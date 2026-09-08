Tra Baabda e Maarab, il fosso si allarga dietro l’accordo di facciata

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Lo stesso obiettivo, ma metodi che si allontanano

Tra Baabda e Maarab, non c’è ancora disaccordo sui principi principali visualizzati dai due lati. Joseph Aoun e Samir Geagea difendono il monopolio statale delle armi. Essi sostengono anche il rafforzamento dell’esercito e delle istituzioni. Eppure il loro modo di raggiungere questi obiettivi è gradualmente allontanarli. Le differenze ora riguardano il ritmo, i mezzi e la leadership politica di questa transizione. Naharnet, il 7 settembre 2026, riferisce che Samir Geagea ha chiesto ai funzionari del governo di agire concretamente se Hezbollah non smantella rapidamente il suo apparato militare. Il leader delle Forze libanesi ha denunciato la procrastinazione, i ritardi e le soluzioni parziali. Ha anche chiesto uno Stato in grado di governare e imporre le sue decisioni. Queste critiche sono rivolte a un metodo che Maarab considera troppo prudente. Essi dunque colpiscono direttamente la presidenza, anche quando Joseph Aoun non è sempre nominato. Il Capo di Stato favorisce un approccio più graduale. Essa mira a preservare il ruolo dell’esercito, degli equilibri interni e della via dei negoziati. Questo approccio ha assunto un’importanza aggiuntiva con la ripresa delle discussioni con Israele e con il peggioramento della situazione nel Libano meridionale. I due poli possono così difendere lo stesso principio mentre si oppongono alla sua attuazione. Per Maarab, il tempo dedicato al dialogo può permettere a Hezbollah di mantenere parte del suo meccanismo. Per Baabda, un confronto interno mal controllato potrebbe minacciare la stabilità del paese. Questa differenza era già evidente diversi mesi prima. È diventato più chiaro con la guerra, i negoziati e gli impegni assunti dallo Stato sul monopolio delle armi.

La riconciliazione osservata in luglio non ha quindi rimosso le differenze. An-Nahar, il 10 luglio 2026, riportò che Samir Geagea era andato a Baabda per dirigere una grande delegazione dal blocco della Repubblica Forte. Ha detto che lo Stato dovrebbe essere solo per decidere come affrontare la presenza israeliana. Joseph Aoun aveva difeso la continuazione dei negoziati. Questa riunione ha dato l’immagine di una convergenza sul ritorno della decisione strategica alle istituzioni. Libano24, l’11 luglio 2026, ha osservato, tuttavia, che le relazioni tra Baabda e Maarab erano da tempo gestite da contatti indiretti. Il deputato Melhem Riachy era un messaggero tra Joseph Aoun e Samir Geagea. I media hanno già descritto un accordo sull’obiettivo generale, con diversi approcci sulla velocità necessaria per raggiungerlo. Due mesi dopo, questa differenza divenne più politica. Le Forze libanesi non vogliono più semplicemente ricordare la loro posizione sulle armi. Essi chiedono risultati e sfidano il ritmo di azione istituzionale. Il discorso di Geagea del 6 settembre segna una pietra miliare a questo proposito. Al-Quds Al-Arabi, il 6 settembre 2026, riferisce di aver chiesto lo scioglimento dei rami militari e di sicurezza delle organizzazioni armate, principalmente mirando a Hezbollah. Secondo lui, il monopolio delle armi è in primo luogo un requisito libanese. Crede che lo stato debba agire se Hezbollah non lo fa da solo. Il dibattito tra Baabda e Maarab passa quindi dal principio all’esecuzione. È proprio su questo terreno che il fosso inizia ad allargarsi.

Joe Rajji diventa il simbolo visibile del malessere

Il caso del ministro degli Esteri Joe Rajji ha dato un’espressione istituzionale a questa tensione. Rajji appartiene al contingente ministeriale sostenuto dalle Forze libanesi. Il suo posto nella condotta della diplomazia è quindi strettamente seguito a Maarab. Tuttavia, la sua assenza di numerose importanti sequenze diplomatiche ha causato l’irritazione di Samir Geagea. Naharnet, 7 settembre 2026, riferisce la risposta del primo ministro Nawaf Salam alla critica dell’emarginazione del ministro. Salam ha ricordato che la Costituzione affida al Consiglio dei Ministri la definizione della politica generale del governo, compresa la politica estera. Ha anche affermato di essere in coordinamento permanente con Joe Rajji. Secondo il Primo Ministro, la composizione delle delegazioni ufficiali dipende dalla natura e dal programma di ogni viaggio. Questo sviluppo mostra che il file va oltre un semplice problema di protocollo. Per le Forze libanesi, la questione riguarda il vero posto del Ministero degli Affari Esteri nei negoziati che sono diventati essenziali per il futuro del paese. Per Baabda e il Serail, è anche questione di preservare la capacità della presidenza e del governo di condurre questioni sensibili senza che ogni mossa diventi un problema di condivisione partigiana. Joe Rajji è quindi al centro di una divergenza più ampia sulla produzione di politica estera.

