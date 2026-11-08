Lo sapevi? In Libano, un serpente fossile aveva ancora le gambe
Lo sapevi? In Libano, un serpente fossile aveva ancora le gambe.
Scoperto ad Al-Nammura, Eupodophis descouensi visse circa 95 milioni di anni fa. Nel 2011, i raggi X hanno rivelato la sua seconda piccola gamba, nascosta nella roccia. Un controllo della riduzione degli arti nei serpenti.
Foto reali del fossile: Didier Descouens, 2013, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Libnanews redazione con titoli sfocati, sottotitoli e estensioni fotografiche; adattamento sotto CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Fonti fotografiche: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype.jpg e https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype posteriori leg.jpg
Fonte scientifica: https://www.esrf.fr/news/general/Snake-with-leg
https://libnanews.com/au-liban-un-serpent-fossile-a-et-des-pattes/
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