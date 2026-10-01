Foro finanziario: il ritorno del FMI riporta il Libano sulla questione che sta evitando per sette anni

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Forse il più grande evento delle conseguenze della visita di Nawaf Salam a Washington non è quello che ha prodotto le immagini più politiche. Accompagnato dal Ministro delle Finanze Yassine Jaber e dal Ministro dell’Energia Joe Saddi, il Primo Ministro ha incontrato il Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. A seguito delle discussioni, ha annunciato che una delegazione del Fondo avrebbe visitato il Libano dopo le riunioni annuali del FMI e della Banca mondiale per riprendere i negoziati e procedere ad un accordo.

La formulazione è conservatrice. La questione è riprendere i negoziati, non annunciare che un accordo è imminente. Questa differenza è essenziale, perché dietro il ritorno del FMI è sempre la stessa domanda, mai definitivamente risolta dal crollo finanziario:chi porterà le perdite accumulate nel sistema bancario libanese?

È il « foro finanziario », espressione che è diventata quasi banale mentre copre un conflitto colossale. I depositanti sostengono le loro banche. Le banche hanno posto una parte considerevole delle loro risorse con la Banca del Libano. La banca centrale stessa porta passivi e perdite. Lo Stato ha partecipato a questo processo attraverso le sue esigenze di debito e finanziamento. Quando il sistema è crollato, i soldi promessi ai depositanti non sono scomparsi da una singola scatola di contabilità: era tutta questa catena che si è trovata incapace di soddisfare i suoi impegni normalmente.

Sette anni dopo, la domanda non è più se ci sono perdite. I libanesi hanno già preso parte. La vera battaglia è deciderecome riconoscere ciò che rimane, chi deve pagare prima e quanto depositanti possono effettivamente recuperare.

Il FMI ritorna, ma il problema è cambiato dall’inizio della crisi

Il ritorno annunciato di una missione del Fondo è un’importante apertura. Ciò significa che il dialogo non è rotto e che il governo ritiene che abbia fatto progressi sufficienti su alcune riforme per mettere un programma sul tavolo.

Tuttavia, sarebbe prematuro dedurre che il percorso è chiaro. Una valutazione economica pubblicata contemporaneamente sostiene anche che un accordo con il FMI non sarebbe più possibile in condizioni attuali. Questa è un’analisi, non una posizione ufficiale del Fondo. Ma questa divergenza illustra perfettamente la situazione: il governo sta parlando di una ripresa dei negoziati, mentre gli economisti chiedono la possibilità stessa di ricostruire oggi il programma immaginato diversi anni prima.

Perché il Libano finanziario del 2026 non è più quello del 2019.

Si è sviluppata una grande economia di dollari. I dollari freschi sono trattati in modo diverso dai vecchi depositi. I pagamenti in contanti sono centrali. I trasferimenti di diaspora alimentano direttamente il consumo. I depositanti hanno usato alcuni dei loro conti in modi diversi. Altri hanno venduto i loro crediti a una perdita. Mentre il sistema formale rimase irrisolto, un’economia parallela al vecchio modello bancario imparato a funzionare.

Il ritardo non ha congelato la crisi. L’ha girata.

Il FMI sta ora affrontando un sistema a due velocità: quello vecchio, pieno di perdite e depositi bloccati, e quello nuovo, basato su soldi freschi e la costante ricerca di modi per evitare i rischi del primo.

Il pericolo sarebbe di accusare i candidati due volte

Questo è il problema più sensibile in qualsiasi legge futura sul foro finanziario.

I depositanti hanno già pagato. Hanno perso il libero smaltimento dei loro risparmi. Hanno subito l’inflazione, la caduta della sterlina e i meccanismi di ritiro successivi. Alcuni hanno accettato perdite significative per ottenere liquidità. Molti hanno visto il loro crollo di potere d’acquisto mentre i loro soldi sono rimasti in conti a cui non avevano più accesso normale.

Una ristrutturazione che ora assorbirebbe la maggior parte delle perdite rimanenti sarebbe quindi vista come una seconda confisca, questa volta sancita dalla legge.

Tutto sarà fatto nell’ordine della responsabilità.

Quale perdita dovrà assorbire gli azionisti bancari prima dei depositanti? Quali istituzioni hanno ancora un capitale sufficiente? Quali possono essere ricapitalizzati? E quelli che non sono più fattibili? Quali beni della Banca del Libano possono effettivamente contribuire alla soluzione? Quale parte può riconoscere lo Stato senza trasferire il disegno di legge a diverse generazioni di contribuenti?

