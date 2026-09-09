Golfo: L’escalation militare vince l’intera regione

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Dall’8 settembre, il Golfo ha sperimentato un forte aumento delle tensioni che combina scontri diretti tra Stati Uniti e Iran, attacchi alle petroliere, incidenti fuori dagli Emirati Arabi Uniti e un’offensiva Huthie contro diverse città in Arabia Saudita. Durante la notte di martedì a mercoledì, le navi mercantili furono colpite nel Golfo settentrionale e nel Golfo di Oman, mentre Teheran sosteneva di aver colpito navi americane e diverse petroliere. Washington aveva qualche ora prima distrutto cinque petroliere iraniani. Questa sequenza, la più importante sul mare in diversi mesi, minaccia contemporaneamente lo Stretto di Ormuz, le installazioni energetiche saudite e la navigazione intorno a Bab al-Mandeb.

Cinque petroliere iraniana colpite dagli Stati Uniti

Il cambiamento principale nelle ultime ore è la scala delle operazioni statunitensi contro la flotta petrolifera iraniana. Martedì 8 settembre, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato che aveva distrutto cinque petroliere iraniani nel Golfo di Oman e vicino a Kharg Island, il principale centro di esportazione dell’olio dell’Iran.

Le navi interessate sono state identificate comeKivik, Charminar, Horizon 1, Riesco e DeryaSecondo Washington, i loro equipaggi furono ordinati di abbandonare le navi prima degli scioperi. Le autorità statunitensi non hanno annunciato alcuna vittima tra i marinai.

Una petroliera è stata colpita vicino a Jask sulla costa iraniana del Golfo di Oman. Un altro è stato colpito circa quattro miglia nautiche da Kharg Island. Le immagini trasmesse dall’esercito statunitense mostrano almeno una nave in fiamme e gravemente danneggiata.

Washington presenta questi attacchi come risposta a due tentativi iraniani contro un edificio di guerra americano nei due giorni precedenti. Le guardie rivoluzionarie hanno usato missili balistici. La nave degli Stati Uniti ha evitato i proiettili e nessun esercito degli Stati Uniti è stato riferito ferito.

Questa strategia segna una significativa estensione della rappresaglia. Gli Stati Uniti non colpiscono più solo l’infrastruttura militare iraniana. Ora si rivolgono direttamente alle navi che trasportano petrolio, una risorsa essenziale per il finanziamento dello stato iraniano.

L’Iran sostiene di aver attaccato dieci navi

La risposta iraniana è arrivata rapidamente. Mercoledì 9 settembre, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato di aver colpitodue edifici americani e otto petrolierenel Golfo e intorno allo Stretto di Ormuz.

Teheran afferma che queste navi avevano tentato di entrare in un’area che considera « proibita e pericolosa ». L’Iran sostiene di mantenere il monitoraggio stretto dello Stretto e ritiene che possa decidere le condizioni di passaggio in determinate aree.

Tuttavia, la realtà esatta del danno rimane difficile da stabilire. Gli Stati Uniti hanno sfidato alcune rivendicazioni iraniana riguardo alle navi da guerra americane. Diverse informazioni sugli attacchi alle petroliere non sono ancora state verificate in modo indipendente.

Un’agenzia di sicurezza marittima britannica ha confermato mercoledì chediverse navi mercantili erano state colpite da fuoco abbastanza pesante per immobilizzarlenel Golfo settentrionale e nel Golfo di Oman. Nessuna valutazione umana o ambientale era ancora disponibile al momento della scrittura.

Questo è un elemento importante, in quanto conferma che gli scambi di fuoco non riguardano più solo gli annunci militari in conflitto. Le navi commerciali hanno effettivamente subito danni nel mezzo dell’attività militare.

Una nave colpita da Dubai

Un altro incidente è stato segnalato mercoledì fuori dagli Emirati Arabi Uniti. Un edificio di ormeggio è stato visto con una forte inclinazione circa24 miglia nautiche a nord-ovest di Port RashidDubai.

Secondo le prime informazioni fornite alle autorità marittime del Regno Unito, la nave può essere stata colpita da un proiettile. L’inclinazione osservata suggerisce un’insenatura di acqua a bordo.

L’identità dell’edificio non era ancora stata resa pubblica nelle prime informazioni disponibili. Né era possibile determinare immediatamente l’origine del proiettile o collegare formalmente l’attacco alle operazioni rivendicate dall’Iran.

