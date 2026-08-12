Captagon: L’esercito prende 1,2 milioni di pillole

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L’esercito libanese sequestrato circa1,2 milioni di compresse in cattivitàuna nuova operazione contro la tratta che era diventata una delle principali questioni di sicurezza tra il Libano, la Siria e le monarchie del Golfo per più di un decennio. Due persone sono state arrestate durante l’imballaggio del farmaco in un veicolo inSarba, Kesrouan, a nord di BeirutSecondo le informazioni fornite dall’istituzione militare martedì 11 agosto 2026. L’operazione si svolge in un momento particolarmente sensibile a Beirut: l’Arabia Saudita ha appena sollevato, nel mese di giugno, le restrizioni imposte per quasi cinque anni sulle importazioni libanesi, una delle principali cause di cui era appunto l’aumento del numero di spedizioni prigionieri al regno.

Seizure rimane molto più basso del record di cattura in Libano negli ultimi anni, ma la sua importanza è tanto nella sua destinazione quanto nel suo volume. The1,2 milioni di pillole si nascondevano già in un veicoloda rimuovere dal territorio. L’esercito non specificava pubblicamente il paese di destinazione o il valore di mercato del carico. Ha indicato che le due persone arrestate erano state consegnate, insieme ai prodotti sequestrati, alle autorità competenti per continuare l’indagine. Il dossier deve ora essere in grado di determinare l’origine delle tavolette, il loro luogo di fabbricazione, il percorso pianificato e, soprattutto, l’identità della rete che doveva prendere in carico il loro trasporto dopo aver lasciato il Libano.

A Sarba, un carico già pronto a partire

L’operazione si è svolta lontano dalle aree tradizionalmente associate alla produzione di droga in Bekaa. Era a Sarba, Kesrouan, che l’intelligenza dell’esercito ha sorpreso i due sospetti mentre stavano preparando le compresse per il trasporto. Questa posizione mostra ancora una volta che la geografia del captagono non è limitata a laboratori o aree di produzione. Dopo la sua produzione, le merci attraversano circuiti logistici che possono passare attraverso Beirut, il Monte Libano, i porti, l’aeroporto o varie rotte terrestri prima di raggiungere la sua destinazione finale.

Un milione di duecentomila compresse rappresentano già un carico che richiede un’organizzazione. Le pillole devono essere prodotte o acquistate, trasportate, immagazzinate, confezionate e poi nascoste. C’è poi una necessità di un percorso e contatti per portarli al mercato di destinazione. Il Seizure di un veicolo nella fase di preparazione può quindi fornire agli investigatori più di semplice recupero del farmaco: telefoni, comunicazioni, movimenti finanziari e contatti dei sospetti possono portare a una parte della catena.

Il traffico regionale è da tempo contraddistinto da metodi di occultamento particolarmente sofisticati. I carichi sono stati trovati in frutta finta, mobili, macchinari industriali, materiali da costruzione o vari prodotti per l’esportazione. Nel dicembre 2021, le autorità libanesi avevano scoperto circa9 milioni di compressenascosto in falsi frutti destinati ad un paese del Golfo. Entro l’aprile 2023, un’altra operazione aveva preso circa10 milioni di pilloleche doveva passare attraverso il Senegal prima di entrare in Arabia Saudita.

Queste rotte indirette permettono ai trafficanti di mascherare la vera origine delle spedizioni. Per i paesi del Golfo, la questione non è quindi limitata al controllo di un container proveniente direttamente dal Libano o dalla Siria. Richiede la ricostituzione di diversi passi logistici prima della fine.

Una crisi dopo il record 64 milioni di compresse

La cattura annunciata questa settimana è meno di un anno dopo un’operazione completamente diversa. Nel settembre del 2025, le forze armate libanesi annunciarono il sequestro di64 milioni di compresse in cattivitàdurante un’operazione nella regione di Bodai, Baalbek. Questa è stata una delle scoperte più importanti del Libano.

La ricerca ha poi rivelato un’infrastruttura che non era più semplicemente stoccaggio o transito. Anche i militari sequestrati79 barili di sostanze chimicheutilizzato nella fabbricazione di narcotici e diverse macchine di produzione. Il caso aveva dimostrato che la capacità industriale esisteva ancora nel territorio libanese, anche se il crollo del regime Bashar al-Assad nel dicembre 2024 aveva sconvolto il principale centro di produzione regionale.

Il confronto tra le due operazioni consente di distinguere due diversi fronti. A Bodai, le autorità avevano scoperto un dispositivo associato alla produzione di massa. A Sarba, i sospettati erano alla fase di imballaggio di un carico straniero. Per le forze di sicurezza, è proprio in gioco intervenire in tutta la catena: laboratori, fornitori di precursori chimici, magazzini, vettori, finanziatori e reti di esportazione.

