Sud Libano: La scuola di Mansuri minacciata direttamente da Israele

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La scuola pubblica di Mansouri nel distretto di Tiro del sud del Libano è direttamente minacciata dopo una nuova operazione israeliana mercoledì 9 settembre. Un piccolo velivolo telepilota israeliano ha abbandonato i materiali esplosivi sul tetto dell’edificio, secondo diversi media libanesi, prima che una grande esplosione fosse riportata nelle vicinanze. L’incidente è avvenuto a pochi giorni dall’anno scolastico previsto per il 15 settembre e in una città che era stata soggetta a evacuazioni, scioperi e distruzione per diverse settimane. Questa scuola mista aveva 336 studenti secondo i dati del Centro per la Ricerca e lo Sviluppo Educativo (CRDP).

Esplosivo presso la scuola pubblica di Mansouri

L’avviso si è verificato la mattina di mercoledì. Un certo numero di media libanesi ha riferito che un piccolo aereo pilota israeliano aveva depositato materiali esplosivi direttamente sul tetto della scuola pubblica intermedia di Mansuri. Immagini dell’operazione anche circolate.

Le prime relazioni hanno presentato questa operazione come preparazione per la distruzione dell’istituzione. Tuttavia, questa intenzione non è stata formalmente confermata dall’esercito israeliano nelle informazioni disponibili al momento della scrittura. È quindi opportuno distinguere il fatto osservato — il deposito di materiali esplosivi sull’edificio — dall’interpretazione che l’edificio annuncerebbe la sua demolizione.

Poco dopo, una grande esplosione è stata segnalata vicino alla scuola. Le prime informazioni disponibili non hanno ancora permesso una precisa determinazione dell’entità dei danni all’edificio o della conferma della sua distruzione.

Nessun studente è stato segnalato al momento dell’incidente. L’anno scolastico pubblico deve iniziare il 15 settembre, poiché la situazione di sicurezza continua a distruggere profondamente l’istruzione nel sud del paese.

Una scuola di 336 studenti al centro della minaccia

L’istituzione interessata non è una struttura marginale. L’elenco ufficiale del CRDP identifica la Scuola Mansouri come scuola intermedia pubblica mista all’interno del distretto educativo di Tiro.

I dati disponibili in questa directory mostrano che336 alunni in 12 classi. La scuola è composta da tre classi di asilo infantile, sei corsi di laurea e di laurea e tre corsi post-laurea.

Gli stessi dati includono 87 bambini nell’asilo, 160 nei primi due cicli e 89 nel terzo. La scuola lavora al mattino e utilizza l’inglese come prima lingua straniera.

Secondo questo foglio, il suo personale comprende 11 insegnanti o personale amministrativo e 16 appaltatori. Ventiuno membri del team di istruzione hanno una laurea.

La minaccia per l’edificio riguarda quindi direttamente un’infrastruttura essenziale per le famiglie di Mansouri. In una località in cui i movimenti demografici sono aumentati, la scomparsa della scuola complica ulteriormente la possibilità di un ritorno sostenibile dei residenti.

Mansouri aveva già ricevuto un ordine di evacuazione

L’incidente di mercoledì non è un evento isolato per Mansouri. Questa zona costiera a sud di Tiro è stata sotto pressione militare israeliana particolarmente forte per diverse settimane.

Il 5 agosto l’esercito israeliano ordinò agli abitanti di evacuare immediatamente il villaggio. Ha chiesto loro di muoversi a nord e muoversi almeno un chilometro verso le aree aperte.

Israele allora giustificava questo avvertimento per violazioni del cessate il fuoco che attribuiva a Hezbollah. L’ordine era stato seguito da bombardamenti e aveva portato ad un ulteriore spostamento della popolazione, mentre alcuni abitanti erano tornati nelle loro case dopo un periodo di squalifica.

Mansouri era già stato preso di mira prima di quell’ordine. Il 26 giugno, pochi giorni dopo l’annuncio del cessate il fuoco, un drone israeliano ha lasciato i depliant sulla località avvisando i residenti che la zona era minacciata.

Le operazioni sono proseguite durante l’estate. Strikes, fuoco di artiglieria e distruzione sono stati segnalati in diverse occasioni in e intorno alla città.

Questa successione di eventi dà una dimensione particolare alla minaccia ora di fronte alla scuola. Una scuola non è solo essenziale per l’istruzione: nei villaggi del Sud, la sua capacità di funzionare dipende anche dal ritorno delle famiglie.

Una scuola già bevuta nel novembre 2025

La scuola pubblica di Mansouri era già stata direttamente colpita dalle conseguenze del conflitto. Il 17 novembre 2025, il Ministero dell’Istruzione libanese annunciò la morte del suo direttore, Mohammad Shueikh.

Secondo il ministero, il suo veicolo era stato preso di mira da un colpo di pistola sparato da un drone israeliano. Il Ministro dell’Istruzione, Rima Karami, ha poi chiesto la protezione di scuole, insegnanti e studenti dalle operazioni militari.

Questo episodio aveva posto l’istituzione al centro delle preoccupazioni circa la sicurezza delle strutture educative del sud del Libano. Meno di dieci mesi dopo, l’edificio scolastico è ora minacciato.

La scuola era stata investita pubblicamente prima di questa nuova fase di distruzione. I registri dell’Autorità di Approvvigionamento pubblico libanese mostrano lavori di ristrutturazione specificatamente per la scuola intermedia pubblica mista a Mansouri.

Due importi sono inclusi in questi dati per il 2025. Un primo mercato raggiunto circapound libanese 6,19 miliardi, mentre un secondo importo ammonta a circapound1,54 miliardi.

