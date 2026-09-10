Libano: Rabbia sociale allo Stalemate Fiscal · Voci globali

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La sfida sociale torna in Libano quando lo Stato probabilmente ha meno spazio per rispondere. I soldati pensionati sono tornati in strada questa settimana, mentre i funzionari e le altre categorie del settore pubblico chiedono un’ulteriore correzione degli stipendi e delle pensioni. Il movimento accompagna la revisione del bilancio 2027 da parte del governo di Nawaf Salam. Ma dietro le richieste è un’equazione più difficile: l’economia libanese dovrebbe contrarsi del 6.4 per cento entro il 2026, l’inflazione sale al 17,5 per cento e la compensazione pubblica assorbe già una parte considerevole del bilancio. Ogni ulteriore aumento deve quindi essere finanziato da più entrate, a rischio di tassare le famiglie parte di ciò che lo Stato le concederebbe attraverso i salari.

È questo paradosso che spiega la tensione attuale. I pensionati hanno buone ragioni per considerare le loro pensioni insufficienti. Il crollo monetario è iniziato nel 2019 ha distrutto la maggior parte del loro potere d’acquisto. Ma lo stato non ha più accesso ai meccanismi che una volta permesso il costo di aumenti per essere ritardato. Non può più prendere in prestito normalmente dai mercati. Non può chiedere alla Banca del Libano di finanziare i suoi disavanzi a tempo indeterminato senza rischiare una ulteriore destabilizzazione della sterlina. E deve finanziare simultaneamente la ricostruzione, i servizi pubblici, l’esercito e un’economia colpita da una nuova guerra.

Così oggi la strada richiede una correzione che quasi tutti riconoscono è necessario, ma che nessuno ha ancora trovato un modo per finanziarlo in modo sostenibile.

Pensioni ancora lontane dal loro valore nel 2019

Le dimostrazioni del personale militare in pensione non sono nuove. Sono tornati da diversi anni con una regolarità che riflette l’assenza di una soluzione strutturale.

Prima della crisi, i salari pubblici e le pensioni sono stati pagati in una sterlina tenuta intorno a £ 1.507.5 al dollaro. Il crollo della moneta ha fatto sparire questo riferimento. Anche dopo le indennità multiple, gli aiuti e gli integratori concessi da allora, la remunerazione effettiva rimane ben al di sotto del suo livello prima del 2019.

Lo stato ha gradualmente accumulato le correzioni senza ricostruire la scala salariale.

Il risultato è un sistema in cui lo stipendio amministrativo ufficiale non corrisponde più al reddito reale pagato. Oltre agli stipendi di base, c’erano moltiplicatori, indennità temporanee, assistenza sociale, indennità di frequenza e vari integratori.

Nel febbraio 2026, il governo Salam ha nuovamente assegnato l’equivalente di sei stipendi aggiuntivi ai dipendenti pubblici e contrattuali, con i corrispondenti integratori per l’esercito. Lo sforzo è tra 700 milioni di dollari e 800 milioni di dollari all’anno secondo le stime governative utilizzate nelle discussioni di bilancio.

Questo importo è considerevole per il Tesoro. Tuttavia, rimane insufficiente per i beneficiari.

Questa è tutta l’anomalia libanese: una spesa di quasi 800 milioni di dollari può pesare pesantemente sulle finanze pubbliche lasciando al destinatario un reddito ritenuto troppo basso per vivere normalmente.

Il problema deriva dalla scala del crollo dal 2019. Il PIL reale ha perso una parte considerevole del suo valore durante la crisi. I prezzi sono stati gradualmente modificati. Il salario pubblico non ha seguito la stessa strada.

Il personale militare si trova in una posizione particolarmente difficile. A differenza di alcuni dipendenti, hanno meno possibilità di integrare la loro pensione con un’altra attività. Tuttavia, sopportano gli stessi costi di salute, cibo, elettricità, trasporto e alloggio come il resto della popolazione.

