Sud Libano: 1 miliardo di dollari necessari, 89 milioni di dollari previsti
Il sud del Libano ha bisogno di 1 miliardo di dollari per ricostruire. Un anno dopo il cessate il fuoco, quasi nulla è iniziato.
Il record di distruzione è vertiginoso: 11.095 edifici completamente distrutti, 17.891 unità abitative colpite, 3.1 milioni di metri cubi di macerie. Tutti i villaggi come Aytaroun, Bint Jbeil o Naqurah sono stati rimossi dalla mappa. Il costo economico totale del conflitto è di 14 miliardi di dollari.
Eppure il bilancio 2026 stanzia solo $89 milioni per la ricostruzione — una goccia d’acqua nell’oceano per soddisfare le esigenze.
Il motivo è che i donatori internazionali condizionano il loro aiuto per il disarmo di Hezbollah, che rifiuta di cooperare con il piano del governo. Di conseguenza, un mercato esplicito tra denaro e armi, e una ricostruzione presa in ostaggio da un braccio politico.
Alcuni finanziamenti timidi stanno emergendo: un prestito della Banca Mondiale da 250 milioni di dollari, 434 milioni impegnati dal Qatar (soprattutto per l’energia). Ma secondo la Banca Mondiale, ci saranno ancora da 3 a 5 miliardi di cittadini e da 6 a 8 miliardi di privati — un’equazione che nessuno sa risolvere.
Nel frattempo, decine di migliaia di famiglie nel sud sono ancora in attesa di tornare a casa.
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