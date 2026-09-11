Nabih Berri: « L’accordo quadro è caduto »

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Il presidente della Camera, Nabih Berri, consegna venerdì 11 settembre, una delle sue diagnosi più pessimistiche sulla situazione libanese. « Non sono ottimista, » dice, aggiungendo che « l’accordo quadro è caduto. » Dietro queste formule è una convinzione: le iniziative diplomatiche sono di valore solo se cambiano la situazione nel sud del Libano in termini concreti. Morte, distruzione e continuazione delle operazioni a terra ora alimentano il suo apprezzamento, mentre l’esecutivo continua a contare su meccanismi diplomatici.

Una diagnosi insolitamente oscura

La scelta delle parole è insolitamente oscura per un funzionario che ha occupato un posto centrale nei negoziati libanesi per decenni. In un’intervista pubblicata l’11 settembre 2026, Nabih Berri non cerca di mantenere l’idea di una prossima svolta. Descrive una situazione generale pericolosa e ritiene che le soluzioni rimangano remote. Il suo « non sono ottimista » dovrebbe quindi essere letto come una valutazione politica dell’attuale stato di discussione.

La sua diagnosi si basa prima su ciò che sta accadendo nel sud. La morte, la distruzione e la continuazione delle operazioni israeliane sono gli elementi principali invocati. Le ultime ore sono state segnate da esplosioni, scioperi e distruzione in diverse aree del sud. Per Berri, la terra diventa così lo strumento principale per misurare l’efficienza diplomatica.

Nabih Berri dice « l’accordo quadro è caduto »

La formula ha una portata politica ancora più forte. Dicendo che « l’accordo quadro è caduto », Nabih Berri non si accontenta di rimpiangere la lentezza delle discussioni. Esso ritiene che il quadro destinato a consentire un cambiamento della situazione non produca più i risultati attesi. Berri non annuncia, tuttavia, formalmente la fine dei negoziati e non presenta una completa architettura alternativa nei commenti.

Questo è importante perché il presidente della Camera rimane uno degli interlocutori libanesi più esperti su questioni legate al sud. Le sue opinioni sono osservate come quelle del capo del Parlamento e del movimento Amal, ma anche come indicatore dello stato dei canali politici che circondano il fronte meridionale. Il suo messaggio si rivolge quindi ai funzionari libanesi, ai mediatori e agli attori esterni.

Terra piuttosto che movimenti diplomatici

Berri stabilisce un criterio concreto per giudicare gli sforzi internazionali. Le riunioni, i movimenti diplomatici e i messaggi trasmessi tra i capitali non sono un passo avanti in se stessi. Essi devono provocare un declino della violenza, un declino della distruzione e uno sviluppo visibile nella situazione del Sud. In caso contrario, l’attività diplomatica può essere intensa pur rimanendo senza effetti reali.

Recenti eventi rafforzano questa lettura pessimistica. A Mansouri, nel distretto di Tyre, la maggior parte della scuola pubblica è stata distrutta venerdì mattina dopo essere stata minacciata direttamente due giorni prima. Sono stati segnalati anche la distruzione di abitazioni e infrastrutture. Giovedì sera, un’esplosione particolarmente potente nella zona di Ali al-Taher vicino a Nabatiyah ha causato vibrazioni rilevate da stazioni sismiche.

Una differenza di tono con l’esecutivo

Il linguaggio del Presidente del Parlamento contrasta con quello dell’Esecutivo, che continua a lavorare attraverso meccanismi diplomatici e istituzionali disponibili. Il primo ministro Nawaf Salam insiste sulla presenza dell’esercito e delle istituzioni statali nel sud e sulle condizioni necessarie per il ritorno degli abitanti. Il Consiglio dei ministri ha anche approvato un progetto di legge per prevenire le vendite e lo smaltimento dei beni nelle aree occupate dall’esercito israeliano.

Tuttavia, questa differenza di apprezzamento non dovrebbe essere trasformata in una ripartizione istituzionale. Berri non mette in discussione il ruolo dello Stato o il ruolo dell’esercito. La differenza riguarda principalmente la valutazione della sequenza diplomatica: l’esecutivo continua a fare affidamento sui meccanismi disponibili, mentre il Presidente della Camera ritiene che i loro risultati siano nelle mani di una terra sempre segnata dalla distruzione.