La loro rabbia, quindi, non riflette solo una rivendicazione categorica. Essa mostra i limiti del modello quinquennale: compensare gradualmente il crollo dei redditi senza essere in grado di ripristinare il loro valore precedente.

Il Libano è entrato nuovamente in recessione

La difficoltà è aggravata quest’anno dall’inversione improvvisa dell’economia.

Il Libano aveva registrato il suo primo recupero reale dall’inizio della crisi nel 2025. La Banca Mondiale stima ora la crescita reale in quell’anno al 4,2 per cento. Il consumo, il turismo, gli investimenti e una certa stabilizzazione monetaria avevano portato a sperare per l’inizio della normalizzazione.

La guerra iniziò nel marzo 2026 interruppe questa dinamica.

Nella sua ultima relazione economica sul Libano, pubblicata il 21 agosto, la Banca mondiale prevede ora dicontrazione del PIL reale del 6,4% nel 2026.

Il divario con lo scenario senza guerra ha raggiunto 10,4 punti di crescita.

Ciò significa che il problema di bilancio non è solo spesa militare o distruzione. Il conflitto riduce anche la dimensione dell’economia da cui lo Stato può derivare i suoi ricavi.

Il turismo e’ stato colpito. Il consumo è diminuito. Le persone sono state spostate. Le abitazioni, le imprese e le infrastrutture sono state distrutte. Le catene di approvvigionamento sono interrotte e una parte dell’investimento è rinviata.

Questa recessione aggiunge un aumento dei prezzi. I piani della Banca Mondialeinflazione del 17,5% nel 2026in particolare a causa di interruzioni logistiche, il costo del trasporto e l’aumento del petrolio.

Per i pensionati e i funzionari, questa inflazione riduce ulteriormente il valore degli aumenti ottenuti pochi mesi prima.

Per il governo, rende una nuova correzione salariale politicamente più necessaria, rendendo economicamente più pericoloso.

È il cuore del vicolo cieco.

Aumentare i salari è possibile, finanziarli a lungo termine molto meno

Dire che lo stato assolutamente non può alzare i salari sarebbe errato. L’ha fatto a febbraio.

Il vero problema è altrove:non può aumentare in modo sostenibile per soddisfare le richieste senza trovare diverse centinaia di milioni di dollari di ulteriori entrate permanenti.

Un aumento di stipendio non è una spesa eccezionale. Torna ogni mese, poi ogni anno. Quando cambia anche le pensioni, il suo costo si estende per diversi decenni.

Il progetto di bilancio 2027 illustra questo vincolo.

La spesa prevista è circa6,9 miliardi di dollari, quasi il 15% in più rispetto al bilancio 2026. La stessa remunerazione e la spesa rappresenterebbero già più della metà del totale.

Il ministro delle Finanze Yassine Jaber ha detto che gli aumenti già decisi700 a 800 milioni di dollarispese.

Una nuova rivalutazione generale cambierebbe quindi rapidamente l’equilibrio fiscale se non si creassero ulteriori ricavi.

Tuttavia, il governo sta cercando di presentare un bilancio senza deficit.

Questa disciplina non è solo intesa a soddisfare il Fondo Monetario Internazionale. Sta rispondendo al trauma della crisi.

Per anni, lo Stato libanese ha finanziato deficit strutturali attraverso il debito. Le banche hanno posto gran parte dei depositi con lo Stato e la Banca del Libano. Quando il sistema è crollato nel 2019, le perdite sono state portate a depositanti, valuta e l’economia nel suo complesso.

Rientrare oggi nei disavanzi finanziati direttamente o indirettamente dalla Banca del Libano rischierebbe di ricreare parte di questo meccanismo.

L’attuale stabilità della sterlina si basa, tra l’altro, su una politica monetaria restrittiva e sull’assenza di un massiccio finanziamento del Tesoro attraverso la creazione monetaria.

Il governo è quindi preso tra due vincoli: aumentare i ricavi per preservare il settore pubblico, senza riaprire il meccanismo che aveva contribuito al crollo.

