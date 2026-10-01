Tampa, la telecamera in cui Washington vuole rifare le regole del gioco nel sud del Libano

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L’appuntamento è quasi un paradosso. Nel tentativo di risolvere parte del conflitto nel sud del Libano, le delegazioni libanesi e israeliane dovrebbero trovarsi a più di 10.000 chilometri dal confine in Florida, al centro dell’apparato militare degli Stati Uniti. La data tardiva è il 20 ottobre 2026. La posizione è molto più rivelante: la sede del Comando Centrale degli Stati Uniti a Tampa. Non una capitale diplomatica. Non le Nazioni Unite. Non un passaggio di confine. Uno staff.

Questo dettaglio cambia la lettura del prossimo round. Ufficialmente, sarà strettamente militare. Nessun negoziatore specializzato in questioni civili, legali o economiche dovrebbe partecipare. Il diplomatico Simon Karam guida la delegazione libanese alla presenza dell’ambasciatore libanese a Washington, Nada Hamada Muawad. Gli attacchi israeliani, gli incidenti sul terreno e i meccanismi di coordinamento dovrebbero essere tra i temi discussi. Ma dietro questo programma apparentemente tecnico è una parte molto più ampia.

Perché la domanda non è più solo come prevenire lo sciopero successivo o gestire il prossimo incidente. Si tratta di determinare l’ordine in cui si devono prendere decisioni che potrebbero trasformare il Sud in modo duraturo. Israele dovrebbe prima ritirarsi per consentire allo Stato libanese di consolidare la sua autorità? Il Libano dovrebbe andare molto più lontano sul monopolio delle armi prima di ottenere un ritiro? Chi controllerà gli impegni? E soprattutto, cosa sostituirà un Finul che lascerà gradualmente il campo domani?

E’ questo che dà a Tampa la sua importanza. L’ottavo giro potrebbe essere meno di un incontro aggiuntivo di un laboratorio post-bellico.

Il vero risultato della visita di Nawaf Salam può esserci

Nawaf Salam andò negli Stati Uniti con diversi file sotto il braccio. Ritornò senza alcun impegno pubblico americano che imponeva un ritiro immediato su Israele. Ma una serratura sembra essere saltata: il canale di trading, congelato per diverse settimane, deve riprendere.

La differenza è importante. Washington non ha concesso a Beirut tutto quello che ha chiesto. D’altra parte, l’amministrazione degli Stati Uniti rifiuta di lasciare che il processo muoia. Il commercio negli Stati Uniti mostra che l’accordo quadro rimane al centro del processo. In altre parole, gli americani vogliono mantenere un’architettura che può negoziare anche quando la terra continua a bruciare.

Il 20 ottobre resta da confermare. Tuttavia, i preparativi sono stati sufficientemente avanzati per garantire che la composizione proposta della delegazione e il campo di applicazione delle discussioni fossero già stati diffusi. Questa ripresa si è verificata principalmente prima delle elezioni israeliane il 27 ottobre. Washington non sembra voler aspettare che il panorama politico israeliano sia stabilizzato per mettere i militari intorno al tavolo.

Questo calendario dice qualcosa sul metodo americano. Il canale deve essere conservato prima di cercare un accordo. Evitare che l’assenza di dialogo trasformi ogni sciopero in un possibile punto di partenza per un confronto più ampio. Mantenere Israele e Libano in un meccanismo in cui Washington rimane l’intermediario indispensabile. Quindi utilizzare questo meccanismo per elaborare gradualmente i file più pesanti.

Il problema è che Beirut e Washington non entrano in questa nuova sequenza con esattamente la stessa definizione della prima fase.

Il dissenso decisivo sta in una sola domanda: chi deve prima muoversi?

Il Libano difende una logica di reciprocità. Lo Stato estende la sua autorità, l’esercito schiera, i file di armi avanza e, allo stesso tempo, Israele si ritira dai territori occupati e ferma i suoi attacchi. Questa sincronizzazione è politicamente essenziale. Esso consente alle autorità libanesi di dimostrare che ogni progresso statale è conforme.

