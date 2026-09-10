Sud Libano: la dinamitizzazione israeliana intensifica

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Nel sud del Libano, la notte di mercoledì 9 a giovedì 10 settembre non ha segnato una tregua. Dopo una giornata già dominata da colpi e scioperi, le operazioni israeliane continuarono fino alle prime ore del mattino, tra cui Ali al-Taher Ridge nella zona di Nabatiyah, Mansuri, Beit al-Sayyad, Qantara e Wadi al-Saluki. A 1446 ore, Tempo di Beirut, nessun ritorno durevole alla calma potrebbe essere osservato. Soprattutto, la sequenza conferma un’evoluzione ora visibile sul terreno: al di là delle incursioni aeree, la distruzione degli edifici e delle esplosioni diventa un metodo ricorrente in diverse località del sud, complicando il ritorno degli abitanti e l’implementazione dell’esercito libanese.

La notte ha esteso le operazioni di mercoledì. Gli attacchi aerei sono stati segnalati nel distretto di Tyre, tra cui Mansuri e Beit al-Sayyad, così come nel Governatorato di Nabatiyah, dove Ali al-Taher Ridge è stato ripetutamente mirato. Qantara è stato colpito anche, mentre l’artiglieria israeliana ha continuato a sparare in zone vicine a Ali al-Taher. Alle 0052 ore di fuoco di artiglieria è stato segnalato su Halta. Poco dopo 1 ora, ulteriori esplosioni sono state riportate in Wadi al-Saluqi.

Mansouri, simbolo di distruzione che si stabilisce

Questa continuità tra il 9 settembre e la notte di 10 è importante. Mercoledì, Mansouri aveva concentrato una campagna di demolizione eccezionalmente intensa. Diversi media libanesi avevano registrato 33 colpi nella zona prima dell’inizio della serata, dopo aver già contato 29 operazioni alle 16.30 circa. Una scuola era uno degli edifici minacciati dalle accuse israeliane, mentre le case furono distrutte una dopo l’altra. La dinamitizzazione non è più limitata a posizioni militari chiaramente identificate: in diversi villaggi colpisce direttamente il tessuto costruito.

Il fenomeno trabocca Mansouri. Le esplorazioni sono state riportate anche mercoledì a Bani Hayyan, Khiam, Tayri, Qantara e Wadi al-Saluqi. I movimenti armati erano stati osservati a Tallousa e ad est di Khiam, mentre l’artiglieria colpiva diverse aree tra Marjayoun, Bint Jbeil e Nabatiyah. La ripetizione di queste operazioni dà al Sud una fisionomia di guerra a bassa intensità permanente, con località in cui i residenti possono sentire esplosioni più volte al giorno senza una battaglia convenzionale necessariamente in corso.

L’equilibrio umano degli ultimi giorni rafforza questa sensazione di escalation. Il 7 settembre, gli scioperi su Kfar Remmane hanno provocato almeno 12 morti, tra cui due bambini e quattro donne. Un altro sciopero sulla strada da Marj Harouf a Zibdine ha causato lesioni il Mercoledì notte. Secondo le autorità libanesi, il 9 settembre ha provocato anche una morte e diversi feriti in vari attacchi nel sud. Israele sostiene di colpire i membri di Hezbollah, i movimenti di armi o le infrastrutture militari. Sul lato libanese, la moltiplicazione degli scioperi nelle aree residenziali alimenta l’accusa di una campagna che supera di gran lunga la logica dell’obiettivo militare.

L’esercito libanese denuncia quasi 7.700 violazioni

L’esercito libanese indurì il suo discorso. In una dichiarazione rilasciata il mercoledì, ha accusato Israele di intensificare i suoi attacchi alle aree residenziali e alle istituzioni, mentre continua la demolizione e le operazioni di blasting. Il Comando ritiene che queste azioni minacciano le disposizioni esistenti, violano la sovranità del Libano e impediscono all’esercito di completare le sue missioni di stabilizzazione.

Il dato presentato dall’istituzione è notevole: circa 7.700 violazioni israeliane sono state registrate fin dall’accordo quadro del 26 giugno. Questo totale comprende diverse categorie di incidenti. È il conteggio ufficiale libanese, non una valutazione indipendente. Ma mostra l’entità del contenzioso accumulato in meno di tre mesi. L’esercito sostiene anche di essere stato colpito vicino alle sue posizioni e pattuglie, e ritiene che la continuazione delle operazioni israeliane impedisce il completamento della sua distribuzione in diverse aree.

