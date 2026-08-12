Nel sud del Libano, Israele sradica la vita con gli ulivi

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A Yarun, distretto di Bint Jbeil, non era solo spazzola che bruciato all’inizio di agosto. Antichi ulivi, terreni coltivati e terreni familiari sono stati devastati dal fuoco in questa località a pochi chilometri dal confine con Israele. Circa 1.200 duni, o 120 ettari, sono stati segnalati per essere stati colpiti nella zona dalle prime stime locali. Alcuni alberi avevano centinaia di anni. Avevano attraversato l’occupazione israeliana, il ritiro del maggio 2000, la guerra del 2006 e gli scontri che iniziarono nell’ottobre 2023. Non sono sopravvissuti alle nuove distruzioni. Per i loro proprietari, la perdita non è misurata al prezzo di una pianta giovane: rappresenta diversi anni di raccolta, parte del patrimonio familiare e talvolta l’unica attività economica che può essere considerata per un ritorno sostenibile al villaggio.

Yarun è solo un esempio di distruzione agricola molto più ampia. Nell’aprile del 2026, il Ministero dell’Agricoltura libanese ha stimato che54,000 ettariterreni agricoli colpiti dalla guerra in tutto il paese, oltre circa 240.000 a 250.000 ettari coltivati. In altre parole, circa22,5 per cento della zona agricola libaneseera stato colpito. Nel sud e nel Nabatiyah, i danni si concentrano su ulivi, agrumi, banane, tabacco, colture vegetali e le infrastrutture necessarie per il loro sfruttamento. Decine di migliaia di alberi sono stati bruciati o distrutti, le presse sono scomparse e migliaia di ettari sono diventati temporaneamente o permanentemente inaccessibili.

I fuochi dell’estate 2026 peggiorano la situazione. I funzionari della Difesa Civile libanese accusano le forze israeliane di aver causato diverse esplosioni di fuoco con fuoco, fiamme o altre munizioni. Le squadre di soccorso sostengono di essere state costrette a ritirarsi da alcune aree a causa della presenza di droni o nuovi scioperi. Israele non riconosce una politica di terra agricola e afferma che le sue operazioni soddisfano i requisiti di sicurezza legati alle attività di Hizbullah. Ma per l’agricoltore che torna al suo campo nero, il risultato immediato non dipende da questa battaglia su intenzioni: l’albero è morto, il raccolto è scomparso e diversi anni sarà necessario prima che un nuovo frutteto possa produrre.

Da Yarun a Kfar Kila, le terre scompaiono con i villaggi

La mappa della distruzione agricola corrisponde in gran parte a quella dei villaggi più colpiti dalle operazioni militari. Yarun, Aitah al-Sha`b, Kafr Killah, Meiss al-Jabal, Shiam, Blidah, Hula, Markabah e le aree circostanti di Naqurah e Alma al-Sha`b hanno sofferto, a vari gradi, bombardamenti, fuoco, distruzione di edifici e periodi prolungati durante i quali gli abitanti non potevano più accedere alla loro terra. In alcune località, la distruzione delle case e delle fattorie si sovrappone, trasformando il problema della ricostruzione in un problema molto più grande dell’abitazione.

Kfar Kila offre uno degli esempi più estremi. Questa città di confine aveva circa5.500 abitantiprima delle fasi finali del conflitto. Nella primavera del 2026, le stime in loco hanno riferito più di90% del villaggio distruttoDietro gli edifici rasi c’è un’economia locale che dipendeva in parte dalla terra agricola e dall’olio d’oliva. Per una famiglia che trova sia la sua casa distrutta che il suo funzionamento danneggiato, il ritorno richiede quindi due ricostruzioni simultanee: quella del luogo di vita e quella del reddito che permette di rimanere lì.

