UN: visti per l’Iran, rifiuto per i palestinesi

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L’amministrazione di Donald Trump ha autorizzato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e una piccola delegazione a New York per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La decisione arriva quando gli Stati Uniti e l’Iran sono in guerra da più di sei mesi. Esso contrasta, soprattutto, con quello preso da Washington il giorno precedente: il presidente palestinese Mahmoud Abbas e la sua delegazione sono stati negati i visti per partecipare alla stessa riunione diplomatica.

Washington apre le Nazioni Unite ai leader iraniani

Giovedì 17 settembre, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato di aver approvato i visti della « delega principale » iraniana e il personale richiesto per la sua partecipazione alla settimana di alto livello dell’Assemblea Generale.

Questa delegazione comprende Massoud Pezeshkian e Abbas Araghchi. Tuttavia, sarà più piccolo di quello inviato da Teheran l’anno precedente.

La decisione è particolarmente notevole a causa dello stato delle relazioni tra Washington e Teheran. Entrambi i paesi sono impegnati da più di sei mesi in un conflitto che non è ancora stato risolto diplomaticamente.

Attualmente non esiste alcun accordo su due questioni chiave. Il primo riguarda lo Stretto di Ormuz e le condizioni per un ritorno al normale traffico marittimo. La seconda riguarda una possibile ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano.

La presenza di Pezeshkian e Araghchi a New York non significa quindi che Washington stia rilassando la sua politica verso la Repubblica Islamica.

Le sanzioni statunitensi rimangono in vigore. Anche le autorità statunitensi continuano a considerare l’Iran come uno Stato che sostiene il terrorismo. Washington ha anche lanciato nelle ultime settimane una nuova campagna per tagliare ciò che presenta come circuiti finanziari essenziali per Teheran.

Visti iraniani: obblighi legati alla sede delle Nazioni Unite

Per giustificare l’autorizzazione concessa ai funzionari iraniani, il Dipartimento di Stato ha invocato gli obblighi degli Stati Uniti come paese ospitante della sede delle Nazioni Unite.

Gli Stati Uniti hanno una particolare flessibilità per quanto riguarda le delegazioni straniere che visitano la sede dell’organizzazione internazionale a New York. Questa situazione non impedisce loro di imporre certe restrizioni.

Washington ha annunciato che i funzionari iraniani resteranno soggetti a restrizioni di viaggio durante il loro soggiorno. Saranno inoltre soggette a restrizioni per l’acquisto di lusso e altri beni.

Precedente delegazioni iraniana erano già state soggette a severe regole. Il loro viaggio a New York era altamente limitato intorno alla sede delle Nazioni Unite, la missione iraniana e le sedi autorizzate.

I funzionari iraniani erano stati anche impedito di fare alcuni acquisti, in particolare nei marchi all’ingrosso americani accessibili dall’adesione.

Quest’anno, Washington aggiunge un’altra limitazione: la delegazione autorizzata ad entrare negli Stati Uniti sarà più piccola di quella del 2025.

Mahmoud Abbas privato di un visto per la stessa Assemblea Generale

Il contrasto è tanto più marcato dal momento che l’annuncio sull’Iran viene solo un giorno dopo una decisione contraria sui palestinesi.

L’amministrazione Trump ha rifiutato i visti richiesti dal presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas e dai membri della sua delegazione per partecipare all’Assemblea Generale.

Washington permette così ai più alti funzionari di un paese con il quale gli Stati Uniti sono direttamente in guerra per viaggiare a New York, rifiutandosi di aderire alla delegazione politica palestinese guidata da Mahmoud Abbas.

Il Dipartimento di Stato, tuttavia, fornisce fondazioni separate per entrambe le decisioni.

Nel caso iraniano, Washington ha sottolineato i suoi obblighi di paese ospitante e ha autorizzato una piccola delegazione, sotto pesanti vincoli.

Per quanto riguarda i palestinesi, l’amministrazione degli Stati Uniti ha incolpato l’Autorità palestinese, tra l’altro, per le sue azioni dinanzi ai tribunali internazionali e la sua politica di pagamento delle indennità per i palestinesi detenuti da Israele.

Gli Stati Uniti accusano anche l’Autorità palestinese di cercare di « internazionalizzare » il conflitto israelo-palestinese, anche attraverso i suoi appelli alla Corte internazionale di giustizia e alla Corte penale internazionale.

L’amministrazione Trump ritiene che questi passi siano incompatibili con gli impegni assunti dalla leadership palestinese nel contesto di un accordo negoziato con Israele.

Due diversi statuti alle Nazioni Unite

Le differenze nel trattamento avvengono anche in un particolare quadro giuridico e diplomatico.

