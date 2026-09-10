Libano: Equilibrio dei pagamenti

- Advertisement -

41

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’inversione è spettacolare. Alla fine del luglio 2026, l’equilibrio dei pagamenti del Libano, misurato da cambiamenti dei beni esterni netti del sistema finanziario, aveva un deficit cumulativo di $2.319 miliardi, rispetto ad un surplus di 8.920 miliardi di dollari all’anno precedente. Il divario è di 11.239 miliardi di dollari. Il raffronto lordo, tuttavia, esagera il reale deterioramento dei flussi di cambio, poiché le statistiche ora includono l’oro monetario della Banca del Libano e quindi i suoi cambiamenti di valore. Il segnale economico, tuttavia, rimane preoccupante: il deficit arriva in un momento in cui il paese è tornato alla recessione, il deficit commerciale si è allargato ulteriormente e il turismo, uno dei principali fornitori di dollari freschi, ha subito lo shock della guerra.

Tuttavia, le cifre per luglio mostrano inflessione. Le attività esterne nette della Banca del Libano sono aumentate di 367,9 milioni di dollari nel mese e le banche commerciali di 168,8 milioni di dollari. Il miglioramento mensile ha raggiunto 536,7 milioni di dollari. coincide con il ritorno stagionale della diaspora e il parziale recupero dell’attività turistica. La questione ora è se luglio segna l’inizio di una stabilizzazione o solo una pausa estiva in un anno quando le esigenze di finanziamento esterno del Libano sono aumentate in modo significativo.

Un’inversione di $11.2 miliardi

La ripartizione dei dati pubblicati dalla Banca del Libano consente di misurare meglio il fenomeno. Tra gennaio e luglio 2026, i beni esterni netti della banca centrale sono diminuiti di $3.287 miliardi. Al contrario, le banche commerciali sono aumentate di 967,7 milioni. L’equilibrio dei due componenti produce il deficit cumulativo di $2.319 miliardi.

Indicatore Fine luglio 2025 Fine luglio 2026 Cambiamento Bilancia dei pagamenti da parte di NFA +8,920 miliardi di dollari – 2.319 miliardi di dollari – 11.239 miliardi di dollari BDL NFA, cumulation 2026 — – 3,287 miliardi di dollari — NFA di banche, cumulation 2026 — +0,968 miliardi di dollari — Variazione mensile in NFA nel mese di luglio — +$0.537 miliardi — BDL Liquid Reserves fine luglio — 11,53 miliardi di dollari — Oro della fine BDL di luglio — 37,45 miliardi di dollari —

Il confronto con il 2025, tuttavia, richiede grande cautela. Dal gennaio 2024, conformemente a una decisione del Consiglio centrale e alle raccomandazioni metodologiche del Fondo monetario internazionale, i beni esterni della BDL includono oro monetario, titoli stranieri detenuti dalla banca centrale e valute e depositi con corrispondenti stranieri e organizzazioni internazionali.

Questo cambiamento gonfia meccanicamente l’effetto delle variazioni di prezzo dell’oro sull’equilibrio dei pagamenti calcolato dalla NFA. BLORINvest afferma inoltre che il forte aumento delle attività esterne nette della BDL precedentemente osservate era dovuto principalmente all’apprezzamento della scorta d’oro.

Il surplus di 8,92 miliardi di dollari a fine luglio 2025 non ammontava quindi a 8,92 miliardi di dollari nel nuovo capitale in Libano. La differenza di 11,24 miliardi con il 2026 non rappresenta una perdita equivalente di dollari.

Questa correzione metodologica è essenziale, ma non è sufficiente escludere il segnale negativo. Una volta che l’effetto drammatico del confronto con l’oro è stato compensato, gli altri indicatori mostrano anche un deterioramento della posizione esterna dell’economia.

Il deficit commerciale è già pari a 8,65 miliardi di dollari

Il primo problema è il commercio estero. Nella prima metà del 2026, le importazioni libanesi raggiunsero circa10,1 miliardi, in aumento del 5,6% su un anno. Le esportazioni seguirono la direzione opposta: caddero1,4 miliardi di euro, una diminuzione del 14,1%.

Il disavanzo commerciale così raggiunto8,65 miliardi di dollaricontro 7,87 miliardi nella prima metà del 2025. È stato scavato da 786,6 milioni, o 10 per cento in un anno.

Questa tendenza è particolarmente sfavorevole perché si verifica durante una recessione.

In tempi di forte crescita, un aumento del deficit commerciale può derivare da investimenti e consumi più rapidi. Le imprese importano più macchinari e materie prime, le famiglie consumano di più e l’attività crea reddito supplementare.

La situazione libanese del 2026 è diversa. La Banca Mondiale prevede una contrazione del PIL reale6,4%, dopo una crescita stimata del 4,2% nel 2025. Nonostante questo declino dell’attività, le importazioni sono in aumento e le esportazioni stanno diminuendo.

In altre parole, la recessione non ha nemmeno prodotto la compressione delle importazioni, che di solito ha accompagnato una forte contrazione della domanda interna.

