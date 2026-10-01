I soldati americani lasciano l’Iraq, non l’America: cosa sta dietro la fine di una guerra di 23 anni

- Advertisement -

34

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’ultimo ritiro si concluse dove la presenza americana era diventata la più sensibile: a Erbil. Le truppe e le attrezzature hanno lasciato la base aerea, l’operazione militare internazionale lanciata contro l’organizzazione statale islamica ufficialmente si è conclusa e Baghdad ha celebrato un « giorno di sovranità ». Su carta, l’evento è storico. Ventitre anni dopo l’invasione del 2003, il governo iracheno può annunciare che la responsabilità per la sicurezza del paese ora è interamente con le istituzioni nazionali.

Ma guardare solo i soldati che partono porta a mancare l’essenziale. Gli Stati Uniti non abbandonano né la sua cooperazione militare con Baghdad né il suo sostegno all’intelligenza né la sua capacità di azione regionale. La sede della forza internazionale è stata spostata in Giordania. Il sostegno mirato alla formazione e all’intelligenza deve continuare ad essere fornito alle forze irachene. Washington vuole anche spostare il rapporto verso un partenariato di difesa bilaterale. Allo stesso tempo, le forze statunitensi continuano le loro operazioni contro l’ISIS in Siria con i loro partner.

Così il 30 settembre 2026 segna una fine. Ma non quello dell’influenza americana in Iraq.

Piuttosto, segna il passaggio da un modello all’altro: meno basi visibili, meno soldati esposti sul suolo iracheno, ma ancora notevole intelligenza, formazione, cooperazione militare e pressione finanziaria. Questo cambiamento è tanto più importante in quanto la partenza delle truppe ritira da Baghdad l’argomentazione che diversi gruppi armati usano da anni per giustificare il mantenimento dei loro assegni.

A malapena gli americani se ne sono andati, la questione dell’Iraq diventa molto più imbarazzante:se l’occupazione non è più lì, contro chi devono ora essere conservate le armi che scappano dallo Stato?

30 settembre 2003

Il ritiro non è stato improvvisato da Donald Trump. Il suo principio era stato concordato nel 2024 sotto l’amministrazione di Joe Biden. L’attuale amministrazione ha eseguito il calendario, nonostante la guerra contro l’Iran e le tensioni regionali.

Questo dettaglio è importante. La partenza non è quindi un gesto unico verso Teheran, né riflette una repentina scomparsa degli interessi americani in Iraq. Corrisponde a una trasformazione preparata per diversi anni.

La storia richiede anche cautela quando un presidente americano annuncia che l’Iraq è ora dietro di lui.

Le forze statunitensi avevano già lasciato il paese entro la fine del 2011. Meno di tre anni dopo, tornarono dopo l’offensiva bulwark dell’organizzazione dello Stato Islamico, che era riuscita a cogliere circa un terzo del territorio iracheno. L’esercito e le istituzioni di sicurezza avevano mostrato notevoli debolezze.

Il precedente rimane in tutti i ricordi. Questo è proprio ciò che spiega le reazioni contrastanti all’inizio del 2026.

Per il governo, la situazione non è più paragonabile. Le forze di sicurezza irachene sono presentate in grado di assumere la protezione del territorio. Il primo ministro Ali Falah al-Zaydi ha detto che la fine della missione internazionale non significherebbe la fine della lotta contro il terrorismo, ma la transizione ad una fase in cui l’Iraq ha pienamente assunto la sua sicurezza.

Questo è ora un impegno politico.

Perché se una nuova grande crisi rivelasse debolezze paragonabili a quelle del 2014, il simbolo del « giorno della sovranità » si volgerebbe immediatamente al potere.

Erbil evacuato, ma il dispositivo non scompare: si muove

Forse il dettaglio più rivelatore del ritiro è fuori dall’Iraq.

La forza internazionale non scompare. La sua sede si trova in Giordania. La cooperazione continua in altre forme, mentre gli Stati Uniti mantengono una capacità regionale di azione contro l’organizzazione dello Stato islamico, in particolare in Siria.

