Sud Libano: le distruzioni impostano la tensione nel tempo

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La distruzione sistematica di case, strutture pubbliche e infrastrutture nel sud del Libano dà ora alla presenza israeliana una dimensione che va oltre l’unica occupazione militare temporanea. Israele sostiene di agire per neutralizzare le capacità di Hezbollah e stabilire una zona di sicurezza. Ma la demolizione dell’edificio, i lavori di terra, le posizioni militari, gli ostacoli al movimento e l’impossibilità materiale di restituire gli abitanti stanno gradualmente trasformando il territorio. Questi fatti da soli non dimostrano l’esistenza di un allegato ufficiale o di un piano di installazione permanente. Tuttavia, mostrano che le condizioni fisiche di una presenza prolungata sono in fase di creazione.

Un’occupazione che non è più misurata solo da soldati

Il dibattito sulla lunghezza della presenza israeliana nel sud del Libano non può più essere limitato al numero di posizioni militari tenute a nord della linea blu. Per diversi mesi, le operazioni hanno incluso demolizioni, lavori di terra, distruzione di case e scioperi contro le infrastrutture. Le relazioni delle Nazioni Unite hanno documentato le posizioni israeliane sul territorio libanese, i movimenti delle truppe, il lavoro di ingegneria e la demolizione di edifici nei villaggi a nord della linea blu.

Questa trasformazione materiale è essenziale. Una forza può temporaneamente occupare un’altezza e poi ritirarsi. La situazione diventa diversa quando distrugge case, altera l’accesso, controlla gli assi e rende difficile il ritorno degli abitanti. Anche senza annessione legale, il territorio può quindi funzionare come zona permanentemente separata dalla vita civile che precedentemente l’ha occupato.

Mansouri, simbolo della distruzione della vita civile

Gli eventi di Mansouri illustrano questa evoluzione. Il 9 settembre un telepilota israeliano ha gettato materiale esplosivo sul tetto della scuola pubblica locale, secondo i rapporti della stampa libanese. La scuola, che ha accolto 336 studenti secondo il Centro per la Ricerca e lo Sviluppo Educativo, è stata direttamente minacciata a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

La mattina dell’11 settembre, la maggior parte della scuola è stata distrutta, secondo l’Agenzia Nazionale dell’Informazione. Una scuola è una delle infrastrutture che permette a una comunità di tornare e rimanere. La sua scomparsa obbliga le famiglie a cercare una soluzione altrove, ritarda il ritorno a scuola e aumenta il costo di un ritorno sostenibile. Mansouri anche sperimentato una successione di esplosioni, con distruzione di edifici che complicano direttamente il ritorno degli abitanti.

Distruggere una casa è anche di agire al ritorno

In una guerra, una casa può essere distrutta perché è considerata un obiettivo militare. Ma quando le demolizioni diventano numerose in una determinata area, il loro effetto supera ogni singolo obiettivo. Cambiano la capacità di una popolazione di rioccupare il suo territorio rendendolo più costoso, più lento e talvolta impossibile tornare senza una ricostruzione precedente.

Una famiglia la cui casa rimane in piedi può tornare quando le condizioni di permesso di sicurezza. Una famiglia il cui alloggiamento è stato dinamico deve avere risorse, compensazione, materiali e un ambiente amministrativo in grado di ricostruire. Se anche la scuola, la rete stradale o acqua è danneggiata, il ritorno cessa di essere una semplice decisione individuale e diventa un progetto di ricostruzione collettiva.

È questo meccanismo che alimenta la paura di un’occupazione permanente. L’effetto strategico della distruzione sta anche nel tempo necessario per riparare ciò che è scomparso. Più a lungo questa volta aumenta, più la presenza militare nella zona diventa de facto durevole.

Una « zona sicura » assunta da Israele

Dal momento che la ripresa della campagna militare nel marzo 2026, Israele ha ampliato la sua presenza in alcune zone del sud del Libano e ha descritto aree controllate come una zona sicura. Il 10 settembre, a seguito della distruzione del complesso sotterraneo Ali al-Taher, le autorità israeliane hanno affermato di aver completato la creazione di un’area sicura e ottenuto il controllo operativo di tale altezza strategica.

Israele presenta questa presenza come risposta alla minaccia di Hezbollah. La sua argomentazione è che il movimento non deve essere in grado di ripristinare le capacità militari vicino al confine. Il cessate il fuoco di giugno, tuttavia, prevedeva un processo di ritiro israeliano e il disarmo di Hezbollah. Questo processo è diventato impantanato, con Israele che rende il suo ritiro condizionale su garanzie di disarmo mentre Hizbullah rifiuta le modalità imposte.

