afferma che il governo mantiene i criteri per il mantenimento a tempo pieno degli insegnanti di contratto. Deve essere tenuto conto delle necessità, della specializzazione, della competenza e dell’equità. I contratti sarebbero suddivisi in quattro fasi, con il controllo finale dei nomi prima della continuazione del procedimento. Questo caso dimostra che l’esecutivo sta cercando di preservare l’attività istituzionale ordinaria nonostante la crisi del Sud.

Infine, la decisione sull’applicazione della legge sull’amnistia generale introduce un nuovo fronte politico e giuridico. Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce che il Consiglio costituzionale ha sospeso, a maggioranza, l’applicazione della legge sull’amnistia generale e l’eccezionale riduzione di talune sentenze. Al Sharq dell’11 settembre 2026 afferma che la decisione viene dopo l’appello contro il testo. Deve essere comunicato ufficialmente a Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Tutti questi dossier rivelano una politica interna organizzata intorno a due livelli simultanei. Il primo è esistenziale: sovranità, sud, esercito, armi Hezbollah e rischia un’estensione della guerra. La seconda riguarda il normale funzionamento dello Stato: bilancio, università, concorrenza, rifiuti, salari, riforme e legislazione. La sfida del governo ora è quella di affrontare entrambi senza permettere all’emergenza militare di sospendere le riforme su base sostenibile, o l’attività istituzionale per mascherare la gravità dell’equilibrio del potere nel Sud.

Quotazioni e discorsi di figure politiche: sovranità, sud e armi al centro dei discorsi

Joseph Aoun pone il ritorno dello stato al centro del suo discorso

Le dichiarazioni di Joseph Aoun occupano un posto importante nella stampa libanese dell’11 settembre 2026. Disegnano una linea politica incentrata sul ritorno dello Stato, sulla protezione del Sud e sul rifiuto degli scontri tra Libano. Il Presidente della Repubblica cerca anche di unire la sovranità alla ricostruzione delle istituzioni. Il suo discorso non è quindi limitato alle questioni militari.

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che Joseph Aoun si è rivolto direttamente agli abitanti di Nabatiyah, Tiro e Salim Arabo presso il Consiglio dei Ministri. « Abbiamo ascoltato le vostre chiamate, siamo al vostro fianco », ha detto. Egli ha aggiunto che lo Stato non poteva stare lontano da loro e deve mobilitare i mezzi disponibili per garantire la loro ritenzione sulle loro terre. La sua formula più politica è chiara: « È giunto il momento che lo Stato ritorni al Sud. Egli descrive questa presenza come una responsabilità collettiva. Ogni dipartimento deve partecipare allo sforzo.

Al Binaa dell’11 settembre 2026 ripete la stessa dichiarazione e insiste sul fatto che il Sud è una parte essenziale del paese. Joseph Aoun non riduce questo ritorno all’esercito. Esso chiede una mobilitazione dell’intero apparato pubblico. Questa precisazione gli dà una portata più ampia. La sovranità deve essere tradotta nella presente amministrazione, nei servizi e nella capacità di soddisfare le esigenze del popolo.

Un altro intervento presidenziale, riportato da Al Binaa dell’11 settembre 2026, riguarda le relazioni tra poteri libanesi e stranieri. Di fronte a una delegazione, Joseph Aoun afferma che « la nostra lealtà deve andare nel nostro paese » e che chiunque cerchi un sostegno straniero contro un partner interno finisce per perdere. Ricorda che nessuna guerra libanese ha prodotto alcun vero vincitore e che il paese ha sempre pagato il prezzo degli scontri. Questa affermazione viene in un momento in cui le accuse di interferenze straniere tornano alla scena politica.

Joseph Aoun collega anche il restauro statale alla riforma amministrativa. Al Liwaa dell’11 settembre 2026 riferisce che ha chiesto ai nuovi funzionari dell’Autorità per gli appalti pubblici di considerarsi « alla prima linea di difesa del denaro pubblico ». Ritiene che il successo di questa istituzione sia una condizione per ripristinare la fiducia dei donatori e degli Stati partner. La lotta contro la corruzione appare così nel suo discorso come un altro aspetto del ripristino dell’autorità pubblica.

Infine, il Presidente ha sottolineato la necessità di cogliere le opportunità economiche offerte al paese. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che ha chiesto ai ministri di lavorare rapidamente su progetti che potrebbero attrarre investimenti, in particolare quelli menzionati con gli Emirati Arabi Uniti. « Dobbiamo usare una direzione positiva verso di noi nell’interesse del Libano », dice. La ricostruzione politica ricercata nel Sud è quindi associata ad un più generale ripristino della fiducia nello Stato.

Nawaf Salam difende l’esercito e la presenza civile dello Stato

Gli interventi di Nawaf Salam estendono questa direzione, ponendo maggiore enfasi sull’azione governativa. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che il Primo Ministro considera la presenza militare nel Sud come « un fattore di fiducia ». Aggiunge che gli abitanti richiedono servizi essenziali. Questa formula riflette la sua volontà di non presentare la questione meridionale come un problema esclusivamente di sicurezza.

Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce che Nawaf Salam insiste sul sostegno civile per la distribuzione della sicurezza. Il governo vuole rafforzare i servizi nei settori interessati, tra cui Nabatiyah. Ha fatto riferimento a misure adottate per le strade, le scuole e le esigenze delle persone. La presenza dell’esercito deve quindi essere seguita da quella delle amministrazioni.

Il primo ministro sviluppa lo stesso concetto quando riceve una delegazione del Consiglio meridionale. Secondo Al Binaa dell’11 settembre 2026, l’istituzione deve svolgere il suo ruolo di coordinamento con il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione. Ha detto che i mezzi disponibili devono servire tutti gli abitanti del Sud « senza eccezione ». Questa formulazione è di particolare importanza politica in una regione in cui la questione della rappresentanza statale e la questione dell’influenza di Hezbollah rimangono strettamente legate.

La stampa fa anche apparire Nawaf Salam nel dibattito sulla politica estera e sulle armi. Al Akhbar dell’11 settembre 2026 gli dà una posizione a sostegno delle decisioni governative sul monopolio statale della forza. Il quotidiano, tuttavia, presenta questa politica da una prospettiva critica. Questa differenza di trattamento ci ricorda che le stesse dichiarazioni sono interpretate molto diversamente secondo i giornali. Il punto rimane che il governo pone la sovranità e il controllo statale delle armi tra i suoi obiettivi politici.

Nabih Berri: « Non sono ottimista »

Nabih Berri detiene uno dei discorsi più pessimisti del giorno. In un’intervista pubblicata da Al Joumhouria l’11 settembre 2026, il Presidente della Camera ha dichiarato: « Non sono ottimista. Egli ritiene che la situazione generale sia pericolosa e che le soluzioni siano remote. Il suo apprezzamento si basa principalmente sulla morte, la distruzione e l’evoluzione del fronte meridionale.

Berri afferma anche che « l’accordo quadro è caduto ». Esso considera i movimenti diplomatici attuali senza valore fino a quando non producono effetti sul terreno. Il suo linguaggio contrasta con quello dell’esecutivo, che continua a contare su meccanismi di negoziazione. Tuttavia, non ha messo in discussione il ruolo dell’esercito. Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 gli attribuisce questa formula: « L’esercito è la colonna fondamentale e anche il ponte fondamentale della costruzione libanese »

Il relatore si riferiva anche alla sua relazione con Joseph Aoun. Ha riconosciuto l’esistenza di disaccordi su diversi argomenti, ma ha detto che non hanno impedito il loro rapporto. Questa precisazione è significativa in un contesto in cui le questioni del Sud, i negoziati e le armi possono causare tensioni tra istituzioni.

Sul fronte nazionale, Berri promette anche una vera e propria discussione parlamentare con il governo. Alla domanda di Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 sulla valutazione dell’azione dell’esecutivo, ha risposto che sarebbe stato necessario attendere fino al momento della responsabilità. Quindi conferma che tale responsabilità avrà luogo. La sua posizione è quindi quella di mantenere il Parlamento come luogo di confronto politico, impedendo alla divergenza di trasformarsi in una rottura istituzionale.

Hadi Aboul Hosn collega il Sud all’unità nazionale e alle esigenze sociali

Hadi Aboul Hosn ha sviluppato ad Ad Diyar l’11 settembre 2026 un discorso che combina la sovranità nel sud, il dialogo parlamentare e la crisi sociale. Il deputato per il Rally Democratico ritiene che il dispiegamento dell’esercito corrisponda ad una vecchia rivendicazione: lo Stato deve esercitare la sua autorità su tutto il territorio.

Tuttavia, ha fatto una prenotazione. Secondo lui, le misure parziali non sono sufficienti per risolvere il problema. Esso chiede un ritorno ai riferimenti legali e politici, tra cui la risoluzione 1701, l’accordo di armistizio e l’accordo di Taëf. Secondo Ad Diyar, l’obiettivo deve essere la liberazione del territorio e il ripristino della decisione dello Stato.

Aboul Hosn accusa anche Israele di distruggere i villaggi per preparare le condizioni per un insediamento sostenibile. Esso collega questa politica al progetto di un « Grande Israele ». Di fronte a questa minaccia, chiede solidarietà tra i libanesi e un accordo sui principali principi nazionali.

Allo stesso tempo, il deputato difende il dibattito parlamentare. Egli considerava le sessioni dedicate all’inchiesta del governo come un’opportunità per la discussione nazionale. Secondo lui, è chiaro che le differenze devono essere espresse sotto il tetto del Parlamento, purché rimangano soggette all’esigenza di unità nazionale e non alimentano tensioni.

A livello sociale, il suo discorso diventa molto concreto. Descrisse le pretese dei funzionari e dei pensionati come legittime. Egli ha invitato il governo ad aumentare le sue entrate senza gravare i cittadini con nuovi oneri. Cita il miglioramento delle entrate doganali, la lotta contro le frodi fiscali e la raccolta di entrate da aree marittime e fluviali, carriere e altri beni pubblici. Queste risorse dovrebbero quindi essere utilizzate per la salute, la retribuzione sociale e pubblica.

Sami Gemayel chiede il governo per i conti

Sami Gemayel assume una posizione molto più offensiva sul monopolio delle armi. Al Sharq dell’11 settembre 2026 riferisce che il presidente del Kataëb chiede al governo cosa realmente ha eseguito delle sue decisioni sovrane. Le sue domande sono dirette: che cosa hai applicato, qual è l’ostacolo e qual è il calendario?

Gemayel ritiene che l’esercito debba essere sostenuto per esercitare pienamente le proprie responsabilità. Esso collega esplicitamente questo sostegno alla questione del monopolio di Stato delle armi e al disarmo di Hezbollah. Questa posizione è stata presentata anche al suo incontro con l’ambasciatore francese in Libano, Patrick Durel, durante uno scambio dedicato alla conferenza internazionale a sostegno dell’esercito.

Egli ha anche rifiutato che la paura di un confronto interno paralizza le istituzioni. Secondo Al Sharq dell’11 settembre 2026, Gemayel sostiene che parlare del rischio per la pace civile significa che un gruppo minaccia questa pace e che lo Stato non può sottomettersi a questa logica. Il presidente del Kataëb trasforma così la questione delle armi in un’autorità costituzionale: lo Stato deve, secondo lui, essere in grado di attuare le sue decisioni senza la minaccia di un conflitto interno che li rende inefficaci.