La logica è chiara: Washington riduce l’impronta politica e militare della sua presenza in Iraq senza abbandonare i suoi strumenti.

Il passaggio a una relazione di difesa bilaterale è ufficialmente assunto. Gli Stati Uniti devono continuare a fornire formazione mirata e intelligenza ai partner iracheni. Le relazioni tra gli eserciti non sono quindi interrotte con la chiusura della missione internazionale.

Questo è dove la parola « ritiremento » diventa fuorviante se viene interpretata come una scomparsa.

L’America ritira i suoi soldati da parte del paesaggio iracheno. Non toglie necessariamente i suoi occhi, i suoi mezzi tecnici, le sue relazioni militari o la sua capacità di esercitare pressione.

Ciò riflette anche una tendenza più ampia nella politica statunitense. Mantenere migliaia di militari in un paese per decenni è costoso, espone i soldati e produce una sfida politica permanente. Una disposizione regionale più leggera permette di mantenere certe capacità senza lo stesso costo.

L’Iraq diventa quindi meno un territorio occupato da forze straniere che uno spazio monitorato e influenzato da una rete regionale.

La vera battaglia inizia ora: le braccia delle fazioni

La partenza americana rimuove principalmente un argomento dai gruppi armati iracheni.

Il governo chiarisce che non ci devono più essere armi al di fuori della legge o al di fuori delle istituzioni dello Stato. Baghdad ritiene che la fine della presenza militare internazionale tolga una delle principali giustificazioni utilizzate dalle fazioni per preservare i propri arsenali.

Il problema è che queste organizzazioni non sono più mere gruppi clandestini che sono emersi per combattere un’occupazione.

Alcuni sono stati creati o rafforzati con il sostegno iraniano. Hanno combattuto le forze americane. Poi, dal 2014, la mobilitazione contro l’organizzazione dello Stato Islamico ha notevolmente aumentato il loro potere. Nel corso degli anni, molti hanno anche sviluppato relè politici e diventano profondamente radicati nelle istituzioni.

Disarmare questi gruppi quindi non significa chiedere ad alcuni combattenti di cadere i loro fucili.

Organizzazioni con strutture militari, risorse, una storia di combattimento e, per alcuni, il peso politico deve essere affrontato. Alcuni si considerano anche parte integrante della difesa dell’Iraq e rifiutano l’idea che la scomparsa della missione americana rende automaticamente inutili le loro armi.

Il calendario fissato da Baghdad stessa mostra la difficoltà. Il governo aveva inizialmente collegato la consegna delle armi alla fine della missione internazionale entro il 30 settembre. Questa scadenza non è stata rispettata. Ali al-Zaydi ha infine prorogato fino al giugno 2027 il termine per l’immissione di armi sotto il controllo dello Stato.

Il contrasto è sorprendente: il ritiro americano ha mantenuto il suo programma; il disarmo fazionale è già stato respinto.

Alcune fazioni stanno già rispondendo: le nostre armi rimangono

Il problema non è teorico.

I gruppi armati hanno indicato di non considerarsi legati da un calendario governativo che non soddisferebbe le proprie condizioni. Una delle strutture principali che pretendono di essere « la resistenza islamica in Iraq » sostiene di aver partecipato per più di un mese a discussioni sull’organizzazione delle armi in cambio della sovranità irachena, che definisce molto ampiamente.

In questa lettura, la partenza delle forze americane non è sufficiente. Le richieste includono la scomparsa di tutte le forme di presenza militare straniera e il mantenimento di un diritto di risposta contro qualsiasi violazione americana o israeliana della sovranità irachena.

Il messaggio è chiaro: il ritiro rimuove un avversario presente nel territorio, ma non rimuove la dottrina della « resistenza ».

Questa differenza può diventare il cuore della prossima crisi politica.

Per il governo, la sovranità significa che la forza armata appartiene esclusivamente allo Stato.

Per le fazioni, la sovranità può invece essere usata per giustificare il mantenimento di una capacità militare indipendente per rispondere alle minacce esterne.