Questo blocco ha una conseguenza concreta: ciò che doveva accadere sotto un accordo transitorio può diventare una realtà duratura. Una zona militare temporanea acquisisce caratteristiche più permanenti quando ha posizioni consolidate, assi controllati, lavori di terra, monitoraggio costante e un ambiente civile in gran parte distrutto.

Posti distrutti, terre e villaggi

I risultati internazionali forniscono una base materiale per questa preoccupazione. In una relazione del 2026, i membri del Consiglio di sicurezza sono stati in grado di osservare direttamente una delle posizioni israeliane nel territorio libanese nel settore delle operazioni del Finul. Il documento si riferisce anche alle distruzioni visibili nei villaggi e nelle loro periferie vicino alla Linea Blu, dove poche case sono rimaste in piedi in alcune aree.

Un altro rapporto delle Nazioni Unite si riferiva al personale israeliano che operava al di fuori di determinate posizioni, effettuando movimenti di terra e di truppe a nord della Linea Blu. Finul ha anche confermato demolizioni di edifici. Questi elementi non dimostrano un progetto di annessione, ma descrivono una presenza che produce uno sviluppo sostenibile del sito e modifiche.

La distinzione è essenziale. Affermare che Israele ha deciso di annettere una parte del Libano meridionale richiederebbe prove che non siano disponibili. Riconoscere che un’occupazione militare sta consolidando materialmente, d’altra parte, si basa su fatti osservabili: posizioni, opere, controlli, distruzione e il mantenimento delle forze del territorio.

Il precedente della « zona sicura »

In Libano, il termine « zona di sicurezza » ha una particolare risonanza storica. Israele ha mantenuto un’area occupata nel sud per anni prima del suo ritiro nel maggio 2000. Questa esperienza spiega perché i termini utilizzati oggi e il consolidamento delle posizioni sollevano preoccupazioni che vanno oltre l’evoluzione militare degli ultimi giorni.

Sarebbe fuorviante dire che la storia si ripete identicamente. Il contesto regionale, gli attori e il quadro internazionale sono cambiati. La presenza attuale non può quindi essere assimilata meccanicamente a quella degli anni ’80 e 1990. Tuttavia, il precedente mostra che un’area presentata come necessario per la sicurezza di Israele può durare ben oltre un’operazione militare iniziale.

La distruzione può creare terra senza abitanti

Uno dei principali rischi è la combinazione di occupazione e spostamento. Questa settimana le Nazioni Unite hanno riportato nuovi movimenti di popolazione causati dall’escalation nel sud. Secondo le autorità locali citate dalle Nazioni Unite, circa 20.000 persone, o quasi 5.000 famiglie, avevano lasciato il distretto di Nabatiyah nella settimana precedente. Allo stesso tempo, c’era un forte aumento dell’attività militare israeliana.

Un territorio svuotato dei suoi abitanti diventa più facile da controllare militarmente. Ciò non significa che lo spostamento dei civili è necessariamente l’obiettivo dichiarato di ogni operazione. Ma l’effetto territoriale esiste: meno persone, meno vita economica e amministrativa, e più il ritorno dipende da una decisione politica e da un programma di ricostruzione.

Questa dinamica spiega perché la distruzione delle infrastrutture civili deve essere analizzata al di là dell’equilibrio materiale immediato. Una scuola distrutta, una rete idrica danneggiata o un quartiere raso può avere un effetto strategico senza costituire una posizione militare. Essi riducono la capacità di una popolazione di rioccupare il suo territorio in condizioni normali.

Beirut inizia a ragionare nel tempo

Le decisioni prese a Beirut mostrano che lo Stato libanese non tratta più la situazione come una parentesi di pochi giorni. Il 10 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato un progetto di legge per prevenire lo smaltimento e le vendite immobiliari in aree occupate dall’esercito israeliano. La misura mira a proteggere le proprietà in aree in cui i residenti non hanno necessariamente un normale accesso alla loro terra e alle loro case.

Allo stesso tempo, il primo ministro Nawaf Salam ha sottolineato la necessità di alloggi prefabbricati per facilitare il ritorno degli abitanti in una prima fase. Il fatto che il governo stia considerando questo tipo di soluzione mostra l’entità del problema: il ritorno non dipende più solo dalla cessazione dei combattimenti. Un tetto deve ora essere fornito a famiglie le cui case sono scomparse o divenute inabitabili.

La proposta di divieto di vendita immobiliare ha anche una dimensione strategica. Esso mira a prevenire una situazione militare eccezionale da portare a trasferimenti irreversibili di proprietà, mentre i proprietari sono spostati o impedito di accedere alla loro proprietà. Lo Stato cerca quindi di congelare la terra legalmente mentre la situazione territoriale rimane instabile.