Gli stessi meccanici appaiono in altri villaggi. In Aitah al-Sha`b, la distruzione dell’edificio è stata accompagnata da danni nelle terre circostanti. In Meiss al-Jabal e Blida, l’accesso a certi appezzamenti rimase complicato dalla situazione militare e dai rischi associati alle munizioni. A Yarun, gli incendi di quest’estate hanno aggiunto un nuovo strato di danni alle terre che avevano già sofferto diversi anni di confronto. Il tempo stesso sta diventando un fattore distruttivo: una trama non mantenuta per due o tre stagioni si sta deteriorando, i sistemi di irrigazione stanno deteriorando e gli agricoltori stanno perdendo i loro sbocchi.

47 000 ulivi distrutti nei primi mesi

L’entità delle perdite non è del 2026. Già nel febbraio 2024, dopo soli quattro mesi di scontri al confine, una prima valutazione umanitaria ha riferito circa47.000 ulivi distruttilibano meridionale. Questa valutazione era già notevole, ma precedeva le fasi più distruttive della guerra del 2024, le operazioni terrestri, le demolizioni successive e le nuove ostilità del 2026.

Le valutazioni del dopoguerra 2024 hanno permesso di chiarire alcuni dei danni attraverso immagini satellitari e osservazioni sul campo. Uno studio internazionale ha identificato la distruzione totale di134 ettari di ulivetia cui sono stati aggiunti48 ettari di agrumi♪,44 ettari di piantagioni di bananee circa15 ettari di altri alberi da fruttoQueste cifre si riferiscono a aree identificate come perse e non coprono necessariamente tutti i pacchi danneggiati o inaccessibili.

Forse la figura più rivelatrice è altrove. Altro12.000 ettari di terreno agricoloera stato abbandonato nei governatorati del sud e Nabatiyah perché i loro agricoltori non potevano più raggiungerli. Non tutte queste terre furono distrutte. Molti erano semplicemente situati in aree che divennero troppo pericolosi per consentire dimensioni, irrigazione o raccolta. Un uliveto che sopravvive fisicamente ma il cui frutto non può essere raccolto rappresenta ancora una perdita economica per il suo proprietario.

Quindi la guerra distrugge l’agricoltura in due modi. Può bruciare l’albero direttamente, ma può anche separare l’agricoltore abbastanza a lungo dal suo campo per la raccolta e il reddito per scomparire. In una regione dove molte fattorie sono di dimensioni familiari e piccole, due stagioni perse possono essere sufficienti per mettere una famiglia in difficoltà durature.

Un ulivo maturo non si sostituisce con una pianta semplice

Il prezzo di un giovane ulivo dà un quadro fuorviante della perdita. L’acquisto di una pianta è relativamente poco costoso. Sostituire la capacità produttiva di un albero maturo è un’altra questione. A seconda della varietà, le condizioni del suolo, l’irrigazione e i metodi agricoli, diversi anni sono necessari prima che si ottenga un raccolto significativo. È spesso necessario aspettare più a lungo prima di ottenere un rendimento paragonabile a quello di un albero adulto ben stabilito.

Un ulivo maturo può produrre diverse decine di chilogrammi di olive in un buon anno, anche se le rese variano notevolmente a seconda delle stagioni e delle pratiche agricole. Parte di questo raccolto è per il consumo di tavola, ma la maggior parte delle aziende agricole familiari sono utilizzati per produrre olio. Diversi chilogrammi di olive sono necessari per ottenere un litro di olio, la resa a seconda della varietà e della maturità del frutto.

Per una famiglia con 100 o 200 alberi produttivi, la distruzione del frutteto rappresenta potenzialmente diverse tonnellate di olive perse ogni anno. A questa produzione aggiunge il valore del lavoro familiare organizzato intorno al raccolto. Quando l’albero scompare, non è solo capitale organico che viene distrutto: è una piccola impresa agricola.

Un ulivo di due o trecento anni presenta un problema diverso. Il suo valore di patrimonio non è riproducibile. Un proprietario può piantare un nuovo albero sulla stessa trama, ma nessun programma di aiuto può dargli tre secoli di crescita. È questa dimensione che spiega l’emozione causata da immagini di vecchi tronchi bruciati a Yarun e in altri villaggi del Sud.