L’importo preso a Sarba non dovrebbe quindi essere interpretato come un indicatore solo per misurare le tendenze di produzione. Una diminuzione del volume di un sequestro può semplicemente significare che una rete stava lavorando con lotti più piccoli. D’altra parte, un’impresa discografica può riflettere un’operazione particolarmente efficace senza sapere quale percentuale di produzione totale è ancora al di fuori del controllo delle autorità.

L’Arabia Saudita ha appena riaperto la porta in Libano

La lotta contro il captagono ha una dimensione economica diretta per Beirut. Inaprile 2021L’Arabia Saudita aveva vietato l’ingresso di frutta e verdura libanesi dopo la scoperta di oltre cinque milioni di compresse nascoste in una spedizione di granate. Riyadh ha poi esteso le restrizioni alle importazioni libanesi, citando l’incapacità delle autorità di impedire l’uso del paese come piattaforma di trading.

La misura aveva colpito duramente i produttori libanesi. Il Golfo è stato tradizionalmente uno dei mercati naturali dell’agricoltura domestica, in particolare degli ortofrutticoli. I trafficanti avevano prodotto un costo che superava di gran lunga la propria attività clandestina: gli esportatori perfettamente legali avevano perso l’accesso ad un mercato essenziale perché le spedizioni commerciali erano state utilizzate per trasportare i narcotici.

Il contesto è cambiato dal 2025. Le autorità saudite hanno accolto pubblicamente il miglioramento degli sforzi libanesi contro la tratta. Nel novembre del 2025, Riyadh annunciò la sua intenzione di rafforzare le sue relazioni commerciali con Beirut a causa dell’aumento dell’efficienza attribuita ai servizi libanesi nella lotta contro le esportazioni di droga. The10 giugno 2026L’Arabia Saudita ha finalmente sollevato il suo divieto di importazioni libanesi, quasi cinque anni dopo la sua introduzione.

Sarba è stata presa solo due mesi dopo quella decisione. Per le autorità libanesi, ogni carico intercettato diventa anche un messaggio ai partner del Golfo: il ripristino delle esportazioni può avvenire solo se il territorio libanese cessa di essere utilizzato come punto di produzione, transito o riesportazione del prigioniero.

La caduta di Assad turba l’economia prigioniera

La trasformazione più importante del mercato regionale si è verificatadicembre 2024, con la caduta del regime di Bashar al-Assad. Durante gli anni della guerra civile e delle sanzioni internazionali, la Siria era diventata il centro mondiale per la produzione di prigionieri illegali. Le indagini internazionali avevano evidenziato un’industria su larga scala, associata a funzionari e reti vicine all’ex potere.

Dopo la caduta del regime, laboratori e magazzini sono stati scoperti in diverse regioni. Uno dei complessi più spettacolari era situato ad ovest di Damasco ed era stato installato in una vecchia fabbrica di chip. I servizi alla scoperta hanno permesso la produzione su larga scala. Le prove in loco avevano collegato il dispositivo alle reti vicineMaher al-Assad, fratello dell’ex presidente e ex comandante della quarta divisione dell’esercito siriano.

Prima della caduta del regime, diverse stime hanno posto il valore annuale del commercio cattivo del mondo intorno10 miliardi di dollari. Una stima citata nelle indagini condotte dopo dicembre 2024 ha stimato che$2.4 miliardii ricavi presumibilmente ricevuti dalle reti associate al potere siriano. Queste valutazioni rimangono necessariamente approssimative a causa della natura clandestina della tratta, ma danno la misura dell’economia che si era sviluppata intorno alla droga.

Il prigioniero era diventato, in Siria in guerra, molto più di un classico mercato criminale. I proventi delle droghe erano stati presentati da diversi governi occidentali e arabi come fonte principale di valuta e di finanziamento per le reti legate al regime. Damasco aveva sempre respinto le accuse dello Stato siriano come organizzatore del traffico.

La nuova Siria cerca di chiudere i laboratori

Dal rovesciamento di Bashar al-Assad, le nuove autorità siriane hanno cercato di dimostrare che vogliono rompere con questa economia. I siti di produzione sono stati smantellati e diverse grandi spedizioni intercettate. Nel giugno del 2025 le forze siriane avevano annunciato, tra l’altro, il sequestro di circa3 milioni di compressedopo scontri con una rete di trafficanti vicino al confine libanese.

