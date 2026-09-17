A Parigi, Aoun, Macron e Abdallah II parlano del Libano

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Il presidente libanese Joseph Aoun, la sua controparte francese Emmanuel Macron e il re Abdullah II di Giordania si sono riuniti giovedì 17 settembre 2026 a Parigi per coordinare la loro azione a favore del Libano, con la priorità di rafforzare l’esercito libanese e le forze di sicurezza interna. La riunione tripartita del National Invalid Hotel ha preceduto una riunione preparatoria internazionale per identificare le esigenze delle istituzioni militari e di sicurezza libanesi. I tre leader hanno anche affrontato l’escalation regionale, la situazione nel Libano meridionale e modi per evitare un vuoto di sicurezza dopo la fine prevista del mandato Finul.

L’appuntamento di Parigi deve preparare una più ampia conferenza internazionale per sostenere le forze armate e di sicurezza libanesi. Joseph Aoun ha chiesto che le discussioni portino ad una chiara roadmap e un calendario. Il presidente libanese ha presentato il rafforzamento di queste istituzioni come essenziale all’esercizio della sovranità di Stato su tutto il territorio.

Aoun, Macron e Abdullah II si sono riuniti agli Invalides

L’incontro tra i tre capi di Stato ha avuto luogo prima dell’apertura della riunione preparatoria organizzata nell’ambito del processo di Aqaba, un’iniziativa lanciata dal re Abdullah II di Giordania.

Le discussioni hanno riguardato principalmente i meccanismi per aumentare la cooperazione e il coordinamento tra Francia, Libano e Giordania.

Parigi e Amman cercano di mobilitare più partner intorno alle istituzioni di sicurezza libanesi. Beirut, da parte sua, vuole trasformare questa mobilitazione diplomatica in impegni concreti che permettono all’esercito e alle forze di sicurezza interna di aumentare le loro capacità.

I tre leader hanno sottolineato l’importanza del nuovo incontro del processo Aqaba in Francia. Questo quadro dovrebbe consentire ai partner del Libano di valutare collettivamente le esigenze del suo esercito e di coordinare la loro assistenza.

La questione va oltre il semplice finanziamento delle forze armate.

Il Libano deve aumentare le capacità del suo esercito quando è chiamato ad esercitare maggiori responsabilità nel sud del paese. Allo stesso tempo, la cessazione del mandato della United Nations Interim Force in Lebanon solleva la questione dell’organizzazione di sicurezza dopo la sua partenza.

È in questo contesto che Francia, Giordania e Libano vogliono preparare una risposta internazionale coordinata.

Sostegno all’esercito libanese al centro dell’incontro

La priorità dell’incontro di Parigi è la capacità operativa dell’esercito libanese.

Joseph Aoun difese un approccio a lungo termine. Il Libano, ha spiegato alla riunione preparatoria, non sta cercando una successione di aiuti ad hoc o soluzioni temporanee.

Beirut vuole la cooperazione per consentire alle istituzioni militari e di sicurezza di pianificare le loro esigenze e sviluppare le loro capacità in modo sostenibile.

Questa distinzione è importante. L’aiuto internazionale all’esercito libanese ha spesso permesso all’istituzione di mantenere il suo funzionamento nonostante il crollo finanziario del paese. L’incontro di Parigi cerca ora di andare oltre questa logica urgente.

I bisogni includono attrezzature, logistica, formazione e sviluppo delle capacità operative.

Nella preparazione della riunione, la presidenza libanese aveva indicato che l’obiettivo era quello di fornire all’esercito i mezzi e le risorse necessarie per svolgere efficacemente le proprie responsabilità. Le priorità devono essere definite sulla base del piano d’azione e dei bisogni identificati dall’istituzione militare stessa.

Anche le Forze di Sicurezza Interna fanno parte degli accordi.

Il ragionamento di Beirut è che il rafforzamento degli ISP consente una migliore divisione delle responsabilità di sicurezza. Una forza di polizia interna con risorse sufficienti può assumere i propri compiti e impedire che l’esercito venga mobilitato su compiti che sono lontani dalle sue priorità militari.

Joseph Aoun chiede una roadmap

Il presidente libanese ha chiesto che la riunione non rimanga nella fase delle dichiarazioni politiche.

Egli sperava che il processo avrebbe portato ad una mappa stradale per la futura conferenza internazionale e ad un calendario chiaro per la sua organizzazione.

Joseph Aoun ha proposto l’istituzione di un meccanismo trasparente per identificare le priorità, monitorare gli impegni assunti dai partner e verificare che gli aiuti raggiungano effettivamente i settori in cui è necessario.

Il Presidente ha presentato il processo di Aqaba come un quadro per riunire i partner del Libano intorno agli obiettivi comuni.

Soprattutto, ha posto la questione militare nella questione più ampia dell’autorità di Stato.