Tuttavia, l’incidente è particolarmente sensibile dalla sua posizione. Port Rashid si trova nelle immediate vicinanze di Dubai, uno dei principali centri portuali e commerciali del Golfo. Una moltiplicazione di attacchi nella zona comporterebbe un rischio diretto sulle rotte marittime che servono gli Emirati Arabi Uniti.

Per Abu Dhabi, quindi, il pericolo non si trova più solo nella chiusura parziale di Ormuz. Ora riguarda incidenti militari che possono verificarsi molto più vicino ai porti degli Emirati.

Kuwait e Bahrain sotto minaccia diretta

Il confronto si avvicinò anche al Kuwait e al Bahrain. Mercoledì, le Guardie Rivoluzionarie hanno inviato una minaccia esplicita agli equipaggi petroliere vicino ai porti di questi due paesi.

Teheran ha chiesto loro di lasciare immediatamente le loro navi, sia all’ancora o al bacino. L’Iran ha avvertito che questi edifici potrebbero essere presi di mira.

La giustificazione avanzata dai funzionari iraniani è la presenza militare americana nel Golfo. Il Bahrain ospita la sede della Quinta Flotta degli Stati Uniti, mentre il Kuwait ospita forze e strutture utilizzate da Washington.

Nessun grande attacco ai porti del Kuwait o del Bahrain era ancora stato confermato il mercoledì al momento della scrittura. Tuttavia, la minaccia colpisce il livello di rischio per le navi in queste acque.

Essa pone anche un problema economico immediato. Un equipaggio che abbandona una petroliera all’ancora rende impossibile caricare o lasciare. Anche senza sciopero, una minaccia credibile può interrompere le esportazioni.

Ormuz diventa ancora il punto principale della tensione

Lo Stretto di Ormuz è al centro di questa nuova fase del conflitto. Prima della guerra, circa un quinto del petrolio mondiale e del gas naturale liquefatto è stato consumato da questo passaggio di poche decine di chilometri tra Iran e Oman.

Il traffico è stato notevolmente ridotto dall’inizio del confronto. Martedì, solosei navi che trasportano materie primeha attraversato lo stretto, contro nove il giorno prima. La media dei 10 giorni precedenti era di circa 12 passaggi al giorno per questa categoria di edifici.

Prima della crisi, circa 125 navi commerciali di vari tipi potrebbero viaggiare attraverso la zona su base giornaliera. Il confronto mostra l’entità del cambiamento, anche se alcune statistiche attuali sono difficili da interpretare a causa di navi che tagliano i loro sistemi di localizzazione.

Anche i dati sui volumi di petrolio sono diventati molto incerti. Alcune stime ora pongono flussi quotidiani tra circa 4 e 9 milioni di barili, mentre potrebbero superare 20 milioni di barili prima della guerra.

Questo declino porta a un profondo cambiamento nel commercio dell’energia. I produttori del Golfo stanno cercando di fare più uso dei gasdotti per bypassare Ormuz, ma la loro capacità è ancora limitata rispetto ai volumi normalmente esportati dal mare.

L’Iran cattura il drone sottomarino statunitense

Il braccio marittimo ha anche assunto una dimensione tecnologica. Martedì 8 settembre, l’Iran ha annunciato di aver recuperato un drone sottomarino americano all’ingresso dello Stretto di Ormuz.

L’apparecchiatura è stata identificata come un dispositivo autonomo di tipoDive-LD. Questo veicolo subacqueo senza equipaggio può essere utilizzato per la mappatura dei fondali, il monitoraggio o le operazioni relative alle miniere.

Teheran ha presentato il recupero del drone come operazione di intelligenza. Washington ammise di aver perso l’aereo, ma afferma che era un vecchio modello fallito.

I funzionari statunitensi assicurano che il drone non abbia portato dati segreti o apparecchiature classificate sensibili. L’aereo era, secondo loro, fuori servizio per più di un giorno quando è stato recuperato.

L’incidente mostra tuttavia l’intensità delle attuali operazioni subacquee intorno a Ormuz. Le miniere navali sono una delle principali preoccupazioni per le forze degli Stati Uniti e gli armatori che continuano a usare lo Stretto.

L’Arabia Saudita ha colpito in quattro città

Mentre la tensione sorge a est della penisola arabica, l’Arabia Saudita affronta una grande offensiva dallo Yemen. Martedì 8 settembre, l’Houthis ha lanciato un’ondata di droni e missili controAbha, Khamis Mushait, Jazan e Najrannel sud del regno.

