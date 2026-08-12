Banche: il Parlamento adotta una riforma ancora incompiuta

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Il Parlamento libanese ha adottato mercoledì 12 agosto 2026 gli emendamenti alla legge sulla ristrutturazione bancaria, una riforma prevista dal crollo finanziario del 2019 e considerata essenziale per la ripresa dei negoziati con il Fondo Monetario Internazionale. Il voto è un vero e proprio passo istituzionale: per la prima volta il Libano ha un quadro più completo per identificare le banche valide, ristrutturando quelle che possono essere salvate e liquidando quelle che non possono più essere salvate. Ma non risponde ancora alla domanda che è stata una preoccupazione per i depositanti per sette anni: chi sopporterà le decine di miliardi di dollari di perdite accumulate tra Stato, Banca del Libano, banche commerciali, loro azionisti e depositanti?

Il Parlamento non ha adottato mercoledì una nuova legge. Esso ha modificato la legge sulla riforma e la riorganizzazione della Banca, approvata il 31 luglio 2025, dopo che il FMI aveva stabilito che alcune disposizioni ancora dovevano essere messe in linea con gli standard internazionali. Il governo aveva preparato nuovi emendamenti nella primavera del 2026, e la commissione per le finanze e il bilancio, a sua volta, li ha riveduti durante sette riunioni. La sessione del 12 agosto ha finalmente ristabilito la versione del governo su due questioni sensibili, pur mantenendo contro il consiglio del Ministro delle Finanze e del FMI una disposizione che collega il trattamento di alcuni depositi alla futura legge « lavamento finanziario ».

Quest’ultimo rimane il vero nucleo della crisi. La ristrutturazione bancaria determina come affrontare una banca insolvente; Non crea le decine di miliardi di dollari necessari per restituire i depositi. Il Ministro delle Finanze Yassine Jaber ha riconosciuto dopo il voto: la riforma votata il mercoledì è solo un elemento di tutto compreso il sollevamento del segreto bancario e soprattutto la futura legge sul consolidamento finanziario e il ritorno dei depositi. Fino all’adozione di quest’ultimo testo, la ripartizione delle perdite rimane incompleta.

Sette anni dopo la crisi, il Libano sta solo iniziando a decidere quali banche possono sopravvivere

Dal mese di ottobre 2019, il Libano vive con un paradosso eccezionale: un sistema bancario in gran parte in grado di restituire i depositi, che continua a operare senza ristrutturazione generale. Le banche hanno imposto restrizioni informali sui prelievi e sui trasferimenti, mentre la sterlina ha perso la maggior parte del suo valore. Le perdite del sistema erano già state stimate in più$70 miliardinelle prime valutazioni ufficiali della crisi. L’importo esatto dipende ora da come vengono valutate le attività della Banca del Libano, i debiti governativi e le passività del settore bancario.

La legge approvata nel 2025, ora modificata, deve uscire da questa situazione. Essa affida alle autorità di vigilanza il compito di valutare ogni istituzione. Una banca sufficientemente capitalizzata e funzionante può essere mantenuta. Una banca deficiente ma ancora recuperabile può essere ricapitalizzata, fusa o ristrutturata. Una banca le cui perdite rendono impossibile il ripristino credibile può essere liquidata. In teoria, questo approccio sembra ovvio. Nella pratica libanese, rappresenta una rottura con quasi sette anni durante i quali le perdite sono state socializzate da svalutazione, restrizioni di deposito e varie circolari senza che l’insolvenza di ogni istituzione sia definitivamente decisa.

La ristrutturazione deve anche contribuire ad aumentare il credito. Dal 2019, le banche tradizionali hanno in gran parte cessato di svolgere la loro funzione fondamentale di intermediazione tra risparmio e investimenti. Una parte crescente dell’economia opera in contanti o attraverso i cosiddetti conti « freschi », alimentati dopo la crisi e trattati separatamente dai vecchi depositi. Questa dualità consente ai pagamenti correnti di funzionare, ma non è un sistema bancario normale in grado di finanziare investimenti a lungo termine.

Il FMI insiste su questo problema da diversi anni: un Libano a lungo termine basato su contanti non può ricostruire un’economia moderna. La ristrutturazione della Banca non è quindi solo una questione di rimborso dei depositanti. Essa deve determinare quali istituzioni possono ricevere nuovi capitali, riconquistare la fiducia e ricominciare i prestiti.