La domanda è ora meno teorica del giorno dopo il cessate il fuoco. Il Libano si impegna a rafforzare il monopolio delle armi dello Stato e ad espandere la presenza dell’esercito. Washington sostiene questa direzione e ribadisce che la decisione sulla guerra e la pace deve essere presa esclusivamente dalle istituzioni libanesi. Ma dal punto di vista di Beirut, questo requisito contrasta con la continuazione delle operazioni israeliane nel territorio. L’esercito è chiamato a riprendere il controllo di uno spazio in cui le forze straniere continuano a colpire, entrare e distruggere.

La dinamitizzazione rende il ritorno più difficile

La dinamitizzazione rende questa contraddizione particolarmente visibile. Secondo Israele, uno sciopero aereo può rispondere ad una minaccia ad hoc. La demolizione sistematica di un edificio o di un gruppo di case ha un effetto duraturo sul territorio. Esso altera le condizioni di ritorno, distrugge il capitale immobiliare e crea necessità di ricostruzione che resteranno a lungo dopo che le operazioni militari sono finite. Per gli abitanti, la domanda non è più solo quando i bombardamenti si fermeranno, ma ciò che troveranno quando potranno tornare.

Questa dimensione sta diventando sempre più importante a Mansouri. Il villaggio è diventato uno dei simboli della sequenza corrente, con ripetute distruzioni e immagini di edifici preparati ad essere dinamici. Altrove, gli stessi metodi sono già stati riportati nelle ultime settimane. Nel mese di luglio, l’esercito libanese ha denunciato la distruzione sistematica di Kfar Tebnit, Hadatha, Kounine, Ebl al-Saqi, Khiam, Mansouri, Byout al-Sayyad e Majdelzoun. Nel mese di agosto, ha accusato le forze israeliane di detonazione a Zawtar al-Sharqiyah un edificio municipale, una scuola pubblica, una clinica, un centro di assistenza e diverse case.

Il costo supera quello delle pareti distrutte. Quando un villaggio perde case, una scuola, una strada o una rete idrica, il ritorno della popolazione diventa più difficile e costoso. Le famiglie sfollate devono estendere il loro alloggio altrove. I comuni devono finanziare le riparazioni, mentre le loro risorse sono limitate. Lo stato deve intervenire sulle infrastrutture. I commercianti e le aziende agricole perdono i loro clienti o i loro mezzi di produzione. La distruzione dell’edificio si trasforma così in uno shock economico e demografico.

Il potere libanese cerca di riaffermare la sua linea

Questa realtà alimenta anche la tensione politica a Beirut. Il presidente Joseph Aoun ha riaffermato giovedì che la scelta dei negoziati era stata fatta nell’interesse del Libano e non per soddisfare un potere straniero. Ha anche sottolineato la necessità di porre fine alle guerre che hanno distrutto il paese. Questi commenti sono fatti mentre lo Stato cerca di rafforzare la sua presenza a Nabatiyah e nel Sud, mentre chiede la fine alle operazioni israeliane.

La posizione americana su Hezbollah rimane più grave. L’ambasciata americana a Beirut ha detto giovedì che le istituzioni statali libanesi preferivano le armi di partito e che il Sud non era di proprietà di milizie o attori regionali. Il messaggio sostiene esplicitamente l’esercito libanese. Ma non risolve il problema sollevato dal suo comando: senza fermare gli scioperi israeliani e le esplosioni, la distribuzione dello stato avviene in un ambiente militare che rimane instabile.

A 1446 ore, non è stata pubblicata nessuna nuova revisione ufficiale generale per giovedì. Tuttavia, le informazioni disponibili hanno confermato i continui attacchi e licenziamenti durante la notte e la mattina presto, tra cui Ali al-Taher, Mansuri e diverse località nel governatorato di Nabatiyah. L’immagine rimane dunque quella di una de-escalation insostenibile: meno combattimenti aperti che all’altezza della guerra, ma una successione quotidiana di scioperi, incursioni, fuoco e distruzione.