Sud fornisce circa il 40% delle olive libanesi

La posta in gioco va ben oltre i proprietari direttamente interessati. Il Sud rappresenta, secondo le stime agricole disponibili, circa38% al 40% della produzione di olive domestiche. La regione è quindi uno dei principali olivi del paese, accanto al Kura, Akkar e diverse aree del Monte Libano.

Ciò produce un’economia molto frammentata. A differenza dei grandi paesi produttori in cui la coltivazione delle olive può essere fortemente industrializzata, il Libano ha molte piccole proprietà familiari. Parte del raccolto viene consumato direttamente, un altro venduto e un terzo trasformato in olio nelle presse locali. Il reddito annuo può sembrare modesto a livello nazionale, ma a volte è una componente essenziale del bilancio di una famiglia rurale.

Questa struttura rende i produttori particolarmente vulnerabili. Grandi fattorie possono diffondere i loro rischi tra diversi appezzamenti o hanno denaro per assorbire un cattivo anno. Una famiglia il cui patrimonio è costituito da 150 ulivi intorno al suo villaggio può perdere quasi tutta la sua capitale agricola in una singola serie di incendi.

Il calo della produzione meridionale colpisce anche i consumatori. Meno petrolio locale significa una riduzione dell’offerta nazionale, mentre i costi di produzione, trasporto e imballaggio sono già aumentati notevolmente dalla crisi economica. A lungo termine, il Libano può essere costretto ad importare più prodotti di quanto fosse capace di produrre localmente.

118 milioni di danni, 586 milioni di produzione persa

Le valutazioni economiche misurano il divario tra i danni visibili e il suo costo effettivo. Una valutazione delle conseguenze ambientali e agricole del conflitto ha stimato che18 milioni di dollaridanni fisici direttamente al settore agricolo. Le perdite economiche connesse alla produzione erano circa586 milioni di dollari.

La differenza tra i due importi è essenziale. L’attrezzatura distrutta può essere stimata al suo costo di sostituzione. Un raccolto che non ha avuto luogo rappresenta il reddito perso. Quando il bene distrutto è un albero perenne, la perdita viene ripetuta per diversi anni.

La stima di 586 milioni di dollari persi in produzione mostra che l’impatto economico è quasi cinque volte maggiore dell’unico danno fisico identificato in questa valutazione. Il conflitto non solo distrugge ciò che esiste al momento dello sciopero. Distrugge anche ciò che la terra avrebbe dovuto produrre in seguito.

Per un paese in crisi finanziaria dal 2019, questi importi sono lontani dal secondario. Sono redditi che non sono entrati nei villaggi, acquisti che non sono stati fatti, salari stagionali che non sono stati pagati e prodotti agricoli che non hanno raggiunto i mercati.

Anche le stazioni di stampa, le cooperative e i vivai sono scomparsi

La distruzione non si ferma al bordo dei campi. Anche le infrastrutture agricole sono state colpite. I dati disponibili nel 2026 mostrano circa23 cooperative agricole completamente distruttee16 frantoi o pressedistrutto. Altro200 bambinianche subito danni o perdite.

Il caso delle presse è particolarmente importante. Un uliveto di valore commerciale solo se il produttore può elaborare o vendere il suo raccolto in condizioni accettabili. Le olive per l’olio devono essere pressate rapidamente dopo la raccolta per preservare la loro qualità. La scomparsa del mulino locale obbliga quindi gli agricoltori a trasportare ulteriormente la loro produzione, ad un costo aggiuntivo.

Se diverse presse in una regione vengono distrutte allo stesso tempo, la restante pianta deve assorbire più volumi. I ritardi possono aumentare e i costi di trasporto possono aumentare. Il danno iniziale si diffuse così alle fattorie che non erano necessariamente direttamente colpite dai bombardamenti.

I vivai svolgono un ruolo altrettanto strategico nella ricostruzione. Il Sud avrà bisogno di decine di migliaia di nuove piante. Tuttavia, le aziende in grado di fornire questi alberi hanno subito danni. La catena necessaria per la ricostruzione agricola è quindi parzialmente distrutta in un momento in cui la domanda aumenterà bruscamente.