Ciò che il Parlamento ha cambiato il 12 agosto

La battaglia più visibile prima del voto era sulle rispettive competenze della High Banking Commission e del Consiglio Centrale della Banca del Libano. Il governatore Karim Souhaid desiderava esplicitamente di preservare le prerogative accordate alla banca centrale sotto il Codice di Valuta e Credito, in particolare l’articolo 70. La commissione parlamentare ha aggiunto un riferimento all’articolo 3 del testo che la ristrutturazione deve essere effettuata conformemente a questo quadro.

Questa formulazione, tuttavia, riguardava il governo e il FMI. Il rischio era che un riferimento generale ai poteri del Consiglio centrale potesse essere utilizzato per sfidare o rallentare le decisioni prese specificamente nel contesto della risoluzione bancaria. Una legge destinata a dare all’autorità strumenti eccezionali per affrontare le banche insolventi potrebbe quindi essere neutralizzata da un conflitto di giurisdizione con la Banca del Libano.

Mercoledì, i deputati hanno finalmente cancellato questo riferimento alla regola 70 e sono tornati alla formulazione sostenuta dal governo. La scelta è quella di evitare che i poteri tradizionali della Banca del Libano vengano utilizzati come base per sfidare i poteri affidati alla High Banking Commission nel trattamento delle istituzioni inadeguate.

Un secondo cambiamento riguarda l’articolo 13 della legge originale. In particolare, la High Banking Commission può imporre la ricapitalizzazione, ridurre il valore di alcuni elementi di equità, convertire alcuni crediti in capitale, organizzare una nuova emissione di azioni o trasferire parte delle attività e passività in un’altra istituzione. Il dibattito si è concentrato sulla possibilità di escludere gli azionisti da un aumento del capitale. La versione finalmente scelta è rivolta amaggioranza degli azionisti, non indistinto tutti gli azionisti.

La distinzione è economicamente importante. L’obiettivo di una risoluzione bancaria è quello di assorbire le perdite come priorità del capitale prima di raggiungere i creditori protetti. Ma escludere automaticamente qualsiasi azionista esistente, indipendentemente dalla sua responsabilità o dal suo peso, avrebbe potuto creare difficoltà legali e scoraggiare determinati flussi di capitale. La formulazione più mirata mira a mantenere una capacità di sanzione o evizione contro i proprietari dominanti senza trattare tutti gli investitori allo stesso modo.

Un terzo punto rimane in contraddizione con il FMI

Tuttavia, il Parlamento non ha seguito tutte le richieste del Ministro delle Finanze e sostenuto dal FMI. Nell’articolo sul trattamento dei depositi in caso di liquidazione, i deputati hanno mantenuto un riferimento alla futura legge sul consolidamento finanziario e sul ritorno dei depositi.

Questa decisione può sembrare tecnica, ma colpisce il cuore della crisi. Il FMI spera che le regole di risoluzione bancaria siano il più possibile permanenti, prevedibili e autonomi. Una banca che andrà in bancarotta in dieci anni non dovrà necessariamente essere trattata secondo le stesse regole eccezionali di quelli già insolventi a causa del crollo del 2019.

Al contrario, i parlamentari hanno voluto conservare esplicitamente il legame con la legge che deve risolvere la crisi attuale. Il loro argomento è comprensibile: sarebbe difficile ristrutturare le banche libanesi oggi senza sapere come affrontare i vecchi depositi, che sono esattamente una gran parte delle loro passività. Il Comitato delle Finanze vuole impedire una liquidazione prima dell’adozione del testo del deposito di ridurre i diritti dei risparmiatori.

Ma questa apparente protezione pone anche un rischio. Se l’attuazione effettiva della ristrutturazione dipende costantemente da un’altra legge, allora un altro regolamento e poi una nuova revisione, il Libano può continuare ad avere una legislazione senza ristrutturare efficacemente le banche. Il paese ha già perso quasi sette anni in questo tipo di catena.

Ciò che il FMI vuole veramente

Il posizionamento del Fondo Monetario Internazionale è spesso semplificato in Libano come se richiedesse solo una serie di leggi per sbloccare miliardi di dollari. La sua domanda è più strutturale. Il Fondo vuole che una banca insolvente venga riconosciuta come tale, le sue perdite da registrare in modo trasparente e una chiara gerarchia decide chi assorbirle.

