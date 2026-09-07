LEBAN NON E’ POVERTY: E’ RENEWED

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Le commissioni richieste per i progetti sono un vero cancro in Libano

Il Libano non è solo una vittima della crisi.

E’ una vittima di un sistema.

Un sistema in cui troppi progetti, troppi investimenti, troppe autorizzazioni, troppi mercati sembrano dover affrontare un problema quasi banale:

« Quanto prendo? »

Forse questa è una delle frasi che hanno distrutto il Libano di più.

Per dietro questa piccola frase sono centrali elettriche che non sono in fase di costruzione, strade che sono ancora dilapidate, infrastrutture che sta invecchiando, investitori in partenza, posti di lavoro che mai sorgono e giovani che emigrano.

Il Libano non manca solo di soldi.

Il Libano è troppo spesso riscattato prima che arrivino i soldi.

La Commissione non è più un « uso locale »

Dobbiamo fermare l’ipocrisia.

Una commissione commerciale legittima, trasparente, dichiarata corrispondente ad un servizio autentico è una cosa.

Un importo richiesto perché un funzionario politico, amministrativo o intermediario può bloccare o sbloccare una decisione pubblica è un altro.

Si chiama tangente. Una retrocommissione. Corruzione. Influenza sul traffico.

E il mondo internazionale non tollera più pratiche come una volta.

Le grandi aziende europee, americane e britanniche operano ora sotto una legislazione anti-corruzione estremamente rigorosa. Essi devono spiegare i loro intermediari, documentare i loro pagamenti, identificare i loro beneficiari, giustificare le loro tasse e monitorare i loro partner.

Il pagamento occulto a un funzionario pubblico non è più solo moralmente condannabile. Può diventare un grosso rischio criminale.

E qui il comportamento di alcuni funzionari libanesi diventa economicamente suicida.

Chi chiede 10% può perdere 100%

Immagina un investimento di 200 milioni di dollari.

Un intermediario sostiene il 10% per « facilitare » il progetto.

Nella sua mente, probabilmente pensa che farà 20 milioni.

Ma l’investitore internazionale si rifiuta. Il progetto scompare.

Il Libano non perde 20 milioni. Sta perdendo 200 milioni.

Sta perdendo la costruzione. Sta perdendo lavoro. Perde subappaltatori. Perde le entrate fiscali. Sta perdendo la tecnologia. Perde l’attività economica creata intorno al progetto. Perde principalmente la fiducia del prossimo investitore.

Ecco perche’ le commissioni occulte non stanno solo rubando.

Sono una macchina per distruggere gli investimenti nazionali.

Il vero scandalo inizia

Ma c’è un problema ancora più serio.

Chi deve votare sulle leggi anti-corruzione? I deputati.

Chi ha bisogno di rafforzare i controlli? Potere politico.

Chi dovrebbe imporre trasparenza? Potere politico.

Chi dovrebbe dare alla giustizia i mezzi per perseguire i beneficiari delle commissioni occulte? Ancora potere politico.

E poi arriviamo alla domanda essenziale: cosa succede se coloro che devono eliminare il sistema beneficiano di se stessi dal sistema?

Perché un politico che guadagna denaro attraverso commissioni vota volontariamente per una legge che distrugge la propria fonte di reddito? Perché dovrebbe votare per la piena trasparenza del suo patrimonio? Perché dovrebbe conoscere il vero beneficiario di ogni azienda? Perché avrebbe accettato la giustizia completamente indipendente? Perché dovrebbe rimuovere gli intermediari da cui beneficia?

Ecco la trappola. Ed e’ enorme.

Quando la persona che deve scrivere la legge ha un interesse finanziario a non cambiare la legge, la corruzione diventa istituzionale.

Non sta rubando più lo stato. Protegge politicamente il meccanismo per continuare a rubarlo.

E’ il vero cancro

Il cancro del Libano non è solo il corrotto che prende soldi.

È il sistema che permette al corrotto di mantenere il potere necessario per prevenire la riforma che potrebbe sanzionarlo.

