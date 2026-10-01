« Paese delle opportunità perdute »: a Parigi, una frase rivela una preoccupazione più seria sul Libano

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La formula è stata dichiaratamente pronunciata al Quai d’Orsay di fronte ad una personalità libanese prominente. È in quattro parole, ma è molto più grave di un semplice commento diplomatico:il Libano sarebbe diventato la « terra delle opportunità perdute ».

La fiducia non si ferma lì. Il funzionario francese avrebbe espresso un timore più profondo: se avesse permesso di mettere le sue istituzioni in ordine, il Libano potrebbe finire per perdere una riforma, un finanziamento o una sequenza diplomatica favorevole, mastato.

È questa seconda parte che dà tutto il suo peso al primo.

Parigi non solo descrisse un paese lento da decidere. La preoccupazione riguarda l’accumulo di opportunità perse, in un momento in cui diverse questioni stanno raggiungendo un punto critico: il Sud rimane in fiamme, i negoziati con Israele stanno cercando un nuovo respiro, la questione del monopolio delle armi è in prima linea, il sistema bancario è ancora in attesa di una soluzione delle sue perdite, le discussioni con il Fondo Monetario Internazionale devono riprendere e il futuro della presenza internazionale nel Sud deve essere preparato.

Preso separatamente, ciascuno di questi file potrebbe ancora essere rinviato. La loro convergenza cambia la natura del problema. Il Libano non ha più necessariamente lo stesso lusso del tempo.

La fiducia francese assume poi un’altra dimensione. Sembra meno una formula brillante di un avvertimento:il rischio non è più solo che Beirut manca di un’opportunità aggiuntiva. È che gli altri cominciano ad organizzare dopo il Libano senza aspettare che i libanesi scelgano la loro direzione.

La parola importante non può essere « opportunità », ma « perduta »

Il Libano si è spesso trasformato in un metodo politico. Una decisione è diversa perché un equilibrio di potere può evolversi. La riforma è rinviata perché un compromesso interno non è maturo. Ci aspettiamo la mediazione straniera, un’elezione, una nuova amministrazione degli Stati Uniti, un cambiamento in Siria, un’evoluzione in Iran o un’iniziativa francese. Questa capacità di deferire ha talvolta impedito rotture improvvise.

Alla fine produsse anche una cultura del provvisorio.

Tuttavia, la sequenza corrente contiene diverse finestre che non resteranno necessariamente aperte.

A livello diplomatico, il governo di Nawaf Salam sta ancora ricevendo un’interlocuzione sostenuta con Washington e le istituzioni finanziarie internazionali. La sua visita negli Stati Uniti ha permesso incontri di alto livello su questioni politiche, militari e finanziarie. Una delegazione del Fondo Monetario Internazionale ritornerà dopo le riunioni annuali del Fondo e della Banca Mondiale per riprendere i negoziati. La Francia, da parte sua, continua ad essere coinvolta in casi libanesi. Un inviato economico del presidente Emmanuel Macron, Jacques de Lajugie, ha incontrato Nabih Berri per discutere in particolare i testi di riforma adottati dal Parlamento e le questioni finanziarie ed economiche.

Questi sono canali aperti. Non sono assegni vuoti.

È proprio lì che la nozione di « perduta opportunità » diventa significativa. Un capitale straniero può sostenere un governo, inviare un emissario, assistere l’esercito o incoraggiare un accordo. Non può essere un sostituto a lungo termine della decisione politica libanese.

Il pericolo segnalato dalla fiducia francese sarebbe quindi quello di un paese che avrebbe ancora confuso la disponibilità internazionale con disponibilità illimitata.

Parigi vede diversi orologi che arrivano a zero allo stesso tempo

Il problema libanese del 2026 non assomiglia più esattamente a quello degli anni precedenti. Diverse scadenze si sovrappongono.

Il primo è sicuro. Gli attacchi israeliani continuano nel sud. L’esercito libanese è stesso esposto in aree dove accompagna il ritorno o lo spostamento degli abitanti. Un soldato e tre civili sono stati feriti a Nabatiyah al-Fawqa durante l’esplosione di un oggetto sospetto, mentre altri scioperi e operazioni sono stati segnalati nella zona.

Il secondo orologio riguarda i negoziati. Un nuovo incontro militare libanese-israeliano è previsto intorno al 20 ottobre a Tampa, sotto la mediazione americana. Beirut sta cercando il ritiro israeliano e una riduzione delle operazioni. Washington insiste anche sull’applicazione pratica del monopolio statale sulle armi.

