Perché Hezbollah rifiuta di tornare a Baabda: la scommessa del tempo dietro il blocco del dialogo

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Le porte di Baabda possono rimanere aperte. Per Hezbollah, il problema non sarebbe più la porta, ma il tempo scelto per attraversarlo.

Dietro l’attuale rifiuto di riprendere un autentico dialogo con il presidente Joseph Aoun appare una lettura strategica molto più elaborata che un semplice rifiuto della presidenza. Secondo informazioni provenienti da circoli consapevoli del ragionamento interno del partito, la sua leadership non considererebbe il dialogo inutile in linea di principio. Piuttosto, si considererebbe che un dialogo in corso sarebbe probabilmente fallito e che questo fallimento sarebbe più pericoloso della temporanea assenza di dialogo.

La distinzione è essenziale. Hezbollah non avrebbe chiuso definitivamente la strada per una discussione delle sue armi, il rapporto con lo Stato o la nuova architettura di sicurezza in Libano. Egli ritiene che le condizioni per i negoziati reali non siano ancora in vigore. Né Baabda, né il governo di Nawaf Salam, né il partito stesso avrebbe ora il margine necessario per cambiare le loro posizioni sufficientemente. Washington mantiene anche elevate richieste. Israele continua le sue operazioni. Teheran rimane impegnato nel proprio confronto e incerte trattative con gli Stati Uniti.

In questa lettura, sedersi intorno a un tavolo di oggi sarebbe quindi pari a posizioni negoziali che nessuno può ancora rinunciare.

Ma un elemento rende questa strategia molto più interessante. Hezbollah non pensa necessariamente che il tempo stia giocando contro di lui. Nonostante le notevoli perdite subite negli ultimi due anni, nonostante la morte di Hassan Nasrallah e la sua sostituzione di Naim Kassem, nonostante la pressione militare israeliana e le richieste americane sul suo disarmo, una convinzione sarebbe nel processo di insediamento nei suoi circoli:la fase in cui dovevamo solo sopravvivere ai colpi sarebbe finita. Il partito ora vorrebbe trasformare questa sopravvivenza in un rimbalzo politico, popolare e organizzativo.

È questa scommessa in tempo che spiega gran parte del suo rifiuto di impegnarsi nel dialogo immediato.

Baabda propone il dialogo, Hezbollah prima guarda al calendario

Da Baabda, Joseph Aoun suggerisce che i canali di discussione rimangono disponibili. L’idea di un dialogo con Hezbollah mantiene una logica istituzionale ovvia: evitare che il problema delle armi sia trattato esclusivamente da pressione esterna o da confronto militare, e cercare una formula libanese che possa porre decisioni strategiche nell’ambito dello Stato.

Tuttavia, l’offerta non soddisfa attualmente l’eco previsto.

Il ragionamento riportato sul lato Hezbollah inizia con il calendario, anche prima del contenuto. Per una negoziazione per essere utile, gli attori devono avere qualcosa da negoziare. Tuttavia, secondo questa lettura, le parti principali sono ora bloccate in posizioni che sono diventate troppo rigide.

Joseph Aoun ha posto la sovranità statale al centro del suo mandato. Anche il governo di Nawaf Salam si assume la responsabilità del monopolio delle armi e dell’estensione dell’autorità statale. Dopo aver adottato questa traiettoria, l’esecutivo difficilmente poteva improvvisamente tornare a una formula che sarebbe percepita come un passo indietro.

Hezbollah affronta il vincolo opposto. Accettare oggi una profonda revisione della sua strategia militare, senza un completo ritiro israeliano, senza una cessazione duratura degli attacchi e senza un’architettura di difesa alternativa, sarebbe presentata nel suo ambiente come una concessione fatta sotto fuoco.

Il tavolo di dialogo riunirebbe quindi attori che possono parlare, ma nessuno può davvero muoversi.

Questo è esattamente ciò che il partito vorrebbe evitare.

Lo scenario temuto: entrare in Baabda per uscire con un record di fallimento

Il calcolo attribuito a Hezbollah è insolito:un dialogo cattivo potrebbe essere peggio di nessun dialogoi

Perche’? Perché una negoziazione formale crea aspettative. Non appena il presidente della Repubblica e Hezbollah si impegnano in un processo pubblico o semipubblico, ogni riunione deve produrre qualcosa. Un calendario. Una formula. Una concessione. Un secondo passo. Per mancanza di risultati, il fallimento diventa un evento politico.

Nel clima attuale, questo fallimento potrebbe essere utilizzato da ogni campo per indurire la sua posizione. Gli oppositori di Hezbollah direbbero che il dialogo ha dimostrato che è impossibile ottenere volontariamente un monopolio sulle armi. Il partito poteva rispondere che lo stato non era venuto a negoziare, ma solo per passare a esso i requisiti decise altrove. La pressione esterna aumenterebbe. La possibilità di un compromesso successivo sarebbe diventata ancora più debole.

