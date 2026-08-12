Amnistia generale: il Parlamento adotta un testo esplosivo

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Il Parlamento libanese ha infine adottato, mercoledì 12 agosto 2026, la legge di amnistia generale e di eccezionale riduzione di alcune frasi, dopo diversi mesi di negoziati e due giorni parlamentari segnati da una crisi aperta tra il primo ministro Nawaf Salam, il ministro della difesa Michel Menassa, l’esercito e diversi blocchi politici. Il voto, per show of hands, non ha chiuso la polemica. Al contrario, lo ha spostato: il testo è stato votato, ma è stato dopo il ritiro dei deputati dal blocco della Loyalty della Resistenza e del forte blocco libanese, che ha rifiutato di partecipare alla decisione senza che il Ministro della Difesa possa presentare all’assemblea le osservazioni dell’esercito.

L’adozione è un punto di svolta concreto per i detenuti interessati. Il deputato Imad al-Hout ha annunciato dopo il voto che79 su 146 detenuti islamisti qualificatidovrebbe essere in grado di lasciare le prigioni sotto le nuove disposizioni. Il testo riduce anche la soglia di detenzione a lungo senza processo da 14 a 12 anni di carcere, organizza la prosecuzione del procedimento dopo il rilascio e modifica diversi meccanismi per ridurre le pene. Ma dietro queste disposizioni presentate dai loro difensori come una correzione di ingiustizie giudiziarie è la domanda che quasi ha fatto esplodere la seduta: quanto può andare un’amnistia quando colpisce i casi di terrorismo, si scontra con l’esercito e le convinzioni legate alla morte del personale militare?

La legge è passata dopo Hezbollah e CPL ritirato

L’incontro si è ripreso alle 11 del mattino con un obiettivo chiaro: concludere l’esame di un testo che l’Assemblea non aveva potuto adottare nei precedenti tentativi. Alle 11:20, i deputati hanno ufficialmente cominciato a prendere in considerazione la proposta di concedere un’amnistia generale e di ridurre eccezionalmente alcune frasi. Meno di venti minuti dopo, la crisi istituzionale del giorno prima di riapparire. Michel Menassa è presente in Parlamento, ma non entra in camera per presentare la posizione dell’esercito. I deputati del forte blocco libanese e quelli della Loyalty della Resistenza lasciarono l’incontro.

Il loro ritiro è avvenuto prima della votazione del testo e ha immediatamente dato alla sua adozione una dimensione politica particolare. I due blocchi non sfidano necessariamente il principio dell’amnistia. La loro obiezione riguarda il modo in cui il Parlamento decide quando l’istituzione militare chiede che talune categorie di crimini siano chiaramente escluse per diversi mesi. Il Ministro della Difesa ha voluto porre queste riserve davanti ai deputati del Parlamento. Il conflitto con Nawaf Salam su questo punto aveva già dominato l’incontro dell’11 agosto e ha causato una prima crisi del quorum.

Salim Aoun giustifica il ritiro del Movimento Patriottico Libero considerando che i membri del suo blocco non vogliono approvare dalla loro presenza ciò che considerano un’anomalia istituzionale. Ha ricordato che il Primo Ministro era incaricato di parlare a nome del governo, ma ha creduto che Michel Menassa non volesse presentare una politica governativa in competizione: ha voluto mettere in evidenza le opinioni dell’esercito e del Ministero della Difesa su un testo direttamente legato a diverse questioni militari.

Ibrahim Moussaoui, per il blocco della fedeltà alla resistenza, sviluppa una posizione vicina. Egli ritiene che un ministro non possa essere impedito di esprimere il suo parere davanti al Parlamento. Questa convergenza tra Hezbollah e CPL non significa che le due formazioni difendano esattamente gli stessi interessi nella questione dell’amnistia, ma si trovano sull’idea che la votazione non dovrebbe avvenire senza ascoltare il ministro.