Per Joseph Aoun, l’esercito e i vari servizi di sicurezza svolgono missioni diverse ma complementari. Lo Stato non può imporre la sua autorità su tutto il territorio su una base duratura senza istituzioni militari e di sicurezza in grado di essere lì.

Il capo di Stato libanese ha affermato che il Libano aveva scelto di affidare la protezione della sua sovranità, sicurezza e stabilità alle sue istituzioni ufficiali.

Ha chiesto ai partner internazionali di accompagnare questa direzione.

Macron vuole costruire capacità militari

Emmanuel Macron pose anche l’esercito libanese al centro dell’accordo proposto.

Il presidente francese ritiene essenziale il suo rafforzamento per consentire allo Stato libanese di esercitare la sua piena autorità nel Sud.

Parigi collega diversi elementi: il ritiro delle forze israeliane dai territori libanesi occupati, la distribuzione delle forze libanesi e lo sviluppo delle capacità necessarie per garantire la sicurezza a lungo termine.

Emmanuel Macron difese così un progressivo ritiro israeliano accompagnato contemporaneamente da un rafforzamento dell’esercito libanese.

La logica francese è quella di impedire un ritiro o un cambiamento del sistema internazionale di creare un vuoto di sicurezza.

Il presidente francese ha detto che il sostegno all’esercito dovrebbe permettergli di assumersi la piena responsabilità delle responsabilità dello Stato libanese nel sud.

Ha anche annunciato la sua intenzione di continuare i suoi contatti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per garantire il rispetto degli impegni di Israele nel quadro delle disposizioni in discussione.

Questa dimensione pone Washington al centro dell’equazione, anche se l’incontro di Parigi è politicamente portato da Francia, Giordania e Libano.

Il Libano meridionale nel cuore delle discussioni

Prima dell’incontro tripartito, Joseph Aoun aveva incontrato Emmanuel Macron all’Élysée.

Il presidente libanese è arrivato al palazzo presidenziale francese alle 8.30 di Parigi, o 9.30 a Beirut.

Questa riunione bilaterale ha permesso ai due presidenti di affrontare la situazione in Libano, in particolare gli sviluppi del sud.

Joseph Aoun e Emmanuel Macron hanno discusso gli sforzi per porre fine agli attacchi israeliani e ai negoziati che coinvolgono il Libano, gli Stati Uniti e Israele.

Il presidente libanese ha informato la sua controparte francese sulla situazione a terra e sulle sfide del periodo successivo alla presenza del Finul.

Beirut insiste su un principio: gli impegni del Libano non possono produrre stabilità duratura se le violazioni israeliane continuano e i territori libanesi rimangono occupati.

Joseph Aoun ha quindi chiesto ai partner del Libano di lavorare per la piena attuazione degli impegni assunti e di considerare la sovranità e l’integrità territoriale del paese come principi che non possono essere applicati selettivamente.

Parigi si sta già preparando per il post-Finale

La questione del Finul è uno dei dossier più importanti della nomina parigina.

La missione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale si sta avvicinando alla fine del suo mandato. La prospettiva del suo ritiro obbliga i partner internazionali a riflettere ora sul meccanismo che può accompagnare l’esercito libanese dopo questa scadenza.

Emmanuel Macron ha espresso le sue riserve sulla fine della missione dell’ONU. Tuttavia, ritiene necessario preparare il periodo seguente in pratica.

La Francia sta lavorando con l’Italia su possibili scenari.

Joseph Aoun ha accolto favorevolmente l’iniziativa intrapresa da Emmanuel Macron con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni per preparare il post-Finale.

Le discussioni includono la possibilità di una presenza internazionale diversa dall’attuale missione. Tuttavia, i contorni di un possibile nuovo dispositivo sono ancora da determinare.

Parigi insiste su un punto: una forza internazionale non deve sostituire l’esercito libanese.

Il suo ruolo sarebbe quello di sostenere l’istituzione militare nazionale, mentre essa stessa esercita le responsabilità della sovranità statale.

Le discussioni si sono quindi concentrate sulle missioni che potrebbero essere affidate a un futuro meccanismo internazionale, il suo stato, la sua composizione e come avrebbe funzionato con le forze libanesi.

Rappresentanti americani, europei e arabi a Parigi

La riunione preparatoria non si è limitata alle delegazioni di Francia, Libano e Giordania.

Hanno partecipato anche rappresentanti degli Stati Uniti, del Canada, dei paesi arabi, dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

La delegazione americana comprendeva il generale Joseph Clearfield, che ha guidato il gruppo di coordinamento militare sul Libano, così come l’ambasciatore americano a Beirut, Michel Issa.

Questa partecipazione estende la portata della riunione.

L’obiettivo è proprio quello di evitare una moltiplicazione degli aiuti bilaterali senza coordinamento. I partner devono avere una valutazione comune delle esigenze militari e identificare le aree in cui ciascuno può intervenire.