La critica di Geagea è tanto più sensibile perché la diplomazia libanese è ora centrale nei rapporti con Washington e nei negoziati con Israele. Quindi la domanda non è solo chi accompagna Joseph Aoun in visita. Riguarda la posizione della linea esterna del Libano. Maarab ritiene che il ministro degli affari esteri debba assumere pienamente il suo ruolo istituzionale. Il campo presidenziale difende una lettura in cui il capo di stato mantiene un posto centrale nelle principali trattative. Questa differenza alimenta il sospetto politico. Le Forze libanesi temono che la diplomazia intorno a Baabda ridurrà l’influenza di un ministro che esprime posizioni particolarmente solide su Hezbollah e la sovranità. Il potere, d’altra parte, può considerare che una negoziazione così sensibile richiede un margine di manovra che supera le posizioni di un partito. Il disaccordo diventa allora sia istituzionale che politico. Colpisce non solo le abilità, ma anche la fiducia tra i partner al potere.

Tuttavia, l’unease non ha portato ad una ripartizione delle comunicazioni. MTV Libano, 3 settembre 2026, riferisce che Joseph Aoun ha ricevuto Melhem Riachy a Baabda. Il deputato per la Repubblica Forte è stato inviato da Samir Geagea. L’incontro si è concentrato sugli affari politici, nazionali e amministrativi, ma anche sulle relazioni tra le Forze libanesi e la Presidenza. La scelta di Riachy è significativa. Da tempo è stato un collegamento tra Maarab e Baabda. La sua visita mostra che entrambi i lati stanno ancora cercando di gestire le loro differenze attraverso un canale diretto. Esso conferma inoltre l’esistenza di un soggetto sufficientemente serio per il rapporto stesso da includere nel programma dell’incontro. Questa sequenza ci impedisce quindi di parlare di una rottura. Piuttosto, mostra una relazione che entra in una fase di chiarificazione. Entrambe le parti continuano a comunicare, ma ora devono affrontare le differenze pubbliche.

Hezbollah nel cuore della divergenza strategica

Il problema delle armi rimane il problema più importante. In linea di principio, Joseph Aoun e Samir Geagea si trovano intorno al monopolio statale. La differenza consiste nel passare da questa posizione alla sua applicazione. Maarab richiede un’azione più rapida. Baabda deve integrare più vincoli. Il Capo di Stato deve tener conto, tra l’altro, della capacità di Hezbollah di mobilitare la sua base, la situazione militare nel Sud e il rischio di confronto interno. Gli scioperi israeliani aggiungono un altro vincolo. Reuters, 6 settembre 2026, riferisce che Joseph Aoun ha denunciato una « escalation pericolosa » a seguito di bombardamenti israeliani in diverse parti del sud del Libano. Il Presidente invita gli Stati Uniti e la comunità internazionale ad intervenire. In questo contesto, Baabda considera la negoziazione come uno strumento per limitare la guerra e ripristinare gradualmente l’autorità statale. Questa priorità non è pienamente in linea con il calendario richiesto dalle Forze libanesi.

Naharnet, 7 settembre 2026, riferisce che Geagea ha respinto ciò che ritiene essere procrastinazioni e semi-misure. Ha chiesto uno Stato sovrano sul suo territorio e sulle sue decisioni. Il suo discorso è diretto a mantenere un apparato militare indipendente Hezbollah. Ma contiene anche una critica di coloro che, secondo lui, ritardano l’attuazione delle decisioni già prese. Questa ombra è importante. Le Forze libanesi non sono contrarie al potere attuale. Invece, cercano di spingere questo potere verso una più rapida attuazione dei propri impegni. Geagea può sostenere Joseph Aoun sul principio delle trattative o del monopolio delle armi, e poi criticare il suo metodo. Questa posizione permette a Maarab di mantenere una posizione nella maggioranza politica, rafforzando la sua identità di opposizione su questioni sovrane.

Questa strategia comprende anche una dimensione elettorale. Le Forze libanesi vogliono apparire come il partito che chiede l’applicazione senza compromessi del principio di uno Stato e un esercito. Non possono quindi permettere a Baabda di occupare solo questo spazio politico. Mentre Joseph Aoun pose la sovranità e il monopolio delle armi al centro del suo mandato, i due poli si trovarono in competizione su un terreno vicino. La convergenza ideologica può produrre paradossalmente rivalità politica. Se il presidente ottiene il progresso attraverso la negoziazione, Baabda può rivendicare il successo del metodo graduale. Se i negoziati simmer, Maarab può dire che i suoi avvisi sono stati giustificati. Il rapporto dipende quindi dai risultati raggiunti nel campo.