Tuttavia, la Camera continua il suo lavoro. Il quorum è stato mantenuto e Nabih Berri ha avanzato la considerazione degli otto articoli. Dopo diverse discussioni e emendamenti, il testo è stato finalmente adottato per mostra di mani.

Il compromesso dei dodici anni nel cuore del testo

La disposizione più importante riguarda le persone che sono state trattenute per molto tempo senza che un giudizio venga tramandato contro di loro. Il compromesso infine adottato riduce da 14 a12 anni di carcerela soglia che apre la possibilità di rilascio in determinate situazioni. Il detenuto interessato può quindi continuare ad essere processato pur essendo libero, che distingue il meccanismo di un autentico annullamento del procedimento.

Questa distinzione è fondamentale. Parte del dibattito pubblico ha presentato la legge come permettendo il rilascio generale delle persone condannate. Il testo adottato si basa infatti su diversi meccanismi. Per i detenuti per molto tempo senza processo, l’obiettivo dichiarato è quello di porre fine a situazioni in cui la detenzione pre-triziale ha raggiunto un periodo che i sostenitori considerano incompatibile con la giustizia normale. Il rilascio non significa necessariamente abbandonare l’accusa.

La formulazione della disposizione ha provocato con precisione i negoziati fino alle ultime ore. Una versione precedente aveva sollevato gravi preoccupazioni circa la nozione di « giudizio finale » o « irrevocabile ». Alcuni testi hanno chiarito che una persona condannata da un tribunale ma il cui giudizio non era ancora diventato definitivo potrebbe ancora beneficiare del regime. Questa ipotesi ha notevolmente ampliato il cerchio dei potenziali beneficiari.

Il compromesso adottato mercoledì adotta una formulazione più restrittiva: la misura relativa ai dodici anni deve applicarsi alle persone contro le qualinessun giudizio è stato resoe non solo quelli che non hanno ancora un giudizio finale. Lo scopo di questo emendamento è quello di impedire alle persone condannate di utilizzare una procedura di appello o di cassazione di cadere nella categoria di detenzione lunga senza processo.

Il problema non è tecnico. In particolare, essa ha determinato se alcune persone perseguitate o condannate in casi di sicurezza pesante possano beneficiare automaticamente della disposizione.

79 su 146 detenuti islamisti dovrebbero essere rilasciati

Alla fine della sessione, Imad al-Hout dà la figura più concreta della giornata:79 su 146 detenuti islamisti dovrebbero essere in grado di lasciare le prigionia seguito dell’adozione della legge. Il membro ha descritto questa misura come la correzione di una situazione in cui le persone avevano trascorso anni in detenzione senza una decisione definitiva da parte dei tribunali.

Il caso dei « detainei islamici » è stato uno dei soggetti più sensibili della politica libanese per più di un decennio. L’espressione stessa copre profili molto diversi: imputati che non sono mai stati provati definitivamente, persone perseguitate per appartenenza a gruppi armati, condannati per reati di sicurezza, partecipanti a scontri e individui accusati o condannati di atti che portano alla morte di soldati.

È proprio questa diversità che da anni ha impedito qualsiasi accordo. I funzionari sunniti a favore dell’amnistia sottolineano l’eccessiva natura di certe detenzioni e il lento ritmo della giustizia militare. Essi ritengono che un’intera comunità sia venuta a considerare alcune di queste questioni come il risultato di una giustizia sbilanciata, soprattutto dopo gli scontri nel nord del paese e le operazioni di sicurezza degli anni 2000 e 2010.

Bilal Abdallah ha così presentato l’adozione della legge come la chiusura di un periodo durante il quale, secondo lui, una componente libanese si sentiva colpita dal precedente regime politico, da alcuni apparati di sicurezza e dalla giustizia militare. Tuttavia, questa lettura è tutt’altro che consensuale.

Per gli oppositori di un’amnistia troppo ampia, raggruppandosi sotto l’etichetta di persone « detaine islamiche » i cui documenti giudiziari sono radicalmente diversi può, al contrario, cancellare la distinzione tra ingiustizia procedurale e responsabilità penale.