Washington sembra spingere una logica più esigente. Il dispiegamento dell’esercito al Sud è considerato necessario, ma insufficiente. I messaggi inviati ai funzionari libanesi chiedono misure concrete per quanto riguarda il monopolio delle armi. Secondo le informazioni riportate sulle discussioni americane, questa non è più solo la Litani meridionale. Il requisito riguarda anche il nord del fiume e, più in generale, l’intero territorio.

Ecco dove Tampa cessa di essere un semplice incontro militare.

Hezbollah non dovrebbe essere intorno al tavolo. Eppure il suo armamento sarà uno degli attori invisibili nella stanza. Il ragionamento americano ora strettamente collega la questione del ritiro israeliano a quella del monopolio statale sulle armi. Durante un altro scambio a Washington, un alto funzionario americano ha anche presentato i due movimenti come elementi della stessa equazione: la resa delle armi di Hezbollah contro il ritiro israeliano, con la necessità di determinare un meccanismo in grado di verificare l’applicazione.

Questa formula sembra semplice su carta. A terra libanese, non lo è.

Il governo ha fatto del monopolio delle armi una decisione sovrana. Ma l’attuazione di questa decisione colpisce l’equilibrio interno, la capacità operativa dell’esercito e il rischio di confronto civile. Beirut vuole pertanto evitare che una misura intesa a rafforzare lo Stato provochi il crollo della sua stabilità.

Gli americani stanno mostrando crescente impazienza. Gli interlocutori diplomatici riportano l’insoddisfazione con ciò che considerano un ritmo lento e un’applicazione ancora insufficientemente leggibile. Ecco dove il nodo è: Washington vuole azioni misurabili; Beirut vuole che queste azioni siano accompagnate da risultati visibili sul lato israeliano.

I negoziati riguardano dunque il territorio. Ma si occupa anche della tempistica della sovranità.

Una negoziazione sotto il fuoco, letteralmente

Il contrasto è brutale. Mentre si prepara un tavolo negoziale in Florida, il Sud continua ad essere bombardato, distrutto e le operazioni israeliane sono proseguite. Località come Mansouri sono state colpite. Altre aree intorno a Nabatiyah, Jabal al-Rihan e diversi villaggi nel sud rimangono sotto pressione.

Gli sviluppi militari meritano un’attenzione particolare. Israele sembra, in alcuni settori, combinare una riduzione della sua presenza umana con una continua capacità di controllo dal fuoco. Le unità possono essere rimosse senza necessariamente significare abbandono della terra in senso strategico. Il monitoraggio, l’impatto e il controllo di alcuni assi possono mantenere una forma di controllo senza aumentare il numero di soldati esposti.

Questa distinzione è fondamentale per i futuri negoziati. Un ritiro militare può avere diversi significati. La rimozione di un’unità non equivale automaticamente a restituire un’area all’autorità libanese. Ridurre il personale non significa necessariamente abbandonare una capacità di intervento. È proprio per questo che la questione dei meccanismi di verifica diventa centrale.

Quindi Beirut cerca piu’ di un annuncio. Ha bisogno di movimenti identificabili nel campo. Aree effettivamente evacuate. Una riduzione misurabile degli attacchi. Una reale possibilità per l’esercito e gli abitanti di riprendere possesso degli spazi interessati.

In caso contrario, la meccanica politica diventa quasi impossibile da difendere.

Come possiamo chiedere di più allo stato libanese se i villaggi continuano ad essere battuti? Come possiamo convincere una popolazione dimostrata che il monopolio delle armi è una garanzia più efficace se l’altra parte mantiene le sue posizioni e la libertà d’azione? D’altra parte, Washington solleva la questione nella direzione opposta: come possiamo chiedere a Israele di andarsene se lo Stato non può garantire che un’infrastruttura militare autonoma non sarà ricostruita dopo la sua partenza?

Tutta la difficoltà sta in questo cerchio.

Tampa dovrà cercare di romperlo.

Hezbollah non sarà a Tampa, ma Tampa parlerà di Hezbollah

Questa è probabilmente la più importante contraddizione di questo round. Le discussioni devono essere militari e limitate. Eppure il più grande problema politico del Libano sarà ovunque nella stanza.