In totale, gli importi registrati rappresentano quasilire libanesi 7,73 miliardiQueste spese illustrano il costo aggiuntivo di distruggere l’edificio: ai danni educativi si aggiungerebbe la perdita di recenti investimenti pubblici nella sua riabilitazione.

L’incidente si verifica il giorno dedicato alla protezione dell’istruzione

La data dell’incidente rafforza la sua portata. 9 settembre corrisponde alGiornata internazionale per la protezione dell’educazione contro gli attacchi, stabilito dalle Nazioni Unite per attirare l’attenzione sulle conseguenze del conflitto armato per studenti, insegnanti e scuole.

Mercoledì mattina, il ministro libanese dell’Istruzione, Rima Karami, ha emesso un messaggio in quell’occasione. Ha ricordato che l’istruzione non dovrebbe diventare un obiettivo di guerra e ha chiesto la protezione di scuole, insegnanti e studenti.

Il Ministro ha anche sottolineato la necessità di garantire un accesso sicuro all’istruzione. Ha sottolineato che questa responsabilità non era solo la responsabilità del suo ministero, ma anche dello Stato libanese e della comunità internazionale.

Il suo messaggio è in una situazione particolarmente difficile per la scuola pubblica del sud del Libano. La distruzione, lo spostamento e la trasformazione di insediamenti in rifugi complicano la preparazione dell’anno scolastico 2026-2027.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione e dalle organizzazioni internazionali all’inizio di settembre,50 scuole pubbliche sono state distrutte o gravemente danneggiatedall’inizio della guerra. Altro200 altri stabilimenti hanno subito danni moderati o minori.

Almeno 100.000 bambini a rischio a scuola

La situazione va ben oltre Mansouri, anche se l’incidente di mercoledì illustra direttamente la vulnerabilità dell’infrastruttura educativa nel sud. Le Nazioni Unite ritengono che le conseguenze del conflitto potrebbero interrompere il ritorno di almeno100.000 bambini.

Circa 80 scuole pubbliche sono state ancora recentemente utilizzate come rifugi per le famiglie sfollate. Una parte dovrebbe essere in grado di tornare a scuola, mentre altre ancora affrontano la presenza di persone sfollate o i danni causati dai combattimenti.

Altro340.000 personerimase spostato all’inizio di settembre nel Libano meridionale e in altre zone colpite dai conflitti. Alcuni non possono tornare ai loro villaggi perché le loro case sono distrutte o perché le loro comunità rimangono esposte alle operazioni militari.

Per i bambini interessati si accumulano interruzioni. Molti hanno già sperimentato periodi prolungati senza istruzione normale dal momento che gli scontri di confine hanno cominciato nel 2023, e poi durante le successive fasi di guerra.

Il ministro Rima Karami cerca di mantenere l’istruzione faccia a faccia ovunque le condizioni di sicurezza lo consentano. Nelle aree in cui le scuole non possono operare, il Ministero prevede di utilizzare l’istruzione a distanza o soluzioni temporanee.

Una settimana prima dell’incidente di Mansouri, il ministro aveva visitato il Sud per valutare la condizione degli stabilimenti. In particolare, aveva annunciato che il Ministero stava lavorando all’installazione di classi prefabbricate in comunità dove gli edifici scolastici erano stati distrutti.

Un volo veloce 15 settembre

L’incidente di Mansouri si è verificato solo sei giorni prima della data prevista di rientro. Questa vicinanza trasforma la minaccia per l’edificio in un problema immediato per studenti, insegnanti e le loro famiglie.

Se l’istituzione dovesse essere gravemente danneggiata o distrutta, il ministero dovrebbe trovare un’alternativa per diverse centinaia di studenti. Trasferimenti in un’altra scuola, l’installazione di classi temporanee o l’apprendimento a distanza sono tra le soluzioni già utilizzate nelle aree colpite.

Tuttavia, la situazione di sicurezza rende questi accordi difficili da organizzare. Una scuola sostitutiva deve essere accessibile e si trova in una zona sicura per ospitare i bambini ogni giorno.

Il problema riguarda anche gli insegnanti. Gli spostamenti di popolazione hanno spostato parte del personale dell’istruzione lontano dal loro posto di lavoro e a volte rendono il viaggio alle istituzioni del sud difficile o pericoloso.

Mansouri ora ha diversi ostacoli: ripetuti spostamenti dei suoi abitanti, operazioni militari, danni alla proprietà e minaccia diretta alla sua scuola pubblica. Questi fattori compromettono la ripresa della vita quotidiana normale, anche quando la lotta diminuisce temporaneamente.

La distruzione delle scuole, un precedente già osservato nel sud

La paura di Mansouri è rafforzata da precedenti recenti. Il 12 agosto, l’esercito libanese annunciò la distruzione da parte delle forze israeliane di diverse infrastrutture civili a Zawtar al-Sharqiyah, governatorato di Nabatiyah.

Secondo il comando dell’esercito, la distruzione aveva colpitoscuola pubblica, clinica, crèche e diverse case. L’istituzione militare aveva denunciato una politica che impedisce il ripristino della stabilità e il ritorno degli abitanti.

Questo precedente spiega perché il deposito di materiali esplosivi sul tetto della scuola Mansouri solleva immediatamente la paura della demolizione. Tuttavia, da solo non è possibile dire che l’edificio avrà lo stesso destino.

Lo stato esatto della scuola è quindi l’elemento centrale da monitorare nelle prossime ore. Dopo l’esplosione di mercoledì presso la scuola, le autorità dovranno determinare i danni subiti e, soprattutto, se l’edificio può ancora ospitare i suoi studenti all’inizio del 15 settembre.