Quelli che hanno il sangue dei soldati sulle loro mani

Questa è la parte più controversa del testo. Le forze armate libanesi hanno ripetutamente chiesto a coloro che sono coinvolti in crimini contro i suoi soldati o le forze di sicurezza di non beneficiare di meccanismi che portano al rilascio precoce.

Il deputato Assaad Dergham riassume questa linea rossa il Mercoledì: tutto ciò che potrebbe trarre beneficio da una persona le cui mani sono « contro il sangue dell’esercito libanese » è inaccettabile. Questa posizione è condivisa oltre il PLC da solo. Le famiglie di soldati uccisi in scontri con gruppi jihadisti hanno seguito le discussioni con preoccupazione per diversi mesi.

I ricordi più pesanti includono Nahr el-Bared nel 2007 e Abra nel 2013. A Nahr al-Bared, l’esercito aveva combattuto per diversi mesi il gruppo Fatah al-Islam nel campo palestinese nel nord del Libano a costo di pesanti perdite militari. In Abra, vicino a Saida, gli scontri tra l’esercito e i sostenitori dello sceicco Ahmad al-Assir avevano anche provocato la morte dei soldati.

Non tutti i detenuti relativi a questi file sono nella stessa situazione e non tutti saranno rilasciati sotto la nuova legge. È proprio per evitare questa generalizzazione che il testo distingue diverse categorie. Ma la paura degli oppositori rimane che una riduzione generale delle frasi o una regola di durata porterà alla fine in conseguenze indirette per alcune gravi convinzioni.

Il nome di Ahmad al-Assir è così tornato in tutto il processo parlamentare. La sua situazione ha cristallizzato le preoccupazioni perché è stato condannato in diversi casi per quanto riguarda gli scontri Abra. La legge non significa in sé il suo rilascio automatico. Il suo possibile beneficio dipende dalle disposizioni applicabili a ciascuna delle sue convinzioni, dalla loro natura e dalle esclusioni previste. Ma il suo caso è stato un test politico durante i negoziati: per molti parlamentari, un’amnistia che ripara le lunghe detenzione non dovrebbe diventare una via d’uscita per i responsabili degli attacchi mortali contro l’esercito.

L’abolizione della pena di morte ha complicato il calcolo

La votazione sull’amnistia viene il giorno dopo un’altra grande riforma: l’abolizione della pena di morte da parte del Parlamento. Entrambi i testi erano stati collegati politicamente durante i negoziati, in quanto la scomparsa della pena di morte ha cambiato automaticamente il destino di coloro che sono stati condannati a morte che potrebbero successivamente beneficiare di riduzioni della frase.

Il compromesso elaborato dalle Commissioni prevedeva in precedenza di ridurre talune sentenze di morte28 anni di detenzionee certe frasi di vita17 anniL’abolizione della pena di morte, votata l’11 agosto, ha cambiato questa architettura e alimentato l’opposizione di Hezbollah. In particolare, il blocco della Fede di Resistenza ha ritenuto che alcune persone condannate rischiassero successivamente di beneficiare della sostituzione della pena di morte e della riduzione prevista dall’amnistia.

I deputati di Hezbollah hanno citato il rischio che gli individui coinvolti in attacchi ai sobborghi meridionali di Beirut possano beneficiare di questa combinazione. Per loro, è stato necessario evitare una riforma umanista della pena di morte trasformata, in combinazione con l’amnistia, in una riduzione particolarmente forte per le persone condannate al terrorismo.

Questa controversia spiega perché l’ordine di revisione delle due leggi era di per sé un problema politico nelle sessioni precedenti. Il dibattito non riguardava solo il principio di abolire la pena di morte o di concedere un’amnistia: il legame giuridico tra i due testi potrebbe cambiare la durata effettiva della detenzione di alcune persone condannate.

