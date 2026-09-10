Libano: Gemayel Presses State on Disarmament · Global Voices

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Il presidente del Kataëb, deputato Sami Gemayel, ha posto il governo prima dei propri impegni sul monopolio delle armi giovedì 10 settembre. In una questione parlamentare formale rivolta all’esecutivo, ha posto quello che era stato effettivamente attuato sin dalle successive decisioni del Consiglio dei ministri sul disarmo, quali ostacoli erano alla loro attuazione e, soprattutto, quale calendario lo Stato si era stabilito. Il suo intervento si intensifica nelle operazioni israeliane nel sud del Libano e la distruzione di gallerie, depositi e infrastrutture attribuite a Hezbollah alimenta il timore di un’estensione degli scioperi ad altre regioni. Per Gemayel, il problema non è più l’esistenza di decisioni governative, ma la loro traduzione a terra.

Il leader del Kataëb adotta così una posizione favorevole sia al presidente Joseph Aoun che al governo di Nawaf Salam, e critica la lentezza dell’esecuzione. Ricorda diverse decisioni prese dalla formazione del gabinetto: l’impegno contenuto nella dichiarazione ministeriale a favore del monopolio statale sulle armi, la decisione del 2 marzo che vieta le attività militari di Hezbollah, la decisione del 9 aprile relativa al controllo delle armi a Beirut, e le decisioni del 5 e 7 agosto sulla preparazione e l’attuazione di un piano militare. La sua domanda è volutamente semplice: « Che cosa hai fatto, cosa vuoi fare e qual è il calendario? »

Gemayel trasforma le armi in controllo parlamentare

L’iniziativa cambia la natura del dibattito. I Kataëb non chiedono più semplicemente al governo di accelerare il disarmo. Sami Gemayel ora utilizza uno strumento di supervisione parlamentare per ottenere una risposta esecutivo ufficiale.

Egli rimprovera all’Assemblea di non parlare sufficientemente di ciò che accade nel territorio libanese. Il Kataëb aveva già chiesto una sessione sulla politica governativa. Gemayel ha tuttavia ringraziato il presidente del Parlamento, Nabih Berri, per aver rinviato una seduta che coincidesse con l’anniversario dell’assassinio di Bachir Gemayel.

L’approccio ora mira a costringere il governo a fare progressi. Gemayel ha chiesto che cosa fosse stato attuato nelle decisioni del Consiglio dei ministri, qual era lo stato del piano militare, quali ostacoli ha impedito la sua attuazione e quali scadenze erano state fissate.

Questa distinzione tra processo decisionale ed esecuzione è il nucleo della sua offensiva politica. Secondo lui, il contenuto delle decisioni governative è già sufficientemente chiaro. Non chiede pertanto una nuova dichiarazione di principio sulla sovranità o sul monopolio delle armi, ma un’informazione misurabile sulla loro attuazione.

« Perché non iniziare con aree sicure? »

Una delle questioni più specifiche di Gemayel riguarda la geografia del disarmo.

Il governo e l’esercito possono invocare la situazione militare nel sud, dove operazioni israeliane, bombardamenti e bombardamenti rendono qualsiasi azione considerevolmente difficile. Gemayel, tuttavia, ha chiesto perché questa difficoltà avrebbe impedito allo Stato di iniziare in aree non direttamente colpite dai combattimenti.

Essa solleva esplicitamente la questione della possibile esistenza di gallerie e depositi di armi in altre parti del paese. Il suo ragionamento è quello di dissociare il caso del Sud da quello del resto del territorio: anche se le condizioni militari impediscono la piena applicazione nelle aree esposte alle operazioni israeliane, lo Stato potrebbe agire a Beirut, Bekaa, Metn, Kesrouan o in altre aree relativamente lontane dal fronte.

Questo approccio si rivolge direttamente a Hezbollah. Gemayel utilizzò i termini delle decisioni del governo che egli interpretò come richiedere al partito di consegnare le armi allo Stato e affidando i servizi militari e di sicurezza alla loro esecuzione.

L’onorevole parlamentare chiede pertanto al governo di spiegare cosa gli impedisce di iniziare.