I messaggi riportati da Washington non si fermano alle armi. Si riferiscono anche alle reti e alle istituzioni finanziarie di Hezbollah. Ciò dimostra che, nella visione americana, la pressione non è compartimentata. Il record militare, la riforma del sistema finanziario, il controllo dei canali monetari e il sostegno economico in Libano fanno parte della stessa strategia di rafforzamento dello Stato.

La visita di Nawaf Salam ha mostrato quasi fisicamente. Mentre discuteva di sicurezza e sovranità con i politici statunitensi, il suo team ha anche affrontato le riforme bancarie, il Fondo Monetario Internazionale e il ripristino della fiducia finanziaria. I due universi sembrano distanti. Al contrario, Washington tende a avvicinarsi.

Questo approccio mette il governo prima di un’equazione formidabile. Deve ripristinare simultaneamente lo Stato, garantire il ritiro israeliano, prevenire una nuova guerra, riformare un sistema bancario danneggiato e affrontare il problema delle armi. Ciascuno di questi file sarebbe normalmente sufficiente per occupare un governo per anni. Ora sono interconnessi.

Ecco perché l’incontro Tampa non può essere compreso in isolamento. È una parte di un dispositivo molto più ampio.

Dietro Tampa si sta già preparando dopo Finul

Questo può essere l’elemento più importante e meno visibile dell’intero caso.

La finale si sta avvicinando alla fine della sua missione. Circa 7.500 membri della forza stanno gradualmente lasciando il Libano. Tuttavia, nessuna architettura di sostituzione è ancora stata finalizzata. Diversi paesi europei hanno espresso la loro disponibilità a partecipare a una nuova formula. Circa dieci sarebbero disposti a contribuire ad un accordo alternativo. Ma la disponibilità non significa mandato, accordo politico o dispiegamento.

Il problema è enorme. La scomparsa del Finul non significa solo la partenza dei soldati internazionali. Essa solleva la questione del monitoraggio della Linea Blu, della documentazione degli incidenti, dei meccanismi di collegamento e della presenza di un terzo tra due eserciti che rimangono tecnicamente nemici.

In questo contesto, le informazioni meritano una particolare attenzione: Washington considererebbe spingere Beirut verso una nuova formula di sicurezza per il Sud, che potrebbe includere una forza specifica o un dispositivo dopo la Finale. Non vi è ancora alcuna indicazione che sia stato adottato un modello definitivo. Ma il semplice fatto che questa ipotesi stia circolando cambia la prospettiva di Tampa.

La riunione del 20 ottobre potrebbe quindi essere utilizzata per discutere il presente mentre si prepara il sistema che opererà domani.

E poi la scelta del comando centrale statunitense assume un’altra dimensione. Le discussioni non si sarebbero svolte solo sotto la mediazione americana; Si sarebbero svolti nell’istituzione militare che ha la capacità di coordinare, monitorare e sostenere un’architettura di sicurezza regionale.

Il posto diventa quasi un messaggio.

Washington non vuole più negoziare una tregua, ma un meccanismo

Da anni il Libano vive al ritmo degli accordi che riducono temporaneamente la violenza senza eliminare le cause di confronto. La novità delle attuali discussioni sta nel posto preso dall’audit.

Chi dirà che Israele si è ritirato? Chi troverà che le armi siano state rimosse da un’area? Chi verificherà che un’infrastruttura militare non stia ricostruendo? Chi documenterà una violazione? Chi interviene quando una parte accusa l’altra di non rispettare i suoi impegni?

Fintanto che il Finul è stato completamente installato, parte di queste funzioni aveva un quadro internazionale ben noto, anche imperfetto. La sua scomparsa annunciata apre un vuoto.

Gli americani sembrano voler evitare che questo vuoto venga riempito solo dall’equilibrio del potere. Quindi la ricerca di un meccanismo di controllo. Da qui l’importanza attribuita all’esercito libanese. Pertanto, anche la pressione per gli impegni di diventare verificabile.

Il pericolo per Beirut sarebbe che un meccanismo destinato a colmare il vuoto finirebbe per imporre obblighi molto più specifici al Libano rispetto a quelli imposti a Israele. È qui che la questione della reciprocità diventa essenziale. Un meccanismo è valido solo attraverso impegni che verifica su entrambi i lati.