La relazione della coalizione guidata da Riyadh afferma che73 infortuni, comprese donne e bambini. Gli attacchi hanno interessato infrastrutture civili, militari ed energetiche.

Gli Houthis affermano di aver preso di mira una base aerea in Khamis Mushait e diverse strutture legate al gruppo petrolifero saudita Aramco. Le infrastrutture ad Abha, Najran e Jazan erano tra gli obiettivi rivendicati.

Gli incendi sono scoppiati in diversi siti. Le autorità saudite hanno riconosciuto che alcune strutture energetiche hanno dovuto interrompere temporaneamente le loro attività durante le operazioni di lotta contro gli incendi e la valutazione dei danni.

Questo è uno dei più grandi attacchi sul territorio saudita dopo lo scoppio della guerra regionale a febbraio.

Raffreddamento Jazan particolarmente esposto

Jazan è un obiettivo particolarmente sensibile. La città ospita un’importante raffineria saudita di Aramco, nonché un porto strategico e impianti elettrici sul Mar Rosso.

La raffineria è progettata per elaborare fino a400.000 barili di olio al giorno. Fuochi significativi sono stati segnalati dopo gli attacchi Huthi, e alcune operazioni sono state dichiaratamente interrotte.

Questa infrastruttura consente all’Arabia Saudita di produrre benzina, gasolio molto basso-solforo e altri prodotti raffinati. Essa svolge anche un ruolo nella fornitura del mercato interno.

L’importanza di Jazan è aumentata ulteriormente dal disturbo di Ormuz. Il regno utilizza le sue infrastrutture occidentali e il Mar Rosso per ridurre la sua dipendenza dalle esportazioni attraverso il Golfo.

Colpendo Jazan, gli Houthis mirano quindi proprio a uno dei percorsi utilizzati da Riyadh per aggirare le difficoltà nello Stretto di Ormuz.

Khamis Mushait posto in allerta

Khamis Mushait è stato anche messo in allerta dopo gli attacchi. La città ospita un’importante base aerea saudita utilizzata dalle forze del Regno.

La difesa civile ha sollevato l’allarme mercoledì, un giorno dopo gli scioperi. Le autorità non hanno precisato se tale misura soddisfasse una nuova specifica minaccia o semplicemente costituisse una misura precauzionale.

Gli Houthis sostengono di aver preso di mira la base aerea Khamis Mushait con missili e droni. L’entità dei danni non è stata resa pubblica.

La coalizione saudita ha chiamato gli attacchi « escalation pericolosa ». Ha annunciato che avrebbe preso le misure necessarie per prevenire ulteriori operazioni contro il territorio del regno.

Anche il conflitto nello Yemen va via

Gli attacchi contro l’Arabia Saudita fanno parte di una ripresa molto più ampia della lotta nello Yemen. Dopo diversi anni di relativa calma dopo la tregua negoziata nel 2022, gli scontri si sono intensificati nelle ultime settimane.

Le forze yemenite sostenute da Riyadh lanciarono diverse offensive contro le aree di Houthis-held. Hanno anche cercato di fare progressi in alcuni settori.

La coalizione araba ha ripreso gli attacchi aerei nelle posizioni di Huthi. I ribelli hanno detto mercoledì che32 colpimirato quattro province yemenita.

La provincia di Jawf è stata bombardata più volte. Le autorità controllate da Houthis affermano che negli ultimi due giorni sono state uccise più di 20 persone, ma questo non è stato confermato indipendentemente.

Anche una prigione nella zona di al-Hazm è stata colpita. Il bilancio annunciato mercoledì ha riferito che23 morticon diverse persone ancora mancanti.

Questa ripresa delle operazioni terrestri e aeree aumenta il rischio di un ritorno ad una guerra aperta tra Arabia Saudita e Houthis.

Bab el-Mandeb diventa la seconda serratura marittima

La crisi colpisce così entrambe le estremità della penisola arabica. A est, Ormuz è sottoposto a confronto tra Iran e Stati Uniti. A ovest, gli Houthis minacciarono la navigazione nel Mar Rosso e intorno a Bab al-Mandeb.

Il movimento yemenita ha annunciato a luglio un blocco marittimo contro l’Arabia Saudita. Da allora, diverse navi associate al regno sono state prese di mira nel Mar Rosso.