Nessuna formula definitiva per rispondere a tutte queste domande appare nelle informazioni disponibili. Ed è proprio questo il problema:il Libano torna a negoziare con il FMI mentre il compromesso politico sulla distribuzione delle perdite resta da costruire.

Karim Souaid deve prima fare il bilancio leggibile

Il governatore della Banca del Libano, Karim Suaid, è al centro di questa equazione.

Può cambiare la governance, migliorare i controlli e aiutare a chiarire i conti. Non può riapparire i miliardi persi. La priorità è quindi quella di determinare ciò che ancora ha valore reale.

Questo lavoro è essenziale perché la ristrutturazione bancaria non può essere costruita su beni teorici. Una banca deve sapere quali sono le sue affermazioni sulla Banca del Libano. I depositanti devono essere consapevoli delle risorse che potrebbero finanziare il loro rimborso. Gli investitori futuri devono sapere cosa comprano quando iniettano capitale in un’istituzione.

La trasparenza contabile non è quindi un esercizio per gli esperti. Esso determinerà direttamente la quantità di perdite attribuite a ogni attore.

Sarà anche aiutare a rispondere a una domanda lungamente evitata: può tutte le banche veramente essere salvato?

Probabilmente non secondo una classica logica di ristrutturazione. Le istituzioni non hanno né gli stessi bilanci né la stessa capacità di ricapitalizzazione. La riforma credibile deve necessariamente distinguere le banche valide da quelle che non sono più valide.

Ecco dove la battaglia diventa politica. Salvare artificialmente tutti gli stabilimenti significa preservare le strutture insolventi. La chiusura senza un forte meccanismo di protezione dei depositanti creerebbe una nuova ondata di shock. Ricapitalizzarli richiede denaro fresco e solleva immediatamente la questione del contributo degli azionisti esistenti.

Perché l’accordo con il FMI vale molto di più dell’importo di un prestito

Il Libano non solo cerca soldi dal Fondo.

Un accordo sarebbe una forma di certificazione. Essa informerebbe altri donatori, investitori e istituzioni internazionali che le perdite sono state riconosciute, che esiste un quadro di ristrutturazione e che la politica finanziaria del paese si basa nuovamente sui dati ritenuti credibili.

È proprio per questo che un accordo è difficile.

Il FMI non può ripristinare la fiducia in un sistema che continua a mascherare le sue perdite. Per ottenere tale validazione, il Libano deve accettare di mostrare la realtà dei suoi conti e di costruire un meccanismo di ripartizione dei costi.

Il paradosso è brutale:per riconquistare l’accesso alla finanza, il paese deve prima riconoscere ufficialmente quanto ha perso.

Questa certificazione internazionale è tanto più importante perché la necessità di finanziamento supera le banche. Il Libano cerca anche investimenti in elettricità e infrastrutture. La presenza di Joe Saddi nelle discussioni di Washington ricorda questo link.

Una pianificazione degli investitori per finanziare una centrale elettrica alla fine solleva questioni simili a quelle di un depositante: saranno rispettati i contratti? I pagamenti saranno in grado di circolare normalmente? Lo Stato è in grado di adempiere ai suoi impegni? Il sistema finanziario è affidabile?

La risoluzione del foro finanziario quindi condiziona parte della ripresa economica generale.

Washington guarda anche le banche da una prospettiva di rete finanziaria

Un’altra dimensione complica il file.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti chiedono un più forte controllo dei canali finanziari relativi all’Iran e all’Hezbollah, nonché misure contro il riciclaggio di denaro e transazioni finanziarie non autorizzate. La riforma bancaria è quindi tra due obiettivi: ripristinare la fiducia internazionale e rafforzare il monitoraggio dei flussi.

Per il governo libanese, la distinzione è politicamente importante.

L’ammodernamento del settore bancario non può essere descritto come una riforma rivolta a una comunità o a un partito. In primo luogo, risponde a un bisogno nazionale. Senza banche in grado di soddisfare gli standard internazionali, le aziende libanesi troveranno più difficile lavorare con l’estero, gli investitori esiteranno e i trasferimenti saranno soggetti a crescenti controlli.

La conformità finanziaria non è quindi un lusso imposto da Washington. Diventa una condizione per la sopravvivenza di un settore che vuole ritrovare il suo posto nel sistema globale.

Ma il contesto di confronto con Hezbollah rende ogni misura più sensibile. Il governo deve evitare che la riforma economica venga completamente assorbita dalla battaglia politica intorno al partito.

