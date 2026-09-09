Amnistia generale: Bassil prende il Consiglio costituzionale

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Il Movimento Patriottico Libero (CPL) ha fatto appello al Consiglio costituzionale mercoledì 9 settembre contro la legge generale di amnistia adottata dal Parlamento il 12 agosto. Il suo leader, il deputato Gebran Bassil, ha detto che il rimedio era basato su tre preoccupazioni: la giustizia dovuta alle vittime, in particolare i militari e le famiglie delle persone uccise, il destino dei detenuti islamisti che non erano ancora stati provati, e il rischio che un meccanismo presentato come risposta umanitaria servisse infine a cancellare la responsabilità nei casi di corruzione. Questa sfida dà al centro un testo che ha per mesi diviso le famiglie di personale militare, funzionari eletti sunniti, difensori dei diritti dei detenuti e diversi blocchi politici.

Bassil contesta il perimetro dell’amnistia generale

Il ricorso è stato presentato direttamente con il Consiglio costituzionale. Gebran Bassil ha spiegato che il suo blocco non ha respinto in linea di principio l’idea di un’amnistia, ma che ha sfidato il modo in cui il Parlamento aveva trasformato una domanda mirata in una molto più ampia.

Il presidente del CPL sostiene che l’obiettivo iniziale dovrebbe essere quello di risolvere la situazione di un numero limitato di detenuti, tra cui gli islamisti, che sono rimasti in prigione per anni senza processo finale. Secondo lui, questo problema non giustifica estendere la cancellazione o la riduzione di frasi a categorie di crimini che non sono correlati al problema della detenzione prolungata.

Basilio afferma che il suo appello si basa su tre « concerni »: giustizia, vittime e detenuti islamisti intricati. Assicura che si possa trovare una soluzione per correggere le ingiustizie giudiziarie senza trasformare l’amnistia in uno strumento di impunità.

Famiglie militari nel cuore della prima controversia

Il primo punto di attrito riguarda le vittime della violenza armata e delle loro famiglie. Il caso è particolarmente sensibile per i parenti di soldati e membri delle forze di sicurezza uccise in scontri con i gruppi islamisti, soprattutto durante gli anni di confronto con le organizzazioni jihadiste.

Queste famiglie hanno ripetutamente protestato contro le versioni successive del progetto. Temono che le persone condannate agli attacchi all’esercito, all’omicidio o alla partecipazione a gruppi armati possano beneficiare di riduzioni di frasi che ritengono incompatibili con la gravità dell’incidente.

Questa preoccupazione ha colpito i dibattiti parlamentari in primavera. Le commissioni comuni avevano cercato di escludere crimini di omicidio e attacchi terroristici contro civili o militari dall’amnistia. Avevano anche sottolineato il mantenimento della « legge personale », cioè il diritto delle vittime o delle loro famiglie a perseguire le loro rivendicazioni civili e compensazioni.

Ma la controversia non scompare con questa garanzia. Una riduzione della pena penale può essere sperimentata dalle famiglie come una parziale cancellazione della sanzione, anche se i loro diritti personali rimangono legalmente intatti.

Basil ha sottolineato questo punto affermando che la difesa dell’esercito era un dovere nazionale e non comunitario. Rifiutò le accuse che l’opposizione al testo era rivolta a una comunità specifica, sottolineando che molti soldati che caddero nei combattimenti erano essi stessi Sunni.

Questa osservazione si riferisce a una delle dimensioni più esplosive del file. Il dibattito a volte è stato presentato come un confronto tra i difensori dell’esercito e i rappresentanti della comunità sunnita, molti dei quali hanno a lungo tenuto la questione dei detenuti islamisti.

Al contrario, il CPL cerca di separare i due soggetti. Per Basilio, difendere i diritti dei soldati uccisi o feriti non deve essere interpretato come ostilità nei confronti dei detenuti sunniti che non sono stati provati.

Chi sono i « detaine islamici » interessati?

Il secondo nucleo della controversia riguarda precisamente « detaine islamiche », espressione che copre situazioni giudiziarie molto diverse. Alcuni sono stati condannati per gravi atti legati a gruppi armati, organizzazioni jihadiste o attacchi alle forze di sicurezza.

Altri hanno trascorso lunghi periodi in detenzione pretriale senza un giudizio finale. Questa categoria è da anni una delle principali argomentazioni formulate dalle famiglie e dai deputati a favore dell’amnistia.

Questa è la seconda categoria che Bassil sostiene di voler affrontare. Ha detto che stava cercando una correzione del testo in modo che la misura avrebbe davvero beneficio coloro che avevano sofferto anormalmente lunga detenzione senza processo, piuttosto che quelli condannati di crimini non correlati a questa ingiustizia procedurale.

I funzionari eletti Sunni che hanno presentato il caso presentano anche l’amnistia come risposta a un fallimento del sistema giudiziario. Nelle discussioni con il presidente del Parlamento, Nabih Berri, diversi parlamentari hanno denunciato il lento ritmo dei procedimenti e l’esistenza di migliaia di prigionieri non condannati nelle prigioni libanesi.