Il fuoco aggiunge alla distruzione della guerra

I fuochi dell’estate 2026 si verificano su terreno già fragile. I funzionari della Difesa Civile nella zona di Nabatiyah credono che in alcune aree vicino alla linea di confronto,dal 30 al 40 % delle superficisono stati colpiti da incendi e distruzione accumulati. Questa stima copre le aree più esposte e non può essere estesa meccanicamente a tutto il Sud, ma dà la misura del disastro locale.

I vigili del fuoco accusano le forze israeliane di usare i razzi e vari tipi di munizioni che causano alcuni incendi. Essi sostengono anche che i loro interventi possono essere complicati da droni e il rischio di ulteriori scioperi. Le autorità israeliane respingono più ampiamente le accuse che avrebbero cercato volontariamente di distruggere l’ambiente agricolo e rivendicare di colpire l’infrastruttura di Hizbullah.

La distinzione tra distruzione intenzionale e la conseguenza di un’operazione militare dovrebbe essere esaminata separatamente per ogni evento. Tuttavia, non influisce sull’effetto agricolo immediato. Un fuoco che attraversa un uliveto nella stagione secca può distruggere in poche ore un capitale formato da diverse generazioni.

Il cambiamento climatico aggrava ulteriormente questa vulnerabilità. Le alte temperature, la vegetazione secca e i periodi prolungati senza pioggia permettono al fuoco di diffondersi rapidamente. Una munizioni o un razzo che causa una partenza da fuoco può quindi causare danni molto maggiori all’area inizialmente colpita.

Il fosforo bianco ha lasciato un’altra traccia

A questi incendi si aggiungono le conseguenze delle munizioni di fosforo bianco utilizzate in alcune zone del Sud dal 2023. Diversi usi sono stati documentati presso le località libanesi. Israele sostiene di utilizzare queste munizioni in conformità con la legge applicabile e in particolare per creare schermi di fumo, mentre le autorità libanesi e le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato il loro uso presso aree abitate e agricole.

Il fosforo bianco accende a contatto con l’ossigeno e può causare incendi particolarmente difficili da controllare. Per gli agricoltori, il suo impatto supera la distruzione immediata della vegetazione. Le preoccupazioni sono state sollevate anche su suolo, pedine e la sicurezza della trama prima del recupero delle colture.

Il problema è combinato con il problema dell’ordnance non esplosa. Prima di tornare al lavoro, un agricoltore può dover aspettare per l’ispezione e lo sdoganamento. Ogni mese supplementare senza accesso può causare ulteriore perdita di raccolto e ritardare il lavoro necessario per ripristinare il frutteto.

La ricultura diventa un processo molto più complesso che un ritorno fisico al villaggio. La fine di un’operazione militare non significa automaticamente il ritorno dell’attività agricola.

Acqua, altra vittima meno visibile

Un albero può sopravvivere a un bombardamento e poi morire se il suo ambiente produttivo è scomparso. Il danno a sistemi idrici, bacini, tubazioni e impianti di pompaggio è quindi una parte importante del bilancio.

Alcuni uliveti tradizionali sono relativamente resistenti alla siccità, ma le piantagioni giovani e molte altre colture hanno bisogno di regolare accesso all’acqua. I frutti di agrumi, le banane e le colture vegetali sono ancora più dipendenti dall’irrigazione.

La distruzione di una pipeline può così rendere improduttivo un pacco che non ha subito alcun impatto diretto. In diversi villaggi, anche le strade agricole sono state danneggiate. Un proprietario può teoricamente accedere al suo campo a piedi mentre non è in grado di portare un trattore, trasportare il suo raccolto o portare le attrezzature necessarie per ripristinarlo.

Queste infrastrutture dovranno essere contabilizzate nella ricostruzione. Senza di loro, ripiantare gli alberi non sarà sufficiente.

