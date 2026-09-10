Libano: Nuove regole per i pannelli solari

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Il Libano sta cercando di ripristinare l’ordine in una zona che è cresciuta molto più velocemente del suo regolamento. I ministri degli Interni e dei Comuni, Ahmad Hajjar, dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Fayez Rasamny, e Energy and Water, Joe Saddi, hanno adottato una decisione comune che regola l’installazione di impianti fotovoltaici con una potenza di meno di 1,5 megawatt. Pubblicato mercoledì 9 settembre e relayed il giovedì dal Ministero dell’Interno, impone una procedura con i comuni, l’intervento di ingegneri approvati e controlli relativi alla costruzione, all’elettricità e alla sicurezza pubblica.

Questo regolamento deriva da una drammatica trasformazione del paesaggio energetico libanese. La capacità fotovoltaica decentrata è aumentata da 78 MW nel 2019 a circa 1.190 MW nel 2024. In cinque anni, è stato moltiplicato per più di quindici. Questo sviluppo non è risultato da una transizione energetica organizzata dallo Stato, ma in gran parte dal crollo dell’elettricità pubblica. Le famiglie e le aziende hanno investito direttamente in pannelli, batterie e inverter per ridurre la loro dipendenza da generatori privati.

Il nuovo testo cerca di inquadrare questa rivoluzione energetica già compiuta. Deve migliorare la sicurezza degli impianti e chiarire le responsabilità. Ma introduce anche ulteriori procedure amministrative in un mercato che si era sviluppato proprio al di fuori di un apparato pubblico che non poteva fornire abbastanza elettricità.

Autorizzazione locale per impianti a meno di 1,5 MW

La decisione riguarda gli impianti fotovoltaici con una capacità produttiva inferiore a 1,5 MW. Questa soglia copre quasi tutte le strutture residenziali, ma anche progetti molto più grandi su edifici, negozi, fattorie, stabilimenti industriali o altre strutture private.

Il proprietario, l’agente legale o il suo rappresentante devono presentare una domanda al comune interessato. Nelle località senza comuni, il file verrà consegnato alla caimacam.

Diversi documenti devono accompagnare la domanda. Il testo include una forma specifica e un certificato di responsabilità firmato da un ingegnere strutturale registrato con l’Ordine degli ingegneri di Beirut o Tripoli. Un secondo certificato deve provenire da un ingegnere elettrico o elettromeccanico che è anche registrato su uno dei due ordini.

Un certificato sulle facilitazioni e sulla pianificazione urbana rilasciato dai dipartimenti della Direzione generale per la pianificazione urbana integra i principali requisiti amministrativi.

La distinzione tra responsabilità è importante. L’Ordine degli Ingegneri non emetterà l’autorizzazione. Il suo ruolo è limitato ad autenticare le firme di ingegneri su piani e convenzioni. La decisione finale appartiene al comune o alla caimacam, che deve verificare il rispetto delle condizioni amministrative, urbane e tecniche e dei requisiti di sicurezza pubblica.

Le Forze di Sicurezza Interna e la polizia municipale saranno responsabili della verifica delle strutture in violazione delle disposizioni.

Una volta concessa l’autorizzazione, il beneficiario avrà un anno per completare il lavoro. Dopo questo periodo, l’autorizzazione decade automaticamente e una nuova domanda dovrà essere presentata.

Un regolamento che arriva dopo l’esplosione solare

L’importanza del testo diventa più evidente quando osserviamo ciò che è accaduto dall’inizio della crisi finanziaria.

Nel 2019, il Libano aveva solo circa78 MW del fotovoltaico decentralizzato. Capacità aumentata a 92 MW nel 2020 e 206 MW nel 2021. L’accelerazione divenne spettacolare nel 2022: il paese raggiunse 869 MW. Nel 2023, il totale saliva a 1.081 MW, prima di raggiungere circa1 190 MW nel 2024Secondo il Piano Nazionale di Azione Energetica Rinnovabile 2025-2030.

Anno Solare fotovoltaico decentrato 2019 78 MW 2020 92 MW 2021 206 MW 2022 869 MW 2023 1 081 MW 2024 1 190 MW

L’anno 2022 è il vero punto di rottura. In 12 mesi sono stati installati altri 663 MW. L’aumento poi rallenta, ma il cambiamento strutturale è già stato raggiunto.

