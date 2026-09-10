Libano: L’immagine di uomini armati ravviva vecchi demoni

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Gli uomini che marciano in linea, alcuni armati, altri con i loro volti nascosti, intorno al vice Kataëb Nadim Gemayel: immagini trasmesse da un campo organizzato alla fine di agosto sulle altezze di Tannourine rapidamente superato il quadro di attività partigiana. L’ufficio del procuratore militare ha preso il caso e ha chiesto ai servizi di sicurezza di identificare i partecipanti che appaiono con le armi per verificare la legalità del loro porto. In un Libano dove il monopolio delle armi è al centro di un grande confronto politico e dove la memoria della guerra civile rimane attaccata alle milizie e alle dimostrazioni armate, la sequenza è ben al di là della questione delle armi permette.

L’indagine giudiziaria dovrà stabilire i fatti e i possibili reati. Non c’è nulla in questa fase per descrivere il raduno come formare una milizia o prepararsi per l’azione armata. Ma la messa in scena è sufficiente a causare malessere: viene quando lo Stato sostiene di voler restaurare il suo monopolio sulle armi, l’esercito è chiamato a estendere la sua autorità in tutto il territorio e il dibattito sul disarmo di Hezbollah sta polarizzando profondamente la vita politica.

Il nome di Gemayel finalmente dà a queste immagini una particolare risonanza storica. Nadim Gemayel è figlio di Bashir Gemayel, leader delle Forze libanesi durante una parte della guerra civile, eletto presidente della Repubblica nel 1982 e poi assassinato prima di assumere la carica. Il campo dove sono state scattate le immagini porta il suo nome. In un paese in cui le fotografie di uomini armati che marciano dietro i politici appartengono alla memoria visiva degli anni 1975-1990, il parallelo è stato imposto quasi immediatamente nel dibattito pubblico.

La giustizia militare vuole identificare gli uomini armati

Il caso ha avuto origine da fotografie e video pubblicati all’inizio di settembre. Mostrano Nadim Gemayel al « Campaign Bachir Gemayel », organizzato a Tannourine Jurd, nel distretto di Batrun. Circa 30 uomini appaiono in alcune immagini. Molti portano armi e alcuni hanno i loro volti coperti.

La manifestazione si è tenuta il 29 e 30 agosto. Nadim Gemayel organizza questo campo ogni estate da diversi anni in memoria di suo padre. Le immagini poi circolarono ampiamente sui social network, dove causarono polemiche politiche.

Il file ha ora lasciato il campo dei social media.

Il commissario del governo alla corte militare, il giudice Claude Ghanem, inviò una commissione rogatoria al ramo dell’intelligence delle Forze di Sicurezza Interna e ai servizi segreti delle Forze Armate libanesi. Ha chiesto loro di esaminare le immagini e di stabilire la piena identità delle persone che sono apparse armate lì.

L’ufficio del procuratore militare deve quindi convocare le persone interessate per determinare, tra l’altro, se le armi fossero legalmente detenute e se il loro trasporto fosse autorizzato.

La procedura rimane quindi un’indagine in questa fase. La presenza di un’arma solo su una fotografia non permette di concludere un reato. La legge libanese prevede che i regimi di autorizzazione e gli investigatori devono verificare specificamente la situazione di ogni persona interessata.

Né il sistema giudiziario sembra aver qualificato la riunione come addestramento militare o attività milizia. Tale qualifica non può quindi essere considerata come un fatto stabilito.

Tuttavia, questa prudenza legale non cancella la questione politica posta dalle immagini.

Una parata che cade al peggior momento politico

In un altro contesto, la sequenza potrebbe essere stata trattata come polemica locale intorno ad un campo partigiano. Nel settembre del 2026 assumeva una dimensione nazionale.

Il Libano sta attraversando uno dei dibattiti più sensibili sulle armi dalla fine della guerra civile. Il governo difende il principio che la decisione sulla guerra e la pace deve appartenere esclusivamente allo Stato. Gli Stati Uniti stanno intensificando la pressione per il disarmo di Hezbollah. L’esercito libanese è presentato come l’unica legittima istituzione militare ad esercitare la sua autorità su tutto il territorio.

I Kataëb sono proprio tra le formazioni che da tempo hanno difeso questa linea.

Il partito si oppone alle armi di Hezbollah al di fuori del controllo statale e richiede un monopolio di forza armata da parte delle istituzioni pubbliche. Le immagini delle persone armate che circondano uno dei suoi deputati creano così una contraddizione politica immediatamente sfruttabile dai suoi avversari.

Sostenitori e funzionari vicini a Hezbollah hanno anche in gran parte relè i video accusando i loro avversari di praticare ciò che denunciano quando si tratta di formazione Shia.

Il confronto ha i suoi limiti. Naturalmente, le immagini di Tannourine non dimostrano l’esistenza di un’organizzazione militare simile a Hezbollah, che ha una struttura armata, un arsenale e una catena di comando che è stata stabilita per diversi decenni. Consolidare le due realtà impedirebbe la comprensione del problema.