In una ristrutturazione bancaria conforme agli standard internazionali, gli azionisti normalmente assorbono perdite prima dei creditori ordinari. I leader responsabili delle irregolarità devono essere in grado di essere perseguitati quando la responsabilità è stabilita. Alcune categorie di debito o debito possono quindi contribuire all’assorbimento delle perdite. I piccoli depositanti dovrebbero essere protetti il più possibile, mentre l’uso del denaro pubblico dovrebbe essere limitato per evitare di trasferire automaticamente le perdite private ai contribuenti.

È questa gerarchia che spiega parte dei disaccordi tra il FMI e diverse forze economiche libanesi. Il Fondo non vuole una promessa generale di « proteggere i depositi » per guidare lo stato, già fortemente indebitato e in default dal 2020, per riprendere decine di miliardi di dollari di impegni impossibili da finanziare. Tale soluzione avrebbe trasformato una perdita di banca in un debito pubblico e avrebbe quindi richiesto ai contribuenti attuali e futuri di rimborsarlo.

Il FMI sottolinea anche la sostenibilità del debito. Il Libano deve già ristrutturare31 miliardi di eurobondche lo stato ha fallito nel marzo 2020. L’aggiunta di debito equivalente all’intero foro bancario potrebbe rendere impossibile qualsiasi programma economico. Il Fondo chiede quindi una soluzione che protegga i piccoli depositanti, ricapitalizza le banche valide e limita i futuri impegni governativi.

Questa posizione è economicamente coerente su un punto essenziale: una perdita che è già avvenuta non scompare perché una legge rifiuta di nominarla. La domanda è chi la sostiene. Ma il FMI dovrà anche essere giudicato su come l’architettura futura protegge efficacemente le famiglie ed evita una logica di bilancio trasformando grandi depositanti ordinari in decisori che non hanno mai preso.

Le banche vogliono portare più perdite allo stato

Dall’inizio della crisi, l’Associazione delle Banche del Libano difende un’altra lettura. Per lei, il crollo è il primosistemabanche non ha perso decine di miliardi di dollari a seguito di un accumulo classico di prestiti cattivi a società private. Essi avevano posto una parte considerevole dei depositi con la Banca del Libano, che aveva finanziato lo Stato e i suoi disavanzi. La responsabilità delle autorità pubbliche e della banca centrale deve quindi essere riconosciuta prima che le banche siano ristrutturate.

L’argomento contiene una parte importante della verità. La crisi libanese non è quella di una banca isolata che ha valutato erroneamente alcuni mutuatari. Lo Stato stava accumulando disavanzi, la Banca del Libano stava sostenendo un regime di cambio sempre più costoso e le banche commerciali stavano mettendo massiccia liquidità con l’istituzione centrale. Quando questa architettura è crollata, i bilanci dei tre attori sono stati intrecciati.

L’Associazione delle banche sottolinea quindi la necessità di riconoscere gli obblighi dello Stato e della Banca del Libano verso il settore. Rifiuta una ristrutturazione che cancella i crediti della banca sulla banca centrale prima di stabilire la responsabilità del settore pubblico. Esso difende anche il principio che i depositi sono diritti che non possono essere semplicemente annullati da una decisione amministrativa.

Nel 2026, l’Associazione ha aumentato le sue posizioni chiedendo « garanzie legali », la protezione dei depositi e un chiaro riconoscimento della natura sistemica della crisi. Essa contesta anche qualsiasi soluzione che possa utilizzare le restanti risorse delle banche o della Banca del Libano per finanziare le attuali spese statali a scapito dei depositanti.

Ma le banche non possono presentarsi come semplici vittime

La critica della posizione bancaria inizia proprio lì. Riconoscere la responsabilità dello Stato e della Banca del Libano non significa esentare le banche commerciali dalle proprie decisioni. Per anni, hanno scelto di concentrare una quota straordinariamente elevata delle loro risorse in investimenti con lo Stato e soprattutto la Banca del Libano. Queste decisioni hanno fornito rendimenti significativi. Hanno anche creato una dipendenza estrema da un unico debitore e sistema monetario i cui squilibri stavano gradualmente diventando visibili.