Entrambe le parti usano quindi la stessa parola per difendere due architetture di sicurezza incompatibili.

Washington ha ancora una leva enorme: dollari di petrolio

È qui che l’idea di un totale ritiro americano incontra il suo limite più spettacolare.

Anche senza soldati posti sulle vecchie basi, Washington mantiene una leva finanziaria capace di pesare pesantemente su Baghdad. I ricavi petroliferi iracheni passano attraverso un meccanismo finanziario legato agli Stati Uniti, che dà a Washington un’influenza sui trasferimenti fisici di dollari richiesti per il sistema iracheno.

Questa capacità non è puramente teorica. I flussi sono già stati soggetti a restrizioni temporanee.

In altre parole, un soldato può lasciare Erbil mentre un funzionario americano conserva, a migliaia di chilometri di distanza, uno strumento che può influenzare direttamente la liquidità da cui dipende l’economia irachena.

Questa è una delle contraddizioni più forti del « giorno della sovranità ».

L’Iraq riacquista più sovranità militare sul suo territorio, ma la sua economia rimane profondamente legata all’architettura finanziaria internazionale dominata dagli Stati Uniti.

Washington può così sostituire parte della coercizione militare con coercizione finanziaria.

Per gruppi vicini a Teheran, questa situazione alimenta l’idea che l’indipendenza non è ancora completa. Secondo il governo, impone molta cautela: un confronto brutale con gli Stati Uniti potrebbe produrre notevoli effetti economici.

L’Iran vince un simbolo, ma non necessariamente il gioco

Teheran e i suoi alleati celebrarono il ritiro come una vittoria. L’immagine è politicamente potente: le forze americane che sono entrate in Iraq nel 2003 hanno finalmente lasciato le loro ultime basi ventitre anni dopo.

Ma il guadagno iraniano è più ambiguo di quanto sembri.

Per anni, la presenza militare degli Stati Uniti ha fornito le fazioni vicino all’Iran con una giustificazione diretta per le loro armi. Ha permesso di presentare le armi come risposta all’occupazione straniera o minaccia.

La partenza priva queste organizzazioni di parte di questo argomento.

Baghdad può ora dire loro: l’obiettivo che hai invocato è raggiunto, l’esercito straniero è andato, la forza deve tornare allo stato.

Proprio per questo Washington può vedere un interesse strategico per il proprio ritiro. Riducendo la sua presenza visibile, diminuisce uno dei motori di mobilitazione antiamericana lasciando il governo iracheno di fronte alle fazioni.

Il paradosso è notevole: una decisione celebrata come vittoria iraniana può simultaneamente facilitare la pressione americana per il disarmo degli alleati di Teheran.

Tutto dipenderà dalla capacità di Baghdad di trasformare questa nuova situazione in autorità reale.

Kurds guardare 2011 e rifiutare di credere in assicurazione troppo facile

La partenza di Erbil ha una carica speciale per il Kurdistan iracheno.

I leader curdi hanno a lungo mantenuto una stretta relazione di sicurezza con gli Stati Uniti. Il precedente siriano, dove il ritiro americano dal nord-est ha brutalmente alterato l’equilibrio, alimenta naturalmente le domande. La memoria del 2011 è ancora più pesante: le forze americane avevano lasciato l’Iraq, poi l’organizzazione dello Stato Islamico era emersa con sufficiente potere di sconvolgere il paese.

Massoud Barzani voleva rassicurare la popolazione. Egli sostiene che il Kurdistan non è minacciato e sottolinea l’esistenza di un buon coordinamento con il governo federale per rispondere a qualsiasi minaccia, sia dall’organizzazione dello Stato islamico o da un altro attore.

Ma questa assicurazione coesiste con vera preoccupazione.

I funzionari curdi ricordano che le cellule dell’ISIS rimangono attive vicino ai confini della regione. Essi ritengono anche che la lotta contro queste reti può richiedere capacità al di là del Kurdistan da solo e anche, in determinate circostanze, dell’Iraq.