Il cerchio diventa perfetto: la corruzione produce denaro; il denaro produce influenza; l’influenza protegge il potere; i blocchi di potere riforme; e la mancanza di riforma permette la corruzione di continuare.

E’ la meccanica che dobbiamo rompere.

Il Libano dovrebbe applicare una regola di assoluta semplicità

Qualsiasi eletto, ministro, funzionario senior o funzionario pubblico dovrebbe essere assolutamente vietato di ricevere, direttamente o indirettamente, una remunerazione per un progetto su cui esercita l’influenza pubblica.

I contratti pubblici dovrebbero essere accessibili. I titolari benefici delle aziende devono essere identificati. Gli intermediari pagati dovrebbero essere segnalati. I conflitti di interesse dovrebbero essere pubblici. I funzionari pubblici devono dichiarare i loro beni prima e dopo il loro mandato. E qualsiasi aumento inspiegabile della ricchezza dovrebbe essere soggetto a un’indagine reale e indipendente.

Soprattutto, chiunque denunci una busta dovrebbe essere protetto.

Oggi, troppo spesso, coloro che rifiutano il sistema sono penalizzati mentre coloro che lo utilizzano prosperano. Questa logica deve essere invertita.

Un membro non possiede il suo ufficio

Dobbiamo ricordare una verità elementare.

Un deputato non ha il suo posto. Un ministro non possiede il suo ministero. Un direttore generale non ha la sua amministrazione. Una festa non fa parte dello stato.

Il servizio pubblico non è un franchising commerciale. Non dà alcun diritto ad addebitare una commissione dalla Repubblica.

Il funzionario pubblico amministra temporaneamente qualcosa che appartiene ai cittadini. Niente di più.

Il prossimo investitore deve sentire un’altra frase

Quando una società straniera vuole costruire un impianto di energia solare, una rete idrica, una fabbrica, un data center, un’infrastruttura digitale o un sistema di trasporto in Libano domani, non dovrebbe più sentire: « Chi conosci? »

Non dovrebbe più sentire: « Chi è il tuo intermediario? »

E soprattutto, non dovrebbe mai sentire: « Qual è la nostra parte? »

Dovrebbe sentire: « Questa è la legge. Ecco le regole. Questo è il bando di gara. Tutti sono trattati allo stesso modo. »

In quel giorno, il Libano comincerà ad attirare di nuovo i soldi.

Perché il capitale non ha paura del rischio. Può calcolarlo. Quello che odia e’ arbitrario.

La questione deve ora essere posta pubblicamente

Con ogni grande progetto misteriosamente bloccato in Libano, una domanda dovrebbe diventare automatica: perché questo progetto è bloccato?

Chi si oppone? Chi controlla meglio la sua attribuzione? Quali intermediari erano coinvolti? Chi doveva essere pagato? Chi è il vero beneficiario economico?

E soprattutto, chi perderebbe soldi se le regole diventassero completamente trasparenti?

Forse cominceremo a capire perché alcune riforme sono così difficili da votare.

Libano non ha bisogno di un miracolo

Deve chiudere un sistema.

Il Libano ha imprenditori. Possiede gli ingegneri. Ha una diaspora enorme. Possiede università. Possiede il capitale. Ha una posizione geografica eccezionale. Ha ancora una straordinaria capacità di rimbalzo.

Ciò che manca è più semplice: uno Stato dove nessuno può vendere la firma dello Stato.

La vera battaglia economica in Libano è lì.

Non si oppone al diritto a sinistra. Non si oppone ad una comunità all’altra. Esso contrasta coloro che considerano lo Stato un bene comune con coloro che lo considerano fonte di reddito privato.

E un giorno dovrai scegliere.

Il Libano continua ad essere un paese dove alcuni prendono una commissione per ogni progetto.

O finalmente diventa un paese in cui ogni progetto aiuta a ricostruire la nazione.

Perché prendendo una percentuale da tutto, alcuni sembrano aver dimenticato una realtà di base: non si può prendere per sempre il 10% di un paese che è stato gradualmente ridotto a zero.

Bernard Raymond Jabre

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