Il precedente Ali al-Taher alimenta l’argomento sicuro

Gemayel mette questa pressione nell’attuale escalation militare. Si riferisce direttamente ai tunnel e alle distruzioni osservate intorno ad Ali al-Taher, un’area situata nella zona di Nabatiyah e recentemente sottoposta a ripetuti scioperi israeliani.

Per lui, la possibile presenza di infrastrutture militari nelle aree abitate non è più solo un dibattito sulla sovranità. Essa espone direttamente le popolazioni civili agli scioperi israeliani.

Ha fatto una domanda particolarmente seria: ci sono « Ali al-Taher 2, 3 o 4 » a Bekaa, Beirut, Metn o Kesrouan?

La formulazione è intesa a spostare il dibattito. Il Kataëb non si riferisce più esclusivamente al disarmo come attuazione della Costituzione del Libano o degli impegni internazionali. Lo presentano come una misura di protezione immediata delle popolazioni.

L’argomento si basa sui recenti sviluppi nelle operazioni israeliane. Gli attacchi non sono più limitati ad alcune zone di confine. Nabatiyah e i suoi dintorni sono stati sottoposti a diversi attacchi, mentre l’esercito israeliano sostiene regolarmente a tunnel di destinazione, depositi, combattenti o infrastrutture Hezbollah.

Dal punto di vista di Gemayel, ogni infrastruttura militare situata vicino ad una zona residenziale può quindi diventare un obiettivo israeliano ed esporre gli abitanti circostanti.

Questa analisi rimane politicamente contestata. Hezbollah e i suoi alleati credono che il suo arsenale sia una capacità di difesa contro Israele e che il disarmo sotto la pressione militare israeliana indebolirebbe il Libano. Gemayel inverte questa logica: crede che tenere le braccia al di fuori dello stato ora aumenta il rischio di guerra e distruzione.

L’appello di Nabatiyah assume una dimensione politica

Sami Gemayel ha anche accolto un recente appello a Nabatiyah da parte dei residenti che chiedono allo Stato di imporre la sua autorità, inviare l’esercito e prevenire qualsiasi presenza armata non statale.

Questo riferimento non è insignificante. Nabatiyah si trova nel cuore di una regione dove Hezbollah storicamente ha un importante insediamento politico e sociale. Proporre un appello locale per il monopolio delle armi permette a Kataëb di sostenere che questa rivendicazione non viene più solo da partiti tradizionalmente opposti a Hezbollah.

Gemayel presenta anche questa richiesta come quella di « tutti i libanesi ».

Questa generalizzazione è ovviamente una questione di discorso politico e non è una misura di opinione pubblica. Hezbollah mantiene una base importante e i suoi sostenitori continuano a difendere la sua capacità militare. Ma l’esistenza di voci critiche in aree direttamente esposte al bombardamento diventa un elemento politico importante.

La questione del disarmo è quindi sempre più legata al costo territoriale del confronto con Israele.

Le decisioni del governo sono ora punto di riferimento

Uno dei principali cambiamenti del 2026 è proprio la posizione dello stato.

Per anni, gli oppositori di Hezbollah criticarono i governi successivi per mantenere formulazioni ambigue sulle armi della « resistenza ». Gemayel crede oggi che questa fase sia superata.

Egli sostiene che lo stato « non è più un complice » di Hezbollah e sottolinea che il governo stesso ha adottato decisioni affermando il monopolio delle armi.

Questo cambia la strategia di Kataëb. Il loro obiettivo non è più il contenuto della politica governativa, che essi sostengono nei suoi principi, ma il suo ritmo di attuazione.

Gemayel si prende cura di specificare che non cerca di indebolire Joseph Aoun o Nawaf Salam. Al contrario, sostiene di appoggiare il presidente e il governo perché condividono l’obiettivo di uno Stato sovrano, libero e indipendente.

La pressione è quindi presentata come un sostegno esigente: dal momento che il governo ha preso le decisioni richieste per anni dai sovranisti, deve ora dimostrare che sono applicabili.

Il calendario diventa il problema più difficile

Probabilmente è su questo punto che la risposta del governo sarà più prevista.

Impostare un preciso calendario di disarmo comporta l’identificazione delle aree interessate, dei mezzi dati all’esercito, delle modalità di recupero o distruzione delle armi, della gestione delle infrastrutture militari e della risposta a qualsiasi resistenza di Hezbollah.