Il Libano deve quindi trovare più dollari per finanziare i suoi acquisti esterni allo stesso tempo che la sua economia produce meno.

Il tasso di copertura delle importazioni da parte delle esportazioni illustra questa debolezza. Sulla base dei dati per la prima metà dell’anno, le esportazioni finanziano solo intorno14 % delle importazioni. Per ogni $100 di merci acquistate all’estero, l’economia libanese finanzia quindi solo circa 14 dollari per le sue vendite di merci.

Il resto deve essere coperto da servizi, turismo, trasferimenti diaspora, investimenti e altri flussi finanziari.

È qui che il disavanzo dei pagamenti sta diventando molto più significativo.

La guerra colpisce precisamente le fonti di dollari

Il modello esterno libanese è sempre stato basato su un paradosso: il paese importa molto più merci di quanto non faccia per esportare, ma compensa parte di questo divario da flussi di capitale e di reddito dall’estero.

Prima del 2019, il sistema bancario ha svolto un ruolo centrale. I tassi di interesse elevati e la fiducia nella parità fissa hanno attirato depositi, soprattutto quelli della diaspora. Le banche hanno messo alcuni di questi dollari con la Banca del Libano, che ha finanziato lo Stato e ha difeso il tasso di cambio.

Questo modello è crollato quando nuove voci non sono più sufficienti per finanziare passività accumulate.

Dalla crisi, il meccanismo è stato diverso, ma la dipendenza da dollari esterni rimane. Turismo, trasferimenti espatriati e l’economia di cassa hanno sostituito parte del vecchio circuito bancario. I dollari vengono più direttamente nell’economia e molto meno attraverso l’intermediazione bancaria tradizionale.

La guerra del 2026 riguarda questo nuovo modello.

La Banca mondiale ritiene che il conflitto di marzo abbia ridotto10.4 punti percentualicrescita che avrebbe potuto essere registrata in sua assenza. Esso identifica il turismo e il consumo privato come uno dei principali canali di trasmissione dello shock.

Mentre la stagione turistica estiva è migliorata dalla primavera, non ha compensato le perdite accumulate. Cancellazioni, interruzioni dell’aria e incertezza di sicurezza hanno ridotto i ricavi previsti.

Il problema poi diventa macroeconomico: il Libano continua ad aver bisogno di miliardi di dollari per pagare le sue importazioni, mentre una delle principali fonti di deflusso di cambio è indebolita.

11,53 miliardi di riserve liquide, non 49 miliardi

La distinzione tra oro e riserve che possono essere realmente mobilitate diventa decisiva qui.

Alla fine di luglio, le riserve esterne liquide della Banca del Libano hanno raggiunto circa11,53 miliardi di dollari. Il valore dello stock d’oro era parallelo37,45 miliardi.

Aggiungendo entrambi dà un’immagine impressionante patrimonio, vicino a $49 miliardi. Ma economicamente, le due categorie non soddisfano la stessa funzione.

Le 11,53 miliardi di riserve liquide possono contribuire alla gestione monetaria e alle esigenze di cambio della banca centrale. È protetto dalla legge libanese e non può essere venduto liberamente dalla BDL. Il suo aumento di valore rafforza il bilancio dell’istituzione, ma non crea automaticamente dollari che possono essere utilizzati per finanziare le importazioni o intervenire nel mercato dello scambio.

Questa distinzione spiega perché un paese con oro di oltre 37 miliardi di dollari può rimanere simultaneamente vulnerabile a una diminuzione dei flussi di scambio esteri.

Esso spiega anche perché l’evoluzione delle riserve liquide è probabilmente più significativa nel breve termine rispetto al valore totale dei beni esterni.

Tra la fine di giugno e la fine di luglio, sono rimasti sostanzialmente stabili, passando da circa 11,55 miliardi di dollari a 11,53 miliardi di dollari dopo un calo della prima quindici giorni e un aumento di 86 milioni di dollari durante il secondo.

Questa stabilità è una buona cosa. Significa che il deficit cumulativo della NFA non si è tradotto in uno scarico equivalente sulle riserve liquide della banca centrale.

Ma deve essere posto in un ambiente in cui aumenta la necessità di dollari.

La stabilità del libro dipende anche da queste voci

La libbra libanese rimane notevolmente stabile intorno al suo livello attuale nonostante la guerra, la recessione e l’inflazione. Questa stabilità è una delle principali rotture con i primi anni della crisi.

Tuttavia, si basa su un particolare equilibrio.

La Banca mondiale sottolinea che il tasso di cambio è stato sostenuto dall’uso delle riserve e da una politica molto più restrittiva di liquidità nei libri. In particolare, la banca centrale evita di ricreare i volumi di valuta nazionale che avevano alimentato l’ammortamento e l’inflazione nei primi anni della crisi.

Anche la dollarizzazione di massa riduce la domanda di libri. Una parte significativa di stipendi privati, affitti, acquisti e transazioni sono ora direttamente denominati in dollari.

