Le elezioni israeliane sospendeno il sud libanese su un calendario che non è suo

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Trattativa libanese-israeliana ripresa con la scheda elettorale

Il calendario sud libanese non dipende più solo dagli impegni contenuti nell’accordo quadro, dalla diffusione dell’esercito o dalle discussioni tra Beirut e Washington. Un’altra scadenza è ora fissata nei calcoli: le elezioni israeliane previste per il 27 ottobre 2026. Entro un mese dall’elezione, la campagna elettorale israeliana interferisce con i negoziati sul ritiro delle forze presenti in Libano, le future disposizioni di sicurezza e la ripresa delle discussioni dirette. Per Beirut, questa situazione crea una grande difficoltà. Il governo sta cercando risultati rapidi sul terreno, mentre i leader israeliani hanno sempre meno ragioni politiche per prendere decisioni che potrebbero essere presentate come concessioni prima del voto.

Le informazioni raccolte nel corpo rivelano due dinamiche contraddittorie. Da un lato, le fonti ufficiali libanesi indicano che una ottava sessione di negoziati diretti potrebbe avvenire nella seconda metà di ottobre. L’incontro sarebbe stato inizialmente considerato prima. D’altra parte, diversi punti suggeriscono che Washington deve ancora affrontare i vincoli israeliani e che la prossimità delle elezioni pesa sul calendario. Questa contraddizione non significa necessariamente che una delle informazioni è sbagliata. Essa dimostra piuttosto che una data di negoziazione può essere prevista senza le condizioni politiche per un sostanziale progresso.

Il problema va quindi oltre il tenere una riunione. Beirut può ottenere una nuova sessione senza ottenere un ritiro. Una delegazione può negoziare senza il margine necessario per concludere. Washington può spingere per la ripresa del dialogo evitando di esercitare la massima pressione alcune settimane da un’elezione israeliana. Il calendario diplomatico e il calendario politico non si fondono più.

Netanyahu trasforma la sicurezza in un argomento elettorale

Benyamin Netanyahu si avvicina alle elezioni in una campagna in cui la sicurezza occupa un posto centrale. Mentre le elezioni si sono avvicinate, si è presentato come il leader capace di proteggere Israele in un ambiente regionale segnato da scontri con Iran, Gaza e altri fronti. Questa strategia non è nuova. Ma il contesto del 2026 gli dà uno scopo speciale.

Le operazioni militari, gli assassini mirati e le dimostrazioni di fermezza permettono al governo israeliano di mantenere i problemi di sicurezza al centro della campagna. Il sud libanese è incluso in questo tavolo. Qualsiasi decisione sulle posizioni occupate, i meccanismi di monitoraggio o il ritiro può essere valutata immediatamente attraverso il suo costo elettorale.

Un ritiro territoriale è quindi più difficile da presentare politicamente di un requisito di sicurezza supplementare. Un’evacuazione può essere attaccata dagli avversari al diritto del governo come abbandono di una garanzia di sicurezza. Al contrario, il mantenimento delle posizioni può essere presentato come misura precauzionale in attesa di forti garanzie libanesi.

Questa asimmetria complica gli sforzi di Beirut. Il Libano chiede un progresso simultaneo nel ritiro israeliano e nell’estensione dell’autorità di Stato. Ma quando il voto si avvicina, il governo israeliano potrebbe aver bisogno di chiedere maggiori risultati dal lato libanese prima di cambiare la propria presenza.

La campagna elettorale trasforma così una questione di sequenziamento diplomatico in una questione interna israeliana.

Il « fait accompli » di Beirut

Le fonti politiche libanesi hanno espresso maggiore preoccupazione. A loro avviso, Israele non avrebbe preparato, a breve termine, un completo ritiro dal Sud. Invece, cercherebbe di consolidare una zona sicura all’interno di uno spazio descritto come il « percorso giallo ». Queste stesse fonti temono che l’insediamento sarà posticipato fino all’inizio del 2027, dopo le elezioni israeliane e americane.

Queste informazioni devono rimanere attribuite a queste fonti. Non costituisce di per sé una prova di una decisione ufficiale israeliana di cambiare il confine su una base duratura o di annettere parte del territorio libanese. Tuttavia, rivela la paura principale di Beirut: che una situazione presentata come provvisoria acquisisce gradualmente de facto la permanenza.

