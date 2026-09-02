Trump vuole rinominare lo Stretto di Ormuz

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Donald Trump ha proposto mercoledì 2 settembre, per rinominare lo Stretto di Ormuz « Trump Strait », o « Trump Strait », dicendo che gli Stati Uniti hanno ora controllato questa strada marittima strategica al centro del suo confronto con l’Iran. Dietro la provocazione del presidente americano c’è una rivendicazione militare molto più seria: Washington ritiene che abbia indebolito le capacità dell’Iran sufficientemente da prendere l’ascendente in un passaggio preso, prima della guerra, da circa un quinto dei flussi petroliferi del mondo. Tuttavia, questo annuncio viene in un momento in cui i combattimenti sono appena ripresi, quando le forze americane bombardano ancora le installazioni iraniane intorno a Ormuz e la spedizione commerciale rimane esposta agli attacchi.

« Dovremmo cambiare il suo nome a Trump Strait? »

Donald Trump ha lanciato la sua proposta il mercoledì su Truth Social, il suo social network, collegandola direttamente al rapporto di potere militare con Teheran. « Ora che siamo sotto il controllo americano, dovremmo cambiare il nome dello Stretto di Ormuz a TRUMP STRAIT? » chiese il Presidente degli Stati Uniti. Poi presentò il brano come, secondo lui, « più caldo che mai ». La proposta non è accompagnata da alcuna procedura legale o diplomatica che cambierebbe efficacemente il nome internazionale dello Stretto. È, soprattutto, una dichiarazione politica per presentare la campagna americana contro l’Iran come una vittoria.

Tuttavia, questa uscita non è isolata. Per diverse settimane, Donald Trump sostiene che gli Stati Uniti hanno gradualmente preso il controllo di Ormuz. Martedì 1 settembre, poche ore prima della sua proposta di cambiare il suo nome, ha già assicurato che Washington aveva il controllo « quasi completo » del passaggio. A suo avviso, questa situazione sarebbe una delle ragioni per cui gli Stati Uniti non sarebbero più in urgente bisogno di un accordo con Teheran. Il presidente trasforma così lo stretto in una misura del successo della sua strategia: impedire all’Iran di controllare la navigazione significherebbe rimuovere la sua principale leva economica nella guerra.

Un annuncio sulla scia di nuovi bombardamenti

Il tempo scelto dà alla dichiarazione un particolare scopo. Le forze americane hanno appena ripreso i loro bombardamenti contro gli obiettivi iraniani dopo diverse settimane di declino relativo. Il 30 agosto, hanno colpito due lanciatori sull’isola iraniana di Larak, situato nello stretto. Washington afferma che tali attrezzature potrebbero essere coinvolte nelle operazioni di ancoraggio delle miniere che potrebbero minacciare edifici civili e militari.

La campagna si è espansa il 1 settembre. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver colpito sistemi di difesa aerea, radar, capacità marittime, capacità di ancoraggio delle miniere e strutture di comunicazione appartenenti alle Guardie Rivoluzionarie. Questi obiettivi hanno una cosa in comune: contribuiscono direttamente alla capacità dell’Iran di monitorare, difendere o interrompere lo Stretto. Quando Donald Trump ha dichiarato il giorno successivo che aveva posto Ormuz sotto il controllo americano, ha quindi politicamente rivendicato il risultato di queste operazioni militari.

Tuttavia, l’Iran non ha smesso di rispondere. Missili e droni sono stati lanciati in strutture che ospitano le forze degli Stati Uniti in diversi paesi della regione, tra cui Jordan. Allo stesso tempo, Teheran continua a affermare che ha i mezzi necessari per limitare la navigazione nello Stretto se le operazioni degli Stati Uniti continuano. Il « Strato di Trump » è quindi proclamato come la battaglia per il suo controllo è lontano da sopra.

Il controllo americano su Ormuz rimane contestato

La superiorità navale e aerea degli Stati Uniti nella regione è notevole. Non significa, tuttavia, che Washington esercita la sovranità sullo Stretto o può garantire che non si verifichino attacchi. L’Iran ha una lunga costa a nord della traversata, missili costieri, droni, piccole unità navali e capacità di ancoraggio delle miniere. Anche se gravemente indebolito dai bombardamenti, queste forze possono ancora interrompere il traffico.

