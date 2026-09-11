11 settembre: Dov’eri 25 anni fa?

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Venticinque anni fa, l’11 settembre 2001, milioni di persone hanno interrotto la loro giornata per guardare, incredulo, le torri del World Trade Center bruciano e poi crollano. Una generazione ricorda ancora il luogo esatto in cui era. Un quarto di secolo dopo, questa memoria ci permette anche di misurare i progressi fatti. Guerra, terrorismo, cospirazione, social network, pandemica, ritorno del nazionalismo e progressione dell’ultra-destra: il mondo doveva diventare più sicuro. Sembra soprattutto più frammentato, sospettoso e brutale.

Un giorno ordinario che oscilla

E cosa stavi facendo venticinque anni fa? Alcuni lavoravano, altri erano a scuola o all’università. Alcuni stavano pranzando, guidando o andando a casa. In Libano, era già pomeriggio quando le prime immagini arrivarono da New York. Poi un giorno ordinario cessò di essere.

L’11 settembre 2001, quattro aerei sono stati dirottati negli Stati Uniti. Due colpirono le torri del World Trade Center di New York. Un terzo ha colpito il Pentagono vicino a Washington. Il quarto volo United 93, affondato in Pennsylvania dopo la rivolta di passeggeri e membri dell’equipaggio. Quasi 3.000 persone sono state uccise.

Le immagini divennero immediatamente universali: il fumo su Manhattan, il secondo velivolo che appare dietro gli edifici, poi le torri che crollarono e le strade ricoperte di polvere. Coloro che hanno vissuto questo giorno di comprensione spesso hanno mantenuto una memoria sorprendentemente accurata di queste poche ore. Eppure non sapevano cosa avrebbe seguito.

11 settembre e le guerre che seguirono

L’11 settembre non ha lasciato solo famiglie in lutto e un trauma americano. Aprì una sequenza geopolitica che avrebbe segnato profondamente il primo trimestre del XXI secolo. Poche settimane dopo gli attacchi, gli Stati Uniti e i suoi alleati intervennero in Afghanistan per colpire Al-Qaida e rovesciare il regime talebano che ospitava Osama bin Laden.

I talebani furono rapidamente espulsi da Kabul, ma la guerra durò quasi vent’anni. Nell’agosto del 2021, le ultime forze americane lasciarono l’Afghanistan mentre i talebani avevano preso il controllo della capitale. Le immagini dell’evacuazione caotica dall’aeroporto di Kabul offrono un epilogo impressionante ad una guerra che ha cominciato sulla scia diretta degli attacchi.

Nel frattempo, un’altra guerra aveva sconvolto il Medio Oriente. Nel marzo 2003, gli Stati Uniti e i suoi alleati invasero l’Iraq e rovesciarono Saddam Hussein. Le armi di distruzione di massa poste al cuore dell’argomento americano non sono state scoperte come annunciato. L’Iraq è entrato in un lungo periodo di insurrezione, attacchi e violenze settarie.

Il caos iracheno incoraggiò anche l’ascesa di organizzazioni jihadiste. Al-Qaida in Iraq ha preceduto l’organizzazione statale islamica, che ha sequestrato vasti territori in Iraq e Siria nel 2014. Il terrorismo che la « guerra al terrorismo » doveva combattere aveva cambiato il suo volto senza scomparire. Poi l’asse iraniano-siriano a Hezbollah è uscito rinforzato.

Da Kabul a Gaza, la guerra è rimasta

Forse il più preoccupante, venticinque anni dopo, è la permanenza della guerra. La Siria è stata devastata da un conflitto iniziato nel 2011. La Libia divenne frammentata dopo la caduta di Muammar Gheddafi. Lo Yemen ha sofferto anni di guerra, mentre l’Iraq stava attraversando invasioni, insurrezioni e terrorismo.

Poi la guerra convenzionale tornò al cuore dell’Europa. Il 24 febbraio 2022, la Russia lanciò la sua grande invasione dell’Ucraina. Le città furono bombardate, le trincee riapparvero e l’artiglieria, i carri armati, i droni e i missili divennero la realtà quotidiana di un grande conflitto nel continente.

In Medio Oriente, l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023 e la successiva guerra a Gaza ha aperto un nuovo periodo di violenza con importanti conseguenze regionali. Anche il Libano è stato coinvolto direttamente in questa instabilità. La tecnologia militare è cambiata, ma sotto droni e missili rimane una realtà antica: territori contesi, popolazioni sfollate, città distrutte e famiglie che seppelliscono i loro morti.

La cospirazione è uscita dai margini

L’11 settembre ha anche fornito un terreno eccezionale per le teorie della cospirazione. Gli attacchi stessi hanno dato origine a innumerevoli narrazioni alternative: la presunta distruzione organizzata di torri, il coinvolgimento nascosto delle autorità americane o gli attacchi deliberati lasciati alle spalle. Non c’era alcuna prova credibile di questi scenari, ma la loro capacità di diffondere predisse un fenomeno molto più ampio.

