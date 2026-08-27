Gerusalemme: L’aggressore di una suora francese assolto per « disturbi psichiatrici »

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Il Tribunale di Gerusalemme ha assolto Yona Simcha Schreiber, 36, mercoledì 26 agosto, dopo l’assalto violento di una suora cattolica francese sul Monte Sion. Il giudice Ofir Tishler non ha messo in discussione la materialità dei fatti: Schreiber aveva spinto la suora a terra prima di tornare a prenderla a calci e ad attaccare un passante che stava cercando di difenderla. Tuttavia, la corte ha tenuto la sua irresponsabilità criminale sulla base di un parere esperto che era in uno stato psicotico al momento dell’attacco. Ordinò la sua ricovero psichiatrico fino a sei anni. Questa decisione arriva in un momento in cui chiese e diverse organizzazioni hanno avvertito i cristiani di attacchi e molestie a Gerusalemme per diversi anni.

L’aggressione della suora stabilita dalla corte

La sentenza pronunciata mercoledì non conclude che Jona Schreiber non abbia commesso l’aggressione. Al contrario, Justice Ofir Tishler ha scoperto che le prove sul fascicolo hanno stabilito i fatti descritti nell’accusa. L’assoluzione si basa sullo stato mentale dell’accusato al momento dell’attacco e non su una sfida al suo coinvolgimento.

I fatti risalgono al 28 aprile 2026, alle 17:42 circa. La suora francese era vicino al Cenacolo e la tradizionale tomba di re Davide sul Monte Sion a Gerusalemme quando fu attaccata. I video di sorveglianza, poi trasmessi dalla polizia israeliana, documentarono gran parte della scena.

Schreiber si avvicinò alla suora da dietro prima di spingerla violentemente a terra. Si spostò per qualche istante, poi tornò da lei mentre lei era ancora a terra e la calciò. Quando un passante intervenne nel tentativo di fermare l’aggressione, anche Schreiber fu preso da lui.

La suora è stata ferita nella sua testa e ha subito vertigini. L’accusa si riferiva anche a un ematoma in faccia e segna su una gamba.

Un attacco inizialmente perseguito come motivato dalla religione

La dimensione religiosa era un elemento essenziale dell’accusa. Al momento dell’accusa di Schreiber il 7 maggio, l’Ufficio del Pubblico Procuratore aveva arrestato un assalto che ha provocato ferite e ostilità a un gruppo a causa della sua religione, così come un secondo attacco al passato.

Secondo l’accusa, Schreiber ha identificato la vittima come suora cristiana con i suoi vestiti. L’accusa sosteneva di aver deciso di attaccarlo proprio a causa di questa identità religiosa.

Questa circostanza ha avuto un’importante conseguenza criminale. Un’aggressione provocante è stata punibile da tre anni di prigionia, ma la pena massima potrebbe essere raddoppiata quando la motivazione dell’ostilità verso un gruppo religioso è stata mantenuta. Schreiber ha quindi rischiato la prigionia fino a sei anni.

L’ufficio del procuratore aveva chiesto di essere tenuto in detenzione durante il procedimento. La polizia israeliana stessa aveva annunciato il suo arresto dopo l’attacco e ha indicato che era sospettato di agire per motivi legati all’identità della vittima.

Jona Schreiber ha dichiarato irresponsabile

Il processo finalmente ha preso un’altra direzione a causa di esperienza psichiatrica. Lo psichiatra distrettuale ha concluso che Schreiber era in uno stato psicotico al momento dell’incidente e che non aveva la capacità di comprendere pienamente la natura delle sue azioni o di impedire loro di essere effettuati.

Justice Ofir Tishler ha accettato questa conclusione. Essa ha quindi ritenuto che l’accusato non potesse essere ritenuto colpevole, anche se i fatti materiali prescritti contro di lui sono stati stabiliti.

Questa distinzione è importante per capire il termine assolttal. Schreiber non è stato dichiarato innocente di aggressione. Il tribunale ha dichiarato di averlo commesso, ma che era legalmente irresponsabile al momento dei fatti a causa della sua condizione psichiatrica.

La decisione si basa su una diagnosi di malattia mentale e valutazione della sua condizione al momento preciso dell’attacco. Secondo le prove post-triali, Schreiber soffriva di schizofrenia e stava subendo un episodio psicotico.

Fino a sei anni di ricovero psichiatrico

Il tribunale ha ordinato la sua collocazione in un istituto psichiatrico per un massimo di sei anni. Questo periodo corrisponde alla durata massima relativa alla gravità dei reati per i quali è stato perseguito.

Non è quindi un rilascio immediato dopo l’assoluzione. Schreiber deve essere curato in un istituto psichiatrico sotto costrizione, secondo la decisione del tribunale.

Tuttavia, dipenderà dal quadro medico applicabile. La sua condizione può essere valutata da una commissione psichiatrica competente, che apre legalmente la possibilità di un cambiamento nella sua ricovero prima della scadenza del periodo massimo.

La formulazione che è stato semplicemente « accettato » può così dare un quadro incompleto del giudizio. Allo stesso tempo, il tribunale ha riconosciuto la sua irresponsabilità criminale e ha ordinato una misura custode di natura psichiatrica.

La vittima, una suora francese che lavora a Gerusalemme

La suora attaccata è francese ed è legata alla scuola biblica e archeologica francese a Gerusalemme. Questa istituzione, fondata alla fine del XIX secolo, è un importante centro di ricerca cattolica dedicato agli studi biblici, all’archeologia e alla storia del Medio Oriente.

