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Lo sapevi? In Libano, un serpente fossile aveva ancora le gambe

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Lo sapevi? In Libano, un serpente fossile aveva ancora le gambe

Lo sapevi? In Libano, un serpente fossile aveva ancora le gambe.

Scoperto ad Al-Nammura, Eupodophis descouensi visse circa 95 milioni di anni fa. Nel 2011, i raggi X hanno rivelato la sua seconda piccola gamba, nascosta nella roccia. Un controllo della riduzione degli arti nei serpenti.

Foto reali del fossile: Didier Descouens, 2013, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Libnanews redazione con titoli sfocati, sottotitoli e estensioni fotografiche; adattamento sotto CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Fonti fotografiche: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype.jpg e https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype posteriori leg.jpg
Fonte scientifica: https://www.esrf.fr/news/general/Snake-with-leg

https://libnanews.com/au-liban-un-serpent-fossile-a-et-des-pattes/

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