Il terzo è internazionale. La finale si sta avvicinando alla fine della sua missione. Dietro la questione della partenza dei pacificatori c’è un problema molto più grande: chi osserverà la Linea Blu domani, documenta le violazioni, assicura i meccanismi di collegamento e sostiene l’esercito in questa zona?

Il quarto è finanziario. Il governo sta cercando di rilanciare i negoziati con il Fondo Monetario Internazionale, mentre la liquidazione delle perdite nel sistema finanziario rimane essenziale.

Infine, un quinto orologio Ã ̈ interno: quello della capacitÃ del potere di sfruttare il periodo attuale per ripristinare gradualmente l’autoritÃ statale.

Questi calendari non sono identici, ma incrociano. E probabilmente è questa croce che alimenta l’ansia francese.

Il Libano può ancora risparmiare tempo su un caso. Diventa molto più difficile vincere allo stesso tempo su cinque.

La preoccupazione francese riguarda innanzitutto lo stato

La parte più forte della fiducia è la paura di una « perdita dello Stato libanese ».

Sarebbe eccessivo interpretare questa espressione come l’annuncio della scomparsa del Libano. Nulla negli elementi disponibili permette una lettura così letterale. Piuttosto, la formula si riferisce al rischio di uno Stato che mantiene le sue istituzioni formali, perdendo gradualmente la sua capacità di decidere, finanziare, controllare e proteggere.

Uno Stato può continuare ad avere un Presidente, un Parlamento, un governo e le amministrazioni, pur vedendo una parte crescente delle sue funzioni eluderla.

La sicurezza è l’esempio più evidente. Se la decisione sulla guerra e la pace non è pienamente tenuta dalle istituzioni, lo stato rimane incompleto. Ma la stessa domanda sorge per il finanziamento. Quando un sistema bancario crolla per anni senza un meccanismo definitivo per l’assegnazione delle perdite e il rimborso dei depositanti, è anche la capacità dello Stato di arbitrare che è in questione.

Esiste ancora per l’elettricità, i rifiuti, l’acqua, l’istruzione pubblica o l’infrastruttura.

È quindi accumulo che diventa pericoloso. Un paese può sopravvivere ad una crisi settoriale per molto tempo. Resiste molto meno quando l’eccezione diventa il modo normale di funzionamento di quasi tutti i settori.

La formula francese sembra puntare proprio a questo accumulo.

Il Sud concentra tutte le contraddizioni

È nel sud che la questione dello stato diventa la più concreta.

Beirut sostiene di voler estendere la sua autorità e rendere l’esercito la forza legittima in tutto il territorio. Allo stesso tempo, Israele mantiene posizioni e continua le operazioni. Hezbollah mantiene il suo arsenale. Il Finul si avvicina a una trasformazione o partenza. Gli abitanti vogliono tornare, ricostruire le loro case e riprendere la vita normale.

Queste quattro realtà si sovrappongono sullo stesso spazio.

La difficoltà per Joseph Aoun e Nawaf Salam è evidente. Essi devono rafforzare lo stato senza dare l’impressione di eseguire una domanda straniera. Essi devono affrontare il problema delle armi senza causare il confronto interno. Essi devono ottenere il ritiro israeliano senza di loro avere la leva militare per imponerlo. Infine, devono convincere i partner stranieri a investire nella ricostruzione, mentre l’ambiente di sicurezza rimane instabile.

La Francia conosce perfettamente questa equazione.

Questo è probabilmente il motivo per cui la nozione di opportunità diventa centrale. Se un accordo permettesse simultaneamente una riduzione degli attacchi, un ritiro israeliano, un’estensione dell’autorità dell’esercito e un meccanismo di garanzia internazionale, il Libano avrebbe una rara finestra per trasformare la situazione nel Sud.

Ma una finestra non è un risultato.

Può anche chiudere.

Il precedente delle riforme finanziarie pesa pesantemente

L’ansia esterna non nasce solo dalla guerra. Si nutre di un’esperienza molto più antica: quella delle riforme annunciate e poi ritardate.

Dal crollo finanziario, le autorità libanesi hanno affrontato una domanda che nessun governo può aggirare: chi assorbirà le perdite accumulate nel sistema bancario?

La risposta condiziona tutto il resto.

Essa determina il destino dei depositanti, il futuro delle banche, la credibilità della Banca del Libano, la capacità di attrarre nuovi capitali e relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali. Tuttavia, il caso rimane politicamente esplosivo perché qualsiasi soluzione distribuisce necessariamente perdite tra diversi attori.