L’agricoltura già esangueta prima della più recente distruzione

Il settore agricolo libanese non ha affrontato questa guerra in una situazione normale. Dal 2019, la crisi finanziaria aveva già esploso il costo dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari, del carburante, dei pezzi di ricambio e dei macchinari. Il credito bancario era quasi scomparso, costringendo i produttori a finanziare le spese stesse della stagione.

In queste condizioni, molti piccoli proprietari avevano ridotto gli investimenti. Alcuni ritardarono il rinnovo dell’apparecchiatura o limitarono la manutenzione dei loro appezzamenti. La guerra ha colpito un settore con poche riserve finanziarie.

Questa fragilità spiega perché un paio di migliaia di dollari di danni possono essere sufficienti per mettere fuori gioco una fattoria di famiglia. Un produttore che ha perso i suoi alberi deve finanziare il restauro del terreno, comprare nuove piante, riparare l’irrigazione, e aspettare diversi anni prima di tornare a un raccolto. Nel frattempo, deve anche vivere.

Per una famiglia dislocata la cui casa è stata distrutta, il vincolo è ancora maggiore. Deve scegliere tra ricostruire l’alloggiamento e ricostruire l’agriturismo. Senza una sufficiente assistenza pubblica o internazionale, molte famiglie sono improbabili di poter fare entrambe contemporaneamente.

La perdita agricola aumenta la dipendenza alimentare

Il costo nazionale di tale distruzione appare anche nelle importazioni. Il Libano è già fortemente dipendente dagli stranieri per il cibo. La crisi agricola del Sud riduce ulteriormente la sua capacità di produrre localmente.

Le olive sono solo parte del problema. Il Sud e Nabatiyah producono anche agrumi, banane, tabacco, verdure e varie colture di frutta. Così, la distruzione colpisce diversi mercati contemporaneamente.

Ogni tonnellata non più prodotta deve essere sostituita da una diminuzione dei consumi, dalla produzione di un’altra regione o da un’importazione. In questi ultimi due casi, i prezzi possono aumentare. Altre regioni agricole hanno una capacità limitata per compensare rapidamente la perdita di migliaia di ettari. Le importazioni richiedono monete e aggravano il deficit commerciale.

La distruzione agricola ha quindi un costo macroeconomico. Riduce i redditi rurali, riduce la produzione nazionale e aumenta potenzialmente le bollette delle importazioni alimentari.

Una famiglia può ricostruire la propria casa e non tornare mai più

Eppure la conseguenza più duratura rimane umana. Nei villaggi di confine, il ritorno dipende non solo dalla ricostruzione dell’abitazione. Una famiglia la cui casa è stata distrutta può teoricamente ricevere compensazione e ricostruire. Ma se il suo campo è scomparso, la sua stampa è chiusa e i suoi alberi non produrranno per diversi anni, deve trovare un altro reddito.

Per alcune persone, questo significa lavorare a Beirut, Saida, Nabatiyah o un’altra zona. Per altri, questo potrebbe significare rimanere all’estero. I bambini delle famiglie sfollate possono continuare la loro formazione lontano dal villaggio, trovare lavoro altrove e non tornare più a stabilirsi permanentemente.

Un’assenza dalla guerra diventa poi uno spostamento duraturo senza alcuna decisione formale di espellere. È sufficiente che il costo del ritorno diventi superiore ai mezzi della famiglia.

È in questa prospettiva che la distruzione di un uliveto assume una dimensione politica. Non sta solo guadagnando reddito. Riduce materialmente la possibilità di rimanere sulla terra.

Distruggere reddito può svuotare un villaggio come sicuramente come distruggere le case

Una città di confine non vive solo dai suoi edifici. Vive sui suoi abitanti, sul loro lavoro, sulle loro fattorie e sui loro scambi. Quando queste attività scompaiono, ricostruire le pareti non è sufficiente per ricostruire il villaggio.

Un proprietario può tornare in una nuova casa e scoprire che non può più permettersi di vivere lì. Se il suo uliveto è bruciato e la stampa nella zona è scomparsa, dovrà lavorare altrove. La sua presenza nel villaggio poi diventa intermittente, quindi forse solo stagionale.