La questione quindi non è se l’organizzazione statale islamica controlli ancora un terzo del paese. Non è più così. Ha chiesto se un vuoto di sicurezza, una crisi politica o un confronto tra Baghdad e le fazioni potrebbero fornirle nuove opportunità.

La storia irachena richiede di prendere seriamente questo rischio.

Il pericolo più immediato non poteva venire dall’esterno, ma dall’insediamento di conti interni

Il ritiro americano semplifica una parte dell’equazione irachena e complica un’altra.

Fintanto che le truppe straniere erano presenti, il governo poteva respingere il confronto sulle armi delle fazioni invocando la necessità di preservare l’unità contro una minaccia esterna. Quando gli americani se ne andarono, questa giustificazione divenne molto più debole.

Baghdad dovrà quindi dimostrare se il suo slogan sul monopolio della forza ha un contenuto reale.

La sfida è formidabile. Le fazioni non sono al di fuori del sistema politico. Alcuni hanno legami istituzionali e basi sociali. Un tentativo di disarmo forzato potrebbe portare a un confronto che lo Stato sta cercando di evitare.

Questo è probabilmente il motivo del rinvio fino al giugno 2027.

Il governo sta acquistando il tempo per cercare di trasformare un problema militare in un processo politico: integrazione, regolazione, trattative di armi e costruzione di istituzioni.

Ma il tempo può giocare in entrambe le direzioni.

Può permettere una transizione graduale. Può anche consentire alle fazioni di consolidare la loro posizione e renderla ancora più difficile da attuare la decisione.

Dall’Iraq alla Siria, Washington sta cercando una presenza più leggera

Il ritiro iracheno assume un’altra dimensione quando è vicino all’evoluzione americana in Siria.

Anche le forze degli Stati Uniti hanno ridotto o riorganizzato la loro presenza, mentre alcune posizioni sono state trasferite nel contesto della nuova architettura siriana. La sede regionale in Giordania sta diventando quindi più importante.

Questa geografia disegna un metodo.

Washington non sembra più considerare che deve occupare una base a lungo termine in ogni paese per salvaguardare i suoi interessi. Può concentrare alcune delle sue capacità sui punti regionali, mantenere l’intelligenza, collaborare con gli eserciti locali e intervenire quando i suoi interessi così richiedono.

È meno visibile di una base riempita di soldati.

Questo non è necessariamente meno influente.

Il passaggio da una presenza diretta a una presenza di rete consente anche agli Stati Uniti di ridurre il costo politico della sua azione. Una fazione irachena può difficilmente mobilitare la popolazione contro una base americana che non esiste più sul suo territorio. Tuttavia, può continuare a denunciare una diffusa influenza americana, che è molto più difficile da materializzare.

Forse è questo l’obiettivo.

L’Iraq scoprirà cosa significa realmente la sovranità

Per 23 anni, la presenza americana è stata un elemento permanente di quasi tutti i dibattiti iracheni. Potrebbe essere denunciato, usato come giustificazione, cercato come protezione o presentato come causa di alcuni dei problemi.

La sua scomparsa da terra rimuove questo punto di riferimento.

D’ora in poi, il governo sarà molto meno in grado di attribuire le sue debolezze alla presenza di una forza straniera. Dovrà assumere sicurezza, controllare le armi, gestire le relazioni con l’Iran, proteggere il Kurdistan, prevenire una rinascita dell’organizzazione dello Stato islamico e mantenere un rapporto funzionale con Washington.

Questo è un grande cambiamento politico.

La sovranità non è più solo una pretesa. Diventa una responsabilità.

Ed è proprio qui che il ritiro americano potrebbe avere il suo effetto più profondo. Il vero test non sarà quanti soldati americani rimangono in Iraq. Sarà una domanda se lo stato iracheno possa riempire lo spazio che lasciano dietro.

Gli Stati Uniti non sono scomparsi. Hanno semplicemente spostato alcuni dei loro strumenti: sede in Giordania, cooperazione militare bilaterale, intelligenza, operazioni regionali e peso finanziario.

I soldati hanno lasciato Erbil. L’America rimane abbastanza vicina per osservare ciò che segue.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews