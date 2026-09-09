Libano meridionale: Guterres chiede la cessazione delle ostilità

- Advertisement -

32

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto una « interruzione immediata delle ostilità » nel sud del Libano, mercoledì 9 settembre, esprimendo profonda preoccupazione per l’intensificazione delle operazioni militari israeliane in e intorno a Nabatiyah. Ha denunciato l’aumento delle vittime civili, lo spostamento causato da ordini di evacuazione e l’entità della distruzione. Il leader delle Nazioni Unite ha anche invitato Israele a ritirare le sue forze dal territorio libanese e ha invitato tutte le parti a rispettare la sovranità del Libano e la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1701.

Guterres allarmato arrampicandosi a Nabatiyah

L’ONU suscita tono dopo diversi giorni di violenza nel sud del Libano. António Guterres ha espresso « una profonda preoccupazione » per l’escalation delle operazioni militari israeliane, con particolare enfasi sulla situazione in Medio OrienteNabatiyeh e dintorni.

Il suo portavoce, Stéphane Dujarric, ha trasmesso questa posizione in una dichiarazione. Il segretario generale ha espresso preoccupazione per l’aumento delle vittime civili causate dagli attacchi e dalle loro conseguenze dirette per la popolazione.

Guterres ha sottolineato che donne e bambini erano tra quelli uccisi o feriti. Ha anche denunciato la sofferenza e lo spostamento causati da ordini di evacuazione indirizzati agli abitanti di diversi settori.

La proliferazione di questi ordini porta alla partenza di famiglie che a volte erano già state spostate nelle precedenti fasi del conflitto. A questa pressione si aggiunge la distruzione osservata nelle aree bombardate, soprattutto intorno a Nabatiyah.

L’intervento del segretario generale avviene in un contesto particolarmente teso. Tre giorni di attacchi israeliani nella zona di Nabatiyah hanno provocato 27 morti e 69 feriti, secondo i rapporti in Libano.

Le vittime civili al call center delle Nazioni Unite

António Guterres pone la protezione dei civili al centro del suo intervento. Esso condanna l’aumento del numero di vittime tra gli abitanti del Sud e ricorda che le parti del conflitto rimangono soggette agli obblighi del diritto internazionale.

Per il Segretario Generale, la natura militare degli scontri non esonera nessuna parte dal prendere le necessarie precauzioni per proteggere la popolazione. Il diritto umanitario internazionale richiede, tra l’altro, una distinzione tra obiettivi militari e persone civili o infrastrutture.

Questo requisito si applica a alloggi, scuole, strutture sanitarie e servizi pubblici. Guterres ritiene che gli attacchi diretti che mirano ai civili o alla proprietà civile non possano essere accettati.

Il funzionario delle Nazioni Unite non limita la sua preoccupazione alle vittime immediatamente causate dai bombardamenti. Ha anche menzionato le conseguenze delle evacuazioni, che hanno costretto intere popolazioni a lasciare le loro case in condizioni spesso difficili.

Questi movimenti si verificano mentre diverse località meridionali hanno già sperimentato una significativa distruzione. Alcune famiglie si trovano costrette a cercare un alloggio lontano dal loro villaggio di nuovo.

ONU riguardante gli attacchi agli ospedali

Il comunicato stampa pone grande enfasi sulla situazione della salute. António Guterres ha espresso « una profonda preoccupazione » sui rapporti degli scioperi israeliani contro gli ospedali e gli operatori sanitari.

Ha anche menzionato attacchi alle istituzioni pubbliche. Questi incidenti sollevano particolari preoccupazioni in quanto le operazioni militari si avvicinano alle infrastrutture necessarie per il funzionamento quotidiano di città e villaggi.

La tutela delle istituzioni mediche è un obbligo centrale del diritto umanitario internazionale. Gli ospedali e gli operatori sanitari hanno una protezione speciale, anche nelle aree in cui sono in corso operazioni militari.

Guterres ha anche denunciato le restrizioni all’accesso agli aiuti umanitari. Quando le strade diventano pericolose o insuperabili, le squadre mediche e umanitarie trovano più difficile raggiungere i feriti o spostati.

In una regione in cui i movimenti demografici sono in aumento, l’accesso alla cura, all’acqua, al cibo e al riparo sta rapidamente diventando un problema importante. Le Nazioni Unite si preoccupano che la continuazione degli attacchi esacerba ulteriormente queste esigenze.

» Gli attacchi ai civili non possono essere accettati »

Il segretario generale ha invitato tutte le parti a rispettare i loro obblighi internazionali. Ha ricordato in particolare le regole del diritto umanitario internazionale relative alla protezione dei civili e della proprietà civile.

Questa formulazione è rivolta a tutti gli attori coinvolti nelle ostilità. Le Nazioni Unite insiste sul fatto che la protezione delle popolazioni deve essere garantita in ogni momento, indipendentemente dalle circostanze militari.

Guterres era favorevole agli attacchi diretti direttamente contro i civili. Secondo la posizione espressa dal suo portavoce, tali operazioni non possono essere considerate accettabili.