Il prossimo round dovrà quindi rispondere a una domanda semplice ma pesante: la verifica si concentrerà solo su ciò che il Libano sta facendo, o cosa sta facendo Israele?

20 ottobre, poco prima della scheda elettorale israeliana

Il calendario aggiunge un altro livello di complessità. Le elezioni israeliane sono programmate per il 27 ottobre, solo una settimana dopo la data prevista Tampa.

Questo quartiere probabilmente riduce il margine per decisioni spettacolari. Qualche giorno prima di un’elezione, qualsiasi concessione territoriale o di sicurezza può diventare un argomento elettorale. Allo stesso tempo, l’arrampicata può anche essere utilizzata politicamente. Diverse analisi pubblicate nei giorni scorsi collegano anche la tensione militare ai calcoli elettorali israeliani, senza che sia possibile stabilire che ogni operazione incontri questa logica.

Washington tuttavia scelse di non aspettare.

Questo può essere letto come un desiderio di santificare il canale prima della campagna elettorale rende più difficile qualsiasi discussione. Il messaggio sarebbe quindi meno: « trovare un accordo il 20 ottobre » che: « nessuno lascia il tavolo mentre la regione rimane ai margini di una nuova esplosione ».

Questa sfumatura è essenziale. Sarebbe eccessivo aspettarsi un accordo da Tampa. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ridurre l’incontro alla formalità.

Se si tiene alle condizioni annunciate, imposta i parametri per la fase successiva.

Ciò che il Libano può veramente ottenere

Per Beirut, il successo non sarà misurato dal numero di comunicati stampa. Sarà misurata sulla mappa.

Un passo concreto in avanti potrebbe prendere diverse forme: identificazione di aree da cui Israele accetterebbe di ritirarsi, meccanismo che impedisce l’espansione di scioperi, calendario militare, procedura di verifica o accordo sul futuro ruolo dell’esercito libanese. Le informazioni disponibili non indicano che uno di questi risultati è già acquisito.

È proprio qui che dobbiamo separare il fatto di aspettare.

L’incontro è in preparazione. Il suo carattere militare è chiaramente menzionato. La data del 20 ottobre è privilegiata. Gli incidenti e i meccanismi di coordinamento devono essere discussi. D’altra parte, nessun ritiro territoriale preciso è ancora garantito negli elementi disponibili.

Il Libano arriva così a Tampa con una debolezza evidente: negozia mentre il suo territorio continua ad essere colpito. Ma ha anche un argomento che Washington non può ignorare. Se il processo non produce mai una controparte israeliana visibile, indebolirà gli attori libanesi che difenderanno con precisione il primato dello Stato e la negoziazione.

E’ un paradosso importante. Più Washington vuole rafforzare lo stato libanese, più ha bisogno di questo stato per dimostrare che ottiene qualcosa.

Tampa potrebbe decidere molto di più dell’ottavo giro

Quindi quello che si sta preparando in Florida supera un incontro militare. Diversi problemi convergono allo stesso tempo: ritiro israeliano, monopolio delle armi, il futuro di Hezbollah, il ruolo dell’esercito, la graduale scomparsa della Finale, il meccanismo di verifica e il supporto americano per le istituzioni libanesi.

Preso separatamente, tutti sembrano noti. Insieme, disegnano una nuova architettura.

Il cambiamento più profondo potrebbe esserci: la questione del Sud sta cambiando da un sistema incentrato sulla Finul e la risoluzione 1701 ad un non definito dove Washington avrebbe svolto un ruolo molto più diretto nella mediazione, nella verifica e forse nell’organizzazione post-Finale di sicurezza. Questo sviluppo non è ancora stato completato. Non e’ nemmeno garantito. Ma i pezzi stanno cominciando a comparire.

Ed è proprio questo che rende interessante il 20 ottobre.

Intorno al tavolo, militari, scioperi, incidenti e coordinamento saranno ufficialmente discussi. In realtà, tre questioni molto più pesanti saranno sospese sulle delegazioni: quanto dovrÃ ritirare Israele, quanto può lo Stato libanese imporre il monopolio delle armi, e chi controllerÃ il confine domani quando i pacificatori sono andati?

Tampa potrebbe non dare tutte le risposte. Ma ora Washington vuole fare domande.

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