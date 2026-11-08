Habitat Bank: 1.300 prestiti, secondo Antoine Habib

Antoine Habib presenta un bilancio di circa 1.300 prestiti concessi dalla Habitat Bank, per circa 90 milioni di dollari all’inizio dell’ottobre 2026. Esso sostiene una politica più ampia, compresa una tassa sugli alloggi vacanti e un maggiore coordinamento pubblico. Gli importi di 165, 114 e 25 milioni menzionati per il finanziamento arabo corrispondono a livelli diversi, senza poter essere aggiunti. La data di ricevimento dell’ultima rata richiede ancora una precisa conferma dell’istituzione.

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La Habitat Bank ha concesso circa 1.300 prestiti per circa 90 milioni di dollari all’inizio di ottobre 2026, secondo il suo presidente Antoine Habib. Questa recensione, presentata in un’intervista stampa pubblicata il 7 novembre, accompagna una chiamata ad espandere i fondi e costruire una politica nazionale dell’edilizia abitativa. Esso descrive l’attività di credito dell’istituzione, senza costituire una misura delle esigenze residenziali complessive del paese.

Habib sostiene anche una tassa su alloggi vacanti, alcuni dei quali potrebbero sostenere l’alloggio. Questa proposta richiede una decisione legislativa e un meccanismo finanziario. Non corrisponde ad un nuovo prelievo già adottato.

Habitat Bank: due recensioni a date diverse

Il bilancio all’inizio di ottobre seguì quello del 2 luglio 2026. A quel tempo, l’istituzione ha riferito 1.059 crediti per $74 milioni. Questa prima serie comprendeva 980 prestiti di acquisizione, 49 per la costruzione e 30 per la ristrutturazione.

Entrambe le indagini coprono momenti diversi. Non devono essere aggiunti insieme per formare un’attività totale. Il bilancio più recente mette ora i prestiti circa 1.300, ma non include la stessa ripartizione per uso.

L’ufficiale menziona anche circa 45.000 visite alla piattaforma elettronica dell’istituzione. Questa figura descrive la presenza. Non rappresenta 45.000 mutuatari o altrettante domande accettate.

I soffitti annunciati sono $100,000 per l’acquisto o la costruzione e $50.000 per la ristrutturazione.

In una dichiarazione del 7 novembre, la Habitat Bank ha annunciato il lancio di lunedì 9 novembre 2026 di un prodotto per il finanziamento di case prefabbricate. L’istituzione specifica che pubblicherà le condizioni di ammissibilità e le procedure di deposito delle domande in un secondo momento. I massimali degli altri programmi non devono essere assimilati alle condizioni di questo nuovo prodotto.

Strutture di finanziamento arabe

Il Fondo Arabo per lo Sviluppo Economico e Sociale fornisce un totale di 50 milioni di dinari kuwaitiani, presentati come circa $165 milioni. Questa busta costituisce il quadro finanziario generale di cui Habib.

All’interno di questo totale, il leader cita 14 milioni di dollari in trasferimenti e una sesta tranche di $25 milioni. Le formulazioni dell’intervista non permettono di stabilire con certezza la data di ricezione di questa tranche: l’importo di 114 milioni appare sia come totale trasferito che come quello a cui l’operazione avrebbe condotto.

I 25 milioni non devono quindi essere aggiunti ai 114 milioni e poi ai 165 milioni di buste. Questi sono diversi livelli di finanziamento. L’importo effettivamente accreditato in una data determinata deve essere confermato dall’istituzione.

Habib ha indicato che continuerà a cercare ulteriori risorse. La sua visita in Kuwait si è concentrata sui programmi di cooperazione e di finanziamento degli alloggi esistenti. Esso desidera assegnare queste risorse alla continuazione dei prestiti, nel rispetto dei criteri di ammissibilità della Banca.

Prestiti soggetti alla capacità di rimborso

L’istituzione presenta i suoi programmi accessibili al libanese da diverse regioni e stranieri idonei. Habib cita famiglie a basso reddito e medio reddito e persone con disabilità tra il pubblico di destinazione.

Questo orientamento non significa attribuzione automatica. La banca mantiene i suoi criteri e collega lo sviluppo dei programmi alle risorse disponibili. Il suo presidente ha sottolineato la necessità di proporre finanziamenti compatibili con il reddito e il costo reale delle abitazioni.

Il problema supera così l’unico massimale di un prestito. Un importo superiore può espandere la scelta di una proprietà, ma aumenta anche l’importo da rimborsare. Habib richiede risorse stabili e a lungo termine, nonché l’adeguamento dei tassi, delle maturità e dei prodotti alla situazione delle famiglie.

Mobilitare alloggi vacanti

Il presidente della Habitat Bank sostiene una tassa progettata secondo criteri che desidera essere chiaro e giusto. Esso stabilisce due obiettivi: incoraggiare l’uso di beni non occupati e fornire una risorsa per i programmi di alloggio.

In un altro discorso sul diritto all’alloggio, ha menzionato 7.000 appartamenti vuoti a Beirut. Questa cifra rimane una stima che fa, senza un inventario pubblicato negli articoli consultati. Non permette di calcolare da solo le entrate di un prelievo.

Habib propone di assegnare una parte delle risorse per sostenere gli stanziamenti. Essi potrebbero ridurre il costo del finanziamento o aiutare alcune famiglie aumentare un contributo. Esso chiede un quadro per garantire la trasparenza nella raccolta e nell’utilizzo dei fondi.

Esso sostiene anche la creazione di un Ministero degli alloggi per coordinare l’azione pubblica. Questa proposta istituzionale è in aggiunta alle discussioni sui programmi di leasing e di finanziamento. L’attuazione richiede ancora decisioni, mentre la banca deve specificare il ricevimento dei fondi per i suoi prestiti attuali.

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