Questo appello viene come le autorità libanesi cercano di stabilizzare l’area di Nabatiyah. Il presidente Joseph Aoun, il presidente Nabih Berri e il primo ministro Nawaf Salam hanno condotto diversi contatti per frenare l’escalation.

Questi sforzi sono stati accompagnati da sforzi arabe e internazionali. È stato segnalato un lull relativo, ma la continua presenza di operazioni militari mantiene un alto rischio di rinnovate battaglie.

Guterres chiede una cessazione immediata delle ostilità

Il messaggio politico principale del segretario generale non è solo quello di chiedere una riduzione dell’intensità delle operazioni. António Guterres richiede esplicitamenteuna cessazione immediata delle ostilità nel sud del Libano.

Questa domanda viene come la situazione in Nabatiyah rimane fragile. Le autorità libanesi stanno cercando di trasformare il lull raggiunto dai contatti diplomatici in una stabilizzazione più duratura sul terreno.

In particolare, l’esercito libanese ha intensificato le sue pattuglie in città. Lo scopo di questa presenza è quello di rassicurare la popolazione e rafforzare il controllo statale in una zona che ha appena sperimentato diversi giorni di scioperi.

L’appello Guterres fornisce un ulteriore sostegno internazionale agli sforzi di Beirut per porre fine agli attacchi. Tuttavia, il segretario generale non si è limitato a chiedere la fine delle operazioni in corso.

Ha anche sollevato il problema della presenza militare israeliana sul territorio libanese. Questa richiesta pone gli eventi a Nabatiyeh nel quadro più ampio degli obblighi previsti dagli strumenti internazionali applicabili al Libano.

Israele ha chiamato a ritirare le sue forze dal Libano

António Guterres chiese a Israeleritirare le sue forze dal territorio libanese. L’appello è fatto in parallelo con la sua richiesta di cessazione delle ostilità.

Il Segretario Generale insiste quindi sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale del Libano. Per le Nazioni Unite, questi principi rimangono al centro di qualsiasi accordo duraturo del conflitto lungo il confine.

Beirut chiede regolarmente il ritiro israeliano dalle aree libanesi dove rimangono le forze israeliane. Le autorità libanesi considerano questa presenza una violazione della sovranità nazionale.

Il problema complica gli sforzi per stabilizzare il Sud in modo sostenibile. Mantiene anche un confronto politico e militare con Israele, mentre il governo libanese cerca anche di rafforzare il ruolo dell’esercito nella regione.

Guterres chiede quindi che il ritorno alla calma non si basi solo su una cessazione temporanea degli scioperi. Ha chiesto l’applicazione di un quadro internazionale per ridurre le cause di confronto in modo sostenibile.

La risoluzione 1701 si sposta al centro dei requisiti

Il Segretario Generale ha chiesto a tutte le parti di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’artrisoluzione del Consiglio di sicurezza 1701adottato nel 2006 alla fine della guerra tra Israele e Hezbollah.

Questa risoluzione rimane il principale quadro internazionale per la sicurezza nel sud del Libano. Esso comprende il rispetto della sovranità libanese e il dispiegamento dell’esercito libanese nel sud, insieme alla Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano.

Esso prevede anche un’area tra la Litani e la Blue Line dove non sono presenti forze armate diverse da quelle dello Stato libanese e dell’UNIFIL. Tuttavia, la sua piena attuazione rimane al centro di persistenti differenze tra i vari attori.

Ricordando esplicitamente la risoluzione 1701, Guterres cerca di porre la de-escalation in un quadro già approvato dal Consiglio di Sicurezza. L’obiettivo è di evitare accordi temporanei che sostituiscano una soluzione istituzionale più duratura.

L’attuale rafforzamento della presenza dell’esercito libanese a Nabatiyah assume un’importanza aggiuntiva in questo contesto. Beirut cerca di dimostrare la sua capacità di intervenire direttamente nella stabilizzazione del Sud.

L’ONU promette di mantenere il suo impegno nel sud del Libano

António Guterres ha finalmente assicurato che le Nazioni Unite sarebbero rimaste impegnate in sforzi per porre fine alla violenza. L’organizzazione vuole anche continuare i suoi sforzi per proteggere i civili.

Le Nazioni Unite intendono sostenere gli sforzi per una soluzione duratura al conflitto. Questo coinvolgimento comprende l’azione politica del Segretario Generale e la presenza dell’UNIFIL nel sud del Libano.

La priorità immediata, tuttavia, rimane la cessazione della sequenza militare che ha colpito duro Nabatiyah e i suoi dintorni. Gli eventi degli ultimi giorni hanno dimostrato che un’improvvisa ripresa delle operazioni potrebbe portare rapidamente ad un pesante record civile.

L’appello presentato da Guterres il mercoledì viene come le autorità libanesi cercano di consolidare il lull ottenuto dopo i loro contatti diplomatici. La capacità delle varie parti di rispettare questa de-escalation e l’evoluzione delle operazioni israeliane intorno a Nabatiyah determinerà ora se la cessazione delle ostilità richieste dalle Nazioni Unite può prendere forma.