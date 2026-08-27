Life for Relief and Development al Dubai International Forum on Humanitarian Aid and Development (DIHAD): « Chiediamo di rafforzare le partnership umanitarie e di sviluppare risposte più veloci e sostenibili in Libano »

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Il Forum Internazionale di Dubai sugli Aiuti Umanitari e lo Sviluppo (DIHAD 2026) ha chiuso le sue attività al Dubai World Trade Centre, sotto il tema« Umanity in Transition and Building the Future of Humanitarian Action ».

L’evento ha riunito molte agenzie umanitarie, organizzazioni di soccorso, autorità governative e esperti di tutto il mondo per discutere le crescenti sfide che le popolazioni colpite da guerre, disastri e il peggioramento delle crisi umanitarie, in particolare in Medio Oriente.

Questa edizione arriva in un momento in cui il sistema umanitario globale sta subendo una rapida trasformazione, guidata da crisi complesse, crescenti esigenze umanitarie e mutevoli ambienti operativi. Questa situazione costringe le agenzie umanitarie e le organizzazioni a ripensare i meccanismi di intervento tradizionali e a sviluppare modelli più flessibili, innovativi e sostenibili.

21.000 partecipanti da 165 paesi

Vita per il sollievo e lo sviluppoera tra i principali partecipanti.Khalil Meek, il direttore generale per lo sviluppo e lo sviluppo delle risorse dell’organizzazione, ha sottolineato che il forum intende anticipare il futuro dell’azione umanitaria di fronte alla proliferazione delle guerre, dei conflitti, dei disastri climatici, delle crisi economiche e degli spostamenti della popolazione, nonché degli sviluppi tecnologici e delle lacune di finanziamento.

L’obiettivo è quello di scambiare esperienze, rafforzare le partnership e sviluppare soluzioni pratiche e sostenibili per le popolazioni più povere e vulnerabili.

Ha detto:

« La vita è stata una delle oltre 21.000 partecipanti e visitatori provenienti da 165 paesi, insieme a oltre 1.000 organizzazioni, partner e istituzioni attive nel settore umanitario. Circa 320 relatori hanno partecipato a più di 260 sessioni e workshop. Il forum ha anche riunito il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituzioni accademiche e di ricerca, il settore privato, organizzazioni caritative e donatori, istituzioni finanziarie e banche di sviluppo, così come i media.

« Il forum fornisce un forum per responsabili politici, esperti, stakeholder, donatori e organizzazioni con strumenti di innovazione e tecnologia. Ciò consente lo sviluppo di risposte più integrate alle crisi umanitarie e offre alle organizzazioni umanitarie l’opportunità di scambiare, condividere esperienze ed esplorare nuove opportunità di cooperazione e partenariato»

Vita: nel cuore del terreno e la risposta rapida

Dr. Abdul Wahab Alawneh, Direttore dell’Ufficio Regionale della Vita per il Medio Oriente, ha sottolineato che il futuro dell’azione umanitaria, alla luce dei 33 anni di esperienza di Life nel settore, richiede un miglioramento continuo.

Ha detto:

« Abbiamo presentato le nostre proposte sul ruolo della leadership, dell’innovazione e dei partenariati nello sviluppo dell’azione umanitaria, per renderla più capace di adattarsi ai rapidi cambiamenti nel mondo. Ci siamo concentrati su come trasformare le idee in realtà concrete, migliorare l’implementazione e l’efficacia operativa, misurare i risultati e trasformare le idee e gli impegni formulati al forum in soluzioni pratiche con un impatto reale e duraturo sulle comunità bisognose.

« In un momento in cui le organizzazioni umanitarie sono chiamate a migliorare la loro capacità di anticipare le esigenze, prepararsi alle crisi, ottimizzare la gestione delle risorse e raggiungere le popolazioni colpite più rapidamente ed efficacemente, la vita è stata distinta negli ultimi anni dalla sua presenza nel cuore delle crisi dal primo giorno.

« Questo è stato particolarmente il caso durante i terremoti e le inondazioni in Libia, Marocco e Türkiye, così come in aree di conflitto, in particolare a Gaza e Libano, dove la vita è riuscita a raggiungere aree civili remote sotto il bombardamento, a cui gli aiuti umanitari non potevano raggiungere. «

Il forum ha anche affrontato l’importanza di sviluppare modelli umanitari più attesi in modo che la risposta non si limita a rispondere a un disastro, ma include anche la preparazione a monte, la costruzione di resilienza comunitaria e la riduzione delle esigenze future.

Questo significa passare attraversorisposta alla preparazione, agli sforzi isolati di partnership e soluzioni temporanee per un impatto sostenibile.

Partenariati più efficaci

Nada Haroun, Direttore dell’Ufficio della Vita di Giordania, ha detto:

« La nostra presenza qui non è una semplice partecipazione. Rappresenta una missione, una squadra e un lavoro di cui siamo profondamente convinti dell’importanza. Lo sviluppo dell’azione umanitaria non è più la responsabilità di una singola organizzazione o di uno Stato. È una responsabilità collettiva che richiede una cooperazione internazionale continua, partnership più efficaci, finanziamenti e risposte più sostenibili che pongono l’essere umano, la sua dignità e la sua capacità di costruire un futuro più sicuro nel cuore dell’azione umanitaria.

« L’anno scorso, Life ha ricevuto il Dubai Humanitarian Award per la partnership più efficace, in riconoscimento del suo progetto di campo residenziale nella Striscia di Gaza. Quest’anno, siamo entrati in una nuova partnership con la Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti, che contribuirà a rafforzare la fornitura di aiuti e sostegno alle popolazioni vulnerabili e più sfavorite»

Trasparenza: un ponte sicuro tra donatori e persone bisognose

Continua:

» Il forum ha affrontato il problema della trasparenza dei donatori attraverso il rafforzamento della regolamentazione del lavoro caritativo, il rafforzamento della fiducia dei donatori e la garanzia che le donazioni raggiungano i destinatari attraverso canali approvati.

« Questi principi contraddistinguono la Vita e hanno contribuito alla sua classifica come la terza più grande organizzazione umanitaria del mondo e la quinta tra le migliori organizzazioni operanti in Palestina nel settore della riduzione della povertà. Questi risultati gli hanno permesso di ottenere un rating del 100 per cento da Charity Navigator, oltre al suo accreditamento da parte dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e la sua selezione delle migliori organizzazioni umanitarie negli Stati Uniti da Impactful Ninja, con spese di $666 milioni. »

Questi principi stanno diventando sempre più importanti con l’aumento dell’uso delle piattaforme digitali per la raccolta delle donazioni e il lancio di campagne umanitarie. La trasparenza e la verifica delle agenzie donatori-gathering sta diventando così essenziale per proteggere i donatori e garantire che le risorse siano indirizzate a coloro che ne hanno più bisogno.

Vita per il sollievo e lo sviluppo – Social Networks