A lungo termine, questa trasformazione può profondamente cambiare la demografia del Sud. Gli anziani ritornano più facilmente alla terra di famiglia. I giovani in occupazione hanno bisogno di un lavoro e un reddito regolare. Se l’economia rurale non viene ricostruita allo stesso tempo dell’edificio, i villaggi rischiano di perdere proprio le generazioni necessarie per il loro futuro.

Il problema non deve quindi essere misurato unicamente in termini di numero di abitazioni da ricostruire. È anche necessario misurare quanti fattorie saranno in grado di riprendere attività redditizie.

Le nuove piantagioni non produrranno immediatamente

Il ripianto di ulivi sarà indispensabile ma insufficiente. I giovani alberi devono prima radice, essere protetti, tagliati e mantenuti. Diversi anni sono necessari per ottenere una produzione commerciale significativa, ancora di più per recuperare la capacità produttiva di una piantagione adulta.

Questo periodo crea un vuoto economico. Supponiamo che una famiglia disegna tradizionalmente diverse migliaia di dollari all’anno dal suo olio e olive. Anche se tutte le sue piante sono sostituite gratuitamente, perde ancora quel reddito per diverse stagioni.

Un’autentica politica di ricostruzione dovrà quindi prevedere una compensazione pluriennale, non solo un aiuto per l’acquisto di alberi. Dovrà anche finanziare fertilizzanti, attrezzature, lavoro e manutenzione durante la fase in cui la nuova piantagione non produce abbastanza.

Senza questo sostegno, le famiglie con meno risparmi abbandoneranno la loro terra prima che i nuovi alberi maturano.

Gli ulivi secolari creano un’altra forma di perdita

Per gli alberi più antichi, nessuna politica pubblica può davvero ripristinare la situazione precedente. Un ulivo centenario o un ulivo plurisecolare ha un valore che supera la sua resa annuale.

Questi alberi sono spesso legati alla storia di un appezzamento. Potrebbero aver servito per decenni di riferimento tra proprietà. Appaiono in storie di famiglia e a volte nei ricordi di diverse generazioni.

Nei villaggi del Sud, dove lo spostamento forzato e le guerre successive hanno già cambiato più volte la vita degli abitanti, questa permanenza vegetale ha una particolare importanza. Una famiglia che lascia il loro villaggio può tornare anni dopo e trovare lo stesso albero.

La sua distruzione cancella così un punto di riferimento materiale di ritorno.

Ciò rende l’immagine dell’oliva deracinato molto più forte di quella di una semplice perdita di raccolto.

Un albero deracinato cambia anche il paesaggio

La scomparsa di frutteti può anche complicare i problemi di proprietà. In alcune aree rurali, i confini tra appezzamenti sono conosciuti attraverso vecchie strade, muri, alberi o usi. Quando il terreno è profondamente disturbato, questi punti di riferimento possono scomparire.

I titoli rimangono ovviamente il riferimento legale in cui esistono e sono adeguatamente registrati. Ma a terra, la ricostruzione può diventare più difficile quando un intero paesaggio è stato livellato o bruciato.

Questo problema diventerà più importante quando il lavoro inizia. Le strade agricole dovranno essere riaperte, i sistemi idrici restaurati e i confini di alcuni appezzamenti verificati.

La ricostruzione della terra non sarà sempre semplice come piantare un albero nella posizione precedente.

Il Sud può anche perdere il suo know-how

L’olivo non produce solo proprietà agricola. Mantiene il know-how locale: dimensione, innesto, raccolta, selezione di frutta, pressatura e conservazione dell’olio.

Quando le famiglie lasciano il villaggio per molto tempo, queste abilità possono anche scomparire. Un giovane che abbandona l’agricoltura per dieci anni a lavorare in un’altra città o all’estero non torna necessariamente a sfruttare la trama familiare quando la situazione migliora.

La distruzione dell’economia agricola accelera così uno sviluppo già vecchio: l’invecchiamento della popolazione rurale e la partenza dei più giovani alle città.