Questo sistema stabilizza il tasso di cambio ma non rimuove il vincolo esterno. Lo sta muovendo.

Un’economia dollarizzata ha bisogno di un flusso costante di dollari fisici e bancari. Se le entrate del turismo, i trasferimenti o altri deflussi diminuiscono in modo permanente mentre le importazioni rimangono elevate, le tensioni ricompaiono altrove: su riserve, liquidità, consumo o prezzi.

La Banca Mondiale avverte inoltre che il tasso di cambio può essere soggetto a ulteriori pressioni se i flussi esterni diminuiscono o gli shock correlati ai conflitti persistono.

Il disavanzo di bilancia dei pagamenti diventa quindi meno il segnale di una svalutazione immediata di un indicatore del margine disponibile per mantenere la stabilità attuale.

Le banche migliorano il loro NFA, ma ancora non finanziano l’economia

La crescita di 967,7 milioni di dollari in asset esterni netti di banche commerciali dall’inizio dell’anno potrebbe essere vista come una buona notizia per il settore finanziario.

Deve anche essere interpretato con cautela.

Nel mese di luglio, i crediti bancari sul settore finanziario non residente sono aumentati di $210,8 milioni a $5,9 miliardi. Altri beni esterni sono cresciuti di quasi 78 milioni, a 2,93 miliardi di dollari, e portafogli di titoli non residenti di 75.7 milioni, a 1,7 miliardi.

Allo stesso tempo, i depositi di clienti non residenti hanno raggiunto2.25 miliardi di dollari.

Questo miglioramento della posizione esterna non significa che il sistema bancario libanese sia tornato al normale funzionamento.

Il credito rimane estremamente basso e le banche continuano a sopportare le conseguenze della crisi 2019. S&P ha recentemente notato che i depositi da clienti non residenti, circa $21 miliardi nel mese di giugno, rimangono ben al di sotto dei 43 miliardi di dollari registrati alla fine del 2017. Anche la dollarizzazione dei depositi si avvicina al 98%.

Un’altra figura mostra l’estensione della rottura. Le lettere di credito aperte al finanziamento delle importazioni rappresentate solo intorno$21.3 milioni nella prima metà del 2026. Rispetto a oltre $10 miliardi di importazioni, questo importo è marginale.

Il commercio estero opera quindi in gran parte al di fuori dei meccanismi bancari tradizionali.

Sei anni dopo l’inizio della crisi, il Libano finanzia le sue importazioni, il commercio e parte della sua attività attraverso il risparmio di dollari e liquidità freschi piuttosto che attraverso un normale sistema di credito.

Questo è uno dei motivi per cui il saldo dei pagamenti deve ora essere letto in modo diverso rispetto a prima del 2019.

Luglio porta 537 milioni: miglioramento o semplice effetto stagionale?

La figura più incoraggiante nella relazione di luglio è finalmente nell’evoluzione mensile.

Il BDL NFA è aumentato di 367.9 milioni di dollari e le banche di 168,8 milioni di dollari. L’equilibrio positivo così raggiunto53,7 milioni di dollari.

Questo miglioramento arriva al cuore della stagione estiva, quando gli espatriati libanesi ritornano tradizionalmente nei numeri e iniettano valute nell’economia.

Sarebbe quindi prematuro vedere un’inversione strutturale.

Se agosto conferma un ulteriore miglioramento nonostante una stagione turistica inferiore a quella prevista, il deficit accumulato nella prima metà dell’anno potrebbe iniziare a diminuire. Se gli NFA cominciano a degradare di nuovo dopo l’estate, luglio apparirà come l’effetto temporaneo del deflusso stagionale.

Ciò rende i dati futuri particolarmente importanti.

Il problema esterno del Libano non è limitato al disavanzo di $2.319 miliardi annunciato a luglio. Questa figura è fortemente influenzata da una metodologia che integra l’oro e fa confronto con 2025 spettacolare. Tuttavia, i dati economici reali forniscono una diagnosi più preoccupante:un deficit commerciale di 8,65 miliardi di dollari in soli sei mesi, importazioni in aumento del 5,6%, esportazioni in calo del 14,1%, un’economia attesa in calo del 6,4% e ricavi del turismo colpiti dalla guerra.

In questo contesto, la questione non è più solo se l’equilibrio dei pagamenti è positivo o negativo su un mese. Ha chiesto se il modello economico che era emerso dal 2019 — la dollarizzazione, i trasferimenti di diaspora, il turismo e il finanziamento in contanti delle importazioni — potrebbe continuare a generare abbastanza valuta per compensare un deficit commerciale strutturale, senza ripristinare gli squilibri finanziari che avevano portato alla crisi.

Le cifre di agosto forniranno una risposta iniziale. Soprattutto, determineranno se i 536,7 milioni di dollari raccolti nel mese di luglio sono un miglioramento della posizione esterna o l’ultimo effetto di una stagione estiva che quest’anno non ha fornito al Libano i ricavi che sperava.