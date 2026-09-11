Libano: Il governo vieta la vendita di immobili nelle aree occupate

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Giovedì 10 settembre, il Consiglio dei Ministri libanese ha approvato un disegno di legge per prevenire le transazioni immobiliari e le vendite nei settori del Libano meridionale occupati dall’esercito israeliano. Questa decisione mira a proteggere i diritti di proprietà degli abitanti, mentre lo spostamento della popolazione, la distruzione e l’occupazione continua rendono alcune transazioni particolarmente sensibili. Il governo ha anche fatto progressi sul ritorno degli abitanti del Sud, sul mandato degli insegnanti contrattuali presso l’Università libanese, sui rifiuti e sul finanziamento di Radio Libano.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi giovedì al Palazzo Baabda, ha approvato una richiesta del Ministero delle Finanze per prevenire lo smaltimento e la vendita di immobili in aree attualmente occupate dall’esercito israeliano. Paul Morcos ha annunciato questa decisione alla fine dell’incontro.

Il testo deve prendere la forma di una fattura. La sua adozione da parte del governo non significa ancora che il divieto abbia la sua forma legislativa definitiva. Il dossier dovrà seguire la procedura istituzionale prevista prima dell’entrata in vigore.

La misura si svolge in un contesto particolarmente sensibile nel sud del Libano. I residenti rimangono lontani dai loro villaggi, mentre case, terreni agricoli e infrastrutture sono stati distrutti o danneggiati. In alcune zone di confine, la presenza israeliana impedisce ancora un normale ritorno dei proprietari.

Vendite immobiliari nelle aree occupate

L’obiettivo immediato del progetto è quello di evitare che le proprietà di occupazione cambino le mani quando i loro proprietari non hanno necessariamente la libertà materiale di accedere, valutare o negoziare la loro proprietà normalmente.

Tuttavia, l’affermazione di Paul Morcos non specifica ancora l’esatta portata giuridica dello schema. In particolare, sarà necessario determinare quali pacchi saranno considerati in una « area occupata », come sarà stabilita questa qualifica e quanto tempo rimarrà applicabile il divieto.

Occorre anche chiarire la natura degli atti interessati. Il Ministro ha fatto riferimento a disposizioni e vendite immobiliari. Il testo finale dovrebbe indicare se saranno coinvolte anche altre operazioni, come alcune donazioni, assegnazioni di diritti, mutui o delega.

Questi chiarimenti saranno importanti per evitare che un divieto di vendita venga aggirato da altre forme legali di trasferimento di proprietà.

Il governo vuole rassicurare il popolo del Sud

Anche il primo ministro Nawaf Salam ha sottolineato il ruolo dello Stato nelle regioni meridionali. Secondo le dichiarazioni fatte alla conclusione del Consiglio dei ministri, la presenza dell’esercito libanese e delle istituzioni pubbliche è un fattore di fiducia per gli abitanti che rimangono nei loro villaggi.

Il capo di governo ha anche menzionato la necessità di alloggi prefabbricati. Essi devono facilitare, come primo passo, il ritorno degli abitanti alle loro località, mentre molte case sono state distrutte o rese inabitabili.

Questo problema supera quindi quello della sicurezza militare. Per garantire un ritorno sostenibile, le autorità devono ripristinare le condizioni di vita minime: abitazioni, acqua, elettricità, strade, scuole, servizi comunali e amministrazioni.

Paul Morcos ha detto che le prossime settimane dovrebbero misurare meglio i risultati degli sforzi nei villaggi del Sud. In particolare, citò le località selezionate per esperimenti pilota e il governatorato di Nabatiyah.

L’evoluzione a terra determinerà tuttavia la reale possibilità di tali ritorni. In diverse aree del sud, le operazioni militari e la distruzione continuano a compromettere la rapida normalizzazione.

Università libanese: quattro onde di tesoreria

Il Consiglio dei ministri ha anche esaminato il tanto atteso record di insegnanti di contratto presso l’Università libanese. Il governo ha confermato i criteri precedentemente utilizzati per determinare i beneficiari dei contratti a tempo pieno.

Questi criteri includono l’anzianità, le esigenze di ogni facoltà in termini di specializzazione, competenze e considerazioni di equità. Il dossier aveva generato molte discussioni a causa del numero di candidati e dell’equilibrio da rispettare all’interno dell’università pubblica.

Il governo ha deciso che i contratti a tempo pieno saranno attuati inquattro ondeLe liste sono ancora soggette a verifica finale tenendo conto delle osservazioni dei ministri.

La questione sarà sottoposta al Consiglio dei ministri entro un massimo di un mese per completare il processo. I primi contratti devono essere effettuati1 gennaio 2027.

Questa scadenza dà ora un calendario agli insegnanti interessati, ma lascia aperta la questione della composizione finale delle liste.

Radio Libano sarà in grado di espandere i suoi ricavi pubblicitari

Un’altra decisione riguarda Radio Libano. Il governo ha approvato la richiesta del Ministero dell’Informazione di creare un account speciale per la radio pubblica.

Questo schema è destinato a consentire di raccogliere entrate dalla pubblicità, così come dal noleggio di servizi di trasmissione e studi. Radio Libano sarà anche in grado di ricevere aiuti e donazioni secondo procedure legali.

Gli importi raccolti sono registrati nelle finanze pubbliche secondo le leggi e i regolamenti in vigore. L’obiettivo è quello di fornire alla radio pubblica maggiori opportunità di generare le proprie risorse senza sottrarle al quadro del bilancio statale.

Questa decisione viene come istituzioni pubbliche libanesi continuano ad affrontare le conseguenze finanziarie di diversi anni di crisi e il crollo del potere d’acquisto nel settore pubblico.

Waste: una sessione governativa specifica annunciata

Il dossier dei rifiuti ha occupato anche parte della riunione. Il Consiglio dei ministri ha incaricato il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione di assistere i comuni a spazzare e raccogliere.

Il governo deve ancora decidere in dettaglio le misure adottate. Allo stesso tempo, Paul Morcos ha annunciato che all’inizio di ottobre si terrà una sessione governativa sui problemi dei rifiuti.

Questa riunione dovrà rivedere l’intero file e identificare le soluzioni da implementare. Il ministro ha assicurato che il governo stava cercando di anticipare una nuova crisi in questo settore.

Il Libano ha sperimentato diversi episodi di crisi dei rifiuti dal 2015. Le difficoltà finanziarie dei comuni e il deterioramento dei servizi pubblici impediscono un ulteriore accumulo di rifiuti particolarmente importanti.

Servizio pubblico: il governo rimuove nuove tasse

Il Consiglio dei ministri ha anche esaminato la situazione dei funzionari e le rivendicazioni di funzionari militari e civili in pensione. Le discussioni con il Dipartimento delle Finanze dovrebbero continuare per unificare le stime del costo delle misure proposte e delle loro opportunità di finanziamento.

Paul Morcos ha assicurato che il governo non ha voluto imporre nuove tasse o tasse ai cittadini al fine di finanziare eventuali aumenti dei salari e delle pensioni.

Tuttavia, questa posizione pone l’esecutivo di fronte a una difficile equazione fiscale. Qualsiasi adeguamento sostenibile delle retribuzioni pubbliche richiede entrate o riduzione corrispondenti di altre spese.

Il governo vuole anche evitare il finanziamento che può alimentare l’inflazione. Un aumento nominale dei salari finanziati senza risorse sostenibili potrebbe rapidamente perdere il suo effetto se ha causato ulteriori aumenti di prezzo o pressioni sulla valuta.

Il bilancio torna venerdì al Consiglio dei ministri

Le discussioni finanziarie non sono finite. Il governo dovrebbe riprendere in considerazione il bilancio proposto e i relativi file venerdì alle ore 15.

Il Consiglio dei ministri ha anche adottato un progetto per consentire, se necessario, la nomina di presidenti di uffici e impiegati tra i conservatori delle Forze di Sicurezza Interna. Questa possibilità non sarà più limitata ai soli funzionari statali.

Il governo ha anche completato la nomina dei membri dell’Autorità nazionale per la concorrenza.

Di tutte le decisioni prese giovedì, la decisione sullaterra nelle aree occupate del Libano meridionaletuttavia, ha uno scopo speciale. Esso introduce la protezione legale per prevenire i cambiamenti di proprietà durante un periodo in cui alcuni residenti ancora non possono accedere liberamente alla loro terra o case.

La sua efficacia dipenderà ora dal testo trasmesso, dall’esatta definizione dei settori interessati e dai meccanismi previsti per prevenire la circonvenzione. Allo stesso tempo, il governo dice che vuole prepararsi per il ritorno degli abitanti attraverso la presenza dell’esercito, il restauro delle istituzioni e l’installazione di alloggi temporanei.

Tuttavia, la situazione sul terreno rimane il principale fattore di incertezza. Le prossime settimane, menzionate da Paul Morcos per misurare i risultati nei villaggi del Sud e Nabatiyah, determineranno quanto lo Stato possa trasformare queste decisioni amministrative in rendimenti efficaci degli abitanti.