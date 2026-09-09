Sud Libano: L’esercito denuncia 7.700 violazioni israeliane

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L’esercito libanese sostiene che la continuazione degli attacchi e delle violazioni israeliane è ora l’ostacolo principale al completamento del suo dispiegamento nel sud del Libano sotto l’accordo quadro del 26 giugno 2026. In un comunicato dettagliato rilasciato mercoledì 9 settembre, il comando ha indicato che aveva identificato approssimativamente7.700 violazioni israeliane in meno di due mesi e mezzopur sostenendo di aver preso il controllo operativo di diversi settori. L’esercito annuncia anche il sequestro di1,818 armi e munizionila distribuzione di sei dighe fisse e tredici posti di osservazione, così come pattuglie permanenti. Essa accusa Israele di mettere in pericolo questi sforzi con i suoi scioperi, la distruzione e il fuoco vicino all’esercito libanese.

Le condizioni dell’esercito continuarono il dispiegamento sulla cessazione degli attacchi

Il messaggio del comando è particolarmente diretto. Per le Forze Armate libanesi, la cessazione degli attacchi e delle violazioni israeliane è un « fattore essenziale » per consentire alle unità di continuare la loro distribuzione e di svolgere i compiti previsti nell’accordo quadro.

Questa dichiarazione viene dopo diversi giorni di escalation nella regione di Nabatiyah. L’esercito si riferisce a una nuova ondata di attacchi israeliani su aree residenziali e istituzioni pubbliche e private, con un alto tasso di morte e di infortunio.

Il comando cita in particolare l’attacco a Kfar Rummane nel distretto di Nabatiyah. Almeno 12 persone sono state uccise lì, comprese donne e bambini, secondo il record menzionato dall’istituzione militare.

Per l’esercito, questa sequenza non è solo una violazione della sovranità libanese. Essa minaccia direttamente il regime di sicurezza su cui si basa il meccanismo istituito dal 26 giugno.

Circa 7.700 violazioni dal 26 giugno

La cifra più importante comunicata mercoledì riguarda le violazioni israeliane dalla firma dell’accordo quadro. Forze armate libanesicirca 7.700 tra il 26 giugno e il 9 settembre 2026.

Rispetto a circa 75 giorni dalla firma dell’accordo, questo bilancio rappresenta una media di oltre100 violazioni al giornoQuesta media aritmetica non significa che le violazioni sono regolarmente distribuite, ma dà una misura della loro frequenza secondo il conteggio militare libanese.

Il rilascio non fornisce una completa ripartizione di 7.700 incidenti per categoria. Le violazioni possono includere, tra l’altro, sorvolazioni, sparatorie, incursioni, operazioni militari o altre azioni considerate da Beirut contrarie alle disposizioni raggiunte.

L’esercito menziona specificamente il fuoco israeliano vicino ai suoi soldati e pattuglie. Ritiene che queste azioni mettono direttamente in pericolo i suoi militari e complicano il loro movimento in aree in cui hanno bisogno di rafforzare la loro presenza.

Il comando accusa anche Israele di continue operazioni di demolizione e distruzione nel Sud. Secondo l’esercito, queste azioni sono incompatibili con gli impegni destinati a permettere alla regione di stabilizzarsi gradualmente.

Sei dighe e tredici posti di osservazione già installati

Di fronte alle domande sull’applicazione dell’accordo quadro, l’esercito per la prima volta dettaglia l’entità delle sue operazioni in diverse aree pilota. Essa afferma che ha cominciato ad attuare il suo piano immediatamente dopo la conclusione dell’accordo.

Militare6 dighe fisse e 13 posti di osservazioneun totale di 19 posizioni. Queste strutture si trovano su e all’interno delle strade che portano a Zawtar al-Gharbiyah, Frun e Srifa.

L’esercito ha anche riferito che stava conducendo 24 ore, 24 ore, pattuglie mobili. L’obiettivo è di monitorare i movimenti, monitorare i settori interessati e prevenire attività armate non autorizzate.

Il Comando ritiene che queste disposizioni le abbiano permesso di ottenere il « controllo operativo » dell’area interessata. Ora sostiene di essere in grado di controllare il movimento di entrata e uscita all’interno del perimetro operativo.

Tuttavia, ciò non significa che tutte le fasi dell’accordo siano state completate. L’esercito stesso afferma che le parti non hanno ancora raggiunto un accordo completo sulle diverse fasi relative alle zone pilota e sui prossimi passi.

1,818 armi e munizioni sequestrate

Il comunicato stampa fornisce anche un inventario eccezionalmente accurato dei materiali recuperati o sequestrati. Unità militari specializzate annunciano di aver neutralizzato o confiscatocirca 1,818 armi e munizioninel corso delle loro operazioni.

Il bilancio comprende10 lanciarazzi, sette razzi e sei droni. L’esercito anche recuperato51 proiettili di traduzione militare non specificati, 10 bombe aeree e 1.560 pezzi di munizioni leggere, più molte miniere e cariche esplosive.

