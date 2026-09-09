Libano: Israele nuovamente accusato di fosforo bianco

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Human Rights Watch mette in discussione l’uso di munizioni a fosforo bianco in Libano e mette in evidenza i rischi legali associati al loro utilizzo in aree abitate. L’organizzazione dei diritti umani ritiene che i recenti usi di questa sostanza illustrano le carenze del diritto internazionale che disciplinano le armi incendiarie. Ma in Libano, la controversia va oltre la questione del futuro regolamento: Israele ha già un forte precedente documentato. Human Rights Watch aveva stabilito che le forze israeliane avevano usato il fosforo bianco nelle aree residenziali del sud del Libano, esponendo illegalmente i civili a gravi ustioni, incendi e danni respiratori.

Fosforo bianco israeliano di nuovo coinvolto in Libano

La nuova posizione di Human Rights Watch viene come l’uso di munizioni di fosforo bianco di Israele viene nuovamente segnalato in Libano. Per l’organizzazione, questi eventi dimostrano la necessità di rafforzare le regole internazionali applicabili a tali armi.

Il problema legale non è un divieto assoluto del fosforo bianco. Questa sostanza può essere utilizzata per produrre uno schermo di fumo, contrassegnare un bersaglio o illuminare un’area. Tuttavia, il suo uso diventa estremamente problematico quando si verifica sopra o vicino aree in cui i civili sono presenti.

Il fosforo bianco accende a contatto con ossigeno e può raggiungere una temperatura di circa 815 gradi Celsius. I suoi frammenti possono causare ustioni profonde, raggiungere le ossa e continuare a bruciare finché rimangono esposti all’aria.

In una zona residenziale, la dispersione di decine o centinaia di frammenti incandescenza aumenta notevolmente il rischio per la popolazione. Edifici, colture e altri materiali infiammabili possono anche sparare, estendendo i danni ben oltre il punto iniziale di impatto.

Human Rights Watch aveva già trovato uso illegale

La questione della legalità dell’uso israeliano del fosforo bianco in Libano non inizia con eventi recenti. Human Rights Watch aveva già indagato diversi attacchi israeliani nel sud del paese dopo che gli scontri di confine iniziarono nell’ottobre 2023.

L’organizzazione aveva concluso che Israele aveva usato il fosforo bianco almeno17 comuni nel sud del Libanotra ottobre 2023 e giugno 2024. Di questi, cinque comunità avevano sperimentato esplosioni aeree di munizioni su aree residenziali popolate.

HRW ha considerato che questo uso in aree abitate ha esposto i civili a rischi ingiustificati. L’organizzazione ha invitato Israele a cessare immediatamente l’uso del fosforo bianco proiettato dall’artiglieria in aree popolate.

La ONG aveva anche concluso che l’uso del fosforo bianco in alcuni villaggi non era conforme agli obblighi precauzionali imposti ai belligeranti. La presenza di popolazioni civili rende particolarmente difficile l’uso di una munizioni i cui frammenti si disperdono su una vasta area.

Questa distinzione è essenziale. Human Rights Watch non sostiene che qualsiasi uso di fosforo bianco è automaticamente vietato. Lei sostiene chealcuni usi israeliani documentati in Libano erano illegali a causa delle circostanze in cui sono stati effettuati e dei rischi imposti ai civili.

Almeno 173 persone erano state colpite da Boustane

Uno dei casi più importanti documentati riguarda il villaggio di Boustane, nel distretto di Tyre. Un attacco israeliano al fosforo bianco il 15 ottobre 2023 aveva causato effetti su gran parte della popolazione.

Secondo i dati raccolti da Human Rights Watch dalle autorità locali, almeno173 persone hanno bisogno di cure medichedopo l’esposizione al fosforo bianco. Questi erano principalmente sintomi respiratori associati all’inalazione del fumo.

Gli abitanti descrissero un forte odore e difficoltà a respirare dopo l’attacco. Il fumo prodotto dal fosforo bianco può causare gravi irritazioni alle vie respiratorie, agli occhi e alle mucose.

Il danno non era quindi limitato a quelli direttamente colpiti da frammenti brucianti. L’uso della sostanza in o vicino a un villaggio può influenzare i residenti che non sono al punto di impatto.

Boustane è proprio il tipo di situazione che alimenta l’argomento legale di HRW. Quando le munizioni che producono una significativa dispersione di fosforo bianco vengono utilizzate in un ambiente civile, il loro utente deve tener conto della prevedibilità dei danni.

