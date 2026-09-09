Nabatiyeh: Accalmia dopo 27 morti in tre giorni

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Un fragile lull ebbe luogo a Nabatiyah dopo tre giorni di attacchi israeliani, con conseguente 27 morti e 69 feriti nella zona. I contatti iniziati dal presidente Joseph Aoun, il presidente Nabih Berri e il primo ministro Nawaf Salam, insieme agli sforzi arabe e internazionali, hanno contribuito martedì 8 settembre a contenere l’escalation. A terra, l’esercito libanese cominciò ad intensificare le sue pattuglie in città. Questa mobilitazione deve ora impedire una ripresa degli scontri dopo una delle sequenze più letali delle ultime settimane nel sud del Libano.

Aoun, Berri e Salam mobilitati per Nabatiyah

La priorità delle autorità libanesi è quella di impedire agli attacchi intorno a Nabatiyah di diffondersi in altre parti del Sud. Le tre principali autorità statali hanno così aumentato i contatti durante il giorno di martedì.

Joseph Aoun ha condotto parte del processo con i partner arabi e internazionali del Libano. Secondo i rapporti di diversi media libanesi, questi scambi si concentrarono su tre obiettivi: frenare l’escalation, fermare gli attacchi israeliani e ripristinare le parti al quadro concordato per stabilizzare il fronte libanese.

Nabih Berri e Nawaf Salam hanno partecipato anche agli sforzi per contenere la situazione. Questa mobilitazione viene come gli scioperi hanno portato allo spostamento degli abitanti nel distretto di Nabatiyah, in particolare a Saida e Beirut.

Il ministro degli Esteri libanese Youssef Rajji tenne consultazioni parallele con alcune delle sue controparti arabe. Questi scambi hanno avuto luogo mentre frequentava una riunione ministeriale araba.

L’obiettivo principale dell’attività diplomatica è quello di impedire il confronto tra Israele e Hezbollah di innescare una nuova fase di combattimenti su larga scala. Martedì, i primi segni di plausibilità hanno permesso alle autorità di concentrare i loro sforzi sul consolidamento di questa calma.

27 morti e 69 feriti in tre giorni

La valutazione umana spiega l’urgenza delle procedure. I tre giorni di attacchi israeliani nella regione hanno provocato 27 morti e 69 feriti, secondo i rapporti in Libano.

Bambini, donne e soccorritori sono tra le vittime. Nabatiyah e diverse località circostanti sono state colpite.

Kfar Rummane subì uno degli attacchi più letali. Lunedì 7 settembre ci sono stati 12 scioperi israeliani. Un edificio residenziale è stato colpito. Due bambini e diverse donne erano tra le vittime.

Un soccorritore è stato ucciso anche in un attacco separato su un veicolo. Questi scioperi seguirono una prima giornata mortale la domenica in diverse aree della regione di Nabatiyah.

L’esercito israeliano sostiene che le sue operazioni rispondono alle azioni di Hezbollah. In particolare, accusa il movimento di lanciare droni contro i suoi soldati e di continuare le attività militari nel sud del Libano.

Hezbollah non ha fornito una risposta dettagliata a tutte le accuse israeliane riguardo a questa sequenza. Le autorità libanesi, da parte loro, denunciarono gli scioperi e le loro conseguenze per la popolazione civile.

Washington avverte Beirut contro ulteriori escalation

Anche gli sforzi libanesi si svolgono sotto una forte pressione degli Stati Uniti. Secondo i rapporti della stampa libanese di martedì, Washington ha trasmesso al governo di Nawaf Salam un messaggio relativo agli eventi a Nabatiyah.

Gli Stati Uniti hanno riferito di aver spiegato ai funzionari libanesi che Israele aveva intensificato le sue operazioni dopo un attacco di Hezbollah all’esercito israeliano, lancia droni e attività nella regione.

Washington avvertiva Beirut che una nuova azione di Hezbollah avrebbe provocato una risposta militare israeliana particolarmente forte.

Questo messaggio rimane informazioni riportate dalla stampa libanese. Non è stato presentato in questa forma in una dichiarazione pubblica americana.

Tuttavia, getta luce su uno dei principali problemi di mediazione corrente. Le autorità libanesi stanno cercando di fermare gli scioperi israeliani impedendo una nuova operazione di Hezbollah che potrebbe ravvivare immediatamente le ostilità.

Così, il margine di manovra di Beirut rimane stretto. Un nuovo attacco potrebbe mettere in discussione l’acalmie ottenuto dopo i contatti delle ultime ore.

L’esercito libanese rafforza le pattuglie a Nabatiyah

La stabilizzazione deve ora avvenire a terra. Martedì, l’esercito libanese ha condotto pattuglie a Nabatiyeh come le autorità hanno discusso misure per rafforzare la sicurezza in città.

Il personale militare potrebbe essere posizionato su diversi punti in parallelo con le pattuglie nei quartieri. Questa maggiore presenza avrebbe aperto la strada ad un ulteriore passo verso il consolidamento della stabilità.

Il ruolo dell’esercito è di particolare importanza. Il governo libanese sta cercando di rafforzare l’autorità delle istituzioni statali del Sud e di ridurre il rischio di incidenti che potrebbero portare a ulteriori scioperi.

Questo sviluppo non significa che l’esercito era assente dalla regione. Le forze libanesi hanno già unità nel sud. Le misure previste riguardano un rafforzamento operativo intorno a Nabatiyah dopo gli attacchi degli ultimi giorni.

Per gli abitanti, il problema centrale rimane la sicurezza immediata. I bombardamenti hanno causato grande preoccupazione e hanno causato alle famiglie di lasciare temporaneamente alcune località. Gli attacchi ripetuti complicano anche i ritorni ai villaggi più esposti.

Un lull ancora molto fragile nel sud del Libano

La caduta dell’intensità degli attacchi di martedì non risolve le cause della crisi. Israele continua ad accusare Hezbollah di svolgere attività militari e violare gli accordi per stabilizzare il confine.

Hezbollah, da parte sua, denuncia la continuazione delle operazioni israeliane in Libano. La presenza militare israeliana in alcune aree del territorio libanese e le operazioni oltre queste posizioni mantengono il confronto.

Recenti sviluppi intorno all’altezza strategica di Ali al-Taher hanno anche aumentato le preoccupazioni. Israele ha annunciato che ha preso il controllo di questa posizione dominante diversi assi vicino a Nabatiyah. Questa situazione alimenta le paure di una maggiore pressione militare sulla città e le località circostanti.

La sequenza del 6, 7 e 8 settembre riporta Nabatiyeh al centro del sistema di sicurezza nel sud. Per Beirut, l’obiettivo immediato non è solo quello di ottenere poche ore senza scioperi. E ‘per impedire un nuovo incidente di innescare una nuova serie di attacchi.

I contatti guidati da Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam hanno permesso una prima goccia di tensione, ma non offrono ancora una garanzia duratura. Il messaggio attribuito a Washington, al contrario, mostra che il rischio di una brutale guarigione rimane.

Le prossime misure dell’esercito libanese a Nabatiyah saranno quindi particolarmente osservate. La loro grandezza, le posizioni che rafforzerà e la continuazione o meno delle pattuglie permetterà di misurare se il lull dell’8 settembre può essere consolidato dopo tre giorni con 27 morti e 69 feriti.