Le banche libanesi: le attività cadono (di nuovo) a 100,42 miliardi, di cui meno di 6 in fresco

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Le banche commerciali libanesi si sono concluse nel luglio 2026 con 100,42 miliardi di dollari in beni consolidati, in calo del 2,18% anno su anno e dell’1,84% dal dicembre 2025. Dietro questo declino relativamente moderato, tuttavia, è una realtà molto più grave: il sistema bancario rimane massicciamente dollarizzato, i depositi continuano a erodere e il credito al settore privato è quasi scomparso. Soprattutto, i 85,09 miliardi di dollari in depositi di valuta estera non corrispondono a 85,09 miliardi di dollari freschi e immediatamente disponibili. Le rinfuse sono costituite da ex depositi bloccati dalla crisi del 2019, i « lollars », mentre la vera quota liquida rimane molto più bassa.

Un bilancio di $100,42 miliardi, ma una capacità bancaria molto piccola

Il bilancio consolidato delle banche commerciali alla fine di luglio ha raggiunto 8.98777 miliardi di sterline libanesi. Convertito al tasso ufficiale di £ 89.500 per dollaro, questo importo è equivalente a $100.42 miliardi. Alla fine del dicembre 2025, i beni ammontavano a 9,156,11 miliardi di sterline, o 102,30 miliardi di dollari con lo stesso tasso di conversione.

La contrazione ha quindi raggiunto circa $1,88 miliardi dall’inizio dell’anno. Oltre 12 mesi, le attività sono diminuite del 2,18%, pari a 9,188,30 miliardi di sterline nel luglio 2025. Questo declino prolunga la lenta compressione di un settore bancario che, dal 2019, non soddisfa più pienamente le sue tradizionali funzioni di risparmio di raccolta, elaborazione dei depositi e finanziamento dell’economia.

Il valore totale del bilancio va interpretato con cautela. Le attività bancarie registrate in dollari o convertite al tasso ufficiale non sono necessariamente beni liquidi, recuperabili al valore nominale o immediatamente disponibili per rimborsare i depositanti. Nel caso libanese, questa distinzione è centrale a causa delle perdite accumulate sugli investimenti con la Banca del Libano, dell’esposizione al debito pubblico e dell’assenza di una completa ristrutturazione bancaria.

Indicatore Luglio 2026 Cambiamento Attività consolidate 100,42 miliardi -2.18% anno su anno Deposito dei clienti $86,23 miliardi equivalenti -36% anno su anno Depositi di valuta estera 85,09 miliardi di dollari -1,87% da dicembre Depositi in libri LBP 101 720 miliardi -8,61% da dicembre Prestiti privati 5,01 miliardi di dollari equivalenti -7,76 % su un anno Contabilità fondi propri 5,3 miliardi di dollari +12,59% anno su anno Rapporto di credito/deposito 5.81 % 6.09 % nel luglio 2025

I depositi cadono a 86,23 miliardi di dollari

I depositi totali dei clienti sono diminuiti dell’1,96% dall’inizio del 2026, raggiungendo 7,717,29 miliardi di sterline entro la fine di luglio. Al tasso ufficiale, questo rappresenta circa 86,23 miliardi di dollari. Un anno prima, i depositi hanno raggiunto 7,985,92 miliardi di sterline, che rappresentano una diminuzione annuale del 3,36 per cento.

La ripartizione per categoria mostra che i depositi dei residenti rimangono in gran parte dominanti. Essi raggiungono 5.756.54 miliardi di sterline, o circa 64,32 miliardi di dollari al tasso ufficiale. I depositi non residenti ammontano a 1.901,80 miliardi di sterline, o circa 2,25 miliardi di dollari, mentre i depositi del settore pubblico ammontano a circa 659 milioni di dollari.

Da dicembre, i depositi dei residenti sono diminuiti del 2,22%, i depositi non residenti dello 0,75% e i depositi del settore pubblico del 13,55 %. Quest’ultimo declino è il più grande delle percentuali, ma comporta un stock molto inferiore rispetto ai depositi privati. La tendenza generale continua ad essere la progressiva erosione delle risorse bancarie, alimentata dai prelievi consentiti sotto le circolari della Banca del Libano e dalla limitata capacità del settore di attrarre nuovi depositi su base sostenibile.

