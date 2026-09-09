Elettricità in Libano: promesse contro tagli

- Advertisement -

20

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Più di un anno dopo l’arrivo di Joe Saddi nel Ministero dell’Energia e dell’Acqua, le riforme istituzionali hanno avanzato, ma l’elettricità pubblica in Libano rimane profondamente carente. L’elettricità in Libano (EDL) ha ancora riconosciuto nel luglio 2026 una media di circa quattro ore al giorno, rispetto a sette a nove ore raggiunte a febbraio. La rete manca di quasi 1.000 megawatt di capacità disponibile e l’istituto pubblico stesso avverte che un crollo generale del sistema può verificarsi ogni giorno. Il contrasto è sorprendente: il governo ha finalmente stabilito l’autorità di regolamentazione prevista dal 2002, ha adottato una nuova politica settoriale e ha aperto la porta a nuovi investimenti, ma le famiglie rimangono dipendenti da generatori privati e solare per fornire la maggior parte delle loro esigenze.

Da sette a nove ore a febbraio, circa quattro ore a luglio

La sola figura riassume la persistenza della crisi. Secondo Joe Saddi, EDL era riuscito a fornire tra sette e nove ore di elettricità al giorno entro la fine del febbraio 2026. Tale miglioramento era stato raggiunto senza ulteriori contributi finanziari diretti dal Fondo di Entrate Consolidato all’istituzione pubblica, il risultato che il Ministro ha presentato come un passo importante verso un’operazione più sostenibile.

Pochi mesi dopo, questo progresso era stato in gran parte cancellato. Il 13 luglio, la EDL ha ufficialmente riferito che la dieta media nazionale era di circa quattro ore al giorno. In altre parole, una famiglia media ha ricevuto solo circa un sesto dell’elettricità pubblica della giornata e ha dovuto trovare un’altra fonte per le restanti 20 ore.

La media maschera anche differenze geografiche e tecniche. Le linee che forniscono servizi essenziali beneficiano di condizioni speciali. L’aeroporto, il porto, i tribunali, le prigioni centrali o alcune stazioni di pompaggio dell’acqua devono mantenere una maggiore alimentazione. Per motivi di configurazione di rete, alcune aree residenziali collegate alle stesse partenze possono anche godere di un maggiore tempo di alimentazione.

EDL ha iniziato a pubblicare dati da contatori elettronici installati sulle partenze di distribuzione per documentare le ore reali fornite. Questo approccio migliora la trasparenza, ma non cambia il problema sottostante: nel 2026 la rete pubblica non riesce a fornire energia continua.

Elettricità in Libano: quasi 1.000 MW mancanti in rete

Il calo delle ore di alimentazione è dovuto principalmente ad un problema fisico della produzione disponibile. Durante l’estate, EDL ha riferito che mancavano fino a circa 1.000 megawatt di capacità di rete. Questo deficit indebolisce l’equilibrio tra produzione e consumo e riduce significativamente il margine disponibile al gestore per assorbire un incidente.

Una rete elettrica deve mantenere sempre un equilibrio molto preciso. Quando la capacità disponibile diventa troppo bassa, i cambiamenti di frequenza e tensione diventano più difficili da controllare. Una centrale elettrica che si ferma, una linea che innesca o un improvviso aumento della domanda può allora causare interruzione della catena.

EDL stesso ha usato un vocabolario allarmante. Lo stabilimento ha avvertito che la mancanza di capacità ha reso possibile un « blackout », cioè un crollo generale della rete, in qualsiasi momento e potenzialmente ogni giorno. Questa fragilità impedisce anche all’azienda di garantire tempi di alimentazione normali quando si verificano più incidenti contemporaneamente.

Il problema è quindi non solo nel numero teorico di piante costruite in Libano. È dovuto alla potenza effettiva disponibile, il combustibile accessibile, la condizione delle unità di produzione, la manutenzione e la capacità del sistema di trasmissione per fornire energia elettrica. Una centrale elettrica esistente su carta non rappresenta necessariamente una capacità immediatamente mobilizzabile.

Questa situazione rende l’obiettivo DC molto lontano. Prima di coprire anche 24 ore, EDL deve avere una produzione sufficiente per aumentare gradualmente la potenza senza mettere in pericolo la stabilità del sistema.

Le promesse di Joe Saddi erano innanzitutto promesse di riforma

Quando Joe Saddi prese la carica nel febbraio 2025, ereditò un settore segnato da decenni di deficit, investimenti incompleti e decisioni politiche ritardate. Dal suo primo grande intervento pubblico il 26 marzo 2025, il nuovo ministro ha insistito per una pausa con le soluzioni intermedie e ha promesso di applicare le restanti leggi.