Dhayra, Aïta al-Shaab e altri villaggi documentati

Human Rights Watch aveva anche documentato l’uso del fosforo bianco a Dhayra, la città di confine del distretto di Tyre. L’organizzazione aveva analizzato video e raccolto prove per identificare l’uso di questa sostanza.

Altre località del Libano meridionale erano state colpite. L’indagine HRW aveva identificato usi in almeno 17 comuni, tra cui diverse aree in cui l’ondazione esplosiva è esplosa nell’aria su aree residenziali.

Questo metodo di dispersione è particolarmente pericoloso. Un fosforo bianco che esplode in altezza proietta molti frammenti infiammati in una zona estesa, piuttosto che concentrare i suoi effetti su un punto specifico.

In una zona aperta senza civili, questa funzione può essere utilizzata per produrre rapidamente uno schermo di fumo. In un villaggio, trasforma una grande area in una zona potenzialmente pericolosa.

Di conseguenza, Human Rights Watch aveva invitato le forze israeliane a concentrarsi su soluzioni alternative che non ponevano gli stessi rischi. In particolare, gli eserciti hanno munizioni da fumo che non contengono fosforo bianco e permette di ottenere alcuni degli stessi effetti tattici.

Terreno agricolo anche bruciato

Nel sud del Libano, l’uso del fosforo bianco solleva anche il problema dei danni ambientali e agricoli. Frammenti incandescenza possono causare incendi in campi, oliveti, foreste e aree di vegetazione asciutta.

Queste distruzioni hanno conseguenze economiche dirette per i villaggi di confine. Gran parte della loro attività dipende dall’agricoltura, comprese le olive, il tabacco e altre colture.

I fuochi possono anche impedire alla gente di tornare dopo un attacco. Le munizioni non consumate rimangono pericolose, poiché il fosforo può riallinearsi quando è nuovamente esposto all’ossigeno.

La contaminazione di un’area richiede quindi operazioni di sicurezza prima del normale ritorno della popolazione. Nel contesto di ripetuti bombardamenti, queste operazioni diventano più difficili per i servizi di soccorso e le squadre specializzate.

Gli effetti del fosforo bianco non si fermano necessariamente con la fine del bombardamento. Possono prolungare i rischi agli abitanti e complicare la riabilitazione della terra.

Perché il suo utilizzo può essere illegale

Il fosforo bianco occupa una situazione particolare nella legge del conflitto armato. Non esiste alcun trattato internazionale che proibisca pienamente la sostanza come arma, a differenza delle armi chimiche o di alcune altre categorie di armi.

Tuttavia, il suo uso rimane soggetto alle regole generali del diritto umanitario internazionale. Le forze armate devono distinguere tra obiettivi militari e civili, evitare attacchi indiscriminati, rispettare il principio di proporzionalità e prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre i danni inflitti alla popolazione.

Pertanto, un’arma non deve essere completamente vietata al fine di fare il suo uso in una situazione specifica illegale. Le munizioni autorizzate possono essere utilizzate in modo contrario al diritto umanitario internazionale.

È proprio su questo punto che l’Uman Rights Watch critica Israele. L’organizzazione ritiene che l’uso del fosforo bianco proiettato dall’artiglieria in aree densamente popolate crei un rischio così elevato di danni civili che le forze israeliane dovrebbero abbandonare questo metodo.

HRW aveva chiesto a Israele di vietare l’uso di munizioni di fosforo bianco esplosive in aree abitate. Esso ritiene che l’esistenza di soluzioni di fumo meno pericolose rafforzi l’obbligo di scegliere modi per ridurre i rischi ai civili.

Un difetto nel CCW

Il nuovo intervento Human Rights Watch evidenzia anche un difetto nel diritto internazionale. Il protocollo III del CCW regola l’uso di armi incendiarie, in particolare in aree in cui i civili sono concentrati.

Ma la sua definizione di armi incendiarie include un’eccezione per munizioni il cui effetto incendiario è considerato secondario. Il fosforo bianco utilizzato ufficialmente per creare fumo può quindi sfuggire a determinate restrizioni specifiche sotto il protocollo.

Questa distinzione è contestata da Human Rights Watch. Per una persona bruciata con fosforo bianco, l’intento dichiarato di produrre uno schermo di fumo non cambia le conseguenze fisiche dell’esposizione.

Per diversi anni, l’organizzazione aveva quindi chiesto agli Stati di rafforzare il protocollo III. Si spera che le munizioni di fosforo bianco saranno soggette a restrizioni più severe quando producono effetti incendiari prevedibili.

