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Il mondo al bordo Ep.1: Il sistema frammentato

Mosca, Teheran, Taiwan: tre crisi che sembrano essere separate, ma che non lo sono. Un missile intercettore sparato contro l’Iran non esiste più per proteggere la Polonia. Una nave inviata al Golfo non è più disponibile nel Pacifico. Russia, Cina e Iran non hanno nemmeno bisogno di coordinare: tutti beneficiano del fatto che le altre due disperdono le forze americane. Il pericolo non proviene necessariamente da un piano concertato, ma da un incidente locale che costringe un governo a rispondere — e poi l’avversario a rispondere a sua volta. L’Europa ha già sperimentato questo meccanismo: il 28 giugno 1914, due colpi sono stati sparati a Sarajevo. Trentasette giorni dopo, le grandi potenze europee erano in guerra.

Il primo episodio di una serie che segue, settimana dopo settimana, i segnali che si sono accumulati dall’estate del 2026.

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