85,09 miliardi in valuta estera: la cifra più confusa

Alla fine di luglio, i depositi di valuta estera ammontavano a 85,09 miliardi di dollari. Essi sono diminuiti dell’1,87 per cento dal mese di dicembre, una diminuzione di $1,62 miliardi e $179,9 milioni sul solo luglio. I depositi sono diminuiti dell’8,61 per cento da dicembre a 110,720 miliardi di sterline, o circa 14 miliardi di dollari al tasso ufficiale.

Questa struttura porta il tasso di dollarizzazione dei depositi al 98,68%. In pratica, quindi, quasi tutte le passività di deposito del sistema bancario libanese sono denominate in valuta estera, principalmente in dollari. Ma questo tasso di dollari non significa che le banche detengono l’equivalente del 98,68 per cento dei loro depositi sotto forma di liquidità del dollaro a disposizione dei clienti.

Il punto principale è che le statistiche di deposito valuta estera combinano categorie economiche molto diverse. Esso comprende ex depositi di dollaro che sono stati soggetti a restrizioni dal 2019, comunemente chiamati « lollars », ma anche conti in « freschi dollari », finanziati da fondi inseriti nel sistema dopo la crisi o da alcuni meccanismi di restituzione forniti dalla Banca del Libano.

Lollars e dollari freschi: due dollari non valgono lo stesso

Un lollar è un debito bancario denominato in dollari, ma che il depositante non può disporre liberamente come un dollaro in contanti o un dollaro trasferibile all’estero. Dal 2019, le banche hanno ritiri e trasferimenti limitati a questi vecchi conti. Il loro valore economico dipende quindi dai meccanismi di prelievo, dalle circolari applicabili e dal tasso in cui i depositanti possono recuperare i loro fondi.

Il dollaro fresco è diverso. In linea di principio, corrisponde a nuovi soldi, depositati dopo l’inizio della crisi o trasferiti dall’estero, che rimane disponibile in dollari o trasferibile sotto i termini del conto. È questo tipo di deposito che funziona ancora come un vero deposito bancario in valuta estera nel senso economico del termine.

L’ultima ripartizione dettagliata disponibile dalla Banca del Libano ha indicato che, nel novembre 2025, i depositi qualificati come « fresh » ammontavano a circa $5 miliardi. Tuttavia, 3,2 miliardi di questo importo corrispondevano già agli saldi dei meccanismi circolari 158 e 166. In altre parole, solo circa 1,8 miliardi di dollari potrebbero poi essere considerati nuovi depositi completamente liquidi e indipendenti dai meccanismi di restituzione dei beni vecchi.

Queste cifre non forniscono una ripartizione accurata del luglio 2026, in quanto la Banca del Libano non pubblica nel suo bilancio mensile una serie che separa vecchi dollari da nuovi dollari. Tuttavia danno un ordine di grandezza utile. Se lo stock di depositi freschi è rimasto vicino a $5 miliardi, circa 80 miliardi dei 85,09 miliardi di depositi di valuta estera sarebbero ancora costituiti da vecchi depositi o saldi non paragonabili a nuovi dollari liberi.

Una stima utile ma da non confondere con i dati ufficiali

Il calcolo è semplice: 85,09 miliardi di depositi in valuta estera, meno di 5 miliardi di depositi freschi, dà circa 80,09 miliardi di dollari di vecchi depositi e altri saldi non-freschi. In base a questo presupposto, i dollari freschi rappresenterebbero solo circa il 5,9% dei depositi di cambio esteri, rispetto a circa il 94,1% per altri depositi.

Ma anche questa stima probabilmente sopravvaluta la nuova liquidità del sistema. Se sottraggono dai 5 miliardi di deposito fresco i 3,2 miliardi dai saldi dei Circoli 158 e 166 osservati nel novembre 2025, la vera quota nuova e completamente liquida era allora vicina a $1,8 miliardi. Rispetto agli 85,09 miliardi di depositi in luglio, questo importo sarebbe appena oltre il 2%.

Occorre quindi distinguere tre livelli. Il primo è il valore del libro dei depositi di valuta estera, o $ 85,09 miliardi. Il secondo è lo stock di conti classificati come freschi, che era vicino a $ 5 miliardi alla data più recente dettagliata disponibile. La terza è la parte veramente nuova e non correlata ai meccanismi di restituzione dei vecchi depositi, che era molto più debole.

Questa distinzione spiega perché sarebbe sbagliato presentare $85,09 miliardi come riserva bancaria. La maggior parte rimane un reclamo da parte dei depositanti su un sistema che ancora non può soddisfare pienamente questi impegni a valore nominale.