Hezbollah preferirebbe quindi conservare il canale piuttosto che usarlo.

Questo spiega anche perché i contatti indiretti rimangono importanti. I messaggi possono continuare a circolare tra diversi partiti senza che una grande tavola di dialogo sia formalmente convocata. Le tensioni interne possono essere contenute politicamente e mediamente. Le linee rosse possono essere comunicate. Gli errori possono essere limitati.

Questo dialogo minimo non è inteso a risolvere il problema delle armi. Serve a impedire che il conflitto sulle armi stesse diventi un confronto libanese.

Questo è molto meno spettacolare di una conferenza a Baabda. Ma nel ragionamento attribuito al partito, sarebbe molto più utile.

Washington ha cambiato la natura del problema

L’ostacolo principale, tuttavia, non è solo tra Baabda e Hezbollah.

È anche a Washington.

La visita di Nawaf Salam negli Stati Uniti ha mostrato la grandezza del divario. In particolare, il Primo Ministro ha voluto difendere le riforme bancarie, la ripresa delle discussioni con il Fondo Monetario Internazionale, il sostegno allo Stato e la ricerca di una soluzione alle tensioni del Sud. Gli interlocutori statunitensi hanno messo in primo piano le reti finanziarie e il monopolio delle armi Iran e Hezbollah.

Il messaggio pubblico inviato dal Segretario di Stato Marco Rubio ha rafforzato questa impressione: il dispiegamento dell’esercito libanese nel sud è considerato importante, ma non sarebbe sufficiente senza misure efficaci che portano al disarmo di Hezbollah e al monopolio statale sulle armi.

È qui che la percezione di Hezbollah diventa decisiva.

Nei suoi circoli Washington sarebbe accusato di ragionare da una premessa: il partito sarebbe stato sconfitto e dovrebbe quindi accettare le condizioni del vincitore. In questa lettura, le operazioni israeliane costituirebbero il lato militare della pressione per trasformare le perdite subite da Hezbollah in capitolazione politica.

Il partito sfida proprio questa premessa.

Non nega la grandezza dei colpi ricevuti. Non può, naturalmente, ignorare le perdite accumulate umane, militari, territoriali e organizzative. Ma i suoi funzionari non trarrebbero da queste perdite la conclusione che Washington le presta.

Essi avrebbero creduto che gli Stati Uniti e Israele confondessero l’indebolimento e il collasso.

E questa differenza spiega quasi tutto.

La puntata centrale: « noi siamo sopravvissuti »

Nelle informazioni dell’ambiente Hezbollah, si distingue una frase:superando la fase di resistenza ai colpie sono entrati nel « investimento » di questa resistenza.

Il termine merita una seria considerazione.

Non significa che Hezbollah crede che abbia recuperato la situazione che ha preceduto le guerre degli ultimi due anni. Le fonti disponibili non fanno tale pretesa. Il ragionamento è diverso: dal momento che il partito non scomparve nonostante l’intensità degli scioperi e le perdite registrate, il semplice fatto che era ancora un attore capace di organizzare la sua base, mantenendo la sua struttura politica e influenzando le decisioni nazionali sarebbe diventato un bene per esso.

L’obiettivo sarebbe ora di ricostruire il suo nucleo duro, sia popolare che organizzativo.

Questa strategia comporta necessariamente il tempo.

Ricostruire un’organizzazione colpita nella sua gerarchia non è fatto in poche settimane. Costruire una base sociale dopo una notevole distruzione richiede presenza, risorse e reti. La riorganizzazione delle relazioni con gli alleati, l’assorbimento dei cambiamenti di gestione e il recupero della coerenza interna richiedono anche un periodo di stabilizzazione.

Una negoziazione immediata di armi costringerebbe Hezbollah a discutere allo stesso tempo come ritiene che la sua ricostruzione non sia completa.

Aspettando poi diventa razionale dal suo punto di vista.

Più il tempo passa senza collasso interno, più il partito può sostenere che lo scenario di una rapida scomparsa era sbagliato. Più ricostruisce la sua capacità politica, più spera di negoziare domani in condizioni migliori di oggi.

E’ una scommessa. Non vi è alcuna garanzia che avrà successo. Ma è la scommessa che illumina la sua strategia attuale.

L’Iran è il secondo orologio Hezbollah

Il primo orologio è libanese. Il secondo è regionale.

Hezbollah osserva attentamente i negoziati tra Washington e Teheran. Il 1o ottobre il caso iraniano rimane estremamente commovente. Teheran ha ricevuto la risposta americana alla sua proposta, inclusa una sequenza di sette giorni. In particolare, il disaccordo riguarda l’ordine da attuare. Allo stesso tempo, il confronto continua intorno allo Stretto di Ormuz e le dichiarazioni di Donald Trump rimangono molto dure.