Ma politicamente, l’episodio indebolisce il discorso che nessuna dimostrazione armata al di fuori delle forze regolari dovrebbe essere tollerata.

Il principio di un monopolio di Stato sulle armi può funzionare solo su base sostenibile se si applica senza distinzione per quanto riguarda la comunità, il partito o la giustificazione storica.

Questo è proprio il motivo per cui l’apertura di un’inchiesta giudiziaria è di particolare importanza.

Lo spettro delle milizie rimane profondamente radicato in Libano

In Libano, una colonna di uomini armati dietro un leader politico non è mai un’immagine neutrale.

La guerra civile, tra il 1975 e il 1990, ha frammentato il territorio tra la Comunità e le organizzazioni armate politiche. Le dighe, le uniformi, le armi individuali, i campi di allenamento e le dimostrazioni di forza facevano parte della vita quotidiana.

Il Kataëb occupa un posto centrale in questa storia.

Fondata nel 1936 da Pierre Gemayel, il partito aveva un’importante organizzazione armata durante la guerra. Bachir Gemayel si stabilì gradualmente come una delle figure principali del campo cristiano e giocò un ruolo decisivo nell’unificazione delle principali forze armate cristiane sotto la bandiera delle Forze libanesi.

Eletto presidente il 23 agosto 1982, mentre l’esercito israeliano occupava parte del Libano, è stato assassinato il 14 settembre 1982 nell’esplosione dell’assedio di Kataëb ad Ashrafieh, prima che fosse in grado di assumere la carica.

Il suo assassinio rimane uno degli eventi più politici nella storia contemporanea libanese.

Per i suoi sostenitori, Bachir Gemayel incarna un progetto di stato forte e sovrano. Per i suoi avversari, il suo viaggio rimane inscindibile dalla guerra civile, le milizie cristiane e l’alleanza con Israele durante una parte del conflitto.

Quarantaquattro anni dopo la sua morte, la sua memoria continuò a dividersi.

È in questo contesto che il nome stesso di Camping Bachir Gemayel dà alle immagini una carica simbolica aggiuntiva. La manifestazione non si svolge sotto un nome politicamente neutrale: rivendica esplicitamente la memoria di un signore della guerra che è diventato presidente eletto.

Per vedere i giovani, alcuni armati e mascherati, evolversi in questo contesto è sufficiente riattivare i riferimenti che la società libanese non ha mai superato completamente.

Il Libano del 2026 non è però quello del 1975

Tuttavia, il parallelo con la guerra civile deve rimanere sotto controllo.

Il Libano non è oggi nella situazione del 1975. L’esercito libanese rimane un’istituzione nazionale strutturata. I servizi di sicurezza funzionano. Il sistema politico, nonostante le crisi, non si è diffuso nelle amministrazioni rivali. Non ci sono prove in questo caso che il Kataëb stia preparando un’organizzazione militare per sostituire lo Stato.

La reazione della giustizia è anche una differenza fondamentale con i primi anni di guerra.

Pochi giorni dopo la distribuzione delle immagini, l’ufficio del procuratore militare chiede ai servizi di intelligence di identificare gli uomini armati e i piani per verificare le loro autorizzazioni. Lo Stato quindi interviene precisamente per determinare se la legge è stata rispettata.

Sarebbe quindi eccessivo presentare le immagini come annuncio meccanico un ritorno alla guerra civile.

Ma le guerre civili non rimangono solo nelle istituzioni. Persistono nei ricordi della comunità, nei simboli e nei riflessi. In Libano, questa dimensione rimane particolarmente forte perché il conflitto si è concluso senza un vero lavoro nazionale sulla memoria.

L’accordo di Taef ha concluso i combattimenti. Le milizie furono ufficialmente sciolte e le loro armi consegnate, con la notevole eccezione di Hezbollah, il cui arsenale fu mantenuto in nome della resistenza all’occupazione israeliana.

Ma gli ex signori della guerra sono entrati o sono rimasti in politica. Le storie comunitarie del conflitto continuarono a coesistere. Non esiste ancora una lettura storica comune dei quindici anni di guerra.

Così un’immagine può svegliare queste fratture molto rapidamente.

Il monopolio delle braccia non può essere geometria variabile

Il caso viene soprattutto in un momento in cui il concetto del monopolio di Stato della forza diventa uno dei criteri principali per la ricostruzione politica del Libano.

Il dibattito inizia con Hezbollah, perché il suo arsenale è di gran lunga la principale forza militare organizzata al di là del comando statale. La guerra con Israele ha reso questa questione ancora più urgente.

Ma la credibilità del principio dipende dalla sua universalità.

Se lo Stato sostiene che nessun partito può decidere da solo di possedere o usare armi per conto della sua comunità, sicurezza o storia, questa regola deve anche applicarsi agli avversari di Hezbollah.

Qui è dove l’indagine delle immagini che circondano Nadim Gemayel acquisisce ambito istituzionale.