Entro febbraio, lo stato aveva già dovuto tassare per poter aumentare

La decisione presa all’inizio dell’anno mostra quanto sia stretto il margine.

Quando il governo ha accettato i sei stipendi aggiuntivi a febbraio, ha cercato contemporaneamente nuovi ricavi.

Ha deciso una tassa aggiuntiva su300.000 sterline su 20 litri di benzinae proposto di trasferire l’IVA da11% al 12%Sono stati inoltre previsti ulteriori dazi sui contenitori.

Il messaggio era chiaro: un aumento permanente della remunerazione dovrebbe essere accompagnato da ricavi permanenti.

Su carta, la logica è di bilancio.

Socialmente, diventa molto più problematico.

L’IVA è una tassa sul consumo. Colpisce le famiglie quando spendono. Una tassa di gas non riguarda solo gli automobilisti. Viene trasmesso al trasporto, alla distribuzione e, gradualmente, al prezzo di gran parte della merce.

Lo Stato può quindi dare un ulteriore $100 a un membro del personale, aumentando le sue spese mensili.

È proprio questo meccanismo che ha provocato le proteste di febbraio a Beirut e Tripoli.

Il problema rimane oggi.

Quanto più i funzionari pubblici ricevono un aggiustamento salariale finanziato dalle tasse di consumo, tanto più è probabile che una parte di questa correzione sia assorbita dal crescente costo della vita. E le famiglie del settore privato, che non beneficiano necessariamente dell’aumento, sostengono anche nuove tasse.

Una misura progettata per risolvere una crisi sociale può quindi creare un’altra.

Entrate pubbliche in su, ma non un cash pool disponibile

La situazione è tanto più difficile per i manifestanti capire come i ricavi dello Stato sono cresciuti considerevolmente.

Sono andati da circa3,9 miliardi di dollari nel 2024 a quasi 6 miliardi di dollari nel 2025Secondo i dati analizzati quest’estate. A prima vista, questo aumento può suggerire che il governo ora ha i mezzi per ripristinare i salari.

Sarebbe troppo veloce.

Parte di questo progresso proviene da una migliore raccolta. Un’altra è la rivalorizzazione delle imposte, dei dazi e delle basi fiscali dopo diversi anni durante i quali parte dei prelievi era diventata quasi simbolica a seguito della deprecitazione della sterlina.

Questi ricavi aggiuntivi non sono tutti riproducibili allo stesso ritmo.

Soprattutto, lo Stato deve affrontare nuove spese: la guerra, gli aiuti alle persone sfollate, la ricostruzione, l’amministrazione, le esigenze militari e la riabilitazione delle infrastrutture.

La Banca Mondiale avverte inoltre che il miglioramento delle finanze pubbliche nel 2025 e la prima metà del 2026 dovrebbe essere soggetto ad una crescente pressione nella seconda metà dell’anno. La recessione rallenta le entrate in aumento.

L’eccedenza di bilancio registrata nel 2025, stimata3,9% del PILPertanto, non significa che lo Stato può tranquillamente creare diverse centinaia di milioni di dollari di spese permanenti aggiuntive.

Un reddito eccezionale può finanziare una spesa eccezionale. Non deve essere utilizzato per creare un obbligo salariale che dovrà ancora essere pagato nel 2028, 2029 o 2030.

Depositanti, Banca del Libano e Fiscalità: il secondo fronte

Un altro elemento alimenta la sensazione di ingiustizia: il record bancario.

Dal 2019, i depositanti sono stati privati di gran parte dei loro risparmi. La Banca del Libano sta gradualmente finanziando alcuni prelievi sotto i meccanismi stabiliti dalla crisi.

Dobbiamo evitare confusione qui.

Le entrate IVA o l’imposta sul gas non sono pagate legalmente in un fondo per rimborsare i depositanti. Per sostenere che le imposte salariali sarebbero direttamente deviate ai prelievi bancari sarebbero quindi inesatte.

Ma l’economia consolidata racconta una storia più complessa.