Un voto preceduto da una crisi tra Salam e Menassa

L’adozione di mercoledì non può essere separata dal confronto istituzionale che l’ha preceduto. Martedì 11 agosto, Michel Menassa ha voluto presentare le osservazioni militari alla Camera. Nawaf Salam ritiene che, come presidente del Consiglio, spettava a lui esprimere la posizione del governo.

Salam aveva invocato l’articolo 64 della Costituzione, che affida al Presidente del Consiglio la rappresentanza del governo e il diritto di parlare a suo nome. Diversi deputati, tra cui Gebran Bassil, avevano risposto invocando l’articolo 67, che permette ai ministri di partecipare alle sedute parlamentari e prevede che essi debbano essere ascoltati quando chiedono il pavimento.

La controversia emerse rapidamente dal quadro giuridico. Secondo diversi resoconti della sessione, Salam si preoccupava che un intervento pubblico dell’esercito sui detenuti islamisti avrebbe posto l’istituzione militare in un confronto con una parte della comunità sunnita. I suoi avversari trovarono questo ragionamento inaccettabile, credendo che l’esercito non potesse essere ridotto ad un attore di comunità quando espresse riserve sui casi che coinvolgevano soldati uccisi.

Il conflitto aveva portato alla partenza di Menassa e alla partenza di diversi deputati. La riunione di martedì si è conclusa senza un voto finale sull’amnistia, costringendo Nabih Berri a riprendere i lavori mercoledì.

Il problema non è risolto il giorno successivo. Menassa arriva in Parlamento, ma non presenta il suo discorso prima dell’assemblea. I deputati del CPL e la fedeltà alla Resistenza lasciano la stanza.

Berri invoca il contatto con il comandante dell’esercito

Tuttavia, Nabih Berri cerca di disorientare la disputa. Il presidente della Camera ha annunciato di aver contattato il comandante dell’esercito e ha detto che l’atmosfera era buona. Egli ha anche dichiarato che esisteva un accordo per attuare ciò che era stato concordato nelle precedenti discussioni.

Questo discorso non convince i deputati che hanno chiesto l’udienza diretta di Michel Menassa. La loro obiezione non era solo legata al contenuto delle riserve militari, ma anche al principio istituzionale che il Ministro della Difesa avrebbe potuto esporre al Parlamento.

Elias Bou Saab, vicepresidente della Camera e uno dei principali costruttori del compromesso sull’amnistia, difende dopo la votazione il lavoro svolto. Ha sottolineato la necessità di rispettare l’istituzione militare e ha ricordato che i soldati morti appartenevano a tutte le comunità. Egli critica anche l’idea che un ministro può essere impedito di parlare davanti ai parlamentari.

Ma allo stesso tempo Bou Saab difende l’adozione della legge. Secondo lui, il compromesso è stato politicamente costruito per « tornare una pagina », mentre spetta al governo e alla magistratura riparare le ingiustizie e correggere i malfunzionamenti che hanno prodotto detenzioni eccessivamente lunghe.

Questa posizione riassume tutta l’ambiguità del voto: diversi funzionari che contestano il modo in cui il dossier dell’esercito è stato trattato considerano tuttavia che l’amnistia risponde a un vero problema.

Una legge passata « per politica »

La formula utilizzata da Elias Bou Saab rivela in particolare: l’accordo sull’amnistia è stato trovato « dalla politica ». Dopo anni di fallimento, il Parlamento non ha semplicemente identificato una dottrina criminale comune. Ha costruito un compromesso tra le rivendicazioni portate da diverse forze e comunità.

Il dossier dei detenuti islamisti fu la richiesta principale di diversi funzionari sunniti. Altri componenti del progetto hanno riguardato i reati correlati alla droga, che sono stati particolarmente sensibili in alcune aree del Bekaa. Le discussioni precedenti avevano anche affrontato la situazione dei libanesi che partirono per Israele durante il ritiro israeliano dal Sud nel maggio 2000 e quella di varie categorie di persone condannate.