Ali al-Taher cambia la scala militare

L’operazione in Ali al-Taher dimostra l’attenzione strategica di Israele sul controllo del suolo. Il 10 settembre l’esercito israeliano annunciò di aver distrutto una rete sotterranea di oltre due chilometri che attribuiva a Hezbollah. Si dice di aver scoperto centri di comando, depositi di armi e strutture per una presenza sotterranea prolungata. Non tutte queste affermazioni potrebbero essere verificate in modo indipendente.

Oltre al contenuto del complesso, l’elemento importante è il controllo dell’altezza stessa. Le autorità israeliane hanno presentato l’operazione come completamento di un passo verso la creazione di una zona sicura. Un’altezza dominante offre sorveglianza, controllo del movimento e vantaggio militare su uno spazio più ampio. Il suo controllo ha quindi un valore che va oltre la distruzione di un tunnel.

Questa logica spiega perché il ritiro diventa più difficile in quanto le posizioni sono considerate essenziali per la sicurezza. Ogni altezza, asse o punto di osservazione può essere presentato come necessario per evitare il ritorno di Hezbollah. Inoltre, questi requisiti possono trasformare una presenza temporanea in una disposizione territoriale sostenibile.

Argomento israeliano: prevenire il ritorno di Hezbollah

Per capire questa dinamica, dobbiamo ripristinare l’argomento israeliano. Israele sostiene che le sue operazioni mirano all’infrastruttura, ai combattenti e alle scorte di armi di Hezbollah e che un ritiro senza un disarmo efficace ristabilirebbe la minaccia contro le sue comunità di confine. Gli scioperi e le operazioni terrestri sono quindi presentati come misure di sicurezza, non come progetto di colonizzare il territorio libanese.

In questa fase, le prove disponibili non mostrano l’insediamento di una popolazione civile israeliana nel sud del Libano o una decisione ufficiale di annessione. La situazione quindi differisce da un processo di insediamento civile. L’analisi si concentra su un’occupazione militare che può essere a lungo termine, non sull’affermazione non provata di un progetto di insediamento.

Ma la mancanza di insediamento civile non fa la questione della durata secondaria. L’occupazione militare prolungata può profondamente alterare il territorio senza stabilire una nuova popolazione. Può creare aree proibite, prevenire l’agricoltura, spostare le persone, trasformare le strade e ritardare la ricostruzione per anni.

Un’occupazione sostenibile è anche costruita per assenza

Forse il fenomeno più difficile da misurare è quello che scompare. Una casa dinamita non ospita più una famiglia. Una scuola distrutta non riceve più studenti. Un campo inaccessibile non è più coltivato. Una strada di taglio non collega più due villaggi. Poiché queste assenze si accumulano, il Territorio gradualmente cessa di funzionare come prima, anche se i suoi confini legali non sono cambiati.

La distruzione nel sud del Libano è quindi un indicatore politico e militare. Non ci permettono di leggere l’intenzione esatta del governo israeliano, ma ci permettono di osservare il risultato prodotto: uno spazio dove il ritorno della sovranità libanese e la popolazione civile diventa materialmente più difficile.

Il tempo svolge quindi un ruolo strategico. Ogni settimana aggiuntiva di presenza militare, ogni nuova demolizione e ogni spostamento prolungato rende più costosa la situazione precedente. Un’occupazione può quindi stabilirsi per la durata senza una data ufficiale che segna il suo inizio.

Il test sarà il ritorno reale degli abitanti

La questione chiave, quindi, non è solo se Israele sostiene di voler rimanere. È per determinare se le condizioni create consentano effettivamente un rapido ritiro e ritorno degli abitanti. A questo punto, gli indicatori sono preoccupanti: posizioni militari mantenute, operazioni di terra, distruzione, spostamento e infrastrutture civili danneggiate si combinano.

Il criterio più concreto sarà il ritorno. Se gli abitanti possono tornare ai loro villaggi, ricostruire, riaprire le scuole, accedere alla loro terra e trovare le istituzioni libanesi, la logica di una zona militare può gradualmente essere invertita. Se, al contrario, la distruzione continua come le posizioni israeliane consolidano, la natura duratura dell’occupazione diventerà sempre più difficile da presentare come una semplice conseguenza temporanea dei combattimenti.

Nel sud del Libano, le quote nelle prossime settimane saranno quindi tanto nei villaggi quanto nei negoziati. Una presenza militare è misurata dai suoi soldati e posizioni. Un’occupazione che si stabilisce è anche misurata da ciò che impedisce di tornare.