La visita americana di Nawaf Salam mostra che questo problema è di nuovo arrivato alla ribalta. Con il Ministro delle Finanze Yassine Jaber e il Ministro dell’Energia Joe Saddi, il Primo Ministro ha incontrato il Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. È stato convenuto che una delegazione del Fondo sarebbe venuta a visitare il Libano dopo le riunioni annuali per riprendere i negoziati.

In altre parole, si apre una nuova finestra.

La lettura francese delle « perse opportunità » risuona in particolare qui. Il Libano ha già sperimentato tempi in cui gli aiuti internazionali, le conferenze di sostegno e la disponibilità dei donatori erano reali. Le promesse di riforma non sono sempre state seguite dall’attuazione prevista.

Il rischio sarebbe che i partner internazionali esaminino ora gli annunci con molto più scetticismo e risultati della domanda prima di mobilitare le loro risorse.

Parigi non vuole solo essere il pompiere di un fuoco permanente

La Francia ha un rapporto con il Libano che va oltre la gestione delle crisi. Questa prossimità spiega anche una particolare forma di impazienza.

Parigi è stata un mediatore regolare, facilitatore o sostenitore. Ma la logica del salvataggio permanente raggiunge i suoi limiti quando ogni uscita prepara il successivo.

La visita a Beirut da parte di un inviato economico del Presidente francese rivela questo sviluppo. Le discussioni non riguardano solo la diplomazia o la sicurezza. Essi riguardano le leggi di riforma, la finanza e l’economia. Il messaggio implicito è chiaro: la sopravvivenza politica del Libano non può essere separata dalla ricostruzione delle sue istituzioni economiche.

Questo spiega anche perché la Francia può guardare con preoccupazione al rischio di frammentazione dello stato.

Un Libano incapace di restaurare le sue istituzioni non è solo un problema per i libanesi. Divenne una dimora permanente di instabilità nel Mediterraneo orientale, in una regione già scossa da guerre, spostamenti di popolazione e scontri tra potenze.

L’interesse francese non è quindi solo storico o emotivo. E’ anche strategico.

« Persa opportunità » non significa che Parigi considera il gioco oltre

La gravità della formula non dovrebbe essere sovrainterpretata.

Se la diplomazia francese ritenesse che il Libano fosse definitivamente perso, non avrebbe motivo di continuare a investire politicamente nelle sue istituzioni, di inviare rappresentanti, di discutere le riforme o di partecipare alle riflessioni sul futuro del Sud.

L’avvertimento significa proprio l’opposto: c’è ancora qualcosa da salvare.

Ma Parigi sembra temere che i funzionari libanesi continueranno a trattare ogni problema come se avessero tempo illimitato.

Nuance è fondamentale.

Un’opportunità perduta presuppone che esistesse un’opportunità. E il Libano ha ancora molti: ricostruire un rapporto funzionale con le istituzioni finanziarie internazionali; riformare il suo sistema bancario; rafforzare il suo esercito; ottenere una soluzione sul Sud; riorganizzare la presenza internazionale dopo il Finul; riavviare le sue infrastrutture; ripristinare i rapporti più normali con i paesi arabi e attirare gli investimenti.

Ciò che preoccupa è la loro simultaneità.

Manca una finestra e’ una brutta notizia. La mancanza di molti allo stesso tempo può cambiare definitivamente la percezione del paese.

Il vero rischio: i partner stranieri smettono di aspettare Beirut

Questa è probabilmente la conseguenza più grave.

Il Libano ha a lungo goduto di una forma di pazienza internazionale. La sua complessità comunitaria, la fragilità dei suoi saldi e la sua esposizione ai conflitti regionali servirono a spiegare la lentezza delle sue decisioni. I partner stranieri potrebbero accettare che la riforma dura più a lungo o che un compromesso richiede diversi passi.

Questa pazienza non è necessariamente infinita.

Quando i partner ritengono che uno Stato non possa prendere una decisione, finiscono per costruire soluzioni che riducono il ruolo di tale Stato. Nel campo umanitario, il finanziamento è più canalizzato attraverso le agenzie internazionali. Nel settore della sicurezza, i meccanismi esterni stanno diventando più importanti. Nel settore economico, gli investitori cercano garanzie che aggirano il rischio sovrano.

Questo è dove la paura di « perdere lo stato » diventa concreta.