Nel 2001, i social network come sappiamo non esistevano ancora. Teorie circolavano su forum, siti web, e-mail o in video militanti. Facebook, YouTube, Twitter e poi Instagram, Telegram e TikTok hanno poi cambiato la scala del fenomeno. Una rivendicazione drammatica può ora raggiungere milioni anche prima che i fatti siano stati verificati.

La cospirazione non è nata con l’11 settembre. E’ molto piu’ grande. Ma il primo trimestre del XXI secolo gli offrì un’infrastruttura globale senza precedenti. Attacchi, guerre, elezioni, migrazioni, vaccini o clima: quasi ogni grande crisi ora produce le proprie spiegazioni parallele.

La pandemia Covid-19 ha dato una dimostrazione spettacolare. False informazioni sul virus, i vaccini, i governi e i laboratori hanno accompagnato la crisi della salute. Per parte della popolazione, le informazioni provenienti da un governo, dai media, dall’università o dall’istituzione scientifica a volte diventano sospette proprio perché provengono da un’istituzione. Il dubbio necessario per il dibattito democratico può poi trasformarsi in un rifiuto di una realtà comune.

L’ascesa di estremi e ultra-diritti

Questa sfiducia accompagna un altro importante sviluppo politico: il rafforzamento dei movimenti nazionalisti, populisti e, in diversi paesi, estrema destra e ultra-destra. Sarebbe sbagliato rendere questo una conseguenza diretta dell’11 settembre. La crisi finanziaria del 2008, la disuguaglianza, la deindustrializzazione, la migrazione, la paura di degradare, i sconvolgimenti culturali e la diffidenza delle élite hanno alimentato diversi movimenti in tutti i paesi.

Tuttavia, gli attacchi islamisti e le successive guerre hanno colpito il dibattito pubblico. Il timore del terrorismo a volte è stato mescolato con quello dell’immigrazione. Le questioni di identità, religione e frontiere sono diventate sempre più importanti nelle campagne elettorali. In Europa, le formazioni precedentemente mantenute sulla periferia del sistema politico si sono stabilite nei parlamenti e, in alcuni paesi, al potere o alle sue porte.

Negli Stati Uniti, anche la polarizzazione politica è aumentata considerevolmente. Gli scontri riguardano ora la fiducia nelle istituzioni e la legittimità delle elezioni. Le mobilitÃ Ultra-droit utilizzano anche Internet per reclutare, diffondere la loro propaganda e internazionalizzare i loro riferimenti. Il jihadismo ha capito molto presto il potere della comunicazione digitale; altri estremismi sono stati a loro volta compresi.

Gli algoritmi hanno cambiato il nostro modo di vedere il mondo

Nel 2001, Facebook, YouTube, Twitter e iPhone non esistevano. L’11 settembre è stato un evento mondiale vissuto principalmente attraverso la televisione. Un attacco simile oggi sarebbe filmato da migliaia di angoli diversi, trasmesso in diretta, immediatamente commentato e accompagnato quasi immediatamente da voci, manipolazioni e contenuti contraddittori.

L’intelligenza artificiale aggiunge ora una difficoltà aggiuntiva. Un’immagine realistica non è più necessariamente una prova. Una voce può essere imitata e un video realizzato o modificato. Ci troviamo di fronte a un paradosso: mai l’umanità ha così tanti mezzi per documentare il reale, ma mai ha avuto così tanti strumenti per falsificarlo.

Tuttavia Internet ha portato gli individui più vicini e democratizzati accesso alla conoscenza. Ma le società di collegamento non significa necessariamente unirle. Piattaforme spesso promuovono contenuti che possono causare reazioni immediate. La rabbia, la paura e l’indignazione si muovono rapidamente, mentre la nuance lotta più per imporre.

Due persone possono ora osservare lo stesso evento senza nemmeno concordare sui fatti elementari. Gli oppositori politici diventano più facilmente nemici, il compromesso può essere presentato come tradimento e contraddizione come aggressione. La polarizzazione non è nuova, ma la tecnologia gli dà velocità e gamma senza precedenti.

Ma il mondo ha promesso di imparare

Dopo l’11 settembre 2001, ci sono state molte manifestazioni di solidarietà. Per alcuni giorni, la violenza sembrava aver portato alla luce il fatto che le morti di civili innocenti non potevano essere relativizzate da confini, religioni o affiliazioni politiche. Un quarto di secolo dopo, questa prova sembra a volte indebolita.

Troppo spesso le vittime sono osservate secondo il campo a cui appartengono. Una atrocità può essere denunciata quando si colpisce l’un l’altro e relativizzata quando colpisce l’altro. Le immagini dei civili morti diventano argomenti nelle battaglie politiche e digitali, mentre la sofferenza stessa è talvolta costretta a scegliere la sua bandiera.

Allo stesso tempo, il sistema internazionale appare più frammentato. La rivalità tra Stati Uniti e Cina costituisce una parte crescente del rapporto di potere. La guerra in Ucraina è di fronte a Mosca contro i poteri occidentali. Il Medio Oriente rimane attraverso conflitti e rivalità regionali. Eppure sappiamo di che cosa si tratta: città distrutte, economie rovinate, popolazioni sfollate e generazioni marcate. L’esperienza non era abbastanza.

Cosa stavi facendo quel giorno?

Questo è ciò che dà una forza speciale a questa semplice domanda oggi. Cosa stavi facendo l’11 settembre 2001? Per alcuni, la risposta è in poche parole: ero al lavoro, a scuola, a casa, di fronte alla televisione. Per gli altri, non c’è memoria perché erano troppo giovani o non ancora nati.

Un’intera generazione è ora adulta senza aver conosciuto il mondo prima dell’11 settembre. È cresciuto con controlli contro il terrorismo, le guerre in Medio Oriente, attacchi jihadisti, la crisi finanziaria, i social network, gli smartphone, il Covid-19, la guerra in Ucraina e le nuove crisi in Medio Oriente. È cresciuta in un mondo in cui ogni disastro arriva immediatamente su uno schermo.

Sarebbe sbagliato trasformare il 2001 in un’età d’oro. Il mondo aveva allora le sue guerre, dittature, massacri, ingiustizie e estremismo. I Balcani erano appena emersi da un decennio di conflitto, il Medio Oriente non era in pace e il Libano ancora ha portato le cicatrici della sua guerra civile e lunghi anni di confronto.

Tuttavia, qualcosa è cambiato nel nostro rapporto con il tempo e la paura. Siamo costantemente informati, avvisati e sollecitati. Possiamo vedere quasi vivere un missile che colpisce una città, una dimostrazione degenerante o una voce che diventa virale. Abbiamo guadagnato istanza, ma parte persa della distanza che ci permette di capire.

Venticinque anni dopo, cosa abbiamo imparato?

Dal 2001 l’umanità ha compiuto notevoli progressi scientifici e tecnologici. La medicina ha avanzato, l’accesso alla conoscenza è cambiato e centinaia di milioni di persone hanno visto le loro condizioni materiali cambiare. Quindi il mondo non e’ peggiorato. Ma le nostre capacità tecniche sembrano essere progredite più velocemente della nostra capacità collettiva di impedire ai vecchi riflessi di tornare.

Comunichiamo meglio, ma anche propaganda. Possiamo verificare più fatti, ma le bugie circolano più velocemente. Abbiamo costruito reti in grado di collegare l’umanità nel suo insieme e anche gli estremisti servono a trovarsi. Abbiamo armi sempre più sofisticate, ma continuiamo a risolvere i conflitti attraverso la distruzione.

Sappiamo riconoscere i meccanismi di cospirazione, ma continuano a sedurre. Conosciamo le conseguenze storiche dell’odio politico, del razzismo e della disumanizzazione, ma le forme ultra-giustizie e altre di estremismo trovano ancora un pubblico. Forse è quello che realmente misura questo venticinquesimo anniversario: la distanza tra quello che abbiamo imparato e quello che abbiamo potuto fare con esso.

L’11 settembre 2001 milioni di persone hanno fermato ciò che stavano facendo per vedere la storia appaiono sui loro schermi. Venticinque anni dopo, abbiamo la storia permanente nelle nostre tasche. Allora, ti ricordi dov’eri, cosa stavi facendo, quanti anni avevi? E quando, tra venticinque anni, qualcuno guarda il nostro tempo a sua volta, può porre una domanda più scomoda: cosa abbiamo fatto del mondo che abbiamo ereditato?

Elementi editoriali e SEO

Numero di parole del corpo:1902

Parola chiave:11 settembre

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Descrizione:Venticinque anni dopo l’11 settembre, guerre, cospirazione, reti ultra-destra e sociale raccontano le profonde fratture di un mondo trasformato.

Estratto:Dov’era l’11 settembre 2001? Venticinque anni dopo gli attacchi agli Stati Uniti, questa domanda intima ci permette di misurare le trasformazioni di un’epoca. Le guerre in Afghanistan e Iraq, il terrorismo, i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, le teorie della cospirazione, i social network, la polarizzazione politica e la progressione ultra-droit hanno accompagnato questo primo trimestre del secolo. Il mondo ha fatto enormi progressi tecnologici, ma sembra ancora incapace di liberarsi dei suoi vecchi riflessi di violenza e divisione.

Cinque titoli alternativi

11 settembre: Dov’eri 25 anni fa? 25 anni fa, il mondo girato 11 settembre: 25 anni dopo Dall’11 settembre un mondo irriconoscibile 11 settembre 2001: il giorno in cui tutto è cambiato

Referenze e link

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