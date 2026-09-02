Patrick Durel, nuovo ambasciatore francese in Libano

- Advertisement -

19

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Patrick Durel ha assunto i suoi doveri come nuovo ambasciatore francese in Libano, con un profilo particolarmente familiare delle questioni libanesi. Ex consigliere del Nord Africa e del Medio Oriente di Emmanuel Macron all’Élysée, il diplomatico ha partecipato direttamente agli sforzi francesi a Beirut dopo l’esplosione del porto del 4 agosto 2020. Ora torna in Libano in un ruolo diverso, in un momento in cui Parigi intende influenzare i negoziati sul ritiro israeliano, la stabilizzazione del Libano meridionale, il futuro delle macchine internazionali e delle riforme economiche.

Un diplomatico che conosce già attori libanesi

La scelta di Patrick Durel assicura una forma di continuità nella politica francese in Libano. Il nuovo ambasciatore non scopre le istituzioni del paese o i politici con cui dovrà lavorare. Ha seguito gli affari libanesi per diversi anni dalla cellula diplomatica della presidenza francese e ha svolto diverse missioni a Beirut.

All’Elysée, Patrick Durel fu consigliere di Emmanuel Macron, responsabile del Nord Africa e del Medio Oriente. Questo post lo ha posto al centro della preparazione e del follow-up della politica francese in una regione segnata dalle crisi siriane e libanesi, tensioni tra Israele e Hezbollah, la questione iraniana e le relazioni con le monarchie del Golfo.

Il Libano era diventato particolarmente importante nel suo lavoro dopo l’esplosione del porto di Beirut. Emmanuel Macron ha visitato la capitale libanese il 6 agosto 2020, due giorni dopo il disastro, prima di tornare qualche settimana dopo. Parigi ha poi lanciato un’iniziativa per assicurare la formazione di un governo e la rapida adozione di riforme economiche e istituzionali.

Patrick Durel era già stato mandato in missione a Beirut

Patrick Durel aveva svolto un ruolo operativo nel seguire questa iniziativa. Fu mandato a Beirut per incontrare i politici libanesi e per trasmettere le posizioni della presidenza francese. Il suo nome era diventato così familiare nei circoli politici molto prima della sua nomina come ambasciatore.

Queste missioni gli avevano permesso di interagire con i principali componenti del sistema libanese. L’obiettivo francese era quindi di mantenere la pressione sui leader per rispettare gli impegni assunti prima di Emmanuel Macron dopo l’esplosione del porto.

La missione era stata difficile. Le scadenze di Parigi erano state superate e le riforme promesse erano state ritardate. Allo stesso tempo, la crisi finanziaria continuò a peggiorare, mentre la formazione dei governi rimase soggetta a rapporti di potere tra i vari gruppi politici.

Patrick Durel è quindi direttamente consapevole degli ostacoli affrontati dalla diplomazia francese dal 2020. Questa esperienza distingue il suo arrivo da quello di un ambasciatore che è diventato a conoscenza del file dopo il suo appuntamento.

Dall’Élysée all’ambasciata francese

Il suo cambiamento di funzione è tuttavia importante. Quando è intervenuto dall’Élysée, Patrick Durel ha agito come consigliere del presidente francese e potrebbe essere inviato ad hoc per trasmettere messaggi politici o partecipare a consultazioni.

Come ambasciatore, il suo ruolo divenne permanente. Dovrà seguire ogni giorno le relazioni tra Parigi e Beirut, dialogare con la presidenza, il governo e i leader politici, riportando a Parigi gli sviluppi libanesi.

Questa vicinanza a Elysée può essere una risorsa. La questione libanese rimane fortemente seguita dalla Presidenza francese e va regolarmente oltre il quadro di una relazione diplomatica bilaterale classica.

Sud Libano come primo grande numero

Il nuovo Ambasciatore arriva quando il Libano meridionale è una delle principali priorità diplomatiche di Beirut.

Il presidente Joseph Aoun attende una nuova proposta americana per chiarire le fasi di un completo ritiro delle forze israeliane ancora presenti sul territorio libanese. Le discussioni si concentrano anche sui meccanismi di verifica e sugli attori che dovranno garantire la sicurezza dei settori evacuati.

Parigi sostiene il principio di un ritiro israeliano e il rafforzamento dell’autorità dello Stato libanese. La Francia considera l’esercito libanese come l’istituzione responsabile dell’esercizio del controllo sul territorio del Sud.

Patrick Durel dovrà seguire un dossier che già conosce nella sua dimensione regionale, ma i cui parametri stanno cambiando rapidamente.

Il futuro dell’UNIFIL, soggetto divergenza con Washington

La questione della forza interinale delle Nazioni Unite in Libano dovrebbe svolgere un ruolo importante nelle sue discussioni iniziali.