Martedì, circa25 naviha attraversato Bab al-Mandeb, rispetto ad una media di circa 27 nei 10 giorni precedenti. Di conseguenza, il traffico rimane meno disturbato rispetto a Ormuz, ma il livello di rischio aumenta rapidamente.

Bab al-Mandeb è l’accesso meridionale al Mar Rosso e al Canale di Suez. Una duratura disgregazione di questo percorso costringerebbe più navi a bypassare l’Africa attraverso il Capo di Buona Speranza, estendendo le rotte tra l’Asia e l’Europa.

La minaccia simultanea per Ormuz e Bab al-Mandeb è lo scenario più preoccupante per il commercio mondiale. Entrambi i passaggi forniscono una notevole quota di flussi di petrolio e merci tra l’Asia, il Medio Oriente e l’Europa.

Olio va oltre $100

I mercati hanno reagito immediatamente. Mercoledì, il bar di Brent ha attraversato il bar100 dollari, un livello che non aveva raggiunto da luglio.

L’aumento viene dopo diverse settimane durante le quali i mercati hanno cominciato a integrare un lull relativo tra Washington e Teheran. I nuovi attacchi hanno improvvisamente messo il rischio di una prolungata interruzione delle forniture al mercato.

Il Brent è cresciuto di oltre il 60% dall’inizio dell’anno. Diverse banche internazionali hanno rivisto le loro previsioni verso l’alto, credendo che i rischi rimangano orientati verso prezzi più elevati.

Il problema non è solo la quantità di olio attualmente disponibile. Gli assicuratori applicano premi di rischio più elevati alle navi che desiderano entrare nelle aree esposte.

Il costo del trasporto è anche in aumento. Le aziende devono pagare più equipaggi, cambiare strade o immobilizzare alcune navi quando il livello di minaccia diventa troppo alto.

Gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e i mercati del Golfo sotto pressione

I centri finanziari regionali riflettono questa incertezza senza però avere un panico diffuso. Mercoledì, i principali indici del Golfo stavano cambiando in contrasto.

La borsa di Dubai è diminuita di circa lo 0,5%, mentre la borsa di Abu Dhabi è cresciuta leggermente. Il mercato del Qatar è caduto leggermente e l’indice saudita è rimasto vicino all’equilibrio.

Questa resistenza relativa non deve mascherare la grandezza dei rischi. Le economie degli Emirati, del Qatar, dell’Arabia Saudita, del Kuwait e del Bahrain dipendono fortemente dalla sicurezza delle rotte marittime regionali.

Il Qatar è particolarmente esposto a Ormuz per le sue esportazioni di gas naturale liquefatto. Gli Emirati hanno un oleodotto per trasportare parte del suo olio a Foujeirah, nel Golfo di Oman, ma questo non protegge tutto il suo trasporto.

L’Arabia Saudita possiede una pipeline est-ovest che collega i campi petroliferi della parte orientale del regno al Mar Rosso. Tuttavia, gli attacchi degli Huthies a Jazan mostrano che questa alternativa è anche vulnerabile.

Un’escalation ora diffusa su diversi fronti

La particolarità degli eventi dell’8 e del 9 settembre si trova nella loro natura simultanea. Questo non è più un incidente isolato nello Stretto di Ormuz o un attacco di una volta in una struttura saudita.

Gli Stati Uniti hanno colpito petroliere iraniani. L’Iran sostiene attacchi contro navi americane e navi commerciali. Le navi mercantili furono effettivamente danneggiate nel Golfo e nel Golfo di Oman.

Un altro edificio è stato segnalato colpito vicino a Dubai. Kuwait e Bahrain affrontano minacce esplicite contro le navi nei loro porti.

Allo stesso tempo, l’Houthis ha colpito l’Arabia Saudita con droni e missili. Riyadh risponde allo Yemen, dove i combattimenti di terra e gli attacchi aerei riprendono.

La regione affronta quindi due linee principali di confronto:Iran–Stati Uniti d’America intorno a OrmuzeHouthis – Arabia Saudita intorno allo Yemen e al Mar RossoEntrambi i fronti sono politicamente e militarmente collegati, ma hanno le proprie dinamiche.

La sfida immediata sarà se le minacce dell’Iran contro petroliere in Kuwait e in Bahrain provocano ulteriori attacchi. Le autorità marittime stanno anche monitorando la nave colpita fuori Dubai e le navi detenute nel Golfo, mentre il traffico in Ormuz rimane significativamente inferiore ai livelli preconflitti.