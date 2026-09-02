Libano: L’esercito denuncia la campagna israeliana

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L’esercito libanese ha reagito fortemente mercoledì 2 settembre, a rapporti attribuiti ai media israeliani sull’atteggiamento di alcuni dei suoi ufficiali nel sud. La polemica aumentò a seguito della diffusione in Israele di dichiarazioni che gli ufficiali libanesi non avrebbero voluto, in questa fase, ritirare le forze israeliane da certe posizioni, per paura di un ritorno da Hezbollah. Senza ripetere i dettagli di queste accuse direttamente, il comando dell’esercito li descrisse come informazioni fabbricate e denunciò una campagna per gettare dubbi all’interno dell’istituzione e per indebolire la fiducia della popolazione. L’episodio arriva in un momento particolarmente sensibile, quando l’esercito deve rafforzare gradualmente il suo controllo del Sud e il ritiro israeliano rimane incompleto.

L’esercito libanese denuncia « informazioni prodotte »

Il comando militare ha emesso mercoledì una dichiarazione insolitamente solida dopo la circolazione di nuove informazioni nei media israeliani. L’istituzione militare si riferisce a « allegazioni attribuite ai media nemici israeliani » riguardo alle sue posizioni e missioni nel sud del Libano, così come altre informazioni che presenta come prodotto.

L’esercito afferma che il suo personale militare è conforme alle direttive di comando e alle missioni loro affidate. Essa sottolinea che essi agiscono nel quadro della loro responsabilità nazionale di difendere la sovranità, la sicurezza e la stabilità del Libano, « a prescindere da qualsiasi altro calcolo o considerazione ».

Questa formulazione risponde direttamente al sospetto che l’informazione israeliana stia cercando di installare: quella degli ufficiali libanesi che avrebbero adottato, a terra, una posizione diversa da quella formalmente difesa dallo Stato e dal comando militare.

La posizione ufficiale libanese rimane inequivocabile. Beirut chiede il ritiro delle forze israeliane dal territorio libanese e il dispiegamento dell’esercito nelle aree interessate. Presentare gli ufficiali come alla ricerca della conservazione temporanea dei soldati israeliani è quindi equivale a suggerire l’esistenza di una profonda divergenza all’interno dell’istituzione responsabile del recupero di queste posizioni.

Agenti libanesi contrari al ritiro israeliano?

La nuova polemica è nata dalle notizie trasmesse martedì 1 settembre dal canale pubblico israeliano Kan. Citando un funzionario degli Stati Uniti non identificato, i media affermarono che alcuni ufficiali dell’esercito libanese non avrebbero voluto, in questa fase, per il completo ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano.

Secondo questa versione, temono che Hezbollah approfitterà immediatamente della partenza israeliana per reinvestire le aree evacuate. Essi preferirebbero quindi che le forze israeliane rimangano temporaneamente in vigore fino a quando l’esercito libanese non ha i mezzi necessari per impedire il ritorno del movimento sciita.

La dichiarazione è politicamente esplosiva. Tuttavia, non è pubblicamente sostenuto né dall’identità degli ufficiali interessati, da un documento dell’esercito libanese o da una dichiarazione ufficiale degli Stati Uniti. Si basa su dichiarazioni attribuite da un media israeliano a una fonte anonima americana.

Il comando libanese non riconosce tale divergenza. Il suo comunicato di mercoledì, al contrario, riafferma l’unità della catena di comando e l’impegno dei militari a svolgere le missioni loro assegnate.

La distinzione tra ciò che è confermato e ciò che è segnalato è quindi essenziale. È stabilito che questa pretesa è stata diffusa nei media israeliani. Non è stabilito che gli ufficiali libanesi effettivamente richiesto o desiderato mantenere l’esercito israeliano in Libano.

Una carica particolarmente sensibile per l’esercito

Le informazioni riguardano uno dei principi fondamentali della posizione ufficiale libanese: l’esercito israeliano è considerato da Beirut come una forza che occupa porzioni del territorio nazionale il cui ritiro è richiesto.

In questo contesto, il desiderio degli ufficiali libanesi di vedere questa presenza estesa è mettere in discussione la loro posizione istituzionale. Ciò può anche dare l’impressione che parte dell’esercito considera Israele un baluardo necessario contro Hezbollah.

Questo è esattamente ciò che il comunicato stampa del 2 settembre cerca di neutralizzare. Il comando insiste sulla responsabilità nazionale dei suoi militari e afferma di svolgere le loro missioni senza considerazioni esterne.

L’esercito non è contento di negare. Attacca il presunto scopo della campagna.

Secondo lei, il tempo scelto per diffondere queste informazioni rivela « la gravità dei tentativi contro l’esercito e il suo comando ». L’obiettivo sarebbe di « sew dubbio all’interno dell’istituzione » e minare la fiducia tra le forze armate e i libanesi.

Il vocabolario utilizzato riflette la sensibilità del file. Per il comando, non si tratta semplicemente di correggere le informazioni errate, ma di rispondere a ciò che ritiene un’operazione che possa influenzare la coesione dell’istituzione.