Lo scandalo reale: le perdite sono già state distribuite, ma senza legge

Il Libano non ha mai completamente deciso come assegnare il foro finanziario. Eppure la popolazione paga da anni i costi.

Forse questo è il paradosso più suggestivo dell’intera crisi.

La perdita è stata distribuita dalla svalutazione. Con l’inflazione. Con restrizioni bancarie. Con le diverse tariffe applicate ai prelievi. Con la distinzione tra vecchi depositi e dollari freschi. Con la diminuzione del potere d’acquisto. Tempo.

L’assenza di una legislazione non ha pertanto impedito la distribuzione delle perdite. L’ha reso opaco.

E questa opacità ha favorito le disuguaglianze. Coloro che avevano liquidità straniera, reddito in dollari o capacità di spostare i loro beni non hanno sperimentato la crisi nello stesso modo di un dipendente che aveva trascorso una vita di risparmio in una banca libanese.

La riforma futura non può ignorare questa realtà. Non lascia una foglia bianca. Alcune delle perdite sono già state assorbite dalle famiglie.

Se la legge ora semplicemente formalizza l’equilibrio rimanente senza tener conto di ciò che è già stato sofferto, rischia di trasformare l’ingiustizia di fatto in ingiustizia legale.

I depositi sono diventati una questione di fiducia nello stato

Il ritorno dei risparmi ora supera il rapporto tra una banca e il suo cliente.

Essa colpisce direttamente la credibilità dello Stato.

Una famiglia che gradualmente recupera i suoi soldi attraverso un meccanismo trasparente può vedere che le istituzioni sono in grado di riparare, almeno in parte, una crisi che hanno permesso di risolvere. Una famiglia che scopre al contrario che i suoi risparmi sono permanentemente amputati mentre i principali leader economici mantengono le loro posizioni attireranno una precisa conclusione opposta.

Questa dimensione è tanto più importante quanto i candidati attraversano tutte le comunità.

La crisi bancaria ha colpito le famiglie Christian, Sunni, Shiite e Druze. Colpì Beirut, Tripoli, Monte Libano, Bekaa e il Sud. Colpì anche gli espatriati che avevano mantenuto le loro economie nel paese.

Il file ha quindi una caratteristica rara in Libano: può essere compreso senza una traduzione confessionale.

Tutti sanno cosa significa non poter disporre liberamente dei propri soldi.

La prossima battaglia si svolgerà a Beirut, non a Washington

L’incontro con Kristalina Georgieva ha riaperto la porta. Il difficile lavoro inizierà con l’arrivo della missione del Fondo.

A quel tempo, le dichiarazioni generali sulla protezione dei depositanti e sulla riforma bancaria dovranno affrontare le cifre.

Quale quantità di perdita sarà ufficialmente riconosciuta? Quali beni li assorbiranno? Quale contributo sarà richiesto dagli azionisti? Come trattare con i candidati di piccole e medie dimensioni? Quale metodo sarà utilizzato per i conti più importanti? Come ricapitalizzare le istituzioni valide? Come possiamo affrontare coloro che non lo sono? Quale responsabilità accetterà lo Stato? E per quanto tempo può essere organizzato un rimborso credibile?

Ecco dov’e’ il vero test.

Il Libano non ha bisogno di una formula che promette a tutti che non perderà nulla. Tale promessa sarebbe difficilmente compatibile con l’esistenza stessa del foro finanziario. Ha bisogno di una formula in grado di spiegare pubblicamente ciò che è stato perso, ciò che può essere recuperato, che contribuirà e in quale ordine.

Questa trasparenza sarà dolorosa.

Tuttavia, è meno pericoloso dell’estensione indefinita del sistema attuale.

Per il paese ha già sperimentato l’alternativa: rinviare la decisione, permettere ai depositanti di assorbire gradualmente le perdite e mantenere le banche in uno stato intermedio tra operazione e ristrutturazione.

Sette anni dopo, questo metodo raggiunse i suoi limiti.

Il ritorno del FMI non garantisce pertanto nulla. Non garantisce un rapido accordo, un rimborso immediato o un salvataggio generale delle banche. Semplicemente obbliga il Libano a tornare alla domanda che ha spinto indietro dall’inizio del crollo.

E questa volta, la domanda non può essere riassunta da un numero.

È molto più semplice e molto più politico:dopo aver perso miliardi, il Libano è finalmente in grado di decidere abbastanza chi dovrebbe sopportare il costo?

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