Hezbollah denuncia la pressione statunitense e difende il suo concetto di sovranità

Hezbollah risponde a questa linea con un discorso focalizzato sulle interferenze americane e sull’occupazione israeliana. Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce che il deputato Ali Ammar accusa gli Stati Uniti di « ovviamente » intervenire negli affari libanesi. Egli critica le dichiarazioni dell’ambasciata americana e ritiene che Washington stia cercando di imporre condizioni e orientamenti sul Libano.

Ali Ammar sostiene che ciò che i libanesi vogliono è che gli Stati Uniti smettano di danneggiarli e smettono di interferire nei loro affari. Chiede inoltre a Washington di cessare di sostenere Israele e di costringerla a cessare le sue operazioni e l’occupazione del territorio libanese. Ha sostenuto che le persone libanesi potrebbero determinare le proprie scelte attraverso il dialogo tra le diverse componenti del paese.

Egli sostiene anche che Hezbollah vuole uno stato forte. Secondo la relazione di Al Binaa dell’11 settembre 2026, questo Stato deve essere indipendente nella sua decisione, con il suo esercito, popolo e unità nazionale. Il disaccordo con gli avversari di Hezbollah, quindi, non si riferisce in questo discorso al principio di uno stato forte. Si tratta della definizione delle condizioni per questo Stato di essere sovrano e del luogo delle armi di resistenza in questa equazione.

Hassan Fadllallah insiste sulle conseguenze concrete della guerra. Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce che pone l’occupazione del territorio meridionale all’avanguardia delle sfide. Ha poi fatto riferimento alla questione delle persone sfollate internamente dai villaggi di confine e altre zone colpite. Il suo intervento mira a mantenere il dibattito sulle armi nel più ampio contesto delle operazioni israeliane e delle loro conseguenze umane.

Le dichiarazioni politiche dell’11 settembre disegnano così due opinioni concorrenti, ma spesso usano le stesse parole: stato, sovranità, esercito e unità nazionale. Joseph Aoun e Nawaf Salam evidenziano il ritorno concreto delle istituzioni. Nabih Berri avverte l’impasse e richiede risultati. Sami Gemayel esige l’attuazione delle decisioni sulle armi. Hezbollah fa cessare le operazioni israeliane e il rifiuto di interferenze straniere una condizione essenziale di sovranità. Tra queste posizioni, il Parlamento e il governo diventano i luoghi principali per risolvere un conflitto politico che la situazione militare del Sud rende ogni giorno più urgente.

Diplomazia: Il Libano si concentra su Roma, Parigi e sul sostegno internazionale di fronte all’escalation nel sud

Un’ottava sessione di negoziazione annunciata ma ancora circondata da incertezze

La diplomazia libanese si sta evolvendo sotto pressione diretta da operazioni militari nel sud. La distruzione nelle altezze di Ali al-Taher, riguarda intorno a Nabatiyah e le dichiarazioni israeliane su una zona sicura hanno messo i negoziati in una situazione paradossale. Beirut mantiene la scelta diplomatica, ma i risultati raggiunti sul terreno rimangono contestati. Le differenze ora si riferiscono tanto al contenuto delle discussioni quanto alla loro tempistica e alla loro capacità di portare a una ferma duratura alle operazioni israeliane.

Al Jumhouria dell’11 settembre 2026 riferisce che l’autorità di radiodiffusione israeliana ha annunciato un ottavo negoziato tra Libano e Israele a Roma martedì e mercoledì. In particolare, l’incontro dovrebbe prendere in considerazione la creazione di un meccanismo per verificare la situazione in aree sperimentali. Tuttavia, le fonti ufficiali libanesi citate dal giornale indicano che Beirut non aveva ancora ricevuto alcuna notifica ufficiale degli Stati Uniti.

Il calendario è anche problematico. Secondo Al Jumhouria dell’11 settembre 2026, il Libano informò gli americani della sua preferenza per una riunione dopo il 16 settembre. Joseph Aoun deve essere a Parigi durante questo periodo come parte dei preparativi per la conferenza internazionale a sostegno dell’esercito libanese. Due processi diplomatici si intersecano. La prima riguarda i negoziati con Israele. Il secondo mira a rafforzare la capacità dell’istituzione militare responsabile dell’estensione dell’autorità statale.

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 conferma questa incertezza. Secondo le sue fonti ufficiali, lo Stato libanese non era ancora stato informato della data del nuovo incontro a Roma nonostante le informazioni israeliane. Il giornale sottolinea che questa aspettativa viene come le operazioni israeliane continuano ogni giorno. Per Beirut, i negoziati devono quindi andare avanti in quanto le condizioni militari si deteriorano.

Tuttavia, Al Liwaa dell’11 settembre 2026 indica che i funzionari libanesi non vogliono sospendere il processo. Secondo le notizie del quotidiano, Joseph Aoun aveva ribadito che i negoziati sarebbero proseguiti. La presidenza considera questo uno strumento per evitare una guerra più ampia. Tuttavia, rifiuta di interpretare ulteriori discussioni come accettazione delle operazioni israeliane, occupazione o distruzione.

Questa linea presidenziale è importante. Ciò significa che la diplomazia non è presentata come alternativa alla sovranità, ma come uno degli strumenti destinati a ripristinarla. Il problema sta nel divario tra questo obiettivo e risultati immediati. La distruzione di Ali al-Taher ha riacceso la critica del processo.

Nabih Berri sfida l’efficacia del processo diplomatico

Nabih Berri esprime fortemente questa diffidenza. Nella sua intervista a Al Joumhouria l’11 settembre 2026, il presidente della Camera ha dichiarato che « l’accordo quadro è caduto ». Esso ritiene inoltre che gli attuali movimenti diplomatici non siano di valore alla luce degli eventi a terra. La sua posizione non significa un generale rifiuto della diplomazia. Piuttosto, riflette l’idea che la negoziazione perde il suo significato quando non riesce a prevenire la distruzione, la morte o l’espansione dell’occupazione.

Al Binaa dell’11 settembre 2026 riporta una posizione ancora più esplicita del deputato Hani Kobeissi. Ha chiesto un ritorno ai negoziati diretti dopo diverse sessioni, che ha detto non aveva prodotto alcun risultato. Egli chiedeva che le priorità venissero fermate, il ritorno degli abitanti, la ricostruzione e il recupero dei prigionieri.

Queste dichiarazioni mostrano l’esistenza di una frattura nella valutazione del processo. La presidenza e il governo mantengono il canale di negoziazione. Berri e funzionari vicino al movimento Amal insistere più sulla mancanza di risultati concreti. Questa divergenza può diventare maggiore se Israele continua a cambiare la situazione militare mentre le discussioni continuano.

La posizione dell’ex ministro Wadih al-Khazen, riportata da Al Binaa l’11 settembre 2026, si unisce parzialmente a questa critica. Ha chiesto quale potrebbe essere l’utilità dell’accordo quadro se Israele non fosse riuscito a conformarlo, mentre il Libano rimase l’unico paese destinato ad attuare i suoi impegni. Esso chiede la piena attuazione della risoluzione 1701 e ritiene che gli attori internazionali che sostengono gli accordi esistenti abbiano anche la responsabilità di proteggere la missione delle Forze Armate libanesi.

La questione diplomatica fu quindi gradualmente ridistribuita. Non è più solo questione di negoziare il Libano. Esso copre le garanzie ottenute in cambio dei suoi impegni. Le autorità devono dimostrare che il processo riduce efficacemente le operazioni militari e promuove il ritiro israeliano.

Washington spinge per la sovranità statale e il monopolio delle armi

Il ruolo degli Stati Uniti rimane cruciale. Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 riporta le dichiarazioni di un funzionario del Dipartimento di Stato che Washington segue da vicino le chiamate dal sud del Libano per una maggiore presenza statale. Ha detto che le armi di Hezbollah avevano portato distruzione e sofferenza in Libano. Egli considerava anche il movimento un ostacolo alla pace.

Il messaggio americano non è limitato al Sud. Washington chiede al governo di preparare un piano per le armi in tutto il paese. Gli Stati Uniti presentano il quadro negoziale come la principale mappa stradale verso la pace. La diplomazia americana quindi collega direttamente l’insediamento di confronto con Israele al rafforzamento del monopolio statale sulle decisioni militari.

Al Binaa dell’11 settembre 2026 riporta la reazione di Hezbollah. Il deputato Ali Ammar accusa gli Stati Uniti di interferenze negli affari libanesi. Egli sostiene che Washington cerca di imporre scelte politiche sul paese e chiede di smettere di sostenere le operazioni israeliane. Questa reazione illustra una delle principali difficoltà della mediazione americana: Washington è un giocatore centrale nei negoziati, ma la sua neutralità è fortemente sfidata da parte della scena libanese.

Asharq Al-Awsat dell’11 settembre 2026 solleva un’altra dimensione dell’attività americana. Il giornale ritiene che Washington stia cercando di sviluppare i suoi rapporti con le personalità e le istituzioni della comunità Shia al di fuori di Hezbollah. La visita dell’ambasciatore americano Michel Issa al Consiglio superiore islamico sciita è presentata in questo contesto. Il quotidiano spiega che questo approccio viene come Hezbollah e i suoi parenti accusano regolarmente gli Stati Uniti di ostilità verso la comunità di Shia.

Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 dà dettagli attraverso Michel Issa stesso. L’ambasciatore ha descritto la sua visita al Consiglio superiore islamico sciita come positiva. Esso afferma che ogni partito è stato in grado di presentare le sue opinioni. Tuttavia, rifiuta l’idea che questo approccio costituisca l’apertura di un dialogo diretto con Hezbollah. Dice di essere ambasciatore di tutti i componenti libanesi.

Questa attività diplomatica americana va quindi oltre le discussioni militari. Washington sta anche cercando di influenzare l’equilibrio politico e comunitario. Questa strategia incontra immediatamente un’opposizione di Hezbollah, che rifiuta di usare le relazioni tra gli Stati Uniti e gli attori Shia per isolare il movimento.

Parigi prepara il sostegno all’esercito libanese

La Francia è l’altro importante centro dell’attività diplomatica. La conferenza sul sostegno militare diventa più importante in quanto Beirut presenta questa istituzione come lo strumento principale per il ritorno dello Stato al Sud.

Al Liwaa dell’11 settembre 2026 riferisce che i preparativi logistici e tecnici sono già avanzati. L’esercito e altre istituzioni di sicurezza hanno preparato elenchi dettagliati delle loro esigenze. I funzionari libanesi vogliono approfittare della conferenza per garantire impegni concreti. La presenza di Joseph Aoun accanto al comandante dell’esercito, Rodolphe Haykal, deve dare un’ulteriore dimensione politica all’incontro.

Secondo Al Liwaa dell’11 settembre 2026, il Libano vuole spiegare in particolare le difficoltà che rallentano il dispiegamento dell’esercito al Sud. L’assenza di un completo ritiro israeliano deve essere parte dell’argomento presentato ai partner internazionali. Le autorità cercano pertanto di evitare che il sostegno esterno venga ridotto ad un requisito rivolto solo al Libano. Vogliono ricordare gli ostacoli imposti dalla situazione militare.

Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 riferisce che l’ambasciatore americano Michel Issa assicura che gli Stati Uniti continuino a sostenere e partecipare alla conferenza. Egli nega così la speculazione che Washington potrebbe allontanarsi da esso a causa di critiche all’azione dell’esercito. Tuttavia, ha sottolineato che gli Stati Uniti si aspettavano che l’istituzione militare facesse il massimo.

La questione dei mezzi rimane centrale. Michel Issa ammette, secondo Al Jumhouria dell’11 settembre 2026, che l’esercito non ha le stesse capacità militari di Hezbollah. Washington non chiedeva necessariamente un confronto diretto. Tuttavia, si aspetta un uso più attivo delle risorse a sua disposizione nei settori in cui è distribuito.

L’Unione europea prepara un accordo complementare

L’Unione europea vuole anche rafforzare il suo impegno. Al Jumhouria dell’11 settembre 2026 informa le informazioni di una fonte diplomatica europea su un nuovo programma per le forze di sicurezza libanesi. Esso dovrebbe riguardare la formazione, la consulenza, le attrezzature e il miglioramento del coordinamento interistituzionali.

Secondo la stessa fonte, i preparati potrebbero continuare fino alla fine del 2026 o all’inizio del 2027. Una prima attività del programma dovrebbe chiarire i suoi meccanismi. L’obiettivo è quello di aiutare le istituzioni libanesi a migliorare le loro capacità senza creare una nuova struttura internazionale che opera direttamente sul terreno.

Il diplomatico citato da Al Joumhouria insiste su un limite essenziale: l’Unione europea non intende schierare una forza di disarmo Hezbollah. Né cerca di sostituire la United Nations Interim Force. Il dossier delle armi rimane una responsabilità libanese.

Il giornale riporta che dal 2023 l’Unione europea ha speso circa 220 milioni di euro per il settore della sicurezza in Libano, compresi quasi 180 milioni di euro per l’esercito. Le attrezzature interessate sono principalmente veicoli, mezzi di trasporto e attrezzature logistiche. Non capiscono armi offensive. La conferenza di Parigi dovrebbe consentire un’identificazione più precisa delle esigenze future.

La strategia europea integra quindi la strategia francese. Parigi offre la piattaforma politica. L’Unione europea cerca di strutturare i programmi di sostegno. Washington mantiene un’influenza decisiva sulle condizioni politiche associate a questo aiuto.

I contatti vaticani e arabi ampliano la copertura diplomatica

La diplomazia libanese non è limitata ai partner occidentali. Al Sharq dell’11 settembre 2026 riferisce un incontro in Vaticano tra il cardinale Pietro Parolin e un gruppo di personalità libanesi sciiti. Il Segretario di Stato della Santa Sede ha riaffermato il sostegno del Vaticano per lo Stato libanese e per l’esercizio della sua sovranità su tutto il territorio.

Il Vaticano sostiene anche il dialogo con tutte le componenti libanesi. Secondo Al Sharq dell’11 settembre 2026, Pietro Parolin ha sottolineato l’apertura della Santa Sede alle varie correnti presenti nelle comunità libanesi, tra cui la comunità sciita. I partecipanti hanno ringraziato il Vaticano per il suo sostegno al processo di stabilizzazione dei confini e per il ritorno degli abitanti sfollati.

A livello arabo, Joseph Aoun continua anche i contatti. Al Liwaa dell’11 settembre 2026 riferisce la sua intervista telefonica con il re del Bahrain Hamad bin Issa Al Khalifa. Il presidente libanese ha espresso la solidarietà del Libano con lui dopo gli attacchi al regno. Entrambi i leader hanno discusso anche delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica e politica.

Al Liwaa riferisce anche che il ministro dell’energia Joe Saddi ha presentato Joseph Aoun con i risultati delle discussioni con Giordania, Siria, Iraq, Turchia, Qatar e Cipro sull’elettricità, petrolio e gas. Questi contatti mostrano che la diplomazia economica ora accompagna gli sforzi di sicurezza.

La politica estera libanese si sta sviluppando in diversi ambienti simultanei. Roma deve rimanere il luogo dei negoziati con Israele. Parigi deve essere usata per consolidare l’esercito. Washington sta mettendo pressione politica sul problema delle armi. L’Unione europea sta preparando un sostegno istituzionale. Il Vaticano sta cercando di mantenere ponti tra le varie componenti libanesi. Infine, i partner arabi rimangono essenziali per l’energia, gli investimenti e la stabilità regionale.

Questa moltiplicazione di canali risponde alla debolezza delle garanzie disponibili. Il Libano cerca di trasformare il sostegno diplomatico in mezzi concreti per proteggere il suo territorio e consolidare lo Stato. Tuttavia, gli eventi di Ali al-Taher mostrano che il tempo diplomatico rimane più lento del tempo militare. È proprio questo divario che le autorità dovranno ridurre se vogliono preservare la credibilità della scelta dei negoziati.

Politica internazionale: il confronto Washington-Theran si estende dall’Iran a Bab al-Mandab

Washington e Teheran stringono le loro posizioni intorno a una guerra senza risultato immediato

Il confronto tra Stati Uniti e Iran è il principale problema internazionale trattato dai giornali dell’11 settembre 2026. Non è più limitato agli scambi militari diretti. Colpisce le strutture nucleari dell’Iran, le basi americane nella regione, il traffico marittimo, il mercato del petrolio e l’equilibrio nello Yemen. Allo stesso tempo, diverse mediazioni cercano di mantenere un canale diplomatico. Tuttavia, le dichiarazioni pubbliche di entrambe le parti rimangono dominate dalla minaccia.

Al Arabian Al Jadeed dell’11 settembre 2026 riferisce che Donald Trump sta pianificando una fine alla guerra dopo le elezioni a medio termine statunitensi il 3 novembre. Il Presidente degli Stati Uniti ritiene che l’Iran non sarà in grado di sostenere il confronto su una base duratura. Ha dichiarato che i negoziati erano ancora possibili, ma che non erano la sua opzione preferita. Esso collega anche la continuazione della guerra ad alti prezzi del petrolio e anticipa un calo dei prezzi del petrolio dopo la fine delle ostilità.

Donald Trump minaccia in parallelo di colpire il sito iraniano di Jabal al-Faas, situato vicino alla struttura nucleare di Natanz. Egli sostiene che gli Stati Uniti hanno osservato un’attività in questo settore. Asharq Al-Awsat dell’11 settembre 2026 riferisce che Rafael Grossi, amministratore delegato dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, conferma l’esistenza di indici che mostrano una nuova attività intorno al sito. Tuttavia, afferma che gli ispettori dell’Agenzia non sono entrati nel complesso sotterraneo.

La questione nucleare è quindi in prima linea. Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 afferma che il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha deciso di rinviare la presunta inadempienza di Teheran a rispettare i suoi obblighi al Consiglio di sicurezza. Il rappresentante iraniano all’agenzia, Reza Najafi, respinge questa decisione. Lo presenta come risultato della pressione politica degli Stati Uniti e afferma che è infondata.

Asharq Al-Awsat, dell’11 settembre 2026, riferisce che il Consiglio di sicurezza ha poi considerato la questione delle sanzioni. Allo stesso tempo, un funzionario del Parlamento iraniano ha fatto riferimento alla possibilità di ritirarsi dal trattato di non proliferazione nucleare. Questa minaccia aggiunge un ulteriore elemento all’equilibrio del potere. Non significa che Teheran abbia preso una decisione del genere. Tuttavia, dimostra che i funzionari iraniani stanno cercando di ampliare le opzioni disponibili di fronte alla pressione internazionale.

L’Iran annuncia che si è spostato dalla posizione difensiva alla logica offensiva

Le dichiarazioni militari iraniani sono altrettanto solide. Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 riporta le parole di Hassan Hassan Zadeh, comandante delle forze delle Guardie Rivoluzionarie nella regione di Teheran. Egli sostiene che le forze iraniane sono ora pronte a condurre « attacchi di droga » e intervenire in qualsiasi parte del paese.

Il leader iraniano sostiene che il suo paese è andato oltre un confronto puramente difensivo. Ha annunciato la formazione di unità in grado di condurre operazioni speciali rapide. Il suo discorso cerca di presentare l’Iran come ancora avere una capacità di iniziativa nonostante le operazioni statunitensi e israeliane.

Questa retorica è accompagnata da azioni militari. Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 riferisce, citando fonti americane, che diversi aerei militari americani sono stati danneggiati in un attacco iraniano alla base aerea Muwaffaq al-Salti in Giordania. Circa otto aerei da combattimento sono stati segnalati per aver subito danni limitati e un altro aereo è stato riferito di essere stato più gravemente colpito. Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 riproduce anche queste informazioni assegnandole ad un funzionario americano.

Il confronto si estende così alle installazioni americane diffuse nella regione. Aumenta il rischio di un ciclo in cui ogni attacco porta ad una risposta in un altro territorio. I paesi che ospitano le strutture militari statunitensi sono esposti direttamente.

Israele rimane anche uno stakeholder. Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 riferisce che il ministro della Difesa israeliano minaccia la principale infrastruttura energetica dell’Iran in caso di un altro attacco contro Israele. Egli sostiene che l’esercito israeliano è pronto a infliggere danni molto maggiori sull’Iran. Le dichiarazioni americane e israeliane convergono quindi sul desiderio di mantenere una credibile minaccia militare contro Teheran.

Hormuz si concentra sulle questioni energetiche e diplomatiche

La questione dello Stretto di Ormuz è una delle principali estensioni della guerra. Al Akhbar dell’11 settembre 2026 descrive i negoziati tra l’Iran e l’Oman relativi a un meccanismo di traffico marittimo. Secondo le fonti citate dal giornale, le discussioni erano progredite sulla definizione di una via d’acqua tra le acque iraniana e Omani.

Il quotidiano riporta che i team tecnici e legali avevano lavorato sulle mappe e sulle procedure per assicurare il passaggio. Oman sarebbe in coordinamento con diversi attori regionali e internazionali. Queste informazioni rimangono attribuite a fonti Al Akhbar e non costituiscono l’annuncio ufficiale di un accordo finale.

Secondo lo stesso giornale, Teheran avrebbe richiesto garanzie più ampie prima di qualsiasi accordo duraturo. Questi includono il sollevamento del blocco, l’accesso ai fondi iraniani e la fine completa dello stato di guerra. Il problema di Ormuz non sarebbe quindi separato dal resto dei negoziati tra Iran e Stati Uniti.

L’Arabia Saudita avrebbe anche un ruolo nella mediazione. Al Akhbar dell’11 settembre 2026 riferisce che Riyadh mantiene contatti con i funzionari iraniani e americani. Il giornale si riferisce anche alla possibilità di spostamento dei funzionari iraniani in Arabia Saudita. Ancora una volta, queste sono le informazioni attribuite alle fonti quotidiane.

Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 conferma, più in generale, l’intensificazione degli sforzi diplomatici regionali. Il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, ha incontrato la sua controparte saudita, Faisal bin Farhan. Doha afferma il suo sostegno agli sforzi per garantire la libertà di navigazione e per raggiungere un accordo più ampio. Il ministro saudita ha anche scambiato con la sua controparte Omani, Badr bin Hamad Al Busaidi.

Le monarchie del Golfo cercano così di impedire il confronto di rendere inutilizzabili le principali rotte marittime. Essi sono esposti direttamente alle conseguenze economiche di una prolungata chiusura o disturbo di Ormuz.

Il cambiamento militare nello Yemen pone Bab al-Mandab al centro della crisi

Il secondo grande sconvolgimento si svolge nello Yemen. Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 riferisce che gli Houthis presero il controllo di Mokha dopo il crollo delle forze governative posizioni in diverse aree della costa occidentale. Questo progresso avvicina le loro forze a Bab al-Mandab, un passaggio strategico che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden.

Il giornale descrive una rapida inversione dell’equilibrio del potere. Le forze governative erano state presentate qualche giorno prima come in grado di progredire. Gli Houthis lanciarono infine attacchi coordinati e usarono diversi assi per aggirare le difese avversarie. La rottura delle linee di approvvigionamento tra Hays e Mokha avrebbe svolto un ruolo importante nel crollo.

I funzionari militari del governo citati da Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 sostengono che gli Houthis sono progrediti a diverse isole del Mar Rosso. Il portavoce militare Houthi, da parte sua, afferma che la navigazione internazionale rimarrà al sicuro e che le operazioni sono legate alla continuazione della guerra e al blocco contro lo Yemen.

Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 presenta anche la cattura di Mokha come evento strategico. Un ufficiale militare di Houthi intervistato dal giornale ha spiegato che i combattimenti precedenti avevano tagliato le rotte di rifornimento delle forze avversarie. Allo stesso tempo, il giornale riferisce che le forze governative stanno parlando di un ritiro e una riorganizzazione delle loro posizioni.

Asharq Al-Awsat dell’11 settembre 2026 adotta una lettura diversa. Il giornale insiste sulla volontà del governo yemenita di ricostituire le sue linee a sud di Mokha. Rashad al-Alimi afferma che lo Yemen non permetterà a Bab al-Mandab di diventare « un altro Hormuz ». Esso considera la protezione di questo passaggio non solo una questione yemenita, ma anche regionale e internazionale.

Le narrazioni si divergono così sul campo della progressione Houthie. Tuttavia, convergono su un fatto essenziale: la battaglia per la costa occidentale ora ha un impatto diretto su Bab al-Mandab.

Il controllo dello stretto trasforma la guerra in una crisi economica globale

Le tensioni simultanee in Ormuz e Bab al-Mandab danno un confronto con una dimensione economica globale. Al Binaa dell’11 settembre 2026 pone questa domanda al centro della sua prima pagina. Il giornale sottolinea che i prezzi del petrolio aumentano in quanto i rischi per le vie navigabili aumentano.

Secondo Al Binaa dell’11 settembre 2026, il barile di Brent superò 107 dollari, mentre il petrolio grezzo statunitense superò 100 dollari. Il giornale combina questo aumento con attacchi alle navi, tensioni intorno a Ormuz e eventi in Yemen. La sua analisi sottolinea la crescente capacità degli alleati iraniani di influenzare i due passaggi strategici.

Al Akhbar dell’11 settembre 2026 sviluppa una lettura simile. Egli ritiene che la progressione ostinata aumenti la pressione sugli Stati Uniti e sui suoi partner. Il giornale ritiene che Ormuz e Bab al-Mandab siano diventati elementi dello stesso confronto strategico. Questa lettura riflette la vita quotidiana e deve essere distinta da informazioni di fatto sui movimenti militari.

Tuttavia, le conseguenze sono concrete. Una disgregazione simultanea dei due incroci influenzerebbe le esportazioni di energia, le spese di spedizione e di assicurazione. Colpisce anche il commercio attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez. È proprio questa dimensione che spiega l’intensificazione della mediazione saudita, Qatar e Omani.

Gaza, la Cisgiordania e le elezioni israeliane rimangono sotto tensione

La guerra regionale non cancella la questione palestinese. Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 riporta la morte di una famiglia di quattro in uno sciopero israeliano nel nord di Gaza. Il giornale riporta anche altre operazioni militari e nuove vittime nell’enclave.

Allo stesso tempo, le Nazioni Unite avvertono la situazione umanitaria. Secondo Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026, le scorte di forniture essenziali sono insufficienti a causa della mancanza di finanziamento e restrizioni all’ingresso delle merci. Il giornale riferisce anche sulle difficoltà di approvvigionamento di carburante.

Anche la politica palestinese rimane incerta. Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 riferisce che Jibril Rajoub sta licenziando la tenuta delle elezioni parlamentari palestinesi il 28 novembre in condizioni attuali. Ha chiesto un dialogo nazionale e ha creduto che una presidenziale dovrebbe precedere il processo legislativo.

In Israele, anche le elezioni del 27 ottobre diventano un fattore di politica regionale. Al Binaa dell’11 settembre 2026 riporta i sondaggi che mostrano le difficoltà di Benjamin Netanyahu nel garantire una maggioranza parlamentare nel suo campo. Il giornale evidenzia i progressi di Gadi Eisenkot e le divisioni sulla destra. La campagna israeliana si svolge così come i fronti libanesi, palestinesi e iraniani rimangono aperti.

Il giorno dell’11 settembre mostra così una regione in cui le crisi precedentemente trattate come fronti separati diventano sempre più interdipendenti. La guerra tra Washington e Teheran sta influenzando i prezzi energetici e le basi americane. Ormuz diventa un problema negoziale. Il rifugio avanza posti Bab al-Mandab nel cuore del confronto. Israele mantiene le operazioni a Gaza e in Libano mentre entra in un periodo elettorale decisivo. In questo contesto, le mediazioni regionali cercano meno di risolvere immediatamente tutti i conflitti che di impedire la loro fusione in un confronto ancora più ampio.

Economia: bilancio, depositi bancari e investimenti hanno messo il recupero libanese al centro del dibattito

Bilancio 2027 sotto pressione dei salari e delle esigenze sociali

L’economia libanese torna in primo piano attraverso diversi dossier che si incontrano intorno alla stessa difficoltà: come può il normale funzionamento dello Stato essere ripristinato senza imporre nuovi oneri su una popolazione già fragile? Progetto di bilancio 2027, remunerazione del settore pubblico, depositi bancari, ristrutturazione bancaria, porto di Beirut e il rilancio degli idrocarburi sono i principali soggetti economici dei quotidiani dell’11 settembre 2026.

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 dà un posto importante al progetto di bilancio. Joseph Aoun ha sottolineato che il suo esame nelle riunioni successive dovrebbe consentire la sua adozione entro i termini costituzionali. La Cattedra ha osservato che era un progetto presentato entro la scadenza per la seconda volta. Dietro questa questione procedurale appare un obiettivo politico: ripristinare gradualmente la regolarità del bilancio dopo anni di crisi istituzionale e finanziaria.

Tuttavia, il dibattito diventa molto più difficile quando si tratta di remunerazione. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce le parole dell’ex parlamentare Chamel Roukoz, che ritiene che il bilancio non debba essere adottato prima dell’introduzione di un aumento dei salari. Le richieste dei funzionari, del personale militare in pensione e di altre categorie indipendenti dallo Stato hanno quindi un orientamento diretto sulla preparazione del bilancio.

Il Consiglio stesso ha affrontato questo tema. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che il governo ha discusso con i pensionati militari e civili sulla base di cifre. Il Ministero delle Finanze è stato incaricato di esaminare gli importi necessari e di cercare entrate che possano finanziare le spese senza imporre un costo aggiuntivo eccessivo ai cittadini.

Questo vincolo riassume gran parte del problema di bilancio. Lo Stato deve aumentare le spese sociali e salariali evitando un nuovo onere fiscale. Allo stesso tempo, deve finanziare la ricostruzione, i servizi pubblici e il ritorno delle sue istituzioni al Sud.

Hadi Aboul Hosn offre diverse tracce ad Ad Diyar l’11 settembre 2026. Esso chiede un miglioramento delle entrate doganali, una lotta più efficace contro l’evasione fiscale e una migliore raccolta di entrate dai settori marittimi e fluviali pubblici. Cita anche carriere e altre risorse statali. A suo avviso, questi ricavi dovrebbero essere utilizzati principalmente per i settori sanitari e sociali, nonché per la revisione dei salari e delle pensioni del settore pubblico.

L’onorevole parlamentare ritiene quindi che il problema non si trovi solo nell’importo delle spese. Riguarda la capacità dell’amministrazione di raccogliere i ricavi esistenti. Questa distinzione è essenziale. Un aumento delle imposte sui consumi genererebbe rapidamente i ricavi, ma influenzerebbe il potere d’acquisto. Il miglioramento del recupero richiede riforme amministrative più lunghe, ma limiterebbe questo onere.

I depositi bancari rimangono al centro della ricostruzione finanziaria

I depositi rimangono l’altro importante problema economico. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce le dichiarazioni di Ibrahim Kanaan dopo il suo incontro con il Patriarca maronita Bechara Rai. L’onorevole parlamentare ritiene che qualsiasi fase di transizione economica richieda il ripristino della fiducia dei libanesi e dei depositanti i cui fondi rimangono bloccati.

Kanaan sostiene che gli importi persi o immobilizzati possono ancora, almeno in parte, essere salvati. Esso pone il progetto sulla regolarizzazione finanziaria e il ritorno dei depositi al centro di questo processo. Ha detto che i testi finanziari e le riforme avevano raggiunto una fase avanzata, ma il loro completamento richiedeva la cooperazione tra diversi attori.

In particolare, ha menzionato lo Stato, la Banca del Libano e il Fondo Monetario Internazionale. Ha chiesto cifre definitive e affidabili. Questo requisito riflette uno dei problemi che accompagnano il dossier bancario dall’inizio della crisi: qualsiasi allocazione delle perdite dipende prima da una valutazione riconosciuta di attività, passività e passività.

La questione, quindi, non è solo che i richiedenti dovrebbero recuperare i loro soldi. È necessario determinare le risorse disponibili, i tempi di mobilitazione e la quota delle banche, la Banca del Libano e forse lo Stato.

Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 affronta anche il problema dalla prospettiva delle transazioni finanziarie passate. Il quotidiano evidenzia la complessità giuridica di qualsiasi recupero di fondi relativi a politiche e operazioni effettuate negli anni precedenti il crollo. Ricorda che molte di queste operazioni sono state effettuate attraverso leggi, regolamenti e decisioni formali.

Questa domanda complica la ricerca di responsabilità. Una transazione finanziaria può aver avuto effetti molto negativi, pur essendo autorizzata dalle regole allora in vigore. I lavori di riforma devono quindi distinguere tra possibili infrazioni e scelte di politica finanziaria costose.

Il dibattito sul recupero dei depositi è quindi inseparabile dal dibattito sulla responsabilità. I depositanti sono in attesa di un meccanismo di rimborso. Allo stesso tempo, le istituzioni devono evitare che il costo della crisi venga trasferito a tutti i contribuenti senza considerare le responsabilità delle banche e delle autorità finanziarie.

Prestazioni di ristrutturazione bancarie sul fronte legislativo

Allo stesso tempo, il settore bancario sta vivendo nuovi sviluppi legali. Al Sharq dell’11 settembre 2026 riferisce che Joseph Aoun promulgò la legge sulla riforma e la riorganizzazione delle banche. Il testo modifica talune disposizioni della legislazione adottata nell’agosto 2025.

Tale attuazione costituisce un ulteriore passo nella costruzione del quadro giuridico per affrontare le conseguenze della crisi bancaria. Tuttavia, non regola automaticamente il file dei candidati. La ristrutturazione delle istituzioni e il trattamento dei depositi sono collegati, ma rispondono a meccanismi separati.

La priorità è quella di identificare le banche, le esigenze di ricapitalizzazione e le istituzioni che non possono continuare a operare nella loro configurazione attuale. Il ripristino della fiducia dipenderà poi da come le perdite saranno riconosciute e distribuite.

Il dossier della Banca del Libano rimane quindi centrale. Ibrahim Kanaan, in Ad Diyar dell’11 settembre 2026, chiede specificamente la cooperazione con la banca centrale per arrivare a cifre definitive. Senza questo passo, qualsiasi promessa di rimborso può rimanere teorica.

Il dibattito bancario è tanto più importante in quanto il rilancio degli investimenti richiede un sistema finanziario in grado di riprendere la sua parte. La crisi dei depositi non riguarda solo i risparmiatori. Limita inoltre la capacità delle banche di finanziare imprese e progetti produttivi.

Il porto di Beirut diventa simbolo dell’investimento ricercato

La ricostruzione e l’estensione del porto di Beirut è uno dei pochi dossier economici chiaramente presentati positivamente dalle fonti. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 evidenzia il progetto guidato da CMA CGM e Rodolphe Saadé. Il giornale considera lo sviluppo del porto come un’opportunità per rendere Beirut un posto importante nel commercio marittimo mediterraneo.

Joseph Aoun stesso ha fatto riferimento alla questione al Consiglio dei ministri. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che descrive la posa della prima pietra dell’estensione del porto di evento positivo in grado di ripristinare la speranza al libanese. Sperava che questa operazione fosse seguita da altri progetti.

La portata economica è duplice. Il porto è in primo luogo un’infrastruttura essenziale per le importazioni, le esportazioni e le attività logistiche. La sua modernizzazione può quindi servire come segnale per gli investitori stranieri. In un’economia segnata dalla crisi bancaria e dalla guerra, la capacità di attrarre il capitale sulle infrastrutture a lungo termine è un importante indicatore di fiducia.

Il Presidente ha anche fatto riferimento alle opportunità per gli investimenti negli Emirati. Secondo Ad Diyar dell’11 settembre 2026, le autorità libanesi chiesero ai ministeri di preparare progetti che potessero essere presentati agli Emirati Arabi Uniti. I funzionari e gli uomini d’affari degli Emirati avevano manifestato interesse e le delegazioni avevano già visitato il Libano.

Joseph Aoun ha quindi chiesto ai ministeri di lavorare rapidamente e coordinare i loro progetti. Il suo messaggio era quello di impedire alle rivalità amministrative o politiche di perdere le opportunità di finanziamento in Libano.

Tuttavia, gli investimenti esterni dipendono direttamente dalla sicurezza. I progetti di infrastrutture richiedono una visibilità che le operazioni militari nel sud rendono più difficile. Il contrasto tra espansione portuale e distruzione nel Sud riassume il dilemma economico del momento: esistono opportunità di recupero, ma rimangono vulnerabili all’evoluzione regionale.

Petrolio e gas: una quarta fase di licenza in preparazione

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 dedica anche un file dettagliato agli idrocarburi. Il Ministero dell’Energia e l’Autorità di Gestione del Petrolio stanno preparando una quarta fase di licenza. L’obiettivo è rendere le condizioni più attraenti per le imprese dopo le difficoltà incontrate nelle fasi precedenti.

Il giornale afferma che i cambiamenti proposti includono garanzie finanziarie e tecniche. La loro riduzione potrebbe consentire alle aziende di medie dimensioni e alleanze regionali di partecipare, piuttosto che riservare efficacemente le offerte per i principali gruppi internazionali.

Il quadro di ripartizione del reddito potrebbe anche essere modificato. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 si riferisce ad una quota diretta dello Stato stimata al 4% per il gas e tra il 5% e il 12% per il petrolio. Il meccanismo proposto includerebbe anche il recupero dei costi e la condivisione progressiva dei profitti. Le imprese beneficeranno di una quota più elevata all’inizio, mentre la quota dello Stato aumenterebbe della redditività.

I tempi di esplorazione potrebbero essere resi più flessibili in circostanze eccezionali di sicurezza. Questa disposizione è particolarmente importante nel contesto attuale. Il rischio militare è proprio uno dei principali ostacoli alla presenza di aziende internazionali nelle acque libanesi.

I blocchi settentrionali presentano un’ulteriore difficoltà: la mancanza di una completa delimitazione del confine marittimo con la Siria. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 si riferisce ad una zona contesa tra 750 e 1.000 chilometri quadrati. L’istituzione di una commissione congiunta libanese-siriana dovrebbe permettere di portare avanti la questione.

Tra le possibilità studiate c’è una formula comune di sfruttamento nei settori interessati. Il giornale menziona anche il coordinamento con attori che hanno già diritti sul lato siriano. L’obiettivo è quello di ridurre il rischio legale per le aziende che potrebbero partecipare alla fase successiva.

Il blocco 8 sarebbe escluso dalla nuova procedura dopo la firma del suo accordo di esplorazione, mentre il blocco 9 potrebbe tornare dopo il pieno recupero da parte dello Stato. Altri blocchi disponibili sarebbero anche proposti. La quarta fase potrebbe essere lanciata a fine autunno o all’inizio del 2027 se le condizioni politiche e di sicurezza lo permettono.

Energia e investimenti regionali: Beirut amplia la pista

Al Liwaa dell’11 settembre 2026 riferisce che il ministro dell’energia Joe Saddi ha presentato a Joseph Aoun i risultati delle discussioni sull’elettricità, il petrolio e il gas con diversi paesi. Giordania, Siria, Iraq, Turchia, Qatar e Cipro sono stati tra i relatori menzionati.

Questo aumento dei contatti mostra che la politica energetica non si basa esclusivamente sugli idrocarburi offshore. Il Libano è anche alla ricerca di soluzioni regionali per il suo approvvigionamento energetico e di energia. I costi energetici restano un importante ostacolo alla competitività delle imprese e al funzionamento dei servizi pubblici.

Lo sviluppo delle infrastrutture, la riforma bancaria e l’energia sembrano quindi essere tre condizioni collegate per il recupero. Il porto può rafforzare il ruolo commerciale del paese. Gli idrocarburi possono aprire una fonte di reddito a medio termine. Gli accordi energetici regionali possono ridurre alcuni vincoli immediati. Ma tutti questi progetti richiedono un miglioramento duraturo della sicurezza e della governance.

Il bilancio 2027 dà a questi file una scadenza immediata. Il governo deve rispondere alle richieste di stipendio, mentre finanzia le sue priorità. Deve ripristinare la fiducia dei depositanti senza creare un nuovo onere insostenibile per le finanze pubbliche. Allo stesso tempo, cerca di attrarre capitale straniero e riavviare progetti di energia a lungo raggio.

L’economia libanese dell’11 settembre 2026 sembra quindi meno confrontata con una mancanza di progetti che con difficoltà di attuazione. Ci sono modi: ristrutturazione bancaria, restituzione dei depositi, migliore raccolta dei ricavi, investimenti portuali, cooperazione energetica e esplorazione del petrolio. Il loro successo dipende ora da tre condizioni che le fonti mostrano ripetutamente: avere dati finanziari affidabili, ripristinare il funzionamento delle istituzioni e impedire l’instabilità della sicurezza di distruggere i primi segni di recupero.

Giustizia: l’amnistia generale sospesa, mentre i casi finanziari e penali pongono la responsabilità al centro del dibattito

Il Consiglio costituzionale sospende l’amnistia generale

La decisione del Consiglio costituzionale di sospendere l’applicazione della legge di amnistia generale domina la notizia giudiziaria libanese dell’11 settembre 2026. Si svolge meno di un mese dopo che il Parlamento adotta il testo e apre una nuova fase in un dossier giuridico, politico e comunitario sensibile. Diversi giornali riportano la decisione, che non è ancora un giudizio finale sui meriti del ricorso.

Annahar dell’11 settembre 2026 afferma che il 10 settembre il Consiglio costituzionale ha emanato la decisione n. 2026/10 sospendendo l’applicazione della legge n. 2026/70. Ciò riguarda un’amnistia generale e una riduzione eccezionale della durata di alcune frasi. La decisione è stata presa a maggioranza in una sessione presieduta dal giudice Tannous Mechleb.

Hanno partecipato alla sessione i rapporti quotidiani che giudicano Aouni Ramadan, Ahmad Akram Baassiri, Albert Serhan, Riad Abu Ghida, Fawzat Farhat, Michel Tarzi, Elias Mecherkani e Mireille Najm. Il Vicepresidente del Consiglio, Omar Hamza, era assente per motivi di salute. Il Consiglio ha deciso che la sospensione sarebbe stata notificata ufficialmente al presidente Joseph Aoun, il presidente della Camera Nabih Berri e il primo ministro Nawaf Salam, e poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce anche la sospensione del testo e sottolinea che interviene a seguito dell’appello contro la legge. Al Sharq dell’11 settembre 2026 ripete la stessa decisione e ricorda che essa blocca temporaneamente l’applicazione delle disposizioni relative all’amnistia e alla riduzione delle pene.

Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 porta un ulteriore elemento politico. Il giornale afferma che l’appello è stato portato dal forte blocco parlamentare libanese, presieduto da Gebran Bassil. Il blocco ritiene che la formula adottata dal Parlamento sollevi problemi costituzionali. Il giornale ricorda che la legge era stata approvata alla seduta parlamentare il 12 agosto 2026.

La sospensione non deve, tuttavia, essere confusa con una cancellazione. In questa fase, il Consiglio costituzionale impedisce l’applicazione della legge durante l’esame del ricorso. La questione riguarda ora la decisione sulla sostanza e le disposizioni specifiche che il Consiglio troverà in conformità o in contrasto con le norme costituzionali.

Il dossier ha anche una dimensione politica sensibile. Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 riferisce che gli attivisti sunniti hanno criticato l’appello e hanno annunciato la loro intenzione di sanzionare politicamente i deputati interessati nelle prossime elezioni in diverse circoscrizioni. La controversia legale è quindi raddoppiata da una lettura comunitaria ed elettorale. Tuttavia, questa reazione riportata dal giornale non pregiudica la revisione legale condotta dal Consiglio costituzionale.