L’incontro di Parigi non è quindi ancora la principale conferenza donatrice ricercata da Beirut.

È un passo preparatorio.

I partecipanti dovrebbero identificare le esigenze, discutere le future missioni militari e preparare gli impegni che possono poi essere discussi in un formato internazionale più ampio.

Abdullah II chiede un rapido rafforzamento dell’esercito

Il re Abdullah II ha sottolineato l’urgenza di sostenere l’esercito libanese.

Il sovrano giordano ritiene che i partner internazionali abbiano una responsabilità collettiva per rafforzare l’istituzione e permettergli di svolgere i suoi compiti.

La Giordania svolge un ruolo speciale in questa sequenza poiché l’incontro di Parigi fa parte del processo di Aqaba.

Questa iniziativa, lanciata da Abdallah II nel 2015, è stata originariamente concepita come un quadro per il coordinamento internazionale sulle questioni di sicurezza e contro-terrorismo. L’incontro a Parigi adatta questo formato alle esigenze specifiche del Libano.

Amman ha anche una significativa cooperazione militare con diversi paesi occidentali.

Francia e Giordania hanno approfittato della visita del re a Parigi per rafforzare la loro partnership di difesa bilaterale. Entrambi i paesi hanno firmato un accordo di cooperazione militare.

Nella loro dichiarazione comune, Parigi e Amman hanno confermato il loro impegno a sostenere le forze armate libanesi, valutare le loro esigenze e migliorare il coordinamento tra i partner che forniscono assistenza.

Anche Gaza e l’escalation regionale

L’incontro di Aoun-Macron-Abdallah II non si limitava al Libano.

I tre leader hanno discusso l’escalation regionale e hanno chiesto sforzi internazionali intensificati per raggiungere una de-escalation sostenibile.

È stata menzionata la situazione nella Striscia di Gaza, nella Cisgiordania e nella Gerusalemme Est.

Joseph Aoun difese un approccio più ampio alla sicurezza regionale.

Il presidente libanese ha ritenuto che la sicurezza dei vari paesi del Medio Oriente fosse interdipendente. Ha chiesto una strategia regionale basata non solo sulla cooperazione di sicurezza, ma anche su progetti energetici comuni e sulla cooperazione economica e politica.

Questa dimensione regionale spiega anche la presenza di Jordan nel formato parigino. Amman è direttamente coinvolto in diverse questioni regionali e ha stretti rapporti con Washington, Parigi e Beirut.

Ma il caso libanese rimase il principale soggetto operativo della giornata.

Ricostruzione, energia e cooperazione francese-libanese

L’incontro bilaterale tra Joseph Aoun e Emmanuel Macron contribuì anche ad affrontare questioni oltre il supporto militare.

Il presidente libanese ha ricordato l’importanza di una conferenza sulla ricostruzione.

Beirut spera che la mobilitazione internazionale per le sue istituzioni di sicurezza sarà accompagnata dal sostegno alla ricostruzione delle aree colpite da scontri e operazioni militari.

Joseph Aoun e Emmanuel Macron hanno discusso anche della cooperazione economica ed energetica.

Gli argomenti trattati includono la ripresa delle attività di esplorazione del petrolio e del gas in blocchi offshore libanesi.

I due presidenti hanno accettato di mantenere i contatti su tali questioni.

Tuttavia, l’aspetto economico rimane distinto dall’obiettivo immediato dell’incontro del 17 settembre: definire come i partner del Libano possano rafforzare efficacemente le proprie forze militari e di sicurezza.

Parigi vuole passare dalle intenzioni alle esigenze concrete

La riunione del 17 settembre è quindi un passo preparatorio piuttosto che una conferenza di impegno finanziario finale.

I partecipanti devono trasformare una volontà politica ampiamente condivisa in una lista di bisogni e meccanismi di cooperazione.

Per l’esercito libanese, ci sono molte necessità: attrezzature, logistica, formazione, intelligenza, sorveglianza, mobilità e capacità specializzate.

La sfida è tanto più importante quanto l’istituzione deve contemporaneamente mantenere la sicurezza interna, rafforzare la sua presenza nel Sud e prepararsi ad assumersi più responsabilità dopo la Finale.

Il supporto per gli ISP risponde allo stesso ragionamento. Rafforzando le forze di sicurezza interne, i partner vogliono consentire all’esercito di concentrare più risorse sulle sue missioni militari.

L’incontro di Franco-Lebano-Jordan fornisce il quadro politico per questa mobilitazione.

Il prossimo passo sarà quello di trasformare il lavoro preparatorio a Parigi in una conferenza internazionale in grado di ottenere impegni precisi. Joseph Aoun ha chiesto un calendario e una roadmap. I partner devono ora determinare la data di questa conferenza, i mezzi che sono pronti a commettere e il meccanismo che accompagnerà l’esercito libanese mentre si avvicina alla fine del mandato della Finale.