Le istituzioni non devono sparire. È sufficiente che le grandi decisioni vengano prese gradualmente altrove, il finanziamento da condizionare altrove e le garanzie di sicurezza da progettare altrove.

Il Libano continuerà quindi ad esistere legalmente, pur vedendo la sua reale sovranità ridotta.

Il pericolo di un paese gestito da crisi

C’è un altro sintomo di opportunità perse: la politica finisce per non produrre un progetto, ma solo rispondere all’emergenza.

Uno sciopero richiede una riunione sicura. Una carenza richiede una misura temporanea. Una crisi bancaria richiede una circolare. Una chiusura stradale richiede mediazione. Una minaccia di guerra richiede un tour diplomatico. Ogni problema ottiene una risposta immediata, ma raramente un’architettura sostenibile.

Questo metodo può mantenere vivo il sistema.

Non ricostruisce lo stato.

La fiducia francese sembra mirare esattamente a questa differenza. Parigi non richiederebbe semplicemente più attività governative. Sarebbe preoccupato per un paese che potrebbe moltiplicare iniziative senza poter trasformare tali iniziative in decisioni irreversibili.

Tuttavia, il periodo attuale offre esattamente l’opportunità di testare questa capacità.

Joseph Aoun è presidente della Repubblica. Nawaf Salam dirige il governo. Karim Suaid è a capo della Banca del Libano. Il dialogo con Washington è aperto. Il Fondo Monetario Internazionale deve ritornare. La Francia rimane impegnata. I partner arabi ribadiscono i loro rapporti con Beirut. Anche il record militare con Israele ha un canale di negoziazione.

Raramente così tante porte sono state aperte allo stesso tempo.

Questo è proprio il motivo per cui perderli avrebbe un costo così alto.

La sentenza del Quai d’Orsay è anche un avvertimento ai funzionari libanesi

La natura privata del commento gli conferisce un valore speciale. Non è un comunicato diplomatico calibrato, dove ogni parola deve evitare di friggere. È stato riferito rivolto ad un’importante personalità libanese in uno scambio dove la franchezza era possibile.

« Paese delle opportunità perse » non è quindi una formula destinata al pubblico francese. È un messaggio rivolto indirettamente alla classe dominante libanese.

Il messaggio può essere riassunto come segue: il sostegno esterno esiste ancora, ma non può produrre al posto del Libano le decisioni che lo Stato ha bisogno.

Parigi può parlare con Washington. Può mandare emissari. Può sostenere l’esercito. Può incoraggiare gli investimenti e la riforma. Può partecipare alla ricerca di una formula per il Sud. Ma nessun capitale straniero può decidere sulla distribuzione delle perdite bancarie, ripristinare l’autorità amministrativa, risolvere le rivalità politiche o fabbricare la sovranità libanese contro la volontà degli stessi attori libanesi.

A un certo punto, la politica estera raggiunge il suo limite.

Questo limite inizia dove la responsabilità interna dovrebbe iniziare.

E se l’occasione attuale fosse esattamente l’ultima prima di un cambio di modello?

Dobbiamo stare attenti: non c’è nulla nelle prove disponibili per suggerire che un ultimatum francese sarebbe stato inviato in Libano o che Parigi avrebbe fissato una scadenza per il suo disimpegno. La fiducia non lo dice.

Tuttavia, rivela un cambiamento di tono.

La preoccupazione non è più limitata ad una particolare crisi. Si concentra sulla capacità dello stato di sfruttare le aperture prima che il contesto cambi di nuovo.

Perché il contesto cambierà.

Le priorità americane possono cambiare. Le elezioni israeliane possono cambiare il calcolo a Tel Aviv. Le trattative con l’Iran possono portare ad un accordo o ad un’ulteriore escalation. Le condizioni per il finanziamento internazionale possono essere rafforzate. Gli investitori possono scegliere altri mercati. Il sistema di sicurezza meridionale può essere ridisegnato.

Nessuno di questi sviluppi aspetterà che Beirut abbia completato le sue discussioni interne.

Questo è probabilmente ciò che rende la frase francese così mordente. Il Libano è sopravvissuto a lungo in attesa della storia per dare una nuova opportunità dopo aver lasciato passare la precedente. La diagnosi emergente a Parigi è che questo metodo diventa pericoloso.

Questa volta, perdendo opportunità,forse non è più solo la prossima opportunità che può scomparire. È la capacità dello Stato libanese di decidere per sé ciò che verrà dopo.

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