Esercito, punto di convergenza

Sull’esercito libanese, il discorso di Berri è particolarmente sostenuto. « L’esercito è la colonna fondamentale o anche il ponte fondamentale della costruzione libanese », dice nell’intervista riportata venerdì. Il suo pessimismo sulla diplomazia non è quindi accompagnato da un interrogatorio del ruolo dell’istituzione militare. Al contrario, lo pone al centro della stabilità e della ricostruzione dello Stato.

Questa posizione è coerente con quella del governo. Nawaf Salam descrisse anche la presenza dell’esercito e delle istituzioni pubbliche del Sud come fattore di fiducia per i residenti che desiderano tornare ai loro villaggi. Nonostante le diverse valutazioni dell’efficacia dei negoziati, i leader istituzionali continuano a porre il dispiegamento dello Stato e del suo esercito al centro di qualsiasi stabilizzazione duratura.

Sud pesa su tutte le trattative

Il problema sollevato da Berri è il divario tra la diplomazia e la realtà quotidiana nel sud del Libano. Gli obiettivi politici sono noti: stabilizzare il confine, rafforzare il dispiegamento dell’esercito, permettere il ritorno della popolazione, risolvere il problema dei settori occupati e prevenire ulteriori escalation. A terra, questi obiettivi continuano ad affrontare operazioni militari e distruzione, che rendono più difficile qualsiasi ritorno.

La distruzione degli edifici altera la natura del problema. Una famiglia può ottenere la possibilità teorica di tornare al loro villaggio e non hanno più una dimora abitabile. La distruzione di una scuola come Mansouri aggiunge un’altra dimensione: il ritorno comporta l’alloggio, ma anche scuole, strade, acqua, elettricità e utilità. Il governo si riferisce ora all’alloggio prefabbricato come soluzione temporanea in alcuni villaggi.

Che cosa significa la caduta dell’accordo quadro?

La dichiarazione di Berri apre una domanda politica: se l’accordo quadro è caduto, quale meccanismo può sostituirlo? L’oratore della Camera non fornisce alcuna nuova disposizione dettagliata delle dichiarazioni di venerdì. È più come un fallimento del quadro attuale che l’annuncio di un’alternativa. Questo è proprio ciò che dà peso al suo pessimismo.

Berri è di solito associato a pratiche politiche basate su negoziati, accordi e compromessi a lungo termine. La sua mancanza di ottimismo non significa semplicemente che un funzionario considera la situazione negativa. Essa afferma che un attore direttamente coinvolto nei meccanismi politici che circondano la questione meridionale non vede, in questa fase, le condizioni per annunciare un esito prossimo.

Un avvertimento ai mediatori

La dichiarazione può anche essere intesa come un avvertimento per gli attori internazionali coinvolti nelle discussioni. Mediazione del valore politico solo quando produce un cambiamento osservabile: riduzione delle morti, cessazione della distruzione, ritorno degli abitanti, effettiva distribuzione dell’esercito e ripristino dell’autorità statale. Il numero di visite e riunioni non è sufficiente a dimostrare la sua efficacia.

Questo requisito spiega la forza dell’espressione di Berri. Si muove il dibattito della procedura diplomatica verso i suoi risultati. Un meccanismo può continuare a esistere amministrativamente perdendo la sua credibilità politica se gli eventi che era quello di evitare continuano. Questa è, in sostanza, la pessimistica dichiarazione fatta dal relatore dell’Assemblea.

I prossimi giorni come test

Il governo non rinuncia agli strumenti diplomatici. Lavora contemporaneamente alla presenza dello Stato nel Sud, al ritorno degli abitanti e alla protezione giuridica della loro proprietà. Le due letture non sono quindi del tutto incompatibili: l’esecutivo sta ancora cercando di costruire un’uscita, mentre Berri avverte che questa uscita non si materializza ancora a terra.

Il contrasto è dovuto principalmente al grado di fiducia nel processo attuale. Venerdì 11 settembre, Nabih Berri ha scelto di non lasciare alcuna ambiguità: non era ottimista e ha considerato che l’accordo quadro era caduto. Gli sviluppi futuri saranno quindi giudicati meno sul numero di incontri annunciati che sulle morti, le distruzioni, il ritorno degli abitanti e la capacità dello Stato libanese di recuperare efficacemente nei settori interessati.