Un caso di auto rubata rivela una complessa rete transnazionale

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 dedica un importante dossier giudiziario ad un’indagine sui veicoli sospettati di essere stati rubati e ramificazioni internazionali che inizialmente apparivano in un caso di droga. Secondo il giornale, il file collega Libano, Dubai, Armenia, Arabia Saudita, Siria e altri territori che sono stati attraversati da determinate operazioni commerciali.

Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Mont-Lebanon, il Giudice Sami Sader, ha perseguito diverse persone in relazione al caso relativo al furto di veicoli e presunta partecipazione a queste operazioni. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 cita Jad Hadchiti, nato nel 1996, e Wael Claude Jamaas, nato nel 1990, entrambi prigionieri. Il giornale menziona anche Georges Rizk, nato nel 1967, e Elias Tayoun, presentato come un fuggitivo.

Il caso è stato trasmesso al primo giudice investigativo del Monte Libano, Nada Asmar. Secondo Ad Diyar, in precedenza era andato all’Ufficio del Pubblico Procuratore presso la Corte di Cassazione dopo un procedimento sotto la supervisione del Consigliere Generale di tale Corte, Samaranda Nassar.

La particolarità del caso risiede nella sua origine. Secondo le prove pubblicate da Ad Diyar l’11 settembre 2026, alcuni indizi apparvero durante le indagini su una rete internazionale di droga e seguendo un rapporto da Dubai attraverso l’organizzazione internazionale della polizia criminale. Il funzionamento di conversazioni, immagini e dati relativi alle vendite e spedizioni avrebbe quindi aperto una finestra separata per le auto.

Gli investitori sono interessati ad acquistare, vendere, entrare temporaneamente e riesportare veicoli tra gli Emirati Arabi Uniti e il Libano. Alcune transazioni sono state anche segnalate per aver coinvolto passaggi attraverso la Siria, la Giordania o l’Arabia Saudita. Inoltre, le persone relative al caso sono state segnalate di aver svolto attività in Armenia e Georgia.

Tuttavia, Ad Diyar insiste sullo stato giudiziario delle informazioni. Alcuni dei materiali pubblicati provengono dalle indagini e devono ancora essere verificati dai tribunali. I sospetti non possono quindi essere presentati come fatti definitivi.

Il nome di Georges Rizk appare centralmente negli elementi segnalati dal quotidiano. Gli investigatori esaminerebbero l’entità delle sue attività nel commercio automobilistico tra Dubai e Libano. Elias Tayoun, da parte sua, è presentato in una dichiarazione come persona che lavora con lui e partecipa a determinate procedure relative a veicoli e formalità.

Il file illustra soprattutto la complessità dei casi criminali contemporanei. Un’indagine sui narcotici può rivelare flussi finanziari, veicoli e operazioni commerciali attraverso diversi confini. La giustizia libanese deve quindi lavorare con informazioni provenienti da giurisdizioni e servizi stranieri.

Le indagini devono distinguere i sospetti dalle responsabilità stabilite

Il caso del veicolo solleva anche una questione essenziale del metodo giudiziario. Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che gli investigatori hanno richiesto una revisione delle conversazioni e delle fotografie e l’identificazione dei veicoli che appaiono negli scambi. È necessario verificare la loro situazione legale.

Sono inoltre rivolte richieste di informazioni da parte di agenzie internazionali competenti. L’obiettivo è quello di determinare se le auto in questione sono state denunciate e di ricostruire i loro movimenti tra i diversi paesi.

Il giornale si riferisce anche alle informazioni da una fonte di sicurezza che alcuni importi relativi alle vendite sono stati raccolti da parenti di un sospettato. Ancora una volta, Ad Diyar afferma che queste informazioni rimangono soggette a indagini e verifica giudiziaria. Questa precauzione è fondamentale. L’esistenza di una transazione o di un legame personale non è di per sé sufficiente a stabilire una responsabilità penale.

La transizione da un’indagine di sicurezza a un’indagine giudiziaria deve chiaramente distinguere tra prove, testimonianze e fatti accertati. Il giudice d’inchiesta determina il ruolo di ogni persona perseguitata e verifica la provenienza dei veicoli interessati.

Questo caso fornisce così uno dei file criminali più sviluppati della stampa libanese del giorno. Combina crimine organizzato, cooperazione internazionale e tracciabilità delle transazioni. Essa mostra anche perché la circolazione transfrontaliera delle merci complica le indagini quando diversi sistemi legali sono coinvolti.

Il problema finanziario rimane dominato dalla questione della responsabilità nella crisi bancaria

La giustizia finanziaria è l’altro asse importante della voce. Le fonti dell’11 settembre comprendono operazioni prima e durante la crisi bancaria, responsabilità istituzionali e procedure relative all’ex governatore della Banca del Libano, Riad Salamé.

Al Sharq dell’11 settembre 2026 Una la posizione dell’avvocato di Riad Salamé secondo cui 230 milioni corrispondono a prestiti e non commissioni. Questa è una pretesa di difesa e deve essere presentata come tale. Tuttavia, dimostra che la caratterizzazione giuridica dei movimenti finanziari rimane al centro del contenzioso.

Al Joumhouria dell’11 settembre 2026 si occupa più ampiamente della difficoltà di recuperare fondi da vecchie transazioni finanziarie. Il giornale osserva che alcune delle operazioni attualmente contestate sono state effettuate nel quadro di leggi, regolamenti e decisioni amministrative che erano allora in vigore.

Questa situazione pone una delicata questione giudiziaria. Una politica finanziaria con perdite significative non è automaticamente una violazione. La responsabilità politica, la responsabilità amministrativa e la responsabilità penale soddisfano criteri diversi. Al fine di stabilire un reato, la giustizia deve quindi identificare atti specifici e confrontarli con le regole applicabili al momento dell’impegno.

Il dibattito sui fondi pubblici e sui depositi bancari rafforza questo requisito. Le richieste di restituzione sono forti, ma devono essere accompagnate da una precisa ricostruzione dei flussi finanziari. Le fonti mostrano così una tensione tra l’urgenza politica di designare le responsabilità e la lentezza necessaria dell’istituzione giudiziaria dei fatti.

Le istituzioni di controllo stanno assumendo un ruolo crescente nella lotta contro la corruzione

Il rafforzamento dei meccanismi di supervisione completa questa tempestività giudiziaria. Al Liwaa dell’11 settembre 2026 riporta le parole di Joseph Aoun durante il giuramento del Presidente e dei membri dell’Autorità per gli appalti pubblici. Il Capo di Stato chiede loro di considerarsi « la prima linea di difesa del denaro pubblico ».

Il Presidente ritiene che la governance degli appalti pubblici sia una componente del piano di recupero economico e finanziario. Esso collega anche il successo di questa autorità al ripristino della fiducia delle istituzioni e dei paesi internazionali che possono assistere il Libano.

Anche se questa autorità non è una giurisdizione, il suo ruolo è all’avanguardia del lavoro giudiziario. La trasparenza degli appalti pubblici e la tracciabilità delle procedure possono ridurre la possibilità di irregolarità. Essi facilitano anche il lavoro di corpi di controllo quando sorgono sospetti.

Il messaggio presidenziale pone quindi la lotta contro la corruzione in una catena più ampia. La giustizia viene quando i reati sono sospettati. Gli organi di controllo devono ridurre le aree di opacità che possono favorire questi reati.

La riforma assume un’importanza particolare in quanto il Libano cerca finanziamenti esterni per l’esercito, le infrastrutture, l’energia e la ricostruzione. I partner stranieri vogliono garanzie sull’uso dei fondi. Il funzionamento degli organi di vigilanza diventa così parte della credibilità finanziaria dello Stato.

Le questioni giudiziarie vanno oltre i singoli casi

I file dell’11 settembre 2026 mostrano finalmente una giustizia di fronte a tre categorie di problemi. Il primo è costituzionale, con l’amnistia generale e il controllo su una legge approvata dal Parlamento. Il secondo è criminale, con l’indagine della presunta rete di veicoli rubati e delle sue ramificazioni internazionali. Il terzo è finanziario, con i file derivanti dalla crisi bancaria e la ricerca di responsabilità.

In ciascuno di questi casi, la stessa questione appare: distinguere tra decisioni politiche e giuridiche. Il Parlamento può votare per un’amnistia, ma il Consiglio costituzionale deve verificare il rispetto degli standard più elevati. I servizi di sicurezza possono identificare una presunta rete, ma l’accusato rimane sotto indagine e processo. Le transazioni finanziarie possono essere sfidate politicamente senza che la loro criminalità venga stabilita automaticamente.

Questa distinzione è tanto più importante nel contesto libanese in quanto i principali casi giudiziari diventano rapidamente soggetti politici o comunitari. La sospensione dell’amnistia fornisce già un esempio. Il rimedio costituzionale viene immediatamente interpretato attraverso i bilanci elettorali e confessionali.

Il giorno giurisdizionale dell’11 settembre non è quindi solo una successione di procedimenti. Essa solleva direttamente la questione della capacità delle istituzioni di stabilire responsabilità in base alle norme comuni. Tra l’amnistia sospesa, le indagini penali transfrontaliere e il contenzioso finanziario, la giustizia dovrebbe svolgere un ruolo centrale in un periodo in cui il ripristino dello Stato dipende anche dalla fiducia data ai suoi meccanismi di controllo.

Società: ritorno delle persone sfollate, alloggio vulnerabile e servizi pubblici sotto pressione dalla guerra

Nelle periferie meridionali di Beirut, il ritorno avviene sotto edifici fragili

Le conseguenze sociali della guerra non si fermano con il ritorno degli abitanti nei loro quartieri. Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 dedica un’indagine dettagliata sulla situazione nella periferia meridionale di Beirut. Il giornale descrive le famiglie che ritornano dopo il cessate il fuoco, ma costretti a vivere in edifici danneggiati dalle operazioni israeliane. L’abitazione, che doveva consentire di uscire dallo spostamento ed evitare il costo degli affitti, diventa così una nuova fonte di preoccupazione.

Secondo Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026, più di 34 edifici considerati a rischio sono attualmente consolidati dall’Unione dei Comuni del Suburbio meridionale. Questa cifra viene utilizzata per misurare l’entità di un problema che non riguarda solo edifici completamente distrutti. Parte del magazzino è ancora in piedi, ma non garantisce necessariamente la sicurezza dei suoi occupanti.

Il quotidiano descrive i residenti che si erano trasferiti a scuole, spazi collettivi o alloggi temporanei. Il loro ritorno significava la fine di quel periodo. Eppure li affronta con soffitti incrinati, strutture indebolite e paura del collasso. La paura cambia così forma: il pericolo immediato di bombardamenti è sostituito da quello di alloggiamento fragile.

Questa situazione pone le famiglie in una posizione difficile. Lasciare la loro casa significa trovare un’altra casa e pagarla. Soggiornare può ridurre le spese, ma può esporre gli occupanti al rischio materiale. La mancanza di soluzioni alternative porta quindi alcune famiglie ad accettare un livello di pericolo che non avrebbero considerato in una situazione normale.

Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 evidenzia anche la mancanza di finanziamenti e di compensazione disponibili. Il problema diventa particolarmente grave quando l’edificio non è completamente distrutto. Deve essere determinato se può essere riparato, quale tipo di lavoro è necessario e chi deve finanziarlo. Questa fase è meno visibile della ricostruzione completa di un edificio, ma riguarda direttamente la sicurezza quotidiana degli abitanti.

