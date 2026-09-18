Cinque miliardi di dollari per sostituire UNIFIL: la figura che rivela l’entità della sfida militare nel Sud

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Una figura, quasi inosservata nelle dichiarazioni politiche che circondano l’incontro di Parigi, dà un’altra dimensione al dibattito sul futuro del Libano meridionale:$5 miliardiSecondo una fonte parlamentare citata da una fonte mediatica il 18 settembre 2026, i rappresentanti dell’istituzione militare hanno riferito che, in una riunione della commissione parlamentare per la difesa e l’interno tenuta la settimana precedente, le forze armate libanesi avrebbero bisogno di circa cinque miliardi di dollari per svolgere le missioni attualmente svolte da UNIFIL nel Sud. L’importo non è stato ufficialmente annunciato dal comando dell’esercito nei documenti disponibili e dovrebbe quindi rimanere presentato come informazioni assegnate. Ma il suo ordine di grandezza improvvisamente getta luce sul problema di fronte allo Stato: sostituire una forza internazionale non significa semplicemente mandare più soldati a sud di Litani.

Il problema diventa tanto più sensibile come la fine prevista della missione internazionale arriva in un momento in cui l’esercito è chiamato ad esercitare più responsabilità territoriali, ad accompagnare una possibile evacuazione israeliana e ad attuare la politica governativa di concentrazione delle armi nelle mani dello Stato. A Parigi, i partner del Libano hanno riaffermato il loro sostegno a questa direzione. Tuttavia, non è stata annunciata nessuna busta da 5 miliardi di dollari. Il divario tra le responsabilità promesso all’esercito e i mezzi effettivamente garantiti è quindi uno dei casi meno visibili, ma i più importanti, post-FINUL.

Ciò che i cinque miliardi in realtà coprono

Sarebbe fuorviante presentare i cinque miliardi come il mero « costo di sostituzione dell’UNIFIL ». La fonte parlamentare citata non fornisce la ripartizione di questo importo. Non c’è tavolo per indicare quanto sarebbe speso per bilanciamenti, veicoli, sistemi di monitoraggio, infrastrutture o attrezzature. La figura non dovrebbe quindi essere artificialmente dettagliata.

D’altra parte, le discussioni a Parigi ci permettono di capire la natura delle esigenze che l’esercito dovrà affrontare. Il re Abdullah II di Giordania si riferiva pubblicamente alle attrezzature necessarie per proteggere i confini, i pezzi di ricambio necessari per le attrezzature esistenti, la lotta contro i droni e la sorveglianza dello spazio aereo. Altre fonti mediatiche sottolineano le esigenze logistiche e la necessità di formazione su misura per nuove missioni. La sfida è quindi trasformare la capacità e non semplicemente aumentare il personale.

UNIFIL ora fornisce molto di più di una presenza umana. Una forza internazionale ha una catena di fornitura, mezzi di trasporto, comunicazioni, installazioni permanenti e capacità di monitoraggio. Quando scompare, lo spazio che lascia dietro non è solo misurato dal numero di soldati che lasciano il territorio. Alcune delle sue funzioni devono essere riprese, altre possono diventare inutili e alcune devono essere completamente ripensate alle responsabilità dell’esercito libanese.

La sfida è anche geografica. L’esercito deve essere sufficientemente presente nel sud per controllare il terreno mentre continua a svolgere le sue missioni nel resto del paese. Il rafforzamento massiccio del sud non può essere raggiunto indebolindo definitivamente le disposizioni di sicurezza altrove. Inoltre, questo è uno dei motivi per cui il sostegno alle Forze di Sicurezza Interna è associato al sostegno per l’esercito: più risorse l’esercito si concentra sul Sud, più le altre istituzioni devono essere in grado di assumere determinate missioni di sicurezza interna.

I cinque miliardi danno un’indicazione della profondità della trasformazione proposta. Anche se l’importo deve ancora essere formalmente confermato, mostra che il post-FINUL è un problema con la struttura militare prima di essere un problema di distribuzione.

Parigi non ha portato i cinque miliardi

Lo scopo dell’incontro del 18 settembre era proprio quello di preparare il futuro sostegno internazionale all’esercito e alle forze di sicurezza. Ha riunito funzionari libanesi, francesi, giordani, americani, arabi ed europei e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Tuttavia, le informazioni delle discussioni non indicano alcun impegno finanziario globale corrispondente all’entità della necessità di cui al comitato parlamentare.

L’incontro era preparatorio. Era quello di identificare le esigenze, coordinare i partner e preparare una conferenza futura. Le relazioni sono state presentate dalla delegazione libanese per spiegare le richieste dell’esercito e delle forze di sicurezza interne. Joseph Aoun ha chiesto che una carta stradale e un calendario chiaro siano stabiliti per la vera conferenza di sostegno. Il re Abdullah II, da parte sua, ha indicato che una nuova riunione dovrebbe essere tenuta prima della fine dell’anno per valutare i progressi.