Questa architettura ha fornito il sostegno necessario, ma nutre anche la critica che il Libano sta nuovamente affrontando i suoi problemi giudiziari attraverso un compromesso politico generale piuttosto che attraverso la riforma della giustizia. Le situazioni in questione a volte hanno poco in comune: lunga detenzione pre-triale, crimini ordinari, reati correlati alla droga, casi di sicurezza o cooperazione con Israele non soddisfano la stessa logica criminale.

L’amnistia riunisce queste domande perché hanno ciascuno un peso politico sufficiente per evitare l’adozione del testo se sono totalmente respinte.

« L’amnistia non deve sostituire la giustizia »

Dopo il suo ritiro dalla seduta, il deputato Simon Abi Ramia ha fatto una delle critiche più direttamente correlate: ha rifiutato di permettere all’amnistia generale di diventare un sostituto della giustizia. Il problema è centrale. Una legge di amnistia può correggere alcune conseguenze di procedimenti eccessivamente lunghi, ma può anche sopprimere o ridurre gli effetti di una decisione giudiziaria senza rispondere alle cause che hanno prodotto il malfunzionamento iniziale.

La figura dei 79 detenuti islamisti che devono essere liberati dalla prigione illustra questa doppia lettura. Per i loro difensori, è la prova che il sistema ha lasciato decine di persone rinchiuse per un periodo di tempo anormale. Il loro rilascio corregge un’ingiustizia. Per gli oppositori, il semplice fatto che una legge politica è necessaria per affrontare queste situazioni dimostra soprattutto il fallimento del sistema giudiziario e pone il rischio di una soluzione troppo generale.

Amnesty non riforma la velocità dei procedimenti, la capacità dei tribunali o le regole della giustizia militare. Imad al-Hout insiste anche su questo punto dicendo che non sarà più necessario accettare che una persona rimanga imprigionata al di là del periodo legale di detenzione pre-triale.

La questione si muoverà quindi rapidamente verso l’attuazione di questa promessa. Se gli stessi ritardi si ripetono in pochi anni, una nuova amnistia non potrebbe essere vista come una risposta istituzionale duratura.

Il caso delle vittime e dei diritti personali

La legge non rimuove tutte le conseguenze civili dei reati in questione. La questione delladiritti personali delle vittimeera parte dei cambiamenti discussi prima dell’adozione. Un’amnistia criminale può estinguere o ridurre alcune conseguenze dell’azione pubblica senza necessariamente rimuovere i diritti individuali delle persone ferite per cercare un risarcimento.

Questa distinzione è particolarmente importante nei casi di morte o infortunio. Per una famiglia che ha perso un parente, il rilascio o la riduzione della frase di una persona condannata può essere visto come una negazione del giudizio ottenuto. Il mantenimento dei diritti civili o dei meccanismi di riparazione non elimina questa percezione, ma impedisce all’amnistia di cancellare automaticamente tutte le conseguenze legali dell’atto.

Il problema diventa ancora più sensibile quando le vittime sono militari. L’esercito allora rappresenta sia un’istituzione statale che un gruppo di famiglie che hanno perso figli, padri o fratelli. Questo è ciò che sottolinea Bou Saab ricordando che i « martiri » dell’esercito appartengono a tutte le comunità.

La polemica su Michel Menassa non è una semplice disputa sul protocollo. Si tratta di chi ha avuto la legittimità di portare questo breve all’epoca in cui il Parlamento ha deciso di ridurre o modificare talune sanzioni.

Rumieh piange dopo la votazione

Il risultato del voto è immediatamente visibile nelle prigioni. Poco dopo l’annuncio dell’adozione, le grida e il « takbir » sono state riportate a Roumieh, dove una parte significativa dei detenuti interessati dal testo era presente.

Questa reazione riassume l’attesa accumulata intorno all’amnistia. Da anni, le famiglie chiedono una fine a casi caratterizzati da procedure infinite. L’annuncio che 79 su 146 detenuti islamisti dovrebbero essere rilasciati ora dà una riforma molto più concreta di dibattiti legali su dodici o quattordici anni.