Il suo primo progetto riguarda la governance. La legge 462 del 2002 prevedeva un’autorità indipendente per regolare il settore elettrico. Da più di 20 anni, questa istituzione non era mai stata effettivamente stabilita, anche se doveva regolare le licenze, promuovere la concorrenza e separare ulteriormente le funzioni di regolamentazione dalle decisioni politiche del ministero.

Il governo ha infine nominato l’Autorità di regolamentazione dell’elettricità l’11 settembre 2025. Joe Saddi ha poi presentato questa decisione come pietra angolare della riorganizzazione del settore. Il ritardo prima del suo arrivo è notevole: più di due decenni separano l’adozione della legge dall’effettiva costituzione del suo regolatore.

Questa riforma è reale e misurabile. Tuttavia, non produce immediatamente ulteriori megawatt. L’installazione di un’autorità di regolamentazione può migliorare l’offerta, l’investimento e la sorveglianza del mercato a medio termine, ma non riattiva immediatamente un impianto o un’unità non disponibili.

È proprio qui che si trova il divario percepito dai consumatori. L’architettura istituzionale avanza mentre il servizio quotidiano rimane molto insufficiente. Per una famiglia che riceve quattro ore di LED, il successo di una riforma amministrativa non sostituisce le venti ore durante le quali deve contare su una batteria, pannelli solari o generatore.

Una nuova politica approvata nel luglio 2026

Il governo ha fatto un altro passo il 23 luglio 2026 approvando una nuova politica dell’elettricità. Il testo si concentra sulla regolamentazione, sul quadro di transizione e sul modello a lungo termine. Essa mira a modificare gradualmente l’organizzazione di un sistema a lungo dominato dall’EDD e diretto dallo Stato.

Tuttavia, questa politica non è un programma dettagliato per la costruzione di centrali elettriche. Il ministero ha esplicitamente dichiarato in agosto, dopo le critiche dell’ex ministro Walid Fayad. Il problema della nuova capacità deve essere affrontato in un piano di produzione separato al costo più basso.

Questo documento è preparato con l’Autorité de régulation, Électricité de France e il finanziamento dell’Età française de développement. Deve determinare le capacità aggiuntive necessarie, la loro tempistica e la migliore miscela tra le diverse fonti di energia. Deve inoltre integrare i costi, la sicurezza dell’offerta, i vincoli di rete e la flessibilità necessaria al sistema.

Questo metodo mira a evitare una vecchia pratica: decidere sugli investimenti o sulle tecnologie senza avere uno schema globale aggiornato. Ma conferma anche che nel settembre 2026 una parte essenziale della futura architettura di produzione rimane nella fase di progettazione.

Un settore che ha accumulato più di 30 miliardi di dollari in deficit

La crisi attuale non può essere compresa solo attraverso i tagli del 2026. Il Ministero dell’Energia ricorda che il deficit annuo di LEDL ha raggiunto circa 1,8 miliardi di dollari nel 2018. Nel corso di diversi decenni, i deficit cumulativi associati al settore hanno superato i 30 miliardi di dollari.

Sono documentate diverse cause. Per lungo tempo, le tariffe sono state tenute ben al di sotto del costo effettivo della produzione. Lo Stato ha compensato il divario dei trasferimenti di bilancio, gran parte dei quali è stato utilizzato per finanziare l’acquisto di combustibile per le centrali elettriche.

A questo ha aggiunto le scarse prestazioni degli impianti di invecchiamento e i loro alti costi operativi. Il dipartimento ha anche stimato le perdite tecniche della rete al 16% e le perdite non tecniche al 21% nella sua diagnosi storica. Inoltre, queste due categorie hanno rappresentato una notevole percentuale di elettricità iniettata nel sistema.

Le perdite tecniche includono lo stato e la configurazione delle reti di trasmissione e distribuzione. Le perdite non tecniche si riferiscono più alle connessioni illegali, alle frodi, alle difficoltà di conteggio e fatturazione o di recupero.

Il ministero ha anche storicamente stimato il consumo aggiuntivo associato alla presenza di rifugiati siriani a circa 500 MW. Questa cifra appartiene alle precedenti diagnosi del settore e non deve essere confusa con l’attuale deficit di capacità disponibile annunciato da EDL nel 2026.