Questa architettura diplomatica mostra che il finanziamento non è ancora acquisito. I bisogni sono noti o sotto definizione, ma gli impegni rimangono da costruire. Una fonte mediatica ha anche riferito che la data finale della conferenza di sostegno non era ancora fissata e dipendeva dalle consultazioni diplomatiche condotte da Parigi e Amman.

In altre parole, lo Stato libanese si sta già preparando per il trasferimento di responsabilità, mentre il pieno finanziamento di questo trasferimento non è sicuro.

Questo è probabilmente il rischio principale della sequenza corrente.

La caduta della condizionalità

Tuttavia, le informazioni più sensibili non riguardano l’importo. Riguarda le condizioni che potrebbero accompagnare il suo finanziamento.

Secondo fonti diplomatiche citate da diverse fonti mediatiche, alcuni dei partner internazionali non considerano l’aiuto all’esercito come indipendente dal file armi Hezbollah. Una fonte mediatica riporta un approccio statunitense e saudita che collega aiuti sostanziali all’attuazione delle decisioni dello Stato sulla concentrazione delle armi nelle sue mani. Un altro descrive le condizioni considerate particolarmente esigenti dalle proprie fonti e presenta i finanziamenti militari strettamente associati ai risultati attesi nel Sud.

Si deve fare qui una distinzione tra il fatto stabilito e le informazioni di sfondo. Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita non hanno annunciato pubblicamente tale formula nei documenti forniti: tale quantità di armi ritirate avrà diritto a tale somma. Né il corpus contiene un documento che dettaglia una condizione finanziaria ufficiale. D’altra parte, diverse fonti mediatiche convergono sull’idea che i donatori vogliono il rafforzamento dell’esercito per portare a termine un concreto cambiamento nel controllo delle armi e del territorio.

Il problema è quindi quasi meccanico. Se l’esercito ha bisogno di diversi miliardi per acquisire le capacità di assumere il post-FINUL, ma alcuni di questi miliardi dipendono dalla sua capacità di realizzare alcune missioni prima, l’istituzione si trova di fronte a una equazione difficile:essa deve produrre i risultati che giustificheranno l’aiuto con mezzi che essa esige proprio perché ne manca.

È qui che la posizione francese assume un significato particolare. Fonti diplomatiche descrissero Parigi come un approccio più graduale. L’aiuto dovrebbe consentire all’esercito di costruire le sue capacità prima che vengano imposti tutti gli obiettivi politici e di sicurezza. Questo metodo mira anche a impedire che un’istituzione concepita come un garante della stabilità nazionale venga messa troppo rapidamente al centro di un confronto interno.

Una missione militare ben oltre il confine

Né la questione dei cinque miliardi può essere separata dall’evoluzione del ruolo che i partner stranieri vogliono che l’esercito giochi. Il discorso pubblico parla di sovranità, controllo territoriale e sicurezza dei confini. Ma la missione prevista è più ampia: l’esercito dovrebbe anche diventare lo strumento principale per la concentrazione di armi nelle mani dello Stato.

Questa trasformazione è notevole. Non si tratta più solo di distribuire unità in Israele. L’obiettivo è quello di rendere l’istituzione militare il garante di un nuovo equilibrio interno.

Joseph Aoun ha formulato esplicitamente questo orientamento a Parigi affermando che la protezione del Libano, la sua sovranità e stabilità dovrebbero essere la responsabilità delle istituzioni militari e di sicurezza dello Stato. Egli ha anche dichiarato che le decisioni difficili avevano cominciato ad essere attuate. Il re Abdullah II ha collegato il rafforzamento dell’esercito alla sua capacità di gestire i file interni e di garantire la concentrazione delle armi nelle mani dello Stato.

Il finanziamento diventa allora politico. I cinque miliardi, se realmente corrispondono alla stima dell’istituzione militare, non sarebbero utilizzati solo per sostituire le capacità internazionali. Essi avrebbero aiutato a costruire un esercito che avrebbe occupato un posto molto più grande nell’organizzazione della sicurezza nazionale.

Questa differenza spiega perché i donatori vogliono sapere esattamente cosa finanziano.

Il ritiro israeliano complica ulteriormente l’equazione

Una fonte parlamentare solleva una questione particolarmente sensibile in questo contesto: come può lo Stato occuparsi della difesa delle frontiere e della sovranità senza darle le corrispondenti capacità militari, mentre Israele mantiene posizioni nel Sud? La stessa fonte mette in discussione le garanzie del Libano contro un anticipo israeliano a nord del fiume Litani se Hezbollah ha rinunciato alle sue armi senza che l’esercito fosse stato rafforzato in anticipo.

Questo è un argomento da una fonte e non una conclusione che dovrebbe essere ripetuta come certezza. Ma rivela il cuore del disaccordo sul calendario.

Per una parte dei partner del Libano, la concentrazione di armi nelle mani dello Stato deve consentire la stabilizzazione del Sud e facilitare il ritiro israeliano. Per coloro che difendono una sequenza inversa, il ritiro israeliano e il rafforzamento preventivo dell’esercito devono creare le condizioni per trattare il file di armi.