Ma le uscite non significano necessariamente che tutti i file di tribunale scompaiono. Per i beneficiari della disposizione relativa alla detenzione a lungo termine senza processo, i procedimenti possono continuare mentre sono in libertà. L’effetto immediato sarà quindi la fine della detenzione, non necessariamente l’assoluzione.

L’attuazione richiederà ora una revisione individuale dei file per determinare esattamente quali detenuti soddisfano i requisiti della legge. La figura annunciata da Imad al-Hout è una stima politica dei beneficiari islamisti, ma la domanda giudiziaria deve ancora identificare le persone realmente interessate.

Una vittoria per i difensori di Amnesty, una frattura intatta

Per chi difende il testo da diversi anni, il voto è una vittoria. Nawaf Salam aveva nuovamente dichiarato mercoledì mattina la speranza che l’amnistia sarebbe stata adottata durante il giorno. Samir Geagea aveva riaffermato il suo sostegno al progetto poche ore prima, nonostante i molti ostacoli incontrati.

Per altri, il voto lascia un problema istituzionale aperto. Ghazi Zeaiter ritiene quindi che la legge sia sbilanciata e senza giustizia, denunciando il modo in cui il Ministro della Difesa è stato trattato. Il CPL contesta la procedura prescelta e Hezbollah ha rifiutato di partecipare al voto, anche se i suoi deputati poi sono tornati alla Camera quando la Camera si è spostata in altri casi.

Questa sequenza è significativa. La fedeltà alla Resistenza non boicotta l’intera sessione parlamentare. I suoi rappresentanti eletti ritornano quando inizia la considerazione di un altro progetto, confermando che il loro ritiro si riferisce specificamente alle condizioni in cui è stata adottata l’amnistia.

La legge ha ora una legittimità parlamentare formale, ma è nata dopo un voto politicamente incompleto. Due importanti blocchi hanno scelto di non partecipare alla decisione, non perché erano semplicemente assenti, ma di segnare un’opposizione esplicita alla procedura.

Dopo il voto, la prova della domanda

Mercoledì, il Parlamento è riuscito a fare ciò che non aveva fatto nei precedenti tentativi: trasformare diversi anni di negoziati in testi adottati. Ciò non significa che i problemi che hanno alimentato la controversia sono risolti. Ora si trasferiranno in tribunali, prigioni e singoli casi.

Sarà necessario determinare con precisione chi beneficia dei dodici anni, quali riduzioni si applicano a quali convinzioni, come i diritti delle vittime sono tutelati e come la legge è collegata con l’abolizione della pena di morte è passata il giorno precedente. Soprattutto, sarà necessario verificare che le categorie escluse siano applicate senza ambiguità nei casi in cui il personale militare o di sicurezza sia stato ucciso.

Il dibattito sull’esercito non scomparirà ulteriormente. Il Parlamento approva la legge senza sentire Michel Menassa alle condizioni richieste dalla CPL e dalla Fidelity alla Resistenza. Questa decisione crea un precedente politico che queste formazioni intendono continuare a sfidare, indipendentemente dal contenuto dell’amnistia.

L’altra domanda è più profonda. Permettendo il rilascio di detenuti che sono rimasti fino a 12 anni dietro le sbarre senza processo, il Parlamento riconosce efficacemente l’esistenza di una grave disfunzione della magistratura libanese. Amnesty può porre fine ad alcune di queste detenzioni. Non dice ancora come impedire che accadano di nuovo.

La votazione del 12 agosto sarà probabilmente una decisione a due facce. Per decine di famiglie, significa la prospettiva immediata di un ritorno a casa. Per le famiglie di soldati uccisi e per i deputati che volevano sentire l’esercito prima di qualsiasi decisione, lascia una domanda sui limiti della lenienza. Tra i due, il Libano aveva nuovamente scelto la via del compromesso politico per risolvere un problema che il suo sistema giudiziario non aveva risolto.