Gli Stati Uniti non riconoscono l’Autorità palestinese come governo di uno Stato membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. La Palestina ha lo status di osservatore non membro con le Nazioni Unite.

L’Iran, invece, è uno Stato membro delle Nazioni Unite dal 1945. La sua delegazione rappresentava quindi un membro completo dell’organizzazione statunitense.

Questo stato non rimuove tutte le restrizioni americane. Washington ha già limitato il viaggio di funzionari stranieri e può, in determinate circostanze, rifiutare i visti o scoraggiare alcune domande.

Ma la situazione attuale produce un’immagine diplomatica insolita: Massoud Pezeshkian sarà in grado di accedere all’Assemblea Generale, mentre Mahmoud Abbas non sarà in grado di tornare fisicamente a esso a capo della sua delegazione.

Tuttavia, la rappresentanza palestinese alle Nazioni Unite non è abolita. I diplomatici palestinesi già accreditati possono continuare a partecipare al lavoro dell’organizzazione.

L’Autorità palestinese denuncia misure punitive

L’Autorità palestinese ha condannato il rifiuto degli Stati Uniti e ha sfidato gli argomenti di Washington.

Essa afferma il suo impegno per una soluzione politica negoziata, difendendo il suo diritto di utilizzare le istituzioni internazionali per ottenere un più ampio riconoscimento dello Stato palestinese e per sfidare alcune politiche israeliane.

Il suo Dipartimento degli Affari Esteri credeva che le restrizioni imposte ai suoi funzionari non promuovessero la pace o la lotta contro la violenza.

La leadership palestinese sostiene anche che queste misure indeboliscono gli attori a favore di una soluzione politica a due Stati. Allo stesso tempo, accusa Israele di compromettere questa prospettiva attraverso progetti di colonizzazione, occupazione e annessione.

Washington presenta una lettura diversa. L’amministrazione Trump ha a lungo criticato l’Autorità palestinese per alcune delle sue politiche e considera le sue azioni giudiziarie internazionali contro Israele come un ostacolo al processo diplomatico che favorisce.

La controversia va quindi oltre il rilascio dei visti da solo. Essa colpisce lo status internazionale della Palestina, la sua strategia diplomatica e giudiziaria e le condizioni imposte dagli Stati Uniti sulle sue relazioni con l’Autorità palestinese.

Delegazione iraniana ha permesso nonostante la guerra

Tuttavia, la situazione iraniana rimane eccezionale nel suo contesto militare.

Gli Stati Uniti e l’Iran sono direttamente impegnati in conflitto, mentre le tensioni si estendono alle principali rotte marittime del Medio Oriente.

Lo Stretto di Ormuz rimane al centro del confronto. Le perturbazioni della spedizione in questa zona strategica hanno contribuito alle tensioni nei mercati dell’energia globale.

Nel Mar Rosso, gli attacchi da parte dello Yemen Houthis, sostenuti dall’Iran, contro l’infrastruttura saudita e la spedizione commerciale esacerbano anche i rischi. Simultanee difficoltà su queste due rotte di trasporto hanno contribuito all’aumento dei prezzi mondiali del petrolio.

Nonostante questo scontro, Washington scelse di permettere a Pezeshkian e Araghchi di difendere la posizione dell’Iran direttamente davanti alle Nazioni Unite.

Tuttavia, non sono stati annunciati incontri con i funzionari statunitensi. L’emissione di visto non è quindi, in questa fase, l’indicazione di una ripresa del dialogo bilaterale.

Pezeshkian e Araghchi sotto pesanti restrizioni a New York

La settimana di alto livello dell’Assemblea Generale offrirà tuttavia la diplomazia iraniana una rara opportunità per i contatti internazionali nello stesso luogo.

Massoud Pezeshkian può presentare la posizione di Teheran dinanzi agli Stati membri. Abbas Araghchi, da parte sua, sarà in grado di aumentare le riunioni con le sue controparti sui margini delle riunioni ufficiali.

Questi incontri possono consentire scambi diretti o indiretti sul conflitto, lo Stretto di Ormuz e l’energia nucleare iraniana. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che porterà a negoziati formali con Washington.

Le restrizioni americane ricorderanno anche la natura speciale di questa presenza iraniana. I visti danno ai leader iraniani l’accesso al lavoro delle Nazioni Unite, ma non una libertà generale di movimento negli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump mantiene così due decisioni parallele a pochi giorni prima dell’apertura dell’appuntamento di New York: una piccola delegazione iraniana sarà in grado di entrare negli Stati Uniti nonostante la guerra, sotto severe restrizioni, mentre Mahmoud Abbas e la sua delegazione palestinese resteranno senza visti.