Hanno anche sottolineato che i detenuti islamisti rappresentano solo una parte di questo problema. La questione dell’eccessiva detenzione pre-triale ha un impatto più ampio sul funzionamento della giustizia penale e del sovraffollamento della prigione.

Questa è una delle poche aree in accordo tra i campi avversari. Il CPL riconosce che una persona non può rimanere imprigionata indefinitamente perché il sistema giudiziario non è riuscito a giudicarlo entro un tempo ragionevole.

I promotori dell’amnistia, invece, sostengono che i ritardi nei tribunali e nello stato delle prigioni impongono una misura eccezionale. Essi ritengono che in attesa di una riforma globale del sistema giudiziario sarebbe un’ulteriore estensione della detenzione di persone che non hanno mai ottenuto un giudizio finale.

La stessa legge per situazioni molto diverse

Disagreement si concentra quindi sul rimedio. Basil ritiene che un malfunzionamento giudiziario debba essere corretto dai tribunali e da disposizioni mirate, non da una legge sufficientemente ampia per cambiare la situazione delle persone già condannate a gravi reati.

Questa critica aiuta a capire perché la legge è stata così difficile da sviluppare. I parlamentari hanno cercato di riunire nello stesso testo una serie di problemi che non erano legalmente identici: prigionieri non impegnati, prigionieri a lungo termine, sovraffollamento della prigione e alcune questioni politiche storiche.

Il rischio è quindi di dare una categoria di misura pensata ad un’altra. Questo è proprio ciò che il CPL sostiene di voler prevenire con il suo appello al Consiglio costituzionale.

Basil ha anche incolpato i politici che avevano ricoperto l’ufficio del governo o guidato il Ministero della Giustizia per non aver risolto il problema dei prigionieri non provati prima. Secondo lui, un fallimento accumulato per anni non può giustificare un’estensione incontrollata dell’amnistia.

Il dibattito sulle sentenze 28 e 17 anni

La legge approvata il 12 agosto non è limitata ad una semplice amnistia. Esso prevede anche una riduzione eccezionale di alcune frasi, che spiega alcune delle controversie sui suoi beneficiari.

Durante i lavori delle commissioni congiunte di maggio, il vicepresidente del Parlamento Elias Bou Saab ha indicato che i parlamentari avevano mantenuto un periodo di28 anni di detenzioneper quelli condannati a morte. Per le persone condannate all’ergastolo, la durata di cui all’articolo17 anni di detenzione.

Questi dati sono stati ottenuti dopo diverse sessioni di negoziazione. Le commissioni avevano consultato, tra l’altro, i Ministeri della Giustizia, della Difesa e dell’Interno, nonché i rappresentanti dei servizi militari e carceri.

Il regime aveva anche portato a un dibattito sulla confusione o sulla fusione di frasi quando diverse convinzioni sono state imposte alla stessa persona. Secondo le spiegazioni fornite alla conclusione del lavoro delle commissioni, questo meccanismo dovrebbe essere limitato a casi che coinvolgono tre o meno reati.

Queste disposizioni mostrano perché il dibattito non può essere riassunto dall’espressione « liberazione dei detenuti islamisti ». A seconda del registro giudiziario di ciascun detenuto, la legge può avere effetti diversi sulla durata della detenzione o sull’esecuzione delle sentenze.

Resta conservato il « diritto personale » delle vittime

I sostenitori del testo sottolineano un altro elemento: il mantenimento dei diritti personali delle vittime. Un’amnistia o una riduzione della pena penale non cancella automaticamente le rivendicazioni civili fatte da persone ferite o dalle loro famiglie.

Questa garanzia è stata uno dei principali compromessi in Parlamento. In particolare, ha dovuto affrontare le preoccupazioni delle famiglie di soldati uccisi, così come le vittime di omicidi, aggressioni o altri crimini gravi.

Per le famiglie interessate, tuttavia, questa distinzione rimane insufficiente. Il diritto all’indennizzo finanziario o civile non sostituisce, a loro avviso, l’esecuzione della pena penale imposta all’autore.

Il dibattito contrasta quindi due concezioni di giustizia. Il legislatore può ritenere che una penalità eccezionalmente ridotta rimanga compatibile con il mantenimento dei diritti della vittima, mentre le famiglie possono considerare che tale riduzione viola la pena stessa.

Corruzione, terzo angolo del rimedio di Basilio

Il terzo punto sollevato da Gebran Bassil è politicamente diverso: la corruzione. Il capo del CPL accusa il testo di essere slegato da una risposta alla questione dei detenuti e del sovraffollamento ad un’amnistia che, secondo lui, potrebbe beneficiare di responsabili di crimini finanziari o di corruzione.

Egli sostiene che il suo blocco ha accettato il principio di una misura limitata. Secondo la sua versione, il problema è sorto quando questa « situazione determinata » è stato utilizzato per ampliare le categorie che potrebbero beneficiare del regime.