Dal 2019, quasi la metà dei depositi sono scomparsi dai bilanci

Il confronto con la situazione pre-crisi dà la misura dello shock. A partire da giugno 2019, i depositi bancari hanno raggiunto circa 172,1 miliardi di dollari. Entro la fine di luglio 2026, rappresentano solo circa 86,23 miliardi di dollari al tasso ufficiale.

La contrazione si avvicina a 85,9 miliardi di dollari, o quasi il 50% del deposito. È spiegato da una combinazione di ritiri, conversioni, rimborsi di prestiti con depositi bloccati, ammortamento di depositi in sterline e una riduzione graduale dei vecchi saldi attraverso i meccanismi stabiliti dalla Banca del Libano.

Anche i depositi di valuta estera sono diminuiti bruscamente. Erano vicini a 12,1 miliardi di dollari nel giugno 2019 e ora raggiungono 85,09 miliardi di dollari. La diminuzione è superiore a 38 miliardi di dollari, o quasi il 31 per cento.

Questo declino, tuttavia, non significa che 38 miliardi di dollari in contanti sono usciti dalle banche. Parte del movimento riflette le transazioni contabili, gli offset tra prestiti e depositi, così come i rimborsi progressivi a prezzi o su termini che non sempre corrispondono a un rimborso completo in dollari freschi.

Il credito crolla a soli 5,01 miliardi di dollari

L’altra cifra importante di luglio riguarda i prestiti al settore privato. Il loro stock è diminuito del 3,63% da dicembre a 448,470 miliardi di sterline, o circa 5,01 miliardi di dollari. Nel corso di un anno, la diminuzione è del 7,76%.

Solo i crediti valutari esteri rappresentano circa $4.86 miliardi, dopo una diminuzione del 4,49 per cento dal dicembre. I crediti di pound raggiungono 13,930 miliardi di sterline, o circa 150 milioni di dollari al tasso ufficiale. Anche se sono aumentati del 33.71% dall’inizio dell’anno, il loro peso rimane marginale nel bilancio generale.

Il rapporto tra prestiti e depositi è sceso al 5,81%, dal 5,91 per cento in dicembre e 6,09 per cento nel luglio 2025. In altre parole, per $100 equivalente di depositi registrati in banche, meno di $ 6 è ora prestiti del settore privato.

Questo rapporto è eccezionalmente basso per un sistema bancario normale. Una banca raccoglie tradizionalmente depositi per trasformare parte di loro in prestiti a famiglie e imprese. In Libano, questa funzione di intermediazione è diventata quasi residua.

I prestiti sono diminuiti di oltre il 90% dal periodo pre-crisi

Prima del crollo finanziario, i prestiti bancari al settore privato hanno raggiunto circa 54,5 miliardi di dollari nel settembre 2019. Con soli 5,01 miliardi di dollari alla fine di luglio 2026, lo stock è diminuito di circa 49,5 miliardi di dollari.

Ciò corrisponde ad una contrazione di oltre il 90%. Questo è molto più grave del declino dei depositi e illustra la mutevole natura del settore bancario libanese. Le banche continuano a gestire conti e pagamenti, ma finanziano pochissimi investimenti aziendali, abitazioni, consumi o capitali di lavoro.

Il rapporto dei prestiti in valuta estera ai depositi in valuta estera è stato solo del 5,71%, rispetto al 6,05 % all’anno precedente. Per i prestiti in libri, il rapporto è 13,70 per cento, ma questo aumento è dovuto principalmente all’estrema debolezza della base di deposito di valuta nazionale e ad un aumento one-off di alcuni prestiti, in particolare al settore finanziario residente.

La scomparsa del credito bancario ha contribuito a spingere una parte crescente dell’economia verso l’autofinanziamento, il pagamento in contanti e il finanziamento off-bank. Le imprese di investimento devono affidarsi maggiormente ai propri fondi, azionisti, trasferimenti dall’estero o privati.

La ripresa del capitale non significa ancora ricapitalizzazione

I conti di capitale delle banche sono cresciuti del 9,33% dall’inizio dell’anno per raggiungere 481.630 miliardi di sterline, o circa $5.38 miliardi. Nel corso di un anno, l’aumento è stato del 12,59 per cento, e luglio ha visto un significativo aumento mensile di £29,600 miliardi, o circa $331 milioni.

Ciò potrebbe dare l’impressione di un rapido miglioramento della forza bancaria. Tuttavia, una lettura dettagliata mostra che è in gran parte dovuto effetti di valutazione contabile. Nel mese di luglio, l’aumento del capitale principale ha beneficiato di un aumento del valore del libro del portafoglio di Eurobond libanesi e titoli stranieri detenuti dalle banche.