Per Hezbollah, non è solo importante sapere se gli Stati Uniti e l’Iran raggiungeranno presto un accordo.

La cosa importante è che l’Iran rimane al tavolo.

Finché Washington negozia con Teheran, anche sotto minaccia militare, l’architettura regionale rimane aperta. E fintanto che questa architettura non è stabilizzata, Hezbollah ritiene che sarebbe prematuro stabilirsi definitivamente in Libano un caso che potrebbe far parte, direttamente o indirettamente, del rapporto di potere regionale.

L’Iran considera la questione libanese importante in qualsiasi ricomposizione regionale. Ma i calcoli di Hezbollah vanno ancora oltre: i suoi circoli credono che, nel corso di una negoziazione molto più ampia con Teheran, il Libano potrebbe alla fine diventare meno priorità per Washington.

E’ un’ipotesi, non un fatto acquisito.

Tuttavia, spiega perché la festa preferisce aspettare.

Oggi, Hezbollah è al centro delle richieste americane in Libano. Domani, nell’ambito di un accordo regionale più ampio sul nucleare iraniano, Ormuz Strait, sicurezza del Golfo e diversi fronti regionali, Washington potrebbe scegliere di dare priorità alle sue priorità in modo diverso.

E’ esattamente quello che spera la festa.

Il precedente yemenita alimenta questo calcolo

Nel ragionamento riportato, lo Yemen funge da confronto.

Hezbollah sta osservando come gli Stati Uniti adattano le sue priorità alle circostanze regionali. Il partito ritiene che Donald Trump abbia già dimostrato di poter evitare o ridurre determinati impegni diretti anche quando sono coinvolti importanti interessi.

Questo confronto ovviamente non significa che il Libano e lo Yemen siano due casi identici. Non sono né politicamente né militare né geograficamente. Piuttosto, rivela come Hezbollah legge la politica americana: le posizioni presentate oggi come assoluto possono diventare negoziabili quando le priorità strategiche cambiano.

In questa logica, accettare le condizioni massime di Washington sarebbe un errore.

Perché arrendersi nell’ottobre del 2026 su richieste che potrebbero essere riformate alcuni mesi dopo se il confronto con l’Iran si evolve?

Questo è probabilmente uno dei punti più importanti nella strategia del partito. Non punta necessariamente su una spettacolare vittoria iraniana. Punta su qualcosa di più modesto e forse più realistico nei suoi occhi:l’evoluzione delle priorità statunitensii

Pertanto, il tempo non avrebbe bisogno di rendere Hezbollah più forte di prima. Sarebbe abbastanza se avesse reso i suoi avversari meno esigenti.

Il problema: Washington punta esattamente sull’opposto

È qui che la situazione diventa particolarmente pericolosa.

Hezbollah crede che il tempo possa migliorare la sua posizione. Al contrario, Washington e Israele sembrano affidarsi all’idea che il tempo aumenterà il costo del rifiuto.

Le pressioni non sono più puramente militari. Diventano finanziari, istituzionali e diplomatici. Le reti di finanziamento legate all’Iran e all’Hezbollah sono esplicitamente mirate. Il sistema bancario libanese è soggetto a maggiori richieste di supervisione. Gli aiuti economici e la reintegrazione finanziaria in Libano sono sempre più legati alle riforme misurabili.

Un altro approccio attribuito ad alcuni circoli americani va ancora oltre: ricostruire lo Stato libanese e le aree colpite riducendo gradualmente le funzioni sociali, finanziarie e di sicurezza che hanno permesso a Hezbollah di consolidare la sua influenza.

In questa concezione, la ricostruzione stessa diventa uno strumento di equilibrio di potere.

Lo stato avrebbe ricostruito. Lo Stato avrebbe compensato. Lo Stato fornirà i servizi. Lo Stato garantirebbe la sicurezza. E mentre riprende queste funzioni, la dipendenza da Hezbollah diminuisce.

Il partito punta quindi sulla sua capacità di tenere abbastanza a lungo per vedere il cambiamento dell’ambiente regionale.

I suoi avversari puntano sulla loro capacità di rendere questa aspettativa sempre più costosa.

Due strategie di tempo si scontrano.

Joseph Aoun si ritrova catturato tra due calendari

La posizione del Presidente della Repubblica è particolarmente delicata.

Joseph Aoun non può semplicemente aspettare un grande compromesso regionale per risolvere il problema libanese. Il suo mandato include il ripristino dello Stato, il funzionamento delle istituzioni e l’esercizio della sovranità. Il dossier delle armi non può quindi essere rimandato a tempo indeterminato.