Tassi aumentati, ma la qualità del servizio non ha seguito

Per anni, uno dei paradossi di EDL era quello di vendere elettricità ad un prezzo scollegato dal suo costo. La griglia era basata su un tasso di cambio ufficiale di £ 1.500 per dollaro e i prezzi che non erano più legati ai costi del carburante dopo il crollo della valuta libanese.

Nel 2022 iniziò una grande riforma tariffaria. Per alcuni consumatori, il prezzo variabile è stato aumentato di circa 27 centesimi all’ora, prima di diverse modifiche. Il principio era quello di avvicinare i ricavi al costo della produzione e di permettere all’EDL di finanziare ulteriormente le sue operazioni.

Questo ha profondamente cambiato il disegno di legge per le famiglie. Il consumatore ora paga per l’elettricità pubblica molto più vicino ai costi reali che prima della crisi, mentre il numero di ore fornite rimane molto inferiore a un servizio normale.

Il miglioramento dei ricavi non ha ancora prodotto un miglioramento proporzionale degli alimenti. La riforma tariffaria affronta il problema finanziario dell’ELD, ma non risolve solo i vincoli di produzione, gli investimenti necessari nella rete, i pagamenti non retribuiti o le perdite.

Il risultato è particolarmente difficile per le famiglie. Essi sostengono una legge EDL che è diventata più costosa mentre continuano a finanziare una seconda infrastruttura di elettricità privata. Il costo effettivo dell’elettricità non è limitato all’importo richiesto dall’istituzione pubblica.

Lo stato deve decine di milioni a EDL

Uno degli ostacoli più rivelanti riguarda le amministrazioni pubbliche. Nel luglio del 2026, Joe Saddi chiese pubblicamente che lo Stato e le sue istituzioni stabilissero le somme dovute all’EDD. Il ministro ha stimato l’effetto combinato di alcune esenzioni e debiti di enti pubblici all’istituzione a circa $50 milioni al mese.

La cifra è considerevole per una società che deve comprare il suo combustibile e finanziare le sue operazioni con i suoi ricavi. Cinquanta milioni di dollari al mese sarebbe l’equivalente di 600 milioni di dollari se tale tasso persiste per oltre dodici mesi.

Joe Saddi ha posto il problema in termini di responsabilità finanziaria dello Stato. Esso ritiene che l’ELD non possa essere tenuto a raggiungere l’equilibrio se le istituzioni pubbliche consumano l’elettricità senza regolare completamente o regolarmente ciò di cui hanno bisogno.

Questa domanda dimostra che la riforma non riguarda solo gli individui, le connessioni illegali o le aree in cui il recupero è difficile. Lo Stato stesso deve cambiare il suo comportamento dei consumatori e includere nei bilanci pubblici il costo reale dell’energia utilizzata dalle sue amministrazioni.

Il contrasto con febbraio è importante. Saddi ha sottolineato che EDL era riuscito a raggiungere sette a nove ore di potere senza chiedere un dollaro o una libbra aggiuntiva dal Tesoro. Pochi mesi dopo, ha sfidato il debito pubblico e le esenzioni come uno degli ostacoli alla continuità di questo miglioramento.

Solar è aumentato perché la rete pubblica è caduta

Il crollo dell’EDL ha profondamente trasformato il paesaggio energetico libanese. Fin dall’inizio della crisi economica, i pannelli fotovoltaici sono aumentati in edifici, case, negozi, aziende agricole e impianti industriali.

Ciò ha permesso ad alcuni della popolazione di ridurre la loro dipendenza dai generatori. Ha anche creato una capacità produttiva decentralizzata che non esisteva su questa scala prima della crisi.

Ma questo sviluppo è stato in gran parte svolto come risposta privata al fallimento del servizio pubblico. Case con risorse sufficienti ha acquistato pannelli, inverter e batterie. Coloro che non hanno i mezzi per farlo rimangono più dipendenti dai generatori LEDL e di quartiere.

Né i singoli sistemi solari possono sostituire completamente una rete nazionale. Un’economia moderna ha bisogno di un sistema in grado di alimentare industrie, infrastrutture, ospedali, sistemi idrici, trasporti e utilità con energia stabile su larga scala.

La sfida di Joe Saddi è quindi quella di integrare le energie rinnovabili nel sistema piuttosto che permettere lo sviluppo di due mondi paralleli: una rete pubblica sottovalutata e una moltitudine di strutture private indipendenti.