Tuttavia, il cambiamento politico in Damasco non significa la scomparsa automatica del mercato. Il know-how, le macchine, le reti di distribuzione e soprattutto la domanda esisteva prima della caduta di Assad e continua ad esistere dopo di lui. L’Ufficio delle Nazioni Unite per le Droghe e il Crimine considera ancora il Vicino e il Medio Oriente come la regione più colpita dal traffico e dal consumo di compresse contrabbando sotto il nome di prigionieri.

La chiusura di ex siti siriani può anche portare a una ricomposizione geografica. I produttori possono spostare piccole strutture, dividere i volumi o affidarsi più al Libano e altri territori di transito. Le autorità di Beirut e Damasco hanno quindi interesse a coordinare ulteriormente i loro sforzi, in particolare sulla frontiera comune.

Un confine di 330 chilometri difficile da controllare

Libano e Siria condividono330 chilometri di confine, alcuni dei quali passano attraverso regioni e territori montagnosi che da tempo sono stati difficili da controllare. Esistono passaggi ufficiali, ma le strade clandestine utilizzate per il combustibile, merci, armi o narcotici sono vecchie.

Questa porosità facilita il movimento in entrambe le direzioni. Sostanze o precursori possono raggiungere laboratori, compresse possono essere trasportati in Libano e il carico può quindi essere reindirizzato a porti o strade internazionali. Il controllo non dipende quindi esclusivamente da passaggi di frontiera ufficiali.

Dal 2025, le nuove autorità in entrambi i paesi hanno dimostrato la loro volontà di rafforzare il coordinamento delle frontiere. La posta in gioco va oltre la prigionia e include armi, reti criminali e vari traffici. Ma le droghe rimangono una delle questioni su cui le monarchie del Golfo si aspettano risultati concreti.

Per il Libano, la sfida è riconquistare il controllo delle aree in cui lo Stato è da tempo in competizione con potenti reti locali. Operazioni militari nel Bekaa dal 2025, arresti di diversi trafficanti ricercati e convulsioni di laboratori illustrano questa rinnovata attività.

Hezbollah mirato da accuse che nega

Infine, il problema dei captagoni ha una dimensione politica particolarmente sensibile in Libano. I funzionari americani, occidentali e arabi hanno accusato nel corso degli anni di reti legate alHezbollahhanno partecipato alla produzione, protezione o traffico di prigionieri tra Siria e Libano. In particolare, Washington ha posto sotto sanzioni diverse persone identificate come coinvolte nel traffico di droga e collegate contemporaneamente a reti vicine all’ex regime siriano e al movimento sciita.

Hezbollah ha ancoranegazione di qualsiasi coinvolgimento nella produzione o nel traffico di stupefacentiEgli presenta queste accuse come una campagna politica per screditarlo. Non ci sono informazioni fornite dall’esercito riguardo al sequestro di Sarba in questa fase che consentirebbe ai due arrestati di essere associati con Hezbollah o un’altra organizzazione politica.

Questa distinzione è essenziale. L’esistenza di accuse storiche sulle reti prigionieri non consente l’attribuzione automatica di ogni carico scoperto ad un attore politico. L’indagine tablet da 1,2 milioni dovrà stabilire una propria rete, senza estrapolazione dai casi precedenti.

La caduta del regime di Assad, tuttavia, rende la questione particolarmente importante. Mentre le ex strutture siriane sono state smantellate, le convulsioni da allora mostrano che le droghe continuano a circolare. Il mercato regionale non è sparito con il potere che, secondo molte indagini, lo ha reso una notevole fonte di reddito.

Il vero test inizia dopo il sequestro

La cattura di 1,2 milioni di compresse impedisce che una spedizione raggiunga il suo mercato. Non è ancora chiaro se la rete che ha prodotto o finanziato sia stata smantellata. Le due persone arrestate a Sarba possono essere gli ultimi collegamenti in una catena molto più ampia.

L’indagine dovrà ora determinare da dove provenivano le pillole e da dove dovevano andare. La risposta comprenderà se il Libano rimane principalmente un paese di transito per alcuni carichi prodotti altrove o se la capacità produttiva interna continua a alimentare il mercato regionale nonostante le operazioni dal 2025.

Per Beirut, la posta va oltre i due sospetti e il loro veicolo. Dopo il sequestro record di 64 milioni di compresse a Bodai, le operazioni contro i trafficanti e soprattutto il sollevamento nel giugno del divieto saudita sulle importazioni libanesi, le autorità cercano di convincere i paesi del Golfo che il cambiamento è sostenibile. Il sequestro annunciato questa settimana mostra che le reti sono ancora attive. L’identità di chi è dietro1,2 milioni di compresse di Sarbaora dirà se queste reti si sono semplicemente adattate alla nuova realtà regionale o se la loro infrastruttura sta cominciando a diminuire.