Una banca non è una semplice cassaforte per depositi meccanici alla banca centrale. Il suo lavoro è proprio quello di valutare il rischio. I consigli di amministrazione e manager hanno avuto una responsabilità fiduciaria per determinare se i ritorni proposti effettivamente superato il pericolo con soldi depositanti. Dire oggi che la Banca del Libano deve ripagare pienamente le banche non può quindi essere sufficiente a cancellare questo problema di gestione.

Il problema è ancora più evidente quando si esamina la logica economica della posizione del settore. Se lo Stato dovesse riconoscere tutte le perdite, essi dovrebbero essere finanziati con le imposte future, la vendita o la mobilitazione di beni pubblici, nuovi debiti o una combinazione di tali strumenti. In altre parole, i cittadini pagherebbero come contribuenti in modo che le banche possano essere ripagate come creditori.

Tale soluzione potrebbe proteggere nominalmente i depositi, ma sarebbe anche trasferire parte del costo al libanese che a volte non aveva depositi significativi prima della crisi. Un dipendente modesto, un giovane che entra nel mercato del lavoro dopo il 2019, o una società appena creata potrebbe contribuire con le loro tasse per rimborsare gli impegni fatti ben prima di loro. La questione della giustizia economica non scompare quando la perdita è spostata nello stato.

Gli azionisti dovrebbero essere protetti prima dei depositanti?

Il principio centrale della ristrutturazione credibile dovrebbe essere difficile da sfidare: il capitale bancario è il primo buffer ad assorbire le perdite. Un azionista riceve dividendi durante periodi di profitto proprio perché sopporta il rischio di perdere il suo investimento in caso di fallimento. Un depositante non compra una quota in banca.

Questo principio non significa che gli azionisti debbano essere arbitrariamente espropriati. Una valutazione indipendente deve determinare il valore effettivo e le perdite di ciascuna banca. Le istituzioni che hanno ancora un valore netto possono essere ricapitalizzate secondo regole chiare. Tuttavia, coloro i cui equità è stata completamente distrutta non possono affermare che i loro proprietari siano conservati mentre i depositanti assorbono la perdita.

È su questo punto che la composizione della High Banking Commission rimane sensibile. La legge dà un ruolo importante al governatore della Banca del Libano e diversi attori vicini alle istituzioni finanziarie. La competenza bancaria è necessaria per ristrutturare le banche, ma troppa vicinanza al settore crea un conflitto di interessi. Le istituzioni che decidono quale banca sopravvive, quali azionisti sono ousti e quali crediti sono ridotti devono essere credibili ai depositanti tanto quanto ai banchieri.

L’esperienza libanese impone un requisito particolarmente forte. Per decenni, la Banca del Libano, le banche commerciali e il potere politico hanno operato in un sistema di reciproci dipendenze. Riprodurre questa architettura nel corpo responsabile della distribuzione delle conseguenze del crollo potrebbe portare ad una ristrutturazione legalmente sofisticata ma politicamente incredibile.

Il caso Salameh ricorda perché l’indipendenza conta

La notizia giudiziaria rafforza questo problema di fiducia. Il 10 agosto, due giorni prima del voto parlamentare, l’ex Governatore della Banca del Libano Riad Salameh e Samir Hanna, ex capo della Bank Audi, sono stati accusati in un nuovo caso di presunti crimini finanziari, tra cui appropriazione indebita e arricchimento illecito. Entrambi gli uomini godono della presunzione di innocenza e le accuse devono essere stabilite dai tribunali.

Tuttavia, l’approssimazione cronologica colpisce. Per la prima volta, un caso di indagine che coinvolge Salameh raggiunge direttamente un ex senior manager di una banca commerciale. Ciò ricorda perché la ristrutturazione bancaria non può essere limitata ad un anno contabile. L’accesso alle informazioni autorizzate dal prolungamento del segreto bancario deve anche consentire l’esame delle operazioni effettuate prima e durante la crisi.

Trasferimenti, relazioni tra istituzioni e Banca del Libano, remunerazione eccezionale e possibili operazioni contrarie agli interessi delle banche devono essere verificate quando vi sono sufficienti indici. L’obiettivo non è quello di criminalizzare l’intero settore bancario, ma di evitare una situazione in cui le perdite collettive sarebbero distribuite senza mai identificare le responsabilità individuali in cui esistono.