350 MW di solare e 1000 MWh di batterie ricercate

La strategia sta iniziando a prendere una forma più concreta. Nel 2026, l’Autorità di regolamentazione ha emesso un bando per le espressioni di interesse per identificare i futuri progetti di produzione. Il termine ultimo per il deposito dei file è stato prorogato fino al 30 settembre 2026.

L’otturatore solare copre una capacità totale fino a 350 MWc. Questa potenza sarebbe distribuita tra un massimo di cinque progetti collegati alla rete, una grande differenza con le installazioni individuali del tetto.

Questi impianti devono essere accompagnati da sistemi di stoccaggio della batteria fino a 1000 MWh. Lo stoccaggio è essenziale per assorbire parte della produzione solare durante il giorno e ripristinarlo quando la produzione diminuisce o quando aumenta la domanda.

L’invito riguarda anche progetti termici decentrati. Ogni unità potrebbe fornire tra 20 e 100 MW rete. Il gas naturale deve essere il combustibile principale considerato, con la possibilità di utilizzare olio combustibile pesante come soluzione di backup.

Queste cifre mostrano che il governo sta preparando nuove capacità significative. Essi mostrano anche perché gli effetti non sono ancora visibili su bollette e ore di alimentazione: a partire dal 9 settembre, la procedura è ancora nella fase di identificazione di investitori e potenziali progetti.

$250 milioni dalla Banca Mondiale per ricostruire parte del sistema

Un altro importante progetto è il finanziamento della Banca Mondiale di $250 milioni per le energie rinnovabili e il rafforzamento del sistema elettrico. Di questo totale, 220 milioni devono tornare alla EDL e 30 milioni all’Ufficio Litani.

Il progetto prevede 65 milioni di dollari per rafforzare i sistemi operativi e commerciali di EDL. Questo componente deve in particolare migliorare gli strumenti di gestione e controllo necessari per operare una moderna impresa elettrica.

Una busta di $170 milioni è destinata ad aumentare la produzione rinnovabile collegata alla rete e a rafforzare le infrastrutture. In questo contesto, circa 90 milioni di dollari devono essere utilizzati per finanziare un impianto solare da 150 MW a Bekaa.

Il programma comprende anche un centro di monitoraggio nazionale. Questa apparecchiatura è fondamentale per la supervisione in tempo reale della produzione, dei trasporti e della distribuzione, soprattutto quando le fonti rinnovabili più variabili sono integrate nella rete.

Anche i metri più avanzati devono essere schierati. Il loro interesse va oltre il semplice consumo di lettura: possono migliorare la fatturazione, rilevare alcune anomalie, monitorare le perdite e dare EDL una visione molto più accurata di ciò che sta accadendo sulla sua rete.

La riabilitazione del posto di Ashrafieh, danneggiato durante l’esplosione del porto di Beirut il 4 agosto 2020, è anche uno degli investimenti annunciati. Questo lavoro mostra come la ricostruzione del settore combina vecchie esigenze con i danni causati da crisi successive.

Il generatore privato rimane il vero servizio di soccorso giornaliero

Per i consumatori, il problema è molto più immediato. Quando l’elettricità pubblica è disponibile quattro ore al giorno, le restanti venti ore devono essere coperte altrimenti. Il generatore privato continua a svolgere un ruolo centrale in molti quartieri.

Il Ministero pubblica un tasso indicativo mensile per regolare la fatturazione dei generatori. Entro giugno 2026, il prezzo di kilowatthours era stato fissato a 41.973 libbre libanesi, più i costi fissi relativi, tra l’altro, all’amplificatore sottoscritto.

A questo prezzo, 100 kWh consumati da un generatore rappresenta circa 4,2 milioni di sterline prima di oneri fissi. Un consumo di 200 kWh rappresenta circa 8,4 milioni di sterline, sempre prima di questi costi.

Questi importi illustrano il peso del sistema parallelo sul bilancio familiare. Essi non dovrebbero essere direttamente confrontati a una fattura EDL senza tener conto delle differenze di prezzo e delle tasse, ma mostrano perché l’assenza di una corrente pubblica ha un costo economico concreto.

Il sistema generatore è infatti una produzione diesel decentralizzata direttamente finanziata dai consumatori. Risponde a una necessità creata da razionamento, ma con significativi costi finanziari, ambientali e sanitari.

Real riforme istituzionali, ma non ancora riforma dei servizi

Il bilancio di Joe Saddi non può quindi essere ridotto all’assenza di miglioramento. Dal 2025 il settore ha subito cambiamenti istituzionali ritardati da anni.