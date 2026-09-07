Ashrafieh Race 10452: appuntamento il 25 ottobre

- Advertisement -

48

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Achrafieh Race 10452 ritornerà a Beirut domenica 25 ottobre 2026 per una nuova edizione sotto il segno dello sport e della solidarietà. Organizzata da The Right Path Association, la gara mira a riunire atleti esperti, dilettanti e residenti intorno a un obiettivo comune: sostenere le azioni sociali per le persone più vulnerabili del Libano. In particolare, i ricavi dell’evento devono contribuire al finanziamento delle esigenze alimentari, mediche e educative. Libnanews accompagna questa edizione come media partner.

Una nuova edizione della Achrafieh Race 10452

« Achrafieh è l’inizio, il Libano è la fine. È intorno a questa formula che L’Associazione Percorso Giusto prepara la 2026 edizione della Achrafieh Race 10452. L’incontro è previsto per il 25 ottobre nelle strade di Achrafieh a Beirut, con l’ambizione di rendere la gara un evento sportivo e comunitario.

L’associazione desidera attrarre un vasto pubblico. Atleti, corridori dilettanti e semplici appassionati di sport sono invitati a partecipare. Dopo diverse edizioni organizzate in un contesto particolarmente difficile per il Libano, The Right Path si basa sulla mobilitazione pubblica per mantenere l’evento e ampliare il suo impatto sociale.

La Achrafieh Race supera l’unica cornice di una competizione sportiva. Per i suoi organizzatori, mira a riunire i partecipanti provenienti da diverse regioni del paese intorno allo stesso evento. La corsa diventa così un mezzo per mobilitare le risorse per i programmi sociali mentre incoraggia lo sport.

Una gara per finanziare le azioni sociali

I ricavi dell’edizione 2026 saranno dedicati ai programmi di aiuto della Right Path Association. L’organizzazione ha indicato che ha voluto affrontare diverse delle esigenze fondamentali delle famiglie in Libano: cibo, alloggio, istruzione e accesso alla cura.

Particolare attenzione va prestata a coloro considerati i più vulnerabili. L’associazione cita in particolare persone anziane, bambini orfani e donne che affrontano diverse forme di discriminazione. I fondi raccolti sono destinati anche a coprire le tasse universitarie, farmaci, ospedalizzazione e altre spese di assistenza sanitaria.

Questa dimensione caritativa è uno dei principali obiettivi della Ashrafieh Race 10452. Il percorso destro vuole utilizzare la visibilità di un evento sportivo per sostenere azioni concrete con persone che affrontano le conseguenze sociali di diversi anni di crisi economica e finanziaria in Libano.

Lo sport come strumento di mobilitazione a Beirut

Attraverso questa nuova edizione, l’associazione intende anche difendere un concetto di sport come strumento di coesione sociale. Essa mette in evidenza i valori della solidarietà, dell’aiuto reciproco e della responsabilità collettiva, coniugando al contempo la sua azione con la lotta contro la droga e la corruzione.

La scelta di Ashrafieh come punto di partenza dà all’evento una particolare identità. Il quartiere è il cuore storico della gara, ma gli organizzatori vogliono darle una portata nazionale. Lo slogan scelto per l’edizione 2026 riassume questa ambizione: da Achrafieh per inviare un messaggio a tutto il Libano.

L’evento è organizzato sotto la supervisione della Federazione libanese di Atletica e delle Forze di Sicurezza Interna, con l’accordo del comune di Beirut, secondo l’Associazione « Il percorso giusto ». Questo quadro deve accompagnare l’organizzazione del corso e le modalità necessarie per tenere la gara nella capitale.

Il percorso giusto invita i partecipanti e i partner a mobilitare

Dal 25 ottobre, The Right Path Association lancia la sua campagna di mobilitazione. L’organizzazione chiama atleti professionisti e dilettanti, ma anche tutti coloro che desiderano sostenere la sua azione, registrarsi per la gara. Le registrazioni sono aperte sul sito ufficiale dell’associazione.

Il percorso destro cerca anche di coinvolgere le aziende e le organizzazioni libanesi e internazionali. I partner e gli sponsor devono contribuire al finanziamento della gara e attraverso di essa ai programmi sociali sostenuti dall’associazione. Questo include la necessità di istruzione, farmaci, ospedalizzazione e l’accesso alla cura.

Libnanews accompagna la Achrafieh Race 10452 come media partner di questa edizione. Questa partnership mira a contribuire alla visibilità dell’evento e alla sua dimensione sociale mentre si avvicina alla gara il 25 ottobre.

Gli organizzatori stanno ora continuando i preparativi e le registrazioni. Per The Right Path Association, la sfida è quella di trasformare la partecipazione sportiva in concreto sostegno ai beneficiari dei suoi programmi, con Ashrafieh come punto di partenza per una mobilitazione che vuole estendere ben oltre il quartiere.

Sito ufficiale e registrazione:https://therightpathngo.com/

Contatto dell’Associazione per la strada giusta: +961 81 175 924 —eventi@therightpathngo.com

Partenariati e sponsorizzazioni: +961 81 175 925 —eventi@therightpathngo.com

Instagram e Facebook: @therightpathngo