Un aumento dei fondi propri legati all’aggiornamento dei beni non equivale ad un’iniezione di capitale fresco da parte degli azionisti. Né significa che le perdite accumulate dal 2019 sono state assorbite. La reale solvibilità delle istituzioni può essere valutata solo dopo il riconoscimento delle perdite, la valutazione realistica dei beni e la definizione di un quadro di ristrutturazione.

Inoltre, il contrasto rimane considerevole tra $5.38 miliardi di fondi propri e oltre $86 miliardi di depositi. Questa relazione non è sufficiente a misurare un deficit di capitale, ma mostra perché la qualità e la valutazione dei beni sono un problema centrale.

Il tasso ufficiale dà un’unità di conto, non un valore di salvataggio

Utilizzando il tasso di £ 89.500 per convertire il bilancio rende possibile confrontare le diverse linee di contabilità. Tuttavia, non risolve il problema fondamentale del valore economico delle attività e delle passività.

Così, $100,42 miliardi di attività contabili non possono essere direttamente confrontati con 86,23 miliardi di dollari in depositi per concludere che il sistema ha un surplus sufficiente. Alcune attività possono essere difficili da recuperare, altamente depreciate o correlate alle controparti stesse in difficoltà.

Lo stesso ragionamento vale per i depositi. Un lollar da 100.000 dollari è ancora riconosciuto come un credito da dollaro, ma la sua disponibilità immediata per il cliente è molto diversa da quella di un conto da 100.000 dollari. L’esistenza di un’unità di conto comune non elimina quindi la differenza di liquidità e di valore economico.

È questa asimmetria che rende le statistiche bancarie libanesi particolarmente difficili da leggere senza ritrattare. Descrivono correttamente le voci contabili, ma non si dicono quanti veri depositanti di dollari possono recuperare o quanto banche di cassa possono mobilitare immediatamente.

I dollari freschi ritornano, ma non riparano ancora il sistema

Tuttavia, l’attività sui conti freschi mostra che una piccola parte dell’intermediazione bancaria sta iniziando a funzionare di nuovo. Alla fine di luglio 2026, 76.180 assegni in dollari freschi erano stati liquidati dall’introduzione del nuovo sistema di compensazione, con un valore cumulativo di circa 960.7 milioni di dollari.

Questa cifra rappresenta un flusso di pagamenti dal 2023 e non uno stock di depositi. Non è quindi necessario aggiungere ai 5 miliardi di depositi freschi o utilizzarli per stimare direttamente gli importi sui conti. Mostra, tuttavia, che i reali dollari utilizzabili circolano di nuovo attraverso le banche.

La Banca del Libano ha stabilito un sistema di compensazione separato per tali assegni di distinguere tra depositi freschi e vecchi. Questa separazione istituzionale conferma che un dollaro fresco e un ex dollaro bancario non possono essere analizzati come un unico prodotto finanziario.

L’aumento di questi strumenti riflette un recupero limitato in alcuni servizi bancari. Non rappresenta ancora un ritorno di fiducia sufficiente per ripristinare il credito o attrarre decine di miliardi di dollari di nuovi risparmi.

Luglio mostra soprattutto un settore che continua a contrarsi

Le cifre del luglio 2026 descrivono quindi meno un settore bancario di 100 miliardi di dollari che un sistema che è ancora in fase di riduzione. I beni stanno diminuendo, i depositi stanno diminuendo e i prestiti stanno contraendo ancora più velocemente. L’aumento dei fondi propri di contabilità fornisce un segnale positivo limitato, ma non cambia il problema centrale della valutazione degli asset e del rimborso dei depositanti.

Gli 85,09 miliardi di dollari in depositi di valuta estera rimangono il miglior esempio del divario tra statistiche contabili e realtà economica. La maggior parte di questo importo non è costituito da nuovi dollari liberamente disponibili. All’ultima ripartizione dettagliata disponibile, i conti freschi ammontavano a solo pochi miliardi di dollari e la loro nuova parte attuale era ancora più piccola.

Il prossimo numero sarà quindi se il bilancio bancario varia di alcuni punti percentuali da un mese all’altro, piuttosto che come le perdite saranno riconosciute e distribuite. Fino a quando un quadro di ristrutturazione distingue chiaramente beni recuperabili, lollars, dollari freschi e perdite da assorbire, i $100,42 miliardi pubblicati dalle banche resteranno più una fotografia contabile di una misura della loro reale capacità finanziaria.