Questo aumento non può essere compreso senza la crisi dell’elettricità in Libano. Con il crollo finanziario del 2019, la carenza di valuta e l’incapacità dello Stato di finanziare normalmente gli acquisti di carburante, la produzione pubblica è crollata. Households ha dovuto scegliere tra tagli lunghi e abbonamenti costosi da generatori privati.

L’aumento dei prezzi del carburante dopo l’abolizione delle sovvenzioni ha ulteriormente modificato il calcolo economico. Un sistema solare ha richiesto un grande investimento iniziale, ma ha poi ridotto la bolletta del generatore.

Decine di migliaia di famiglie e aziende hanno fatto questa scelta senza aspettare una strategia pubblica.

Il risultato è eccezionale sulla scala del sistema elettrico libanese. La generazione rinnovabile rappresentava solo il 2,6% dell’elettricità effettivamente fornita nel 2018. La quota raggiunta21.6% nel 2024, principalmente solare e idraulica.

Questo è uno dei pochi enormi cambiamenti nell’economia libanese dall’inizio della crisi, che è stato finanziato principalmente da investimenti privati da famiglie e imprese.

La sicurezza della costruzione diventa una vera sfida

Tuttavia, questa crescita estremamente rapida ha prodotto il proprio rischio.

Un impianto fotovoltaico non è solo un elettrodomestici. I pannelli aggiungono un carico permanente sui tetti. Le strutture metalliche devono resistere al vento. Trasporti via cavo grandi correnti continue. Le batterie, dove esistono, richiedono condizioni adatte per l’installazione e la ventilazione.

Queste questioni assumono una dimensione particolare in Libano, dove parte del patrimonio immobiliare è vecchia e dove le modifiche incontrollate di edifici sono frequenti.

Il requisito di coinvolgere un ingegnere strutturale risponde direttamente a questo rischio. Quest’ultimo deve assumersi la responsabilità della capacità dell’edificio di sostenere l’installazione. L’intervento di un ingegnere elettrico o elettromeccanico deve allo stesso tempo ridurre i rischi associati alle connessioni.

La rapida crescita delle aziende solari aveva anche creato un mercato estremamente eterogeneo. Oltre alle aziende specializzate, sono emersi numerosi installatori con livelli di qualificazione molto diversi.

Il Centro per la Conservazione dell’Energia del Libano mantiene anche un elenco di aziende raccomandate e svolge la loro valutazione. Nel 2026, questa qualifica continua ad essere regolarmente aggiornata, proprio per migliorare la qualità delle strutture e la fiducia dei consumatori.

Tuttavia, il nuovo meccanismo sta spostando parte della responsabilità verso ingegneri e autorità locali. In caso di fallimento nell’installazione, i documenti consentiranno teoricamente di identificare più chiaramente le responsabilità professionali.

I costi amministrativi possono diventare la principale critica

Questo miglioramento della sicurezza ha una controparte: rende l’installazione più complessa.

L’individuo dovrà ora costruire un file, cercare ingegneri, ottenere un certificato di pianificazione urbana e attendere l’accordo del comune o caimacam prima di iniziare il lavoro.

Ogni passo può generare un costo.

Per una grande struttura commerciale di diverse centinaia di kilowatt, questi costi possono rimanere bassi rispetto all’importo del progetto. Per una famiglia che vuole installare alcuni pannelli sul suo tetto, la situazione è diversa. Le commissioni e le procedure professionali possono rappresentare una parte significativa dell’investimento.

È probabilmente in questo campo che il nuovo regolamento sarà realmente giudicato.

Una procedura rapida, standardizzata e poco costosa può professionalizzare il settore senza rallentarne lo sviluppo. Una procedura lenta o diversa da un comune all’altro potrebbe, al contrario, scoraggiare le piccole strutture e incoraggiare il lavoro non dichiarato.

La capacità dei comuni è anche una questione. Non tutti hanno le stesse risorse tecniche e amministrative. Alcune grandi comunità possono gestire problemi complessi. I comuni più piccoli, in particolare nelle zone rurali, hanno risorse molto più limitate.

L’uso di caïmacam in località senza un comune permette di coprire legalmente l’intero territorio. Solo non garantisce la velocità del trattamento.

Un quadro provvisorio in attesa del regolatore dell’elettricità

Forse l’aspetto più rivelatore della decisione è la sua base giuridica.

Il testo specifica che queste regole si applicheranno fino alla pubblicazione delle procedure e degli standard corrispondenti da parte dell’Autorità di regolamentazione dell’elettricità, conformemente all’articolo 26 della legge 462 del 2002.

Questa menzione riassume parte della storia del settore elettrico libanese.