Il 25 agosto Donald Trump affermò che tutte le miniere nelle acque internazionali dello Stretto erano state distrutte o rimosse. Aveva anche minacciato di distruggere qualsiasi edificio iraniano catturato nel processo di posa di nuovi. Washington afferma che ha capacità di sorveglianza per monitorare i movimenti iraniani. Lo sciopero contro Larak cinque giorni dopo, tuttavia, mostra che le forze statunitensi considerano ancora la minaccia di nuove miniere abbastanza grave da giustificare un attacco sul territorio iraniano.

Due petroliere che trasportavano petrolio greggio saudita sono state colpite anche da proiettili il 1 settembre mentre attraversavano la zona di Ormuz. Ogni nave portava circa due milioni di barili. Non sono stati segnalati decessi e l’origine dei proiettili non è stata formalmente stabilita nelle prime informazioni disponibili. Tuttavia, l’incidente è sufficiente a dimostrare che un controllo militare rivendicato da Washington non corrisponde ancora ad una completa normalizzazione della navigazione commerciale.

Ormuz, la leva principale dell’Iran contro gli Stati Uniti

Lo Stretto di Ormuz è sproporzionato alle sue dimensioni. Situato tra l’Iran a nord e Oman a sud, è l’uscita dal mare dal Golfo all’Oceano Indiano. Prima del conflitto, circa un quinto dei flussi petroliferi mondiali erano transitanti, con significativi volumi di gas naturale liquefatto aggiunto. L’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Kuwait e l’Iraq dipendono da diversi gradi su questo percorso per le loro esportazioni di energia.

Questa geografia dà a Teheran una capacità di pressione che il rapporto di potenza militare convenzionale non offre. L’Iran non può competere con il potere aereo americano, ma può aumentare significativamente il costo globale del conflitto rendendo la navigazione pericolosa. Alcune miniere, missili o attacchi di droni possono portare a premi di assicurazione più elevati, rallentare i passaggi e spingere alcuni armatori per evitare la zona.

Washington sta cercando di neutralizzare questa leva. Di conseguenza, i bombardamenti contro i radar iraniani, le comunicazioni e le capacità navali non sono solo volti a proteggere le navi militari americane. Essi devono consentire alle petroliere e agli operatori LNG di circolare indipendentemente dalle minacce di Teheran. In questa prospettiva, il controllo di Ormuz è diventato gradualmente un obiettivo di guerra completo.

Trump sostiene da luglio il ruolo di « guardia » dello Stretto

La proposta di rinominare Ormuz nel suo nome estende una serie di dichiarazioni di Donald Trump. Già a luglio, il presidente aveva dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero controllare lo Stretto e essere pagati per la sua sicurezza. Egli aveva presentato Washington come la futura « guardia » di questa rotta marittima, considerando che i paesi le cui esportazioni godono di protezione degli Stati Uniti dovrebbero partecipare al suo costo.

Questo design trasforma la libertà di navigazione in un servizio di sicurezza fornito dal potere americano. È contestato dall’Iran, che considera la sua presenza nello Stretto come un diritto derivante dalla sua geografia e rifiuta qualsiasi tentativo da Washington di diventare la sua autorità dominante. Oman, che controlla l’altra banca, tradizionalmente svolge un ruolo più discreto e cerca di preservare il traffico internazionale.

La proposta di Trump Strait ora spinge questa logica al simbolo. Il presidente americano non afferma più semplicemente che le sue forze assicurano il passaggio: suggerisce di dargli il suo nome, come se la superiorità militare affermasse di aver creato una nuova realtà geopolitica.

Trump Strait non avrebbe valore legale automatico

Donald Trump, tuttavia, non può cambiare unilateralmente il nome internazionale dello Stretto. Gli Stati Uniti possono scegliere un nome particolare nei propri documenti o mappe, ma tale decisione non obbliga altri governi o organizzazioni internazionali a utilizzarlo. Ormuz non è sotto la sovranità americana e confina direttamente Iran e Oman.