La Francia rimane fortemente impegnata in una presenza internazionale per accompagnare l’esercito libanese e mantenere un meccanismo di monitoraggio nel sud. Washington sta spingendo per una trasformazione molto più profonda del sistema e spera per la fine della missione attuale.

Parigi ha difeso le soluzioni per mantenere una capacità di osservazione internazionale. Gli Stati Uniti sono più riservati su questa opzione.

Per il Libano, questa divergenza è essenziale. Il ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito libanese e l’evoluzione dell’UNIFIL sono ora tre elementi dello stesso file.

La Francia dovrà quindi cercare di preservare la sua influenza nella definizione del futuro meccanismo di sicurezza.

Armi Hezbollah nell’equazione

Il problema di Hezbollah sarà anche un must.

Joseph Aoun avrebbe detto ai suoi interlocutori americani che sarebbe stato pronto ad aprire il dossier di armi del movimento a livello nazionale se Washington fornisse gravi garanzie per quanto riguarda il ritiro israeliano e le disposizioni di sicurezza nel sud.

La Francia ha da tempo difeso il rafforzamento delle istituzioni statali e il ruolo dell’esercito libanese. Tuttavia, deve far fronte ai bilanci politici interni e al peso di Hezbollah nel sistema libanese.

Patrick Durel conosce già questi vincoli. Le sue precedenti missioni gli avevano permesso di osservare il rapporto tra le varie forze politiche e la difficoltà di affrontare questioni di sovranità solo attraverso la pressione esterna.

L’esercito libanese, partner privilegiato di Parigi

Il sostegno all’esercito è uno degli elementi più costanti della politica francese in Libano. Da anni, Parigi è impegnata nella formazione e nella dotazione delle forze libanesi e mobilita regolarmente i suoi partner per mantenere la loro capacità operativa.

Questa cooperazione sta diventando più importante. L’esercito deve aumentare la sua presenza nel Sud, riprendere gradualmente le aree evacuate da Israele, villaggi sicuri e partecipare alla deminazione delle aree colpite dai combattimenti.

Se il meccanismo internazionale è ridotto, le responsabilità delle forze libanesi aumenteranno ulteriormente.

Il nuovo ambasciatore dovrà quindi lavorare tanto sulle questioni diplomatiche quanto sulla mobilitazione del sostegno materiale e finanziario all’istituzione militare.

Ricostruzione e crisi finanziaria

Anche le relazioni franco-lebano resteranno dominate dall’economia. Il paese non ha ancora risolto la crisi bancaria aperta nel 2019 e ha bisogno di ristrutturare un sistema finanziario che blocca ancora una parte significativa dei risparmi sui depositanti.

La Francia sostiene i negoziati con le istituzioni finanziarie internazionali e le riforme per ripristinare un sistema bancario funzionante. In particolare, i partner del Libano chiedono un riconoscimento trasparente delle perdite e un’efficace ristrutturazione delle istituzioni.

Il costo della ricostruzione è ora aggiunto a questa crisi. Le operazioni militari hanno portato a una significativa distruzione nel sud del Libano. L’abitazione, l’infrastruttura, il commercio e la terra agricola devono essere riabilitati, mentre alcune aree rimangono esposte all’orientamento inesplorato.

Beirut avrà bisogno di finanziamenti internazionali. Parigi potrebbe svolgere un ruolo nel mobilitarli, ma i donatori rischiano di continuare a collegare il loro aiuto con garanzie di trasparenza e riforma.

Un ritorno in Libano in un ruolo molto più esposto

La nomina di Patrick Durel sembra quindi una scelta di continuità da parte di Parigi. La Francia affida la sua ambasciata ad un diplomatico che ha già lavorato direttamente con Emmanuel Macron sul dossier libanese e che conosce gran parte dei funzionari con i quali dovrà negoziare.

Questa familiarità non rende la sua missione più semplice. Diversi casi su cui l’iniziativa francese aveva affrontato blocchi politici dal 2020 rimangono aperti. La crisi bancaria non è risolta, le riforme rimangono incomplete e la ricostruzione richiede notevoli finanziamenti.

A questo ora aggiunge un file di sicurezza molto più pesante. Il ritiro israeliano, il futuro dell’UNIFIL, il dispiegamento dell’esercito e la questione delle armi di Hezbollah possono ridefinire l’equilibrio del Libano meridionale nei prossimi mesi.

Patrick Durel tornò a Beirut con una conoscenza insolita del terreno per un nuovo ambasciatore. La sua prima sfida non sarà quella di scoprire gli interlocutori libanesi, ma di trasformare questa conoscenza accumulata dagli anni di Macron Initiative in risultati diplomatici in un contesto regionale profondamente diverso da quello del 2020.