La legge 462, passata quasi un quarto di secolo fa, prevedeva la creazione di un regolatore indipendente. Per anni, questa istituzione non è stata realmente in atto, bloccando alcune delle riforme previste per il mercato dell’elettricità.

L’installazione dell’Autorità di regolamentazione è quindi un cambiamento significativo. Ma le regole tecniche definitive devono ancora essere prodotte in diversi settori.

La decisione comune dei tre ministeri funge quindi da meccanismo di transizione: crea immediatamente regole per un mercato che ha già più di un gigawatt di capacità, senza attendere il completamento dell’intera architettura regolamentare.

Questo calendario illustra una caratteristica particolare della transizione energetica libanese:il mercato ha preceduto lo stato.

I pannelli sono stati installati massicciamente prima che il paese avesse un quadro istituzionale adeguato alla loro importanza.

Solar ora fornisce quanta energia come un giocatore principale nel sistema

La capacità installata dà anche un’idea di ciò che il fotovoltaico ora rappresenta.

Nel 2024, strutture decentralizzate prodotte circa1 706 GWh di elettricità, secondo il piano nazionale delle energie rinnovabili. Totale produzione rinnovabile, compresa l’energia idroelettrica, ha raggiunto 2.223 GWh.

La domanda di elettricità nazionale è stata stimata a 17,278 GWh quell’anno, mentre l’offerta effettiva disponibile era solo 10,290 GWh.

Energia solare decentrata prodotta da sola16.6% dell’elettricità effettivamente fornita nel paesequell’anno. Questo confronto dovrebbe essere interpretato con cautela, come parte della produzione solare è autoconsumato e non passa attraverso la rete pubblica. Tuttavia, mostra il peso ottenuto dalla tecnologia che è rimasto marginale cinque anni prima.

Il settore ha anche assorbito lo shock della guerra del 2024. Il LCEC stima che131 MWc di pannelli fotovoltaici sono stati distruttiPiù di 244.000 pannelli. Parallelamente, durante l’anno sono stati installati ulteriori 240 MWc. Il guadagno netto sarebbe stato di circa 109 MWc nonostante la distruzione.

Questa resilienza spiega perché la regolamentazione diventa urgente. Solar non è più una soluzione temporanea utilizzata da alcune famiglie durante i tagli. È ora una componente strutturale dell’approvvigionamento elettrico nazionale.

Regolazione senza rompere uno dei pochi investimenti che funziona

Il governo deve quindi trovare un delicato equilibrio.

Il primo obiettivo è legittimo: evitare che le installazioni potenzialmente pericolose vengano poste su edifici senza controllo strutturale o elettrico. Poiché i sistemi diventano più potenti, il monitoraggio diventa essenziale.

Il secondo problema è economico. Solar si è sviluppato proprio perché permette alle famiglie e alle imprese di bypassare alcuni dei guasti del sistema elettrico. L’aggiunta di scadenze, tasse o eccessiva burocrazia ridurrebbe questo vantaggio.

La terza riguarda l’equità territoriale. Un regolamento la cui applicazione dipende fortemente dalla capacità amministrativa dei comuni potrebbe creare significative differenze tra le regioni. Le procedure dovranno quindi essere abbastanza uniformi per evitare che l’installazione sia semplice in un comune e molto più difficile in un altro.

Infine, la questione delle strutture esistenti rimane importante. Il Libano ha ora centinaia di migliaia di pannelli installati durante gli anni di crescita del mercato estremamente rapida. Il nuovo testo riguarda le applicazioni di installazione, ma la sfida di sicurezza non è limitata ai progetti futuri. Una parte della flotta esistente può anche richiedere controlli, in particolare quando il lavoro è stato svolto senza uno studio strutturale o elettrico approfondito.

La decisione del 9 settembre segna quindi una nuova fase. Tra il 2019 e il 2024, la capacità solare decentralizzata è aumentata da 78 a 1.190 MW perché i libanesi erano alla ricerca di un’alternativa ai tagli di potenza e ai generatori. Lo stato ora interviene per organizzare questo mercato dopo la sua espansione.

Il prossimo passo sarà l’Autorità di Regolazione dell’Elettricità. Il testo comune dei tre ministeri è esplicitamente transitorio. Gli standard adottati dal regolatore dovranno determinare se il Libano è in grado di trasformare il boom solare nato dalla crisi in una componente regolamentata reale del suo sistema elettrico, senza rendere più difficile investire nel suo sviluppo.