La giustizia non deve dimostrare l’equivalenza politica tra diversi partiti. Ha dovuto rispondere a una domanda molto più semplice: erano armi visibili legalmente tenute e trasportate, e le attività mostrate sui video rispettano la legge?

La risposta deve venire dall’indagine e non da affiliazioni politiche.

Una rigorosa applicazione della legge può anche rafforzare la posizione di coloro che chiedono il disarmo di Hezbollah. Si potrebbe sostenere che il monopolio statale non è uno strumento diretto contro una particolare comunità, ma una regola generale applicabile a tutti.

Al contrario, qualsiasi impressione di tolleranza selettiva alimenta immediatamente l’argomento che il problema delle armi sarebbe usato come strumento nell’equilibrio religioso del potere.

Una società già sotto stress di sicurezza

Il momento scelto da questa controversia aggiunge all’infaticabile.

Il Libano meridionale sta vivendo un’ulteriore escalation delle operazioni israeliane nonostante il cessate il fuoco di giugno. Gli scioperi degli ultimi giorni hanno provocato diverse vittime civili. I villaggi sono bombardati ed eccitati. Mercoledì, l’esercito libanese ha riferito circa 7.700 violazioni israeliane dal 26 giugno accordo.

Allo stesso tempo, la questione del disarmo di Hezbollah divide profondamente le formazioni politiche.

Questa tensione nazionale è composta da incidenti comunitari più localizzati. Il 6 settembre, l’esercito dovette intervenire a Sin al-Fil dopo un’alterazione che coinvolgeva i giovani associati al gruppo « I soldati di Dio » e altri sospettati di essere vicini a Hezbollah per la loro apparizione. L’intelligenza militare è intervenuta per evitare che l’incidente degenerasse.

Preso separatamente, nessuno di questi eventi significa che il Libano si sta muovendo verso un confronto interno.

Riuniti, tuttavia, mostrano perché qualsiasi manifestazione armata oggi ha una capacità di destabilizzazione maggiore di quello che avrebbe in un periodo più calmo.

Il paese ha una guerra non veramente finita nel sud, una crisi economica ancora profonda, un conflitto politico sulle armi e i ricordi della comunità di Hezbollah che rimangono molto presenti.

In questo contesto, i responsabili politici hanno una responsabilità particolare per i simboli che utilizzano.

Nadim Gemayel di fronte alla contraddizione politica

Nadim Gemayel non ha, nei primi giorni della controversia, fornire una spiegazione pubblica dettagliata per chiarire la natura delle armi visibili o le attività organizzate durante il campo.

Questa mancanza di risposta lascia spazio all’indagine giudiziaria e all’interpretazione politica.

Per il deputato per Achrafieh, tuttavia, il problema va oltre il problema criminale.

La sua posizione politica è in gran parte basata sulla difesa della sovranità statale, l’opposizione alle armi di Hezbollah e l’eredità politica di suo padre. Immagini che combinano questa memoria con uomini armati espongono il suo discorso direttamente alla doppia accusa standard.

La domanda non è se circa 30 partecipanti in un campo hanno la capacità militare di Hezbollah. Ovviamente no.

Riguarda la coerenza del principio difeso.

Mentre l’immagine di uomini in armi dietro un funzionario di Hezbollah è considerata incompatibile con lo stato, un’immagine simile intorno a un deputato Kataëb non può semplicemente essere considerato come folklorico sull’unico terreno che la scala militare è diversa.

La legge determinerà la legalità delle armi. La politica dovrà rispondere al loro simbolismo.

La giustizia diventa arbitro di un dibattito molto più ampio

L’indagine condotta sotto l’autorità del commissario del governo al tribunale militare viene quindi in un momento particolarmente sensibile.

I servizi segreti devono identificare le persone che appaiono armate. Qualsiasi convocazione verificherà i loro permessi e le circostanze specifiche in cui sono state prese le immagini.

Questi elementi progressivamente separano i fatti dalla controversia.

In particolare, determineranno se il caso rimane quello delle armi legalmente detenute esposte in un contesto politicamente imbarazzante, o se eventuali reati sono stati commessi.

La distinzione è essenziale.

Nel primo caso, il problema rimarrà principalmente politico e simbolico. In secondo luogo, la giustizia dovrà determinare le responsabilità individuali e il possibile follow-up.

Per lo Stato libanese, tuttavia, le partecipazioni vanno oltre Nadim Gemayel.

In un momento in cui il governo dice che vuole ripristinare il monopolio delle armi e affidare esclusivamente all’esercito la protezione del territorio, ogni caso che coinvolge armi partigiane diventa una prova di coerenza.

Il prossimo sviluppo concreto verrà quindi dai servizi di sicurezza. Essi devono consegnare all’ufficio del procuratore militare le identità degli uomini che appaiono armati sulle immagini e verificare la legalità delle loro armi. Il risultato di queste indagini dirà se l’episodio di Tannourine rimarrà una polemica caricata dai fantasmi della guerra civile o se porterà alla persecuzione prima della giustizia militare.