La questione sociale della ricostruzione inizia così ben prima della ricostruzione stessa. In primo luogo, coinvolge l’esperienza degli edifici, la sicurezza delle strutture e la possibilità di trasferire temporaneamente le famiglie minacciate. Senza questi passaggi, il ritorno può semplicemente spostare il rischio.

Il Sud sta cercando di prepararsi per il ritorno degli abitanti e il ritorno a scuola

Lo stesso problema sorge nel sud, dove i viaggi rimangono legati alle operazioni militari e alle condizioni di infrastruttura. Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce che il presidente del Consiglio del Sud, Hashem Haidar, ha presentato a Nawaf Salam le misure attualmente in corso nei villaggi del sud. La riabilitazione delle scuole è una delle priorità.

Secondo Hashem Haidar, gran parte degli stabilimenti interessati hanno già cominciato a essere riparati. Il Consiglio del Sud sta cercando di completare il lavoro in tutte le scuole in modo che l’anno scolastico possa iniziare nelle condizioni più normali possibile. Il programma comprende anche la compensazione e la riabilitazione delle infrastrutture.

Tornare a scuola diventa così un indicatore concreto del ritorno alla vita normale. Una famiglia può difficilmente considerare un ritorno sostenibile al suo villaggio se i bambini non hanno una scuola, se le strade sono insuperabili o se i servizi di base non funzionano. La ricostruzione sociale non può quindi essere separata dalla ricostruzione materiale.

Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 riferisce anche le dichiarazioni di Hashem Haidar sulla riabilitazione delle scuole e il ritorno delle persone sfollate. Da parte sua, Nawaf Salam insiste sulla necessità di indirizzare le risorse disponibili a tutti gli abitanti del Sud senza distinzione. Il primo ministro presenta il Consiglio meridionale come uno degli strumenti per soddisfare queste esigenze, in coordinamento con il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione.

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 aggiunge che il governo ha esaminato la riabilitazione delle strade, il ritorno a scuola e la fornitura di alloggi prefabbricati. Questi tre file sono collegati direttamente. L’alloggiamento consente un ritorno immediato. Le strade rendono possibile il viaggio e la fornitura. Le scuole trasformano il ritorno temporaneo nel trasferimento di famiglia.

Secondo Ad Diyar dell’11 settembre 2026, Joseph Aoun insiste nel sostenere gli abitanti di Nabatiyah, Tiro e Salim Arabo. Ha chiesto di fornire loro i mezzi per rimanere sulla loro terra. Dietro la formula politica del « ritorno dello Stato » appare così un problema sociale molto concreto: impedire l’insicurezza e il deterioramento dei servizi di produrre uno spostamento sostenibile della popolazione.

Nabatiyeh diventa anche una battaglia per il funzionamento quotidiano

La situazione di Nabatiyeh illustra questo legame tra sicurezza e vita quotidiana. Le autorità vogliono rafforzare l’esercito e le forze di sicurezza interne, ma stanno anche cercando di ripristinare le amministrazioni locali.

Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 riferisce che il ministro degli Interni Ahmad al-Hajjar considera il rafforzamento della presenza di sicurezza come responsabilità nazionale. Questa presenza deve proteggere gli abitanti, ma anche garantire la continuità del lavoro amministrativo e dei servizi pubblici.

La distinzione è importante. Una città può essere sotto controllo ufficiale pur rimanendo socialmente paralizzata se le amministrazioni sono chiuse, le scuole non funzionano e le infrastrutture rimangono danneggiate. La strategia governativa mira quindi a far avanzare simultaneamente la sicurezza e i macchinari amministrativi.

Questo approccio, tuttavia, contrasta con la continuazione delle operazioni israeliane. Qualsiasi riabilitazione può essere compromessa da ulteriore escalation. Il popolo deve decidere se tornare in zone dove lo stato sta gradualmente ripristinando i suoi servizi, ma dove il rischio militare non è scomparso.

Questa incertezza produce un costo sociale difficile da misurare solo dalla distruzione fisica. Le famiglie possono ritardare il loro ritorno. I negozi sono riluttanti a riprendere le loro attività. Le scuole devono organizzare il loro funzionamento in un ambiente instabile. La ricostruzione di una comunità richiede quindi la prevedibilità che il contesto militare non garantisce ancora.

I funzionari e i pensionati chiedono un miglioramento del reddito

La crisi sociale non si limita alle zone colpite dalla guerra. Le rivendicazioni salariali del settore pubblico sono anche importanti nei giornali dell’11 settembre 2026. I funzionari e i pensionati chiedono un miglioramento dei redditi indeboliti dagli anni di crisi economica.

Ad Diyar dell’11 settembre 2026 riferisce che il governo ha discusso con i pensionati militari e civili sulla base di cifre. Il Dipartimento delle Finanze deve esaminare gli importi necessari e cercare fonti di finanziamento che non causano al pubblico di sopportare eventuali sovraccarichi aggiuntivi.

Hadi Aboul Hosn, intervistato da Ad Diyar l’11 settembre 2026, descrisse queste affermazioni come legittime. Esso ritiene che il governo debba migliorare le entrate pubbliche rafforzando la raccolta doganale, combattendo l’evasione fiscale e recuperando le entrate dalla proprietà pubblica.

L’onorevole parlamentare chiede che le risorse così ottenute siano utilizzate, tra l’altro, per le spese sociali e sanitarie e per la revisione dei salari del settore pubblico e dei pensionati. Questa posizione riflette una delle principali tensioni sociali del momento: i redditi devono essere aumentati, ma un aumento finanziato solo da nuove tasse potrebbe peggiorare le difficoltà di altre categorie della popolazione.

Il problema della remunerazione pubblica riguarda anche il funzionamento delle istituzioni. Le amministrazioni i cui dipendenti non possono soddisfare le loro esigenze di base hanno maggiori difficoltà a mantenere il loro personale e a fornire servizi regolari. La questione salariale diventa così una questione di capacità statale.

Università libanese attende l’insediamento del file insegnante

L’Università libanese è un altro settore in cui le questioni sociali e istituzionali si uniscono. Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce che il Consiglio dei ministri ha riaffermato i criteri per il trasferimento a tempo pieno di insegnanti di contratto.

Si deve tener conto delle necessità di ogni facoltà, specializzazione, competenza e correttezza. I contratti devono essere organizzati in quattro fasi. Il governo prevede inoltre una verifica definitiva dei nomi tenendo conto delle osservazioni dei ministri.

Secondo le prove riportate da Al Binaa l’11 settembre 2026, il primo insieme di contratti è quello di prendere effetto dall’inizio del 2027. Il governo si è data una scadenza per completare l’esame del fascicolo.

La questione va oltre la situazione professionale degli insegnanti interessati. L’Università libanese è la principale istituzione pubblica di istruzione superiore del paese. La sua capacità di mantenere insegnanti qualificati e fornire i suoi corsi direttamente riguarda gli studenti le cui famiglie non possono sopportare il costo dell’istruzione privata.

Il fascicolo illustra quindi come la crisi di stato viene trasmessa ai servizi sociali. La stabilità professionale degli insegnanti, il finanziamento universitario e la qualità dell’insegnamento diventano interdipendenti.

I rifiuti tornano all’agenda del governo

Anche la gestione dei rifiuti sta tornando alle priorità esecutive. Al Binaa dell’11 settembre 2026 riferisce che il Consiglio dei ministri ha deciso di dedicare una riunione specifica a tale questione su richiesta di Joseph Aoun. Allo stesso tempo, il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione dovrebbe assistere i comuni nella loro scansione e raccolta.

La decisione dimostra che il fascicolo non è considerato risolto da meccanismi esistenti. I comuni devono fornire una parte significativa dei servizi, mentre le loro risorse rimangono limitate. La pressione è ancora maggiore nelle zone colpite dalla guerra, dove le macerie si aggiungono ai rifiuti ordinari.

La compensazione ha una dimensione diversa nelle aree bombardate. I rifiuti di routine devono essere distinti da materiali da edifici distrutti o danneggiati. La riabilitazione dei quartieri richiede maggiori risorse logistiche e finanziarie.

Il file si unisce così a quello della ricostruzione. Nel sud e nel sud della periferia di Beirut, fare un nuovo quartiere significa ripristinare i servizi comunali insieme a abitazioni e infrastrutture.

La guerra trasforma l’abitazione nella prima emergenza sociale

Le varie informazioni pubblicate l’11 settembre 2026 mostrano finalmente l’abitazione come uno dei principali piloti della crisi sociale. Nelle periferie meridionali, alcune famiglie sono tornate a edifici fragili perché non possono continuare a pagare per un’altra dimora. Nel sud, le autorità stanno preparando alloggi prefabbricati per il ritorno. Nei villaggi, la riapertura delle scuole e la riabilitazione delle strade devono rendere questo ritorno sostenibile.

Questa situazione dimostra che il numero di sfollati non è sufficiente a misurare le conseguenze sociali della guerra. Una famiglia può essere tornata ufficialmente rimanendo in una situazione precaria. Il ritorno geografico non significa necessariamente una fine allo spostamento sociale.

Al Araby Al Jadeed dell’11 settembre 2026 dà a questa realtà la sua forma più concreta con edifici danneggiati nella periferia meridionale. I residenti sono tornati nel loro quartiere, ma non necessariamente una dimora sicura. Gli edifici a rischio ricordano che le conseguenze degli scioperi possono apparire a lungo dopo la loro fine.

Nel Sud, gli sforzi del Consiglio del Sud mostrano inversamente le condizioni di reinsediamento: scuole, infrastrutture, compensazione e servizi. Il governo sta cercando di aggiungere una maggiore presenza amministrativa e di sicurezza.

Queste conseguenze dirette della guerra sono aggravate dalle difficoltà del resto della società: bassi salari pubblici, la situazione dei pensionati, le esigenze dell’Università libanese e i problemi di gestione dei rifiuti. La pressione sociale è quindi diffusa su più livelli alla volta.

La sfida per lo stato non è più solo per finanziare le riparazioni. Dovrebbe consentire ai residenti di vivere in alloggi sicuri, i bambini di tornare alle loro scuole, le amministrazioni pubbliche per funzionare e i dipendenti pubblici per avere un reddito sufficiente. La questione sociale diventa così una delle misure più concrete della capacità del Libano di passare da una semplice sosta a un ritorno reale alla vita normale.

Cultura: Beirut mantiene il suo programma musicale mentre il cinema, la letteratura e le arti mettono in discussione un mondo in crisi

Amine Boudchar sceglie Beirut per un primo incontro con il pubblico libanese

La questione culturale dell’11 settembre 2026 è meno abbondante di quella della politica o della guerra. Tuttavia, diverse tendenze possono essere identificate. Beirut mantiene un’attività musicale nonostante l’ambiente di sicurezza. Il cinema cattura direttamente i conflitti contemporanei. La letteratura esplora il confine tra reale e immaginario. Le pagine culturali mostrano così una creazione che non si stacca dalle crisi politiche, ma cerca di tradurle in altre forme.

Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 annuncia la prima performance in Libano del direttore d’orchestra e cantante marocchino Amine Boudchar. L’artista si esibirà sabato 26 settembre a Beirut Hall, nella capitale. Egli stesso presentò questa fase del suo tour del 2026 come una « sera eccezionale ». L’appuntamento è il suo primo incontro sul palco con il pubblico libanese.

Lo spettacolo si basa sulla formula partecipativa che ha contribuito alla reputazione di Boudchar. Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 spiega che il pubblico non rimane un semplice spettatore. Partecipa all’esibizione di una raccolta di canzoni e selezioni musicali in arabo, marocchino e patrimonio. L’orchestra accompagna questa partecipazione collettiva. Il concerto è quindi costruito intorno a uno scambio tra i musicisti e la stanza piuttosto che intorno a un’interpretazione del tutto decrescente.

Questa formula è già stata utilizzata da Amine Boudchar ai concerti in Marocco e in diversi paesi arabi ed europei. Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 nota che gli ha permesso di attirare un grande pubblico. La tappa di Beirut fa parte di questo tour internazionale, ma ha una portata speciale in quanto segna il suo ingresso nella scena libanese.

L’annuncio merita anche di essere visto nel contesto della giornata. Le prime pagine dei giornali sono dominate da esplosioni nel sud, paure intorno a Nabatiyeh e il rischio di allargamento della guerra. Mantenere un appuntamento musicale a Beirut quindi non significa che la cultura funzioni al di fuori della crisi. Piuttosto, mostra che gli organizzatori e gli artisti continuano, quando le condizioni permettono, a programmare dimostrazioni di fronte a un pubblico libanese.

Tuttavia, la fonte non fornisce prove sufficienti per stabilire lo status economico del solo settore concertistico o per misurare la presenza prevista. Sarebbe quindi eccessivo presentare questo annuncio come prova di una ripresa generale della vita culturale. È, d’altra parte, un appuntamento preciso e documentato nelle pagine culturali dell’11 settembre.

La musica internazionale rimane una parte dell’agenda culturale

Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 riferisce anche diversi incontri musicali che possono interessare gli amanti della musica jazz e internazionale. La presenza di questi eventi nelle pagine culturali conferma che la musica rimane una delle aree più visibili dell’agenda culturale disponibile nelle fonti di questa edizione.

La programmazione musicale appare principalmente come uno spazio di circolazione tra artisti arabi e pubblici di diversi paesi. Il caso di Boudchar è rappresentativo. I suoi piani di repertorio e di partecipazione si basano su riferimenti musicali arabi e marocchini, ma il suo tour va oltre il suo paese di origine. Beirut diventa una delle tappe di questa circolazione culturale.

Questa dimensione è particolarmente visibile in un capitale che mantiene la funzione di incontrare produzioni libanesi, arabe e internazionali. Tuttavia, le fonti di oggi non forniscono un inventario sufficientemente completo per fornire un calendario completo di tutti gli eventi in Libano. È quindi necessario limitare l’agenda a eventi documentati esplicitamente e non colmare le lacune con dimostrazioni assenti dal corpus.

Il principale appuntamento libanese chiaramente stabilito rimane il concerto del 26 settembre di Amine Boudchar. Altri contenuti culturali disponibili rendono più facile monitorare le tendenze nella creazione araba e internazionale che fornire un’agenda libanese completa.

Questa distinzione è necessaria per rispettare la priorità data alla cultura libanese. Il materiale della giornata non permette artificialmente di costruire una lunga lista di mostre, concerti o spettacoli locali. È meglio mantenere gli appuntamenti stabiliti e utilizzare il resto delle fonti per osservare i principali temi culturali che attraversano la regione.

A Venezia il cinema affronta direttamente la guerra a Gaza

Annahar dell’11 settembre 2026 dedica parte delle sue pagine culturali al Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Il giornale è interessato a un documentario presentato nel quadro dell’evento tenuto dal 2 al 12 settembre. Il film evocato si occupa di Gaza e guarda criticamente alla guerra attraverso i protagonisti israeliani.

Il trattamento di Annahar dell’11 settembre 2026 solleva direttamente la questione del luogo del cinema di fronte ad una guerra in corso. La posta non è solo estetica. Si occupa della responsabilità del cinema quando lavora su eventi le cui conseguenze umane continuano a verificarsi proprio nel momento in cui le opere sono mostrate al pubblico.

Il film è diretto da Yuval Abraham e Rachel Zor. Annahar dell’11 settembre 2026 afferma anche che la sua produzione coinvolge The Guardian e il produttore e distributore francese Marin Karmitz. La scelta di un documentario radicato nelle notizie immediate mostra il luogo preso dai conflitti contemporanei nei principali eventi cinematografici.

Per il pubblico libanese, questo numero ha una particolare risonanza. I lettori seguono simultaneamente la situazione a Gaza e si arrampicano nel sud del Libano. Un documentario dedicato a questa guerra non può quindi essere ricevuto come oggetto cinematografico completamente rimosso dall’esperienza regionale.

Il soggetto mostra anche come i confini tra politica e cultura diventano più porosi. Gli stessi eventi possono essere esaminati nelle pagine internazionali da una prospettiva militare e diplomatica, poi nelle pagine culturali sotto immagine, rappresentazione e testimonianza. Il cinema non sostituisce le informazioni. Esso propone un altro modo di mettere in discussione gli individui al centro del conflitto e le responsabilità che lo accompagnano.

Questa presenza di Gaza in un grande festival internazionale conferma infine che la guerra è diventata un oggetto culturale anche prima del suo completamento. Richiede registi, produttori, festival e spettatori per pensare alla distanza necessaria per rappresentare eventi ancora aperti.

La letteratura araba funziona stranamente nella vita quotidiana

Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 ha anche un posto importante in letteratura. Il quotidiano è interessato alla fantasia della realtà e alla stranezza narrativa nel romanzo Qahirat al-Yawm al-Daïe. Il tema è uno dei principali contenuti culturali annunciati dal giornale.

Il valore del trattamento sta nel modo in cui il romanzo trasforma la realtà in materia narrativa. Il fantastico non è necessariamente concepito come una rottura completa con la realtà. Può essere usato per rendere percettibile ciò che la vita quotidiana ha già assicurato, instabile o preoccupante.

In un’edizione dominata da guerre e sconvolgimenti regionali, questa questione letteraria costituisce un contropunto. Tuttavia, non è completamente separato dal contesto. Le società di fronte a trasformazioni rapide essi stessi forniscono un materiale dove reale può assumere un aspetto strano. La letteratura ha quindi diversi mezzi che il giornalismo per rendere questa esperienza sensibile.

Le pagine politiche cercano di determinare ciò che è successo, quali attori sono responsabili e quali conseguenze possono derivare da esso. Il romanzo può lavorare l’esperienza di tempo, perdita, incertezza o stranezza. La fonte culturale sottolinea così i processi narrativi e il rapporto tra realtà e immaginazione.

Tuttavia, questo argomento non dovrebbe essere trasformato in un dossier sulla letteratura libanese. Le fonti dell’11 settembre 2026 non forniscono qui un lavoro libanese corrispondente all’obiettivo prioritario richiesto. Il contenuto rimane rilevante in una rivista culturale araba, ma non deve essere presentato artificialmente come una notizia letteraria libanese.

Questo limite è indicativo dell’intera voce. Le fonti conservano una vera sezione della Cultura, ma forniscono meno materiale specificamente libanese che nelle sezioni politiche, economiche o sociali. La priorità dovrebbe quindi essere data agli eventi in Libano e ai temi culturali regionali meglio documentati.

Arti plastiche domanda costruzione dietro disordine

Al Liwaa dell’11 settembre 2026 contiene anche una riflessione sulle arti plastiche e cita in particolare Willem de Kooning. Il testo è interessato alla geometria delle sue opere e a come un ordine può apparire dietro quello che sembra, a prima vista, essere un disturbo.

Questo approccio è diverso da altri argomenti culturali della giornata. Non inizia un concerto o un conflitto immediato. Ritorna alla costruzione stessa del lavoro e allo sguardo necessario per superare la prima impressione.

L’uso di Kooning ci permette di avvicinarci alla tensione tra gesto, composizione e percezione. Il disturbo apparente non esclude la struttura. Lo sguardo dello spettatore deve cercare le linee, i bilanciamenti e le relazioni che organizzano la tela oltre l’impressione immediata.

Questo tipo di contenuto porta un respiro alle pagine culturali. Dove il cinema documenta la violenza e la letteratura interroga la stranezza della realtà, le arti visive pongono l’attenzione sulla forma e sul processo creativo.

Il materiale fornito da Al Liwaa l’11 settembre 2026, tuttavia, rimane più critico e riflessivo rispetto all’eventuale. Essa non consente una specifica esposizione libanese da segnalare solo su questa base. Sarebbe quindi errato integrarlo artificialmente in un calendario fieristico a Beirut.

Questa cautela permette anche di distinguere due funzioni diverse da pagine culturali. Alcuni sono utilizzati per annunciare eventi e informare il lettore su un appuntamento specifico. Altri offrono una lettura critica di un’opera, un artista o un movimento. Entrambi sono necessari, ma non possono essere utilizzati allo stesso modo per creare un’agenda.

Un piccolo ma chiaramente identificabile agenda libanese

L’agenda culturale strettamente libanese che emerge dalle fonti dell’11 settembre 2026 è in definitiva più limitata di tutte le pagine culturali consultate. L’appuntamento più chiaramente documentato è quello di Amine Boudchar a Beirut Hall sabato 26 settembre. Al Quds Al Arabi dell’11 settembre 2026 presenta questa sera la prima performance dell’artista in Libano.

Allo stesso tempo, le fonti riportano un’attività attorno al jazz e alla musica internazionale. Tuttavia, non consentono la stessa precisione in tutte le date, luoghi e artisti senza il rischio di introdurre informazioni insufficientimente stabilite. L’ordine del giorno deve quindi essere deliberatamente limitato ad eventi autenticamente documentati.

Questa relativa debolezza quantitativa è di per sé significativa. I giornali dell’11 settembre hanno dedicato una parte molto più grande del loro spazio alla guerra, alla politica e alle crisi regionali. Anche le pagine culturali sono in parte recuperate in questa notizia, come mostrato dal trattamento cinematografico di Gaza.

Tuttavia, la cultura non scompare. L’arrivo di Amine Boudchar a Beirut testimonia il continuo scambio artistico tra il Libano e il resto del mondo arabo. I maggiori festival internazionali presentano opere che mettono in discussione direttamente le guerre della regione. La letteratura continua la sua esplorazione della realtà attraverso l’immaginazione. Le arti plastiche mantengono una riflessione su forma e sguardo.

Tuttavia, il materiale disponibile impone un limite netto. Permette di documentare la continuità di una vita culturale e di alcuni incontri specifici, ma di non rivendicare una profusione di eventi libanesi che non appaiono nelle fonti. Per questa edizione dell’11 settembre 2026 la cultura rimane presente, ma in forma più stretta: un’agenda musicale a Beirut, una creazione araba in circolazione e opere che, dal cinema alla letteratura, continuano a mettere in discussione le crisi contemporanee.