La proposta è quindi essenzialmente politica. Si propone di associare personalmente Donald Trump a ciò che descrive come un successo militare americano. È anche un messaggio rivolto a Teheran: Washington sostiene di aver rimosso l’Iran dal controllo del passaggio usato per minacciare l’economia globale.

Questo approccio richiama altre iniziative geografiche del Presidente degli Stati Uniti. Dopo il suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio 2025, Donald Trump ordinò al governo federale di usare il termine « Gulf of America » per designare il Golfo del Messico. La proposta Ormuz fa parte di questa politica di cambiamento di nome, ma in un contesto molto più sensibile, in quanto riguarda questa volta un’area nel cuore di una guerra.

Ulteriori provocazioni a Teheran

Per l’Iran, la formula non può essere vista come una semplice battuta. Lo Stretto è un elemento centrale della sua sicurezza ed economia nazionale. Parte delle esportazioni dell’Iran deve andare in questo modo, anche se il blocco degli Stati Uniti ha notevolmente ridotto il volume di petrolio grezzo spedito dai terminal del paese.

La dichiarazione viene principalmente dopo bombardamenti americani sul territorio iraniano. Le vittime civili sono state riportate nel sud del paese, tra cui uno sciopero su una casa in cui si stava svolgendo un matrimonio vicino a Sirik. Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro gli interessi americani in diversi paesi.

In questo contesto, dare simbolicamente il nome del presidente americano nello Stretto equivale a proclamare la sconfitta iraniana mentre Teheran sostiene ancora di poter continuare la lotta. La comunicazione americana può così diventare un fattore di escalation se i leader iraniani cercano di dimostrare che il controllo sostenuto da Donald Trump non esiste.

Olio ricorda la battaglia non sopra

I mercati rimangono particolarmente sensibili ad ogni sviluppo intorno a Ormuz. Dopo la rinascita degli scioperi, il Brent ha superato $95 per barile, mentre il WTI grezzo degli Stati Uniti si è stabilito sopra $90. Gli operatori ora integrano il rischio di ulteriore riduzione del traffico, attacchi alle petroliere o un’estensione della lotta all’infrastruttura energetica del Golfo.

Anche il traffico marittimo rimane al di sotto del suo livello normale. I dati disponibili mostrano variazioni significative di giorno in giorno, indicando che le aziende continuano ad adattare i loro movimenti al livello di minaccia. Anche le esportazioni di gas naturale liquefatto sono interessate, con spedizioni trasferite al di fuori dello Stretto per ridurre alcuni incroci.

Questi indicatori sono una misura più concreta del controllo di Ormuz che delle dichiarazioni politiche. Un passaggio veramente sicuro dovrebbe consentire un ritorno sostenibile del traffico e una riduzione del premio per il rischio energetico. Questa standardizzazione non è ancora raggiunta.

Una vittoria proclamata prima della fine della battaglia

La proposta di « Trump Strait » riassume finalmente due dimensioni della strategia presidenziale. Il primo riguarda la comunicazione personale: Donald Trump cerca ancora una volta di associare il suo nome ad una grande area geografica. Il secondo è militare: vuole presentare la campagna di sei mesi contro l’Iran come aver permesso agli Stati Uniti di neutralizzare lo strumento principale di pressione di Teheran.

La situazione sul terreno, tuttavia, rimane più incerta. Le forze americane dominano militarmente l’area, ma continuano a colpire le capacità iraniane proprio perché li considerano ancora pericolosi. L’Iran continua a lanciare missili e droni, minaccia la navigazione e sostiene di essere in grado di imporre ulteriori restrizioni. I vasi commerciali rimangono esposti agli attacchi.

Il passo successivo sarà quindi meno sul nome dello stretto che sui restanti movimenti petroliferi e capacità iraniana. Se il traffico torna alla normalità su base sostenibile, Washington sarà in grado di presentare la sicurezza Ormuz come un risultato strategico. Se Teheran riesce ad attaccare ulteriormente la navigazione, avrà dimostrato, al contrario, che lo Stretto di Trump proclamato dal Presidente degli Stati Uniti rimane uno stretto contestato.