L’aggressione ha causato una forte emozione a causa della sua violenza, ma anche a causa della sua posizione. Il Monte Sion riunisce diversi luoghi importanti per le tradizioni cristiane ed ebraiche. Il Cenacolo è associato alla tradizione cristiana con l’Ultima Cena, mentre lo stesso complesso architettonico comprende il luogo tradizionalmente presentato come la tomba del re Davide.

La visibilità dei religiosi in questa parte di Gerusalemme è anche un elemento di vulnerabilità. Il loro abbigliamento permette loro di essere identificati immediatamente come membri di una comunità cristiana, come era proprio il caso nell’accusa contro Schreiber.

Di conseguenza, il caso aveva superato quello di una semplice aggressione nello spazio pubblico. Il procuratore israeliano stesso aveva posto l’identità religiosa della vittima al centro della sua persecuzione.

L’aggressore risiede nell’insediamento di Peduel

Jona Simcha Schreiber risiede a Peduel, un insediamento israeliano nella West Bank occupata. Questo elemento, menzionato dal momento del suo arresto e accusa, ha contribuito alla copertura mediatica del caso.

Il termine « colonel » usato da diversi media si riferisce a questo luogo di residenza. Gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania sono uno dei punti principali della disputa sul conflitto israelo-palestinese e sono considerati illegali ai sensi del diritto internazionale da gran parte della comunità internazionale. Israele sfida alcune di queste interpretazioni legali.

Tuttavia, l’aggressione stessa non ha avuto luogo a Peduel o in Cisgiordania. Fu eseguita sul Monte Sion a Gerusalemme, vicino alla Città Vecchia.

Questa distinzione geografica è necessaria. Il luogo di residenza di Schreiber era un importante elemento biografico, ma il verbale giudiziario riguardava un attacco a una suora francese a Gerusalemme.

Un caso in un contesto di violenza anticristiana

Il giudizio viene in un contesto più ampio di preoccupazione per gli atti ostili contro i cristiani a Gerusalemme. I leader religiosi e le organizzazioni cristiane hanno documentato negli ultimi anni insulti, spitting, degrado e attacchi contro clero, pellegrini e luoghi religiosi.

Non tutti gli incidenti sono della stessa gravità e non possono essere collegati automaticamente. L’aggressione del 28 aprile aveva tuttavia una caratteristica particolare: l’accusa aveva esplicitamente dichiarato che la suora era stata attaccata a causa della sua identità cristiana.

Tra le altre cose, i video che mostrano i religiosi cristiani mirati sputando hanno alimentato le preoccupazioni delle chiese. I funzionari ecclesiastici hanno chiesto alle autorità israeliane di rafforzare la prevenzione e la persecuzione di tale comportamento.

Le autorità israeliane pretendono di garantire la libertà religiosa e condannare ufficialmente la violenza contro le comunità cristiane. In diversi casi, la polizia ha fatto degli arresti. L’arresto di Schreiber dopo l’attacco della suora era stato annunciato dalla polizia israeliana.

Un’assoluzione che non nega aggressione o violenza

La decisione del 26 agosto solleva quindi due questioni che vanno distinte. La prima riguarda la responsabilità individuale di Schreiber. Il tribunale ha rilevato, sulla base delle competenze mediche, che uno stato psicotico lo ha reso irresponsabile al momento dell’attacco.

La seconda riguarda i fatti stessi e il loro contesto. A questo punto, la corte non contestava che Schreiber avesse attaccato la suora. I filmati di videosorveglianza, le ferite della vittima, e l’intervento di un testimone aveva documentato accuratamente la scena.

L’accusa ha anche mantenuto il carattere religioso della motivazione. La responsabilità penale imposta dal giudice preclude la condanna penale di Schreiber, ma non cancella tale qualifica inizialmente adottata dall’accusa o dalle circostanze dell’attacco.

Questa sfumatura spiega perché il giudizio può provocare reazioni molto diverse. Legalmente, riconoscere l’irresponsabilità di una persona con una patologia psichiatrica seria è un principio fondamentale del diritto penale. Per le comunità cristiane, il caso rimane anche uno degli episodi più violenti tra gli attacchi segnalati a Gerusalemme.

La decisione giudiziaria non chiude il dibattito

L’ospedale psichiatrico di Schreiber ora sposta il verbale penale a quello delle cure mediche forzate. Il periodo massimo di sei anni corrisponde alla pena massima che presumibilmente sostenne in relazione all’accusa aggravata dal movente religioso.

La questione della sua durata reale dipenderà dalle valutazioni mediche e dalle decisioni prese nel quadro per le persone che si trovano a essere irresponsabili. L’assoluzione quindi non significa una frase di sei anni fissi di ricovero o rilascio automatico.

Per la suora attaccata e i leader cristiani a Gerusalemme, tuttavia, la posta va oltre il destino individuale del suo aggressore. Il caso del Monte Sion riecheggia le preoccupazioni espresse circa la sicurezza dei religiosi identificabili dai loro vestiti e la proliferazione del comportamento ostile contro di loro.

Tre mesi dopo l’attacco del 28 aprile, il tribunale ha deciso la responsabilità penale di Jona Schreiber. I fatti rimangono stabiliti: una suora francese è stata spinta a terra e poi picchiata mentre si trovava lì, e l’accusa ha scoperto che era stata scelta a causa della sua identità religiosa. La decisione del 26 agosto lascia ora aperta la questione più ampia della risposta agli atti ostili contro le comunità cristiane a Gerusalemme.