Il rischio è di ricostruire la terra senza trovare abbastanza agricoltori per coltivarla.

La ricostruzione deve quindi essere misurata in anni, non solo in dollari

I primi dati del danno sono necessari per mobilitare fondi. Tuttavia, sono ancora insufficienti per misurare il costo reale. Una casa può ricevere un valore di ricostruzione. Un mulino può essere sostituito da nuove attrezzature. Una strada può essere riparata.

Per un uliveto, il calendario è diverso. La sua ricostruzione economica non termina il giorno in cui la nuova pianta è messa a terra. Finisce quando la famiglia recupera un rendimento che può sostituire quello che aveva prima della guerra.

Ci vorranno anni.

I programmi di aiuto dovranno quindi accompagnare i produttori nel tempo. Una compensazione unica può essere spesa per le esigenze immediate di alloggio o di consumo prima che lo sfruttamento riguadagni la sua capacità produttiva.

La sfida sarà quella di preservare la presenza di famiglie abbastanza a lungo da aspettare la prossima generazione di alberi.

Israele invoca la sicurezza, il Libano denuncia la distruzione duratura

Israele presenta le sue operazioni nel sud come necessario per evitare che Hezbollah ricostituisca una presenza militare minacciosa vicino al confine. L’esercito israeliano sostiene di colpire combattenti, depositi di armi, gallerie e infrastrutture militari e di adottare misure per limitare i danni ai civili.

Le autorità libanesi fanno una lettura radicalmente diversa della distruzione. Essi accusano Israele di colpire le condizioni di vita civili e di trasformare gradualmente alcune zone di confine in aree difficili da persistere. I funzionari libanesi hanno anche usato il termine « ecocide » per descrivere l’entità dei danni ambientali.

Questa qualifica richiede una dimostrazione giuridica precisa e non può essere stabilita da sole dichiarazioni politiche. Ma la portata materiale del danno è già documentata: terra bruciata, alberi distrutti, fattorie abbandonate, infrastrutture agricole danneggiate e villaggi dove gran parte dell’edificio è scomparso.

La questione centrale non è quindi più se esistano danni agricoli. È per misurare quanto tempo impediranno alle persone di tornare alla vita economica normale.

Gli olivi diventano una questione di ritorno

In questa fascia di confine, l’albero alla fine assume una dimensione che va oltre l’agricoltura. Il residente che coltiva il suo campo dichiara la sua presenza ogni anno. Torna a tagliare i rami, pulire la trama, raccogliere il frutto e mantenere i sentieri.

Quando questa routine diventa impossibile per diversi anni, il rapporto con la terra cambia. La proprietà può rimanere giuridicamente intatta, ma la sua realtà economica si indebolisce.

Perciò gli oliveti dovrebbero essere considerati come una componente centrale del ritorno delle persone sfollate. Restaurare una casa senza restituire il reddito ad essa rischia di produrre villaggi ricostruiti ma scarsamente abitati.

A Yarun e in altre località di confine, i tronchi anneriti sono ora una misura concreta di questa minaccia. Alcuni alberi erano sopravvissuti secoli. La loro sostituzione materiale è possibile. Ricostituire i ricavi, la memoria e la continuità che hanno rappresentato richiederà molto più tempo.

Il Sud deve quindi essere ricostruito simultaneamente in cemento e radici. Le cifre già danno la dimensione del progetto:54,000 ettari colpiti, almeno 47.000 ulivi distrutti nei primi mesi, oltre 12.000 ettari abbandonati dopo la guerra del 2024, 16 presse distrutte, 23 cooperative perse e quasi 586 milioni di dollari di produzione agricola rubatenelle valutazioni disponibili.

Questi numeri, tuttavia, raccontano solo una parte della storia. In ogni villaggio, dietro un ettaro elencato o albero, c’è un proprietario che si chiede se avrà ancora qualcosa da raccogliere quando può tornare a casa. Nel sud del Libano, sradicare gli ulivi è quindi molto più difficile da sradicare le famiglie.