Hezbollah al cuore della storia israeliana

L’argomento attribuito agli ufficiali libanesi si basa su una domanda reale e centrale nei negoziati: cosa succede dopo il ritiro israeliano?

Israele ha affermato per diversi mesi che il suo ritiro deve essere accompagnato da garanzie che impediscono a Hezbollah di ripristinare le sue posizioni militari nelle aree evacuate. Le autorità israeliane ritengono che l’unica partenza delle loro forze non sia sufficiente se l’infrastruttura del movimento viene successivamente ricostituita.

Il Libano, da parte sua, afferma che il suo esercito deve esercitare l’autorità di Stato nel Sud. I negoziati includono quindi la capacità delle forze armate libanesi di schierarsi, proteggere e prevenire il ritorno delle aree evacuate in uno spazio militare oltre il suo controllo.

È in questo spazio tra le posizioni israeliane e libanesi che le voci attuali sono inserite. Assegnando ad alcuni ufficiali libanesi le stesse preoccupazioni di quelli espressi da Israele circa il possibile ritorno di Hezbollah, il conto israeliano suggerisce una convergenza tra militari libanesi e funzionari israeliani che il comando libanese rifiuta.

Un precedente a luglio contro gli ufficiali dell’esercito

La controversia del 2 settembre non è isolata. All’inizio di luglio, ulteriori informazioni sugli ufficiali dell’esercito libanese sono state diffuse nei media israeliani.

Secondo le informazioni, Israele ha trasmesso attraverso gli Stati Uniti un elenco contenente i nomi di ufficiali senior libanesi e ha chiesto di essere esclusi dai dispiegamenti in alcune parti del sud del Libano.

La giustificazione avanzata era ancora legata a Hezbollah. Gli ufficiali interessati sono stati sospettati, nella narrazione, di mantenere legami con il movimento o non agire sufficientemente contro le sue attività.

Una fonte militare libanese ha formalmente negato queste informazioni il 6 luglio. Ha affermato che le informazioni riguardanti una presunta lista di ufficiali israeliani sono state infondate.

In meno di due mesi, due narrazioni mirarono direttamente al comportamento dei quadri dell’esercito nel sud. Il primo suggerì che Israele voleva impedire ad alcuni ufficiali di svolgere i loro doveri lì. Quest’ultimo afferma ora che alcuni soldati libanesi non vogliono il ritiro immediato delle forze israeliane.

Questa ripetizione aiuta a spiegare la fermezza del comunicato stampa pubblicato mercoledì.

Il controllo del Sud è il problema centrale

Queste controversie sorgono in un momento in cui l’esercito libanese è al centro del meccanismo per stabilizzare il Sud. La sua distribuzione deve accompagnare il ritiro israeliano e consentire allo Stato libanese di riprendere il controllo dei settori interessati.

Il meccanismo si basa su una successione di passi. Le forze israeliane devono evacuare alcune aree. L’esercito libanese deve poi entrare, accedere in sicurezza, cercare esplosivi e riprendere posizioni. Il processo deve anche impedire il trasferimento di infrastrutture militari non statali.

Questa sequenza è particolarmente delicata perché l’esercito non può semplicemente entrare immediatamente in ogni zona abbandonata. Strade, edifici e terreni possono essere ispezionati e sgomberati prima della piena distribuzione.

Il villaggio di Zawtar al-Gharbiyah ha fornito un esempio concreto di questo meccanismo a luglio.

Zawtar al-Gharbiyeh, primo test del meccanismo

Il 21 luglio l’esercito libanese entrò a Zawtar al-Gharbiyeh dopo un ritiro israeliano sotto un regime pilota. L’esercito libanese ha iniziato con operazioni di demining e di sicurezza prima della distribuzione più completa delle unità.

L’esperienza dovrebbe servire come modello per altri settori. Ci permette di testare il coordinamento necessario per evitare che un prelievo israeliano crei un vuoto di sicurezza.

È proprio intorno a queste « zone pilota » che le preoccupazioni attribuite agli ufficiali libanesi sono state espresse nei rapporti israeliani. Israele sarebbe insoddisfatto del ritmo delle operazioni contro l’infrastruttura di Hezbollah e considererebbe che i progressi erano insufficienti in alcuni settori.

La questione è quindi meno della presenza teorica dell’esercito libanese che della sua capacità di prendere il controllo immediato efficace di un territorio evacuato.

Ciò dipende dal personale disponibile, dalla liquidazione delle mine, dall’intelligenza, dall’accesso ai vari settori e dalla situazione di sicurezza.

Israele cerca garanzie prima di ritirarsi

Israele sostiene che il suo ritiro deve essere collegato alle assicurazioni di sicurezza. Il suo governo ha dichiarato che voleva impedire qualsiasi ricostruzione delle capacità militari di Hezbollah vicino al confine.

Questa posizione spiega la continua esistenza delle forze israeliane in diversi settori e le continue operazioni nel sud del Libano. Al contrario, Beirut considera che questa presenza costituisce una violazione della sua sovranità e chiede il suo ritiro.