Basilio accusa alcuni funzionari di usare la questione sensibile dei detenuti islamisti di passare disposizioni che consentano ad altri di sfuggire alla loro responsabilità. Egli presenta il suo appello come difesa ai libanesi che rifiutano di creare una nuova forma di impunità attraverso l’amnistia.

Tuttavia, questo aspetto deve essere distinto da una decisione giudiziaria già acquisita. L’appello del CPL è, in questa fase, un argomento politico e costituzionale presentato al Consiglio costituzionale.

I giudici costituzionali dovranno esaminare le disposizioni controverse e la loro portata esatta. Di conseguenza, il ricorso non significa che il Consiglio abbia già stabilito che la legge tutela efficacemente tutti i reati finanziari riportati da Basilio.

Perché il problema della corruzione è particolarmente sensibile

La controversia assume una dimensione particolare in un paese segnato dal crollo finanziario dal 2019. Gran parte della popolazione ha chiesto l’identificazione delle responsabilità politiche, bancarie e amministrative che hanno contribuito alla crisi da diversi anni.

In questo contesto, qualsiasi misura che possa estinguere l’accusa di corruzione, appropriazione di fondi pubblici, arricchimento illecito o crimini finanziari diventa altamente sensibile. Gli oppositori di un’amnistia eccessivamente ampia temono che una disposizione della prigione produrrà effetti ben al di là della popolazione carceraria.

Questa preoccupazione è un precedente storico. Il Libano ha già usato l’amnistia come strumento di insediamento politico dopo la guerra civile, con conseguenze durevoli sulla questione della responsabilità.

Prima amnistia importante dal 1991

Il testo adottato in agosto è la prima legge generale sull’amnistia dal 1991. Questi ultimi avevano cancellato gran parte dei crimini politici e militari commessi durante la guerra civile dal 1975 al 1990.

La legge del 1991 rimane controversa più di tre decenni dopo la sua adozione. I suoi critici ritengono che abbia impedito l’istituzione di responsabilità per molti crimini e hanno contribuito a stabilire una cultura dell’impunità.

Tuttavia, i difensori del 2026 affermano che il confronto ha i suoi limiti. L’attuale testo si concentra su una crisi carceraria e giudiziaria, mentre il 1991 ha cercato di porre fine legalmente a quindici anni di guerra civile.

Questa differenza non elimina il rischio politico. Ogni allargamento delle amnesie pone la questione di quanto il Parlamento possa andare a risolvere una crisi senza pregiudizio dei diritti delle vittime.

Un’adozione parlamentare già molto conflittuale

Il Parlamento ha finalmente approvato la legge l’11 e il 12 agosto. L’incontro era stato particolarmente teso, in particolare intorno alla posizione dell’esercito e del ministro della difesa, Michel Menassa.

Il CPL e Hezbollah avevano lasciato l’incontro dopo una controversia relativa al fatto che il Ministro della Difesa non era stato in grado di presentare l’intervento che desiderava dedicare al progetto. Tra l’altro, ha voluto sollevare preoccupazioni circa l’istituzione militare e le vittime di gruppi armati.

L’episodio ha subito assunto una dimensione comunitaria. Alcuni funzionari erano preoccupati che un intervento dell’esercito potesse essere interpretato come una posizione presa dall’istituzione contro una richiesta fatta in gran parte dai politici sunniti.

Bassil ripete questo argomento proprio oggi per confutarlo. Egli sostiene che difendere i militari e le loro famiglie non è una posizione ostile a Sunnis, soprattutto perché molti soldati che erano vittime di gruppi armati stessi appartenevano a quella comunità.

Consiglio costituzionale ora al centro del dossier

L’appello ora sposta il dibattito del Parlamento al Consiglio costituzionale. Quest’ultimo dovrà esaminare gli argomenti presentati dal blocco « forte Libano » e verificare se le disposizioni controverse siano conformi alla Costituzione.

Una delle questioni sarà come sono state definite le categorie di beneficiari. In particolare, i giudici dovranno valutare se le differenze di trattamento previste dalla legge siano basate su criteri sufficientemente obiettivi e compatibili con il principio di parità.

Il Consiglio può anche prendere in considerazione argomenti relativi alle competenze del Parlamento. Basil sostiene che una mancanza di potere giudiziario non consente al legislatore di aggirare le norme costituzionali adottando un sistema eccessivamente generale.

Il caso presenta così diversi requisiti difficili da conciliare. Il Libano deve rispondere all’eccessiva detenzione pre-triale e ai ritardi giudiziari, tutelando i diritti delle vittime e evitando che una misura eccezionale non beneficia di reati al di fuori del suo obiettivo originario.

Il destino concreto della legge dipende ora dalla revisione del Consiglio costituzionale. La sua decisione determinerà se il testo votato il 12 agosto possa essere pienamente attuato nella sua forma attuale o se sarà influenzato da alcune disposizioni controverse.