Attrezzature annunciate dall’esercito Quantità Lanciarazzi 10 Rocchetti 7 Drones 6 Vari proiettili menzionati dall’esercito 51 Bombe aeree 10 Munizioni di luce 1 560 Altre miniere e carichi Numero non specificato Totale annunciato armi e munizioni Circa 1.818

L’esercito ha riferito che aveva ritirato armi e ordigni inesplorati e ha impedito la presenza di gruppi armati o attività non autorizzate dalla legge libanese. Tale formulazione riguarda l’applicazione del controllo di Stato nei settori contemplati dall’accordo.

Le case sono state ispezionate anche secondo la legge libanese e con l’accordo dei loro proprietari. Il comando sottolinea che gli abitanti hanno collaborato con queste operazioni per eliminare armi, munizioni e residui esplosivi della guerra.

Dodici chilometri di strade ricircolo

Il lavoro militare non è limitato al controllo delle armi. Le unità militari sostengono di aver riaperto approssimativamente12 chilometri di strade, per ripristinare i movimenti alle località interessate.

L’esercito è anche coinvolto nella rimozione di macerie e operazioni che permettono il ritorno di residenti. Il comando si riferisce alle attività di cooperazione civile-militare finalizzate a fornire esigenze di base alla popolazione.

I soldati parteciparono anche al recupero di corpi di persone uccise. Queste missioni si svolgono in villaggi dove la distruzione a volte rende l’accesso all’alloggio particolarmente difficile.

L’obiettivo dichiarato è duplice: stabilire il controllo della sicurezza e permettere alla popolazione di tornare. Tuttavia, le cifre fornite per Zawtar al-Gharbiye mostrano che la presenza dell’esercito non è sufficiente quando l’entità della distruzione materialmente impedisce alle famiglie di resettare.

A Zawtar al-Gharbiyé, solo il 16 per cento della popolazione viene ripristinato

TheZawtar al-Gharbiyéè uno degli esempi più precisi dati dall’esercito. Circa il 70 per cento degli abitanti è riuscito a tornare alla località per vedere le condizioni delle loro case o recuperare la loro proprietà.

Ma soloil 16 per cento della popolazione è stato in grado di trasferirsi in modo sostenibile. Comando stima questo ritorno a circa 60 su 450 famiglie nella comunità.

Questo basso tasso è spiegato principalmente dall’entità della distruzione. Secondo la valutazione militare,L’85% delle case a Zawtar al-Gharbiyé sono completamente distruttee il restante 15% subì danni parziali.

Se queste proporzioni si applicano all’intero parco residenziale della località, praticamente nessun alloggio sarebbe sfuggito danni. La ricostruzione diventa quindi una condizione indispensabile per il ritorno sostenibile di gran parte della popolazione.

Il contrasto tra la popolazione del 70% che può tornare in tempo e il 16% che può effettivamente rimanere mostra anche la differenza tra un ritorno fisico in un villaggio e la normalizzazione reale. L’accesso a una località non significa che è ancora una volta abitabile.

L’esercito accusa Israele di causare una nuova ondata di spostamento

L’esercito sostiene che gli ultimi attacchi hanno causato ulteriori spostamenti da aree precedentemente considerate abbastanza sicure per ospitare gli abitanti. Questi sviluppi mettono in discussione gli sforzi per stabilizzare gradualmente i villaggi del Sud.

Il comando va oltre assegnando a Israele una volontà di minare la credibilità dell’esercito. Secondo la sua dichiarazione, le ripetute violazioni cercherebbero di minare l’istituzione sia tra la popolazione libanese che prima della comunità internazionale.

Questa carica viene in un contesto in cui le autorità libanesi presentano il dispiegamento dell’esercito come uno dei principali strumenti di stabilizzazione nel Sud. Qualsiasi fallimento di questo meccanismo avrebbe quindi conseguenze politiche ben al di là dei settori interessati.

Al contrario, l’esercito cerca di dimostrare, con figure di sostegno, che ha cominciato a svolgere i compiti previsti. Esso mette in evidenza i posti stabiliti, pattuglie, convulsioni di attrezzature e operazioni con la popolazione.

L’accordo quadro è ancora incompleto nei prossimi passi

Tuttavia, il comunicato contiene una precisazione importante sullo stato effettivo dell’accordo del 26 giugno. L’esercito riconosce che non tutte le fasi riguardanti le zone pilota e le fasi successive devono ancora essere pienamente concordate.

Le unità libanesi hanno quindi iniziato ad attuare il proprio piano operativo nelle aree concordate, in coordinamento con l’unità di coordinamento militare libanese. Ma la continuazione del regime rimane dipendente da ulteriori discussioni.

Questa situazione rende gli attacchi di arresto ancora più importanti dal punto di vista del comando. Un ulteriore degrado di sicurezza può impedire ai militari di estendere la sua presenza ad altri settori e ritardare la definizione dei prossimi passi.

Il comunicato del 9 settembre cerca quindi di stabilire una chiara equazione: l’esercito pretende di essere pronto ad assumere i suoi obblighi, ma ritiene che non possa completare la sua missione se le operazioni israeliane continuano.

Dopo tre giorni di mortale arrampicata intorno a Nabatiyah, il prossimo test riguardarà quindi la capacità dei vari attori di preservare l’acalmie. L’esercito libanese ritiene che la continuazione della sua distribuzione ora dipende direttamente dalla cessazione degli scioperi, dalla distruzione e dalle violazioni che attribuisce a Israele.