La vera battaglia rimane quella di $70 miliardi

La votazione del 12 agosto non risolve il problema centrale. Il « buco » finanziario rimane al di sopra$70 miliardisulla base degli ordini di grandezza adottati dall’inizio delle discussioni, anche se la sua misura finale dipenderà dalla valutazione e dal recupero di determinate attività. I vecchi depositi sono il cuore politico di questa somma.

Il progetto di legge sul consolidamento finanziario discusso dalla fine del 2025 dà priorità ai piccoli depositanti. Nella versione adottata dal governo in dicembre, i conti fino a100.000 dollaridoveva essere rimborsato gradualmente nel corso di diversi anni. Il primo ministro Nawaf Salam aveva indicato che questa categoria rappresentava circa85% dei candidati. Gli importi più elevati saranno trattati secondo una diversa architettura, con rimborsi parziali e strumenti a più lungo termine.

Il principio può sembrare socialmente defensibile: prima ripristinare i risparmi della maggioranza piuttosto che bloccare qualsiasi soluzione fino a quando non possono completamente pagare ogni conto. Ma tutto dipende dal valore reale degli strumenti proposti ai più grandi depositanti. Sostituire un dollaro bancario bloccato con un legame a lungo termine il cui debitore o attività sottostanti sono incerte può equivalere a riconoscere legalmente il credito, riducendo significativamente il suo valore economico.

Il testo successivo dovrebbe quindi essere molto più preciso delle promesse politiche. Un richiedente deve sapere quanto denaro recuperare, su quale programma, con quale garanzia e quale valore di mercato per il saldo rimanente. Senza queste risposte, parlare di « restituzione dei depositi » rimarrà una formula.

Banca d’oro del Libano non può diventare la soluzione magica

L’alto valore delle riserve d’oro libanesi si riflette regolarmente nel dibattito. La loro recente valutazione ha rafforzato la tentazione di presentarle come una possibile garanzia per i candidati. Ma l’uso dell’oro non crea più ricchezza; trasforma un asset strategico appartenente alla comunità in un mezzo per coprire una perdita passata.

Lo stesso problema si applica alle attività immobiliari o alle partecipazioni statali. Per assegnarli al rimborso delle perdite può essere giustificato in determinate proporzioni se la responsabilità pubblica è chiaramente stabilita. Tuttavia, utilizzandoli pienamente per proteggere i bilanci bancari costerebbe diverse generazioni di un sistema i cui profitti erano stati in gran parte privati.

La domanda giusta non è quindi se lo Stato debba pagare zero o tutti. È necessario stabilire esattamente quale parte della perdita corrisponde alla sua responsabilità, quale parte della politica della Banca del Libano è coinvolta e quale parte delle decisioni di gestione della banca risulta. Senza questa ventilazione, ogni attore continuerà naturalmente a cercare di trasferire la maggior parte del disegno di legge possibile per gli altri.

Il FMI non ha ancora dato un vuoto

Il voto parlamentare avvicina il Libano ad un accordo con il FMI, ma sarebbe prematuro dire che il Fondo ha ora convalidato tutta l’architettura. A seguito dell’adozione della prima legge del 2025, il FMI aveva esplicitamente chiesto ulteriori modifiche per allinearla con gli standard internazionali. Nel febbraio 2026 insiste ancora su tre requisiti: ristrutturazione secondo principi internazionali, finanziariamente fattibile e compatibile con la sostenibilità del debito pubblico ed esterno.

Il testo votato mercoledì risponde ad alcune di queste richieste. Il ritorno alla formulazione del governo sull’articolo 3 e il trattamento degli azionisti di maggioranza è conforme ai desideri del Fondo. D’altra parte, il continuo riferimento alla futura legge sui depositi nell’articolo di liquidazione è stato mantenuto nonostante le sue prenotazioni.

L’FMI probabilmente giudicherà il regime nel suo insieme. Soprattutto, sta ancora aspettando la legge sul consolidamento finanziario. La ristrutturazione bancaria senza un trattamento credibile di perdita aggregata non è sufficiente a rendere le banche solventi. Il Fondo lo ripete fin dall’inizio: le perdite devono essere riconosciute prima che possano essere distribuite.