Ma Baabda non può anche ignorare i rischi di un confronto interiore.

Se il dialogo è convocato troppo presto e fallisce, il Presidente perde uno strumento. Se non viene mai convocato, la risoluzione del caso può andare oltre Washington, Tel Aviv e Teheran. Se la pressione diventa esclusivamente esterna, il compromesso libanese diventa più difficile da costruire.

E’ l’intero paradosso.

Hezbollah dice in sostanza: attendere le condizioni per consentire la negoziazione reale.

Lo stato può rispondere: aspettare cambia anche le condizioni, e non necessariamente a tuo vantaggio.

Il dialogo è quindi bloccato non perché nessuno comprende la sua utilità, ma perché tutti vogliono scegliere quando inizierà.

La vera battaglia riguarda ciò che significa « alternativa »

Un altro elemento appare nel ragionamento di Hezbollah: non vorrebbe rivedere la sua strategia militare in assenza di un’alternativa « pratica e logica ».

Questo è un punto fondamentale.

Chiedere armi è una cosa. Definire ciò che sostituisce la funzione che il partito assegna a queste armi è un altro. Chi protegge il Sud? Quale garanzia esiste contro nuove incursioni? Come rispondere agli scioperi israeliani? Che cosa diventa dell’equilibrio deterrente rivendicato da Hezbollah? Quale ruolo dovrebbe svolgere l’esercito? Quali garanzie internazionali sarebbero credibili?

Gli oppositori del partito dicono che lo stato deve essere l’unica autorità militare e che l’esistenza di una forza autonoma indebolisce la costruzione di una difesa nazionale.

Hezbollah inverte l’argomento: disarmare prima che esista una difesa credibile creerebbe un vuoto.

Questa contraddizione non può essere risolta da una semplice formula sul « dialogo ».

Richiede un progetto.

Tuttavia, le informazioni disponibili non mostrano ancora l’esistenza di un’architettura di difesa nazionale sufficientemente dettagliata per rispondere a tutte queste domande. Il dibattito post-Finale, i negoziati militari con Israele e il rafforzamento dell’esercito potrebbero gradualmente contribuire a questa architettura. Ma non e’ ancora finita.

Hezbollah usa questo vuoto per giustificare l’attesa.

I suoi avversari lo accusano di contribuire a prevenire la costruzione dell’alternativa che esige.

È uno dei cerchi più difficili da rompere.

In attesa del grande dialogo, i messaggi continuano a circolare

L’assenza di una tavola formale non significa quindi totale assenza di comunicazione.

Al contrario, gli scambi indiretti diventano essenziali. Servono a mantenere il confronto all’interno dei confini politici e dei media, per evitare malintesi e per evitare divergenze di trasformarsi in incidenti interni.

È probabilmente l’unico dialogo che Hezbollah considera attualmente veramente funzionale.

Permette al partito di non rompere con Baabda. Permette alla presidenza di mantenere un canale. Evita di trasformare ogni disaccordo in una crisi istituzionale. Essa conserva soprattutto la possibilità di un dialogo più sostanziale una volta che le relazioni di potere si sono evolute.

Tuttavia, questa strategia ha un limite evidente: gestisce il conflitto, non lo risolve.

Ogni mese di attesa lascia le stesse domande aperte. Armi. Il ritiro israeliano. Sovranità. Il ruolo dell’esercito. Le garanzie di sicurezza. Ricostruzione. Il rapporto con l’Iran.

La differenza è che le risposte possibili possono cambiare nel tempo.

E’ esattamente quello che si aspetta Hezbollah.

La scommessa è enorme: tenere fino a quando la domanda ha chiesto modifiche

Il ragionamento attribuito al partito può infine essere riassunto come segue:non negoziare oggi una resa che l’equilibrio del potere di domani potrebbe trasformarsi in un compromessoi

Questo spiega perché le chiamate di Baabda non sono sufficienti. Perché le dichiarazioni americane rafforzano la prudenza piuttosto che accelerare il dialogo. Perché i negoziati tra Washington e Teheran sono osservati quasi come sviluppi libanesi. Perché la ricostruzione organizzativa di Hezbollah sta diventando una priorità. E perché il tempo è ora trattato come una risorsa politica.

Ma questa scommessa ha un rischio considerevole.

Il tempo può effettivamente cambiare le priorità americane. Può anche produrre l’effetto opposto. I colpi possono continuare. La pressione finanziaria può aumentare. Lo stato può fare progressi nella costruzione di nuovi meccanismi di sicurezza. L’ambiente popolare di Hezbollah può affrontare più costi di distruzione. Le relazioni regionali possono evolversi in una direzione sfavorevole al partito.

Quindi nessuno controlla davvero questo orologio.

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