Ciò significa anche prendere in considerazione la guerra nel sud.

L’esercito libanese stesso afferma che le operazioni israeliane ostacolano la sua distribuzione e le sue missioni. Il 9 settembre, il suo comando ha denunciato l’intensificazione degli attacchi israeliani, l’esplosione e la distruzione degli edifici, credendo di aver messo a repentaglio le disposizioni esistenti e gli sforzi di stabilizzazione.

Il governo è quindi preso tra due imperativi che possono entrare in conflitto: accelerare l’applicazione del monopolio delle armi e prevenire un confronto interno da eruzione mentre l’esercito israeliano continua le sue operazioni.

Gemayel rifiuta che questa difficoltà diventi una giustificazione per l’inazione in tutto il paese. È proprio per questo che insiste su « aree sicure ».

Lo spettro della pace civile al centro del disaccordo

L’argomento più sensibile riguarda il rischio di conflitti interni.

Gli oppositori di una rapida applicazione del disarmo hanno a lungo avvertito che un confronto tra l’esercito e Hezbollah potrebbe minacciare la pace civile. In un paese segnato dalla guerra del 1975-1990 e da allora diversi scontri interni, questa preoccupazione pesa pesantemente su qualsiasi decisione di sicurezza.

Gemayel, tuttavia, rifiuta la logica di abbandonare l’applicazione di una decisione di Stato per il motivo che il gruppo interessato potrebbe opporsi con la forza.

Secondo lui, invocando la pace civile equivale a riconoscere che un’organizzazione ha un potere veto armato sulle istituzioni.

« La ribellione, o ci sottomettiamo o la affrontiamo », ha riassunto, credendo che lo stato ha già scelto di far rispettare le sue decisioni e non può ora allontanarsi dalla loro esecuzione.

Questa formulazione pone il dibattito su un terreno particolarmente sensibile. Il governo deve evitare il confronto interno, dimostrando che le sue decisioni non sono semplicemente dichiarative.

È proprio l’equilibrio che Gemayel cerca di rendere politicamente più difficile da mantenere.

Paura di negoziazione che supererebbe lo stato

Il presidente del Kataëb ha infine proposto un altro rischio: quello dell’impotenza dello Stato che conduce le potenze straniere a negoziare direttamente con gli attori armati.

Secondo lui, se il governo sembra incapace di attuare le proprie decisioni, Israele e gli Stati Uniti potrebbero eventualmente discutere con le forze non statali bypassando le istituzioni libanesi.

Questa ipotesi serve il suo argomento centrale: il disarmo non è solo destinato a ritirare le armi da Hezbollah; Esso dovrebbe consentire allo Stato di tornare ad essere l’interlocutore indispensabile nei negoziati sulla sicurezza territoriale.

In questo senso, la mancata attuazione delle decisioni governative avrebbe due conseguenze. Permetterebbe alle infrastrutture che potrebbero essere colpite da Israele e indebolirebbe contemporaneamente l’autorità politica di Beirut nei negoziati.

Gemayel parla così di un « buon passo » per il paese.

La questione parlamentare ora costringe il governo a rispondere

L’interesse dell’approccio di giovedì risiede nella sua semplicità.

Il governo non può più ricordare che è a favore del monopolio delle armi. È proprio questa posizione che il Kataeb lo riconosce.

Ora deve spiegare cosa ha fatto.

In particolare, la risposta dovrebbe chiarire lo status del piano militare, le misure già attuate dalle decisioni di primavera e agosto, gli ostacoli incontrati e la possibilità di iniziare il disarmo in aree non direttamente soggette alle operazioni israeliane.

Essa dovrà anche rispondere alla questione del calendario.

È su questo punto che Sami Gemayel pone ora la responsabilità politica dell’esecutivo. Il leader di Kataëb non chiede più al governo di scegliere tra le armi di Hezbollah e quelle dello Stato: secondo lui, questa scelta è già stata presa nelle decisioni ufficiali. Gli chiede di dichiarare pubblicamente quando e come intende trasformarlo in realtà.

Il prossimo passo sarà quindi la risposta formale del governo. Esso misura il divario tra le decisioni sovrane accumulate dall’inizio dell’anno e la loro effettiva applicazione sul terreno.