Lo stato deve bilanciare il suo bilancio perché non può più contare sul finanziamento monetario. Allo stesso tempo, la Banca del Libano deve preservare le sue monete, stabilizzare i meccanismi di libbra e di finanza per i depositanti per recuperare gradualmente parte dei loro fondi.

Entrambe le istituzioni trae quindi i loro margini dalla stessa economia impoverita.

Più risorse la Banca del Libano si mobilita per garantire i prelievi senza destabilizzare il tasso di cambio, diventa la disciplina monetaria più critica. Più lo stato aumenta la sua spesa, più entrate fiscali deve aumentare per evitare di chiedere di nuovo il finanziamento monetario.

Le imposte, i salari pubblici e il rimborso dei depositi non sono quindi collegati da contabilità diretta. Sono sotto lo stesso vincolo delle risorse.

È questa realtà che alimenta una frustrazione politicamente esplosiva: le famiglie pagano più tasse e tasse mentre i funzionari pubblici sentono che non stanno recuperando il loro potere di acquisto e che i depositanti continuano a recuperare solo una frazione dei loro risparmi.

Il bilancio del 2027 mette in pratica il problema

L’attuale progetto di bilancio non affronta questa contraddizione.

Esso incorpora il costo delle misure già concesse, ma non fornisce, nella sua versione originale, una grande ricostruzione aggiuntiva della scala salariale.

Secondo gli elementi del quadro di bilancio a medio termine riportati nella stampa, non sarebbe previsto un aumento comparabile per diversi anni.

Questo è proprio ciò che preoccupa i sindacati.

Per loro, accettare il bilancio 2027 nello Stato sarebbe quello di congelare la remunerazione già insufficiente mentre l’inflazione continua ad aumentare.

Per il Ministero delle Finanze, promettendo ulteriori aumenti senza entrate identificate sarebbe pari a mettere in futuro i bilanci un onere che lo Stato non può finanziare.

Entrambe le parti possono quindi difendere argomenti economicamente coerenti, portando a posizioni incompatibili.

I funzionari non possono vivere a lungo sui redditi amputati.

Lo Stato non può pagare per quello che non raccoglie.

E aumentare le imposte su un’economia di recessione può ridurre ulteriormente l’attività su cui i ricavi futuri dipendono.

Una sfida sociale che ora supera i pensionati militari

È questa serratura che dà alle manifestazioni attuali una portata più ampia.

I membri soddisfatti sono i più visibili. La loro organizzazione permette loro di bloccare gli assi e concentrare rapidamente la pressione intorno al Grand Serail. Tuttavia, le stesse difficoltà riguardano i funzionari, l’istruzione pubblica, l’Università libanese, la magistratura e molte amministrazioni.

Il rischio per il governo non è solo una proliferazione delle manifestazioni.

È vedere una coalizione di categorie che non richiedono più un premio unico, ma sfidare l’intero modello di uscita dalla crisi.

Dal 2019, lo stato ha sostanzialmente gestito i ricavi pubblici con successive correzioni. Questo metodo evitava una completa rottura dell’amministrazione. Non ha mai risolto la questione dei salari reali.

La recessione del 2026 riduce ora la possibilità di continuare in questo modo.

Il governo Salam deve evitare simultaneamente una nuova crisi monetaria, mantenere l’equilibrio fiscale, finanziare le conseguenze della guerra, sostenere l’esercito, avanzare nella ristrutturazione bancaria e prevenire il crollo dei propri servizi pubblici.

I pensionati chiedono che lo Stato rispetti un obbligo molto più immediato: permettere a coloro che hanno lavorato per esso di vivere dalla loro pensione.

Le discussioni aperte questa settimana devono ora tradurre questa contraddizione in cifre. Il Ministero delle Finanze è stato incaricato di valutare i costi delle proposte discusse con i rappresentanti dei pensionati prima dell’ulteriore considerazione del bilancio 2027. È questo calcolo, più che dichiarazioni politiche, che determinerà se il governo ha ancora spazio per il compromesso o se la sfida sociale entrerà in una nuova fase.