La posizione difesa oggi si basa proprio sulle pratiche osservate sul terreno. Per HRW, il Libano fornisce un nuovo esempio delle conseguenze di un regolamento che non copre sufficientemente alcune munizioni incendiarie.

Israele generalmente invoca il fumo

Israele ha storicamente sostenuto che le sue munizioni di fosforo bianco sono utilizzate in conformità con il diritto internazionale, compreso per produrre schermi di fumo. Questo è usato per mascherare i movimenti di soldati o per impedire all’avversario di osservare determinate posizioni.

Tuttavia, questa giustificazione non esaurisce la questione legale. Anche quando una munizioni persegue un obiettivo militare legittimo, il suo uso rimane soggetto alle regole per la protezione dei civili.

Occorre tener conto della posizione dell’attacco, della presenza di popolazioni, del modo di dispersione e dell’esistenza di alternative meno pericolose. Ecco perché HRW focalizza le sue critiche sull’uso del fosforo bianco nelle aree residenziali.

Le indagini in Libano hanno usato diversi tipi di elementi per identificare queste munizioni. L’organizzazione ha analizzato fotografie, video, testimonianze e, in alcuni casi, le caratteristiche dei proiettili trovati.

Altre organizzazioni internazionali hanno anche documentato l’uso del fosforo bianco israeliano in Libano dal 2023. Questi risultati gradualmente trasformarono ciò che inizialmente poteva apparire come una serie di incidenti isolati in un problema ricorrente di protezione dei civili.

Amnesty International ha menzionato un possibile crimine di guerra

Diritti dell’uomo Watch non è l’unica organizzazione che ha sollevato la questione della legalità. Amnesty International aveva indagato diversi attacchi di fosforo bianco israeliano nel sud del Libano già nell’ottobre del 2023.

Nel caso di Dhayra, Amnesty ritiene che un attacco debba essere indagato come segue:possibile crimine di guerraTra l’altro, l’organizzazione ha notato i danni inflitti ai civili e il contesto in cui sono state utilizzate munizioni.

La definizione del crimine di guerra richiede, tuttavia, una precisa analisi legale e di fatto di ogni attacco. Non è sufficiente stabilire la presenza di fosforo bianco per concludere automaticamente un crimine di guerra.

La ripetizione di incidenti documentati rafforza tuttavia le richieste di indagini indipendenti. Essa solleva anche la questione della responsabilità dei comandanti che autorizzavano l’uso di queste munizioni in aree abitate.

Il Libano chiede da tempo i conti

Le autorità libanesi hanno ripetutamente denunciato l’uso israeliano di fosforo bianco nel loro territorio. Beirut ha anche trasmesso reclami e prove agli organismi internazionali per quanto riguarda gli attacchi nel Sud.

Il soggetto ora supera l’unico danno fisico immediato. Il fuoco, la contaminazione della terra e la distruzione dei mezzi di sussistenza hanno conseguenze durature per le comunità di confine.

La recente ripresa dell’uso di queste munizioni avviene anche in un contesto di forte escalation israeliano nel sud del Libano. Nabatiyeh e diverse comunità circostanti hanno subito una serie di scioperi nei giorni scorsi, con conseguente decine di morti e feriti.

Questa concomitanza rafforza le preoccupazioni circa la protezione dei civili. Come le Nazioni Unite chiedono una cessazione immediata delle ostilità e invitano tutte le parti a rispettare i loro obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale.

HRW vuole trasformare il precedente libanese nella riforma internazionale

Per Human Rights Watch, episodi documentati in Libano mostrano ora i limiti concreti delle attuali normative. L’organizzazione vuole che gli stati colmano il divario che permette a certe munizioni di fosforo bianco di sfuggire alle restrizioni più severe sulle armi incendiarie.

Ma questa richiesta di riforma non modifica gli obblighi esistenti. Anche in assenza di un divieto universale di fosforo bianco, Israele rimane vincolato dai principi di distinzione, proporzionalità e precauzione quando conduce operazioni militari in Libano.

Precedente Human Rights Watch sondaggi mostrano che questo problema non è più teorico. L’organizzazione ha documentato gli usi israeliani in almeno 17 comuni libanesi e ha osservato il fuoco delle armi sulle aree residenziali, con significative conseguenze sanitarie per alcune popolazioni.

Il nuovo uso riportato nel 2026 ravviva un file che non è mai stato chiuso. Le future verifiche dovranno determinare esattamente dove queste munizioni sono state utilizzate, in quali condizioni, quali danni hanno causato e se le circostanze del loro utilizzo costituiscono ulteriori violazioni del diritto umanitario internazionale.