Dall’accordo presidenziale ad una relazione sotto sorveglianza

L’attuale tensione assume particolare importanza rispetto all’inizio del mandato. Le Forze libanesi avevano sostenuto l’elezione di Joseph Aoun nel gennaio 2025. Essi hanno poi accolto la formazione del governo di Nawaf Salam. Il nuovo potere apparve poi come un’opportunità per ripristinare le istituzioni dopo anni di paralisi. Le aspettative di Maarab erano alte. Questi includevano la sovranità, la riforma e il controllo delle armi. Il passaggio del tempo ora trasforma queste aspettative in criteri di valutazione. Più a lungo gli obiettivi annunciati producono risultati, più le Forze libanesi si danno la libertà di criticare.

Il rapporto ha già sperimentato fasi di tensione e calma. MTV Libano, il 16 gennaio 2026, riportò un lungo appello tra Joseph Aoun e Samir Geagea, concentrandosi sul monopolio delle armi. Secondo i media, questo scambio aveva aiutato a alleviare le tensioni che in precedenza erano sorti tra Baabda e Maarab. Questa sequenza mostra che i disaccordi attuali non sono completamente nuovi. Il rapporto funziona in cicli. Appare una divergenza pubblica, poi i canali politici cercano di contenerla. La visita di Melhem Riachy il 3 settembre sembra incontrare la stessa logica. E’ intervenuta qualche giorno prima del discorso di Geagea. Il continuo contatto quindi non ha impedito al capo delle forze libanesi di alzare il tono.

La natura di questo rapporto spiega anche perché ogni disaccordo assume rapidamente una dimensione nazionale. Joseph Aoun non è il leader di un partito politico. Ha la presidenza e deve affrontare le forze con interessi opposti. Samir Geagea guida una delle principali formazioni cristiane e un importante blocco parlamentare. I due uomini quindi non rispondono agli stessi vincoli. Maarab può chiedere una posizione più chiara e renderlo un elemento di mobilitazione politica. Baabda deve misurare le conseguenze istituzionali di ogni decisione. Questa differenza di funzione produce necessariamente ritmi distinti.

Diplomazia e riforme aprono il secondo fronte politico

Il disaccordo non è più limitato alle armi Hezbollah. Il discorso di Geagea del 6 settembre si è concentrato anche sul funzionamento dello stato e delle riforme. Naharnet, il 7 settembre 2026, riferisce che Nawaf Salam ha risposto alla critica del leader delle forze libanesi sul ritmo delle riforme finanziarie. Il Primo Ministro ha difeso il lavoro del suo governo. Lo scambio mostra che la critica di Maarab ora punta più ampiamente al bilancio del potere dal 2025. Baabda non è quindi solo interessato. Seral è anche posto sotto pressione.

Ciò cambia la posizione delle Forze libanesi. Il partito ha ministri nel governo, ma allo stesso tempo cerca di distinguersi dalla lentezza che gli attribuisce. Questo equilibrio diventa più difficile quando le scadenze politiche si avvicinano. I ministri vicini alle forze libanesi devono difendere le loro azioni. Tuttavia, il partito vuole mantenere l’opportunità di criticare le scelte che non si adattano alla sua linea. Joe Rajji incarna perfettamente questa situazione. La sua presenza nel governo permette alle forze libanesi di influenzare la politica estera. La sua presunta marginalizzazione permette anche a Maarab di denunciare un funzionamento che considera contrario alla logica istituzionale.

I futuri scambi tra Baabda e Maarab dipenderanno quindi da dossier molto concreti. Il posto di Joe Rajji nelle prossime missioni diplomatiche sarà osservato. Il ritmo di attuazione delle decisioni sulle armi sarà ancora maggiore. La condotta dei negoziati con Israele è una terza prova. Il 10 luglio 2026 An-Nahar riportò che Geagea aveva affermato da Baabda che lo Stato doveva essere l’unico a decidere nei casi decisivi. Questa posizione rimane coerente con quella di Joseph Aoun. Tuttavia, esso contiene un requisito che lo Stato esercita efficacemente questa prerogativa. È sul divario tra la decisione annunciata e la sua applicazione che Maarab sta ora costruendo la sua critica.

Il rapporto rimane quindi attraversato da due movimenti opposti. La prima spinta alla cooperazione. Baabda e Maarab condividono diversi obiettivi in materia di sovranità e istituzioni. Hanno anche canali regolari di comunicazione. Il secondo alimenta la distanza. Le Forze libanesi considerano il potere troppo lento, contestano la gestione di alcune questioni diplomatiche e vogliono una più rapida applicazione del monopolio delle armi. La presidenza deve gestire un’equazione che comprende Hezbollah, l’esercito, i negoziati con Israele e la stabilità interna. Il passaggio di Melhem Riachy a Baabda il 3 settembre 2026 illustra questa doppia realtà. Il canale non è rotto. Ma il semplice fatto che il rapporto tra la presidenza e le forze libanesi fosse un argomento esplicito dell’incontro dimostra che ora richiede una piena gestione politica.