Disagreement crea un cerchio difficile da rompere. Israele sostiene che non può ritirarsi senza garanzie che Hezbollah non tornerà. Il Libano risponde che il suo esercito non può esercitare pienamente la sua sovranità finché le forze israeliane rimangono presenti e continuano le loro operazioni.

La polemica sugli ufficiali libanesi colpisce direttamente questa contraddizione. Se i soldati libanesi avessero veramente chiesto a Israele di rimanere, avrebbe rafforzato la posizione israeliana. La negazione del comando è quindi anche intesa a impedire che questa affermazione diventi un argomento politico per la continuazione delle posizioni israeliane.

L’esercito invoca il sostegno internazionale

Il comunicato del 2 settembre ha anche sottolineato la fiducia che l’esercito avrebbe goduto con i paesi arabi e stranieri che l’hanno sostenuta.

Il Comando afferma che gli Stati amichevoli continuano a fornire assistenza perché considerano il suo ruolo essenziale, soprattutto nelle circostanze eccezionali del Libano.

Questo passaggio non è insignificante. Le forze armate si affidano fortemente all’assistenza esterna per alcune delle loro attrezzature, capacità di formazione e di funzionamento. Gli Stati Uniti sono uno dei suoi principali sostenitori internazionali.

Tuttavia, le informazioni diffuse da Kan sono precisamente attribuite ad un funzionario americano senior.

Ricordando la fiducia dei suoi partner internazionali, il comando libanese si oppone implicitamente alle dichiarazioni anonime attribuite ad un funzionario americano la realtà della cooperazione istituzionale tra l’esercito e i suoi partner.

Una battaglia sulla credibilità dell’istituzione

La polemica supera così i movimenti militari nel sud. Riguarda la credibilità dell’esercito in quanto diventa il giocatore centrale nel controllo dei confini.

Affinché il meccanismo funzioni, l’esercito deve essere considerato capace di attuare le decisioni dello Stato libanese indipendentemente da Hezbollah, Israele o qualsiasi altro potere.

Tutte le informazioni che suggeriscono che alcuni ufficiali seguirebbero un’altra linea indeboliscono questa posizione.

Ecco perché il comando afferma che le campagne di disinformazione, « non importa quale partito è dietro di loro », non altereranno la coesione dell’istituzione o la sua capacità di adempiere ai suoi compiti.

L’esercito chiede anche ai politici, ai media e ai cittadini di non denunciare le voci e di riferirsi alle fonti militari ufficiali per informazioni sull’istituzione e sul suo comando.

Un esercito catturato tra diverse pressioni

Tuttavia, la situazione rimane particolarmente complessa per le forze libanesi. Essi devono gradualmente riconquistare il controllo delle aree profondamente danneggiate, gestire i resti esplosivi della guerra e prevenire una ripresa dei combattimenti.

Allo stesso tempo, devono soddisfare le aspettative internazionali circa il monopolio delle armi dello Stato e la sicurezza del Libano meridionale.

Israele chiede risultati contro le capacità militari di Hezbollah. Le autorità libanesi chiedono il ritiro israeliano. I partner internazionali vogliono evitare una nuova guerra. Gli abitanti desiderano poter tornare ai loro villaggi senza paura di ulteriori operazioni.

Queste richieste non sono sempre compatibili nella loro tempistica.

Un’evacuazione israeliana troppo lenta è considerata un’occupazione dal Libano. Un rapido ritiro senza sufficiente distribuzione libanese è presentato da Israele come un rischio per il ritorno di Hezbollah. L’esercito è quindi al centro di un processo il cui ogni ritardo può essere utilizzato da entrambi i lati.

Rumors toccare il collegamento essenziale del dispositivo

È in questo contesto che la campagna denunciata il mercoledì assume la sua vera portata.

Se il popolo libanese comincia a dubitare della lealtà di alcuni ufficiali, l’esercito perde parte dell’autorità di cui ha bisogno. Se Israele sostiene che l’esercito non può impedire il ritorno di Hezbollah, ha un ulteriore argomento per mantenere le sue posizioni. Se i funzionari stranieri dubitano della coesione del comando, l’aiuto internazionale può diventare più politico.

Il comando cerca quindi di chiudere rapidamente questa violazione.

Egli sostiene che i militari rimangono soggetti alle loro direttive, che le loro missioni sono determinate esclusivamente dalla loro responsabilità nei confronti del Libano e che le campagne dirette all’istituzione non altereranno le loro azioni.

Le informazioni di Kan rimangono basate su una fonte anonima americana. Nessun ufficiale libanese dichiara pubblicamente di voler mantenere l’esercito israeliano nel paese.

L’immediato problema sarà ora a terra. I prossimi prelievi israeliani alle aree pilota, seguiti dall’effettiva distribuzione dell’esercito libanese, contribuiranno a misurare se il meccanismo sta facendo progressi reali. È anche su questo punto che l’istituzione militare sarà in grado di riprendere il controllo delle aree evacuate senza permettere che il vuoto di sicurezza invocato da Israele giustifichi il mantenimento delle sue forze.