Questa logica è a volte impopolare perché distrugge l’illusione che tutti gli attori possano essere rimborsati senza alcun costo. Ma l’alternativa applicata dal 2019 ha già distribuito perdite in modo profondamente ineguagliabile: alcuni sono stati in grado di togliere i loro soldi, altri hanno ricevuto libri a prezzi sfavorevoli, mentre i restanti depositanti hanno portato la maggior parte dell’adattamento.

Il rischio di una ristrutturazione eternamente ritardata

L’adozione del 12 agosto è quindi un passo avanti, ma solo se ora innesca una reale valutazione delle banche. Il pericolo sarebbe quello di celebrare la legge come una riforma completa e poi di aspettare diversi mesi per il testo sui depositi, regolamenti di attuazione, audit e decisioni dell’Alta Commissione.

Il Libano ha già perso abbastanza tempo. Ogni anno senza ristrutturazione favorisce le istituzioni con sufficiente nuova liquidità per continuare ad operare, ma lascia la questione dei loro vecchi bilanci senza risposta. Le banche rimangono aperte, i conti « freschi » e le carte bancarie stanno gradualmente tornando, mentre i depositi prima del 2019 rimangono soggetti a un altro universo legale ed economico.

Questa coesistenza di due sistemi non può diventare permanente. Distrugge il principio stesso della fiducia in banca. Un depositante mette i soldi in una banca solo se pensa che il contratto sarà rispettato. Se lo Stato accetta in modo duraturo che la stessa istituzione distingue tra « reali » nuovi dollari e vecchi dollari che sono diventati illiquidi, la ricostruzione di questa fiducia rimarrà difficile.

È proprio per questo che l’argomentazione delle banche che « i diritti dei depositanti » dovrebbero essere tutelati deve essere giudicata sui risultati e non sulle dichiarazioni. Le istituzioni hanno ragione quando rifiutano di cancellare i debiti amministrativamente. Essi sono molto meno se questa difesa viene utilizzata per proteggere gli azionisti contemporaneamente, per rinviare il riconoscimento delle perdite e per trasferire la fattura allo Stato.

Dopo il voto, tutti devono finalmente accettare la loro parte della perdita

La ristrutturazione bancaria libanese può avere successo solo se si rompe con la logica seguita dal 2019: tutti riconoscono l’esistenza di una crisi sistemica, ma tutti cercano di fare l’altra paga. Lo Stato evidenzia gli errori delle banche. Le banche richiamano i debiti dello Stato e della Banca del Libano. I funzionari delle banche centrali invocano decisioni politiche. I grandi depositanti rifiutano qualsiasi riduzione dei loro diritti e piccoli depositanti legittimamente chiedono l’accesso ai risparmi da cui sono stati privati per anni.

Tutte queste posizioni contengono una certa verità. Nessuno da solo è una soluzione. I Contribuenti non possono assorbire 70 miliardi di dollari senza limiti; le banche non possono recuperare un valore positivo se i loro azionisti sono protetti prima dei loro creditori; i depositanti non possono essere rimborsati in pieno e immediatamente con dollari che non esistono più nel sistema; La Banca del Libano non può recuperare le sue perdite stampando libri senza ancora minacciare la stabilità monetaria.

Il voto del 12 agosto finalmente dà al Libano uno strumento per elaborare banca da questa realtà. In linea di principio, permette la separazione dei restanti stabilimenti di proprietà da quelli che non sono più fattibili e per i proprietari di ricapitalizzare quelli che possono sopravvivere. Ma la misura decisiva verrà dopo: la legge sul consolidamento finanziario dovrà dire, in dollari e secondo una gerarchia esplicita, che porta ciascuna delle perdite rimanenti.

Il ministro Yassine Jaber ha quindi ragione su un punto quando presenta il voto come « passo » e non come completamento della riforma. La legge permette di costruire la sala operatoria. Non afferma ancora come assegnare il costo dell’intervento. Dopo quasi sette anni di restrizioni di deposito, il test reale non sarà più il numero di leggi approvate, ma il primo bilancio bancario ristrutturato, il primo azionista effettivamente chiamato a ricapitalizzare o perdere il suo capitale, e soprattutto il primo calendario credibile che consente ai depositanti di sapere che cosa effettivamente recuperare.