Entrambi i ragionamenti seguono formalmente lo stesso risultato, ma il loro ordine è opposto.

Questa questione di successione potrebbe essere più decisiva dell’importo finale dell’aiuto. Anche se cinque miliardi sono stati promesso domani, il loro uso dipenderebbe ancora da come il ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito, il trattamento delle armi e l’istituzione dell’accordo successivo all’UNIFIL sono stati coordinati.

Cinque miliardi, ma quanti anni?

Un’altra persona sconosciuta merita di essere evidenziata. Le informazioni disponibili non indicano se i cinque miliardi rappresentino un bisogno immediato, un programma pluriennale o tutti gli investimenti necessari per una trasformazione sostenibile dell’esercito.

Questa mancanza di dettaglio è essenziale. Cinque miliardi su un anno sarebbero un’operazione eccezionale. Lo stesso importo diffuso in diversi anni sarebbe un programma di ammodernamento a lungo termine. Le implicazioni economiche, militari e politiche sarebbero molto diverse.

Il finanziamento potrebbe anche essere diviso in diverse categorie. Alcuni partner possono fornire attrezzature direttamente piuttosto che denaro. Altri possono finanziare la formazione. Alcuni possono supportare infrastrutture o sistemi di monitoraggio. I paesi arabi potrebbero partecipare finanziariamente, mentre gli Stati con industrie militari avrebbero portato attrezzature.

È probabilmente in questa forma che il futuro sostegno sarà negoziato: non un singolo assegno di cinque miliardi, ma un insieme complementare di impegni.

Tuttavia, questo metodo è debole. Il finanziamento più è frammentato tra i donatori, il coordinamento più complesso diventa. Ogni Stato ha le proprie regole, priorità e talvolta condizioni politiche. L’esercito può quindi ricevere attrezzature senza le parti di ricambio necessarie, o ottenere sistemi che sono permanentemente dipendenti dal paese fornitore.

Quindi la domanda non è solo di aumentare cinque miliardi. Bisogna costruire una capacità coerente.

Lo Stato libanese dovrà anche pagare

Joseph Aoun ha aggiunto a Parigi un elemento raramente sottolineato: l’aiuto internazionale non può essere l’unico finanziamento delle istituzioni militari e di sicurezza indefinitamente. Con il recupero delle finanze pubbliche, lo Stato libanese dovrà sopportare una quota crescente dei loro costi.

Questa dichiarazione affronta il problema strutturale. Un esercito può essere modernizzato da donazioni straniere. Non può funzionare in modo sostenibile solo grazie a loro. Le saldi, la manutenzione, il combustibile, l’infrastruttura e il rinnovo delle attrezzature sono spese in corso.

Il futuro modello deve quindi essere sostenibile dopo che i donatori se ne sono andati.

Ciò è particolarmente importante se l’esercito riprende funzioni attualmente svolte da una missione finanziata a livello internazionale. Il Libano potrebbe altrimenti riuscire nella transizione militare, creando un onere di bilancio che non poteva mantenere alcuni anni dopo.

Il dibattito sui cinque miliardi è quindi direttamente collegato al dibattito sulle finanze pubbliche. Il sostegno internazionale può finanziare la trasformazione iniziale. La sostenibilità dello schema dipenderà poi dalla capacità dello Stato di finanziare il proprio apparato di sicurezza.

Il numero che richiede di guardare oltre i discorsi

I cinque miliardi devono ancora essere formalmente confermati e dettagliati. Sarebbe prematuro renderlo un bilancio post-FINAL concordato. Ma le informazioni attribuite alla fonte parlamentare hanno già un valore: rivela il divario tra la semplicità del discorso politico e la complessità della sua esecuzione.

Dire che l’esercito sostituirà gradualmente l’UNIFIL è facile. Dare all’esercito i mezzi per farlo è molto meno. Il monitoraggio, la mobilità, le comunicazioni, la manutenzione, la protezione dei confini e l’aumento della presenza militare nel Sud devono essere finanziati senza indebolire la sicurezza del resto del territorio. Allo stesso tempo, le Forze di Sicurezza Interna devono essere rafforzate. Infine, dobbiamo organizzare questo aumento di potere proprio nel momento in cui l’esercito Ã ̈ affidato al dossier politicamente esplosivo della concentrazione di armi nelle mani dello Stato.

La cifra di cinque miliardi solleva quindi la questione che la diplomazia non può evitare a lungo:i partner del Libano vogliono davvero finanziare l’esercito in grado di svolgere la missione che chiedono, o vogliono ottenere i risultati politici prima di impegnare le risorse necessarie?

La risposta determinerà in gran parte la credibilità del post-FINUL. Per il pericolo non è solo che nessuna forza internazionale sostituisce la missione attuale. È che le Forze Armate libanesi siano designate ufficialmente per sostituirla prima di aver ricevuto le risorse materiali, finanziarie e operative corrispondenti a tale responsabilità.