Il tempo diventa quindi una variabile strategica. Più lunga è mantenuta una posizione militare, più giustificata può essere da nuove esigenze. È possibile installare infrastrutture. Possono essere stabilite procedure operative. Una linea temporanea può finalmente diventare un riferimento nelle discussioni.

Per il Libano, quindi, il rischio è duplice. Un ritardo blocca il ritorno degli abitanti e la ricostruzione. Ma può anche cambiare il punto di partenza per i futuri negoziati. Invece di discutere l’applicazione di un ritiro già concordato, le parti potrebbero eventualmente negoziare sulle condizioni per abbandonare una presenza che è diventata sostenibile.

Ecco perché Joseph Aoun insiste sulla necessità di porre fine alle operazioni di distruzione e di movimento della terra nei villaggi meridionali colpiti dalla presenza israeliana. Richiede anche il ritorno dei prigionieri libanesi, l’insediamento di questioni disputate lungo la Linea Blu, il graduale ritiro delle forze israeliane e la distribuzione dell’esercito ai confini riconosciuti a livello internazionale. Per la presidenza, il ritardo non è neutro: mantiene la tensione e impedisce allo Stato di estendere pienamente la sua autorità.

I Litani emergono nella campagna

La dichiarazione del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich su una presenza israeliana che potrebbe raggiungere i Litani aggiunge una dimensione particolarmente sensibile. Il punto è in un momento in cui le discussioni dovrebbero coinvolgere disposizioni per il ritiro e il ripristino dell’autorità dello Stato libanese.

Tuttavia, questa dichiarazione deve essere distinta da una decisione ufficiale del governo israeliano. Non ci sono prove che Israele abbia adottato i Litani come nuovo confine o come obiettivo territoriale ufficiale. Questa distinzione è fondamentale. Un funzionario politico può fissare un obiettivo massimista senza diventare immediatamente una dottrina governativa o militare.

Ma il calendario dà particolare importanza alla dichiarazione. In un periodo elettorale, i politici hanno interesse a parlare con i loro elettori. Le posizioni massime possono essere utilizzate per spostare il dibattito e costringere i concorrenti a dimostrare la propria fermezza.

Per Beirut, il pericolo inizia quando ciò che viene sotto il discorso elettorale si avvicina alla realtà militare. Finché l’idea di una presenza fino a quando i Litani rimangono una dichiarazione, può essere combattuta diplomaticamente. Se è accompagnato da un concreto allargamento delle aree controllate o da un rifiuto a lungo termine di ritirarsi, il problema cambia in natura.

I negoziati non si concentreranno più unicamente sulle modalità di attuazione dell’accordo quadro. Esso coprirebbe l’estensione del territorio che Israele cercherà di mantenere sotto il suo controllo.

Un’ottava sessione è diventata un test

In questo contesto, la possibile ottava sessione di negoziati assume maggiore importanza rispetto a quella precedente. Secondo le informazioni disponibili, potrebbe essere tenuto nella seconda metà di ottobre. Il suo calendario sarebbe quindi posto solo pochi giorni prima delle elezioni israeliane.

Un incontro in quel momento particolare può svolgere diverse funzioni. Può consentire agli Stati Uniti di preservare il processo diplomatico ed evitare la sua rottura. Esso può anche consentire alle parti di preparare decisioni che sarebbero effettuate solo dopo l’elezione.

Ma la prossimità del voto riduce la probabilità di una concessione politicamente costosa. Un governo israeliano nel campo può accettare di discutere un meccanismo di verifica o una procedura tecnica più facilmente che annunciare l’abbandono immediato di una posizione militare.

Il Libano si trova poi di fronte a una scelta delicata. Rifiutare di negoziare perché le probabilità di progresso sono basse perderebbe un canale diplomatico. L’accordo di negoziare senza risultati potrebbe trasformare le riunioni in un meccanismo di gestione dello status quo.

Nawaf Salam ha espresso proprio questa preoccupazione. Egli ha rifiutato che l’accordo quadro dovrebbe diventare un processo per amministrare semplicemente il conflitto. Per lui, deve produrre cambiamenti misurabili a terra.

La posizione libanese si basa su tre richieste. Il primo è un calendario chiaro per il ritiro israeliano e l’attuazione dell’esclusività delle armi nelle mani dello Stato. Il secondo è una progressione parallela di questi due processi. La terza è la creazione di un meccanismo di verifica in grado di identificare gli impegni da entrambe le parti.

Quest’ultimo punto è essenziale. Senza un meccanismo di controllo, ogni parte può giustificare la sua inazione dall’altra.

Washington catturato tra pressione e arbitrato

I funzionari libanesi pongono gran parte delle loro speranze negli Stati Uniti. Joseph Aoun ritiene che Washington abbia i mezzi necessari per spingere Israele ad attuare l’accordo. Nabih Berri fa un discorso simile e crede che l’amministrazione statunitense e Donald Trump siano in grado di esercitare la pressione necessaria per porre fine alle operazioni israeliane.

Questa convergenza è notevole. I funzionari libanesi di sensibilità molto diverse riconoscono la natura decisiva della leva americana.

Ma avere una leva non significa necessariamente volerlo usare immediatamente al massimo. Washington persegue diversi obiettivi simultanei. Vuole consolidare l’autorità dello Stato libanese. Richiede misure riguardanti le armi di Hezbollah e le sue reti finanziarie. Sostiene il rafforzamento dell’esercito. Esso mira anche a preservare le sue relazioni con Israele in un periodo di forti tensioni regionali.

L’elezione israeliana aggiunge quindi un vincolo. Troppa pressione americana potrebbe diventare un argomento di campagna. Il governo israeliano potrebbe fare alcune rivendicazioni come concessioni imposte esternamente.

Al contrario, l’assenza di pressione può indebolire il governo libanese. Se Beirut adotta misure nazionali difficili senza controparti israeliane, i suoi avversari possono sostenere che la strategia diplomatica non fa nulla.

Washington deve quindi arbitrare tra due rischi: spingere troppo forte prima delle elezioni israeliane o aspettare fino a compromettere la credibilità del processo libanese.

Hezbollah osserva il rapporto tra concessioni e risultati

Il calendario elettorale israeliano ha anche una dimensione interna libanese. Il governo vuole muoversi verso l’esclusività delle armi e rafforzare l’esercito. Hezbollah sostiene che la questione delle sue armi non può essere separata dall’occupazione e dalle operazioni israeliane.

Più tardi il ritiro, più questo argomento può essere riecheggiato. Una prolungata presenza israeliana permette al partito di sostenere che le condizioni di sicurezza che giustificano la resistenza non sono scomparse.

Al contrario, un ritiro verificabile con una distribuzione militare credibile cambierebbe il dibattito. La discussione si concentrerebbe più sulla necessità di una struttura armata autonoma quando lo Stato esercita efficacemente la sua autorità nel territorio.

Ecco perché il sequenziamento è cruciale. Una strategia internazionale che chiederebbe al Libano di risolvere completamente il problema delle armi prima che qualsiasi ritiro israeliano possa incontrare una resistenza politica molto più forte. Israele è preoccupato che un ritiro possa essere seguito dal ripristino delle capacità militari di Hezbollah nelle aree evacuate.

Il principio di simultaneità di Beirut cerca proprio di rompere questo impasse.

Ricostruzione anche sospesa su orario

Il ritardo colpisce direttamente la ricostruzione. Alcune aree non possono essere riabilitate normalmente finché la loro situazione di sicurezza rimane incerta. I residenti sono riluttanti a tornare quando le operazioni militari continuano. I donatori stessi possono aspettarsi più garanzie prima di commettere grandi somme.

Questa situazione ha un effetto sociale immediato. Il dibattito sulle frontiere, le elezioni e i negoziati sembra diplomatico. Per gli abitanti del sud, tuttavia, determina la possibilità di tornare in un villaggio, ricostruire una casa o riprendere l’attività economica.

Ogni mese supplementare di status quo aumenta anche il costo della regolazione. Gli edifici danneggiati continuano a deteriorarsi. L’infrastruttura rimane inutilizzata. Le popolazioni sfollate devono essere sostenute altrove.

Il calendario elettorale israeliano ha quindi conseguenze ben al di là della politica israeliana.

Dopo il 27 ottobre, i problemi non scompaiono

Tuttavia, sarebbe fuorviante considerare le elezioni come l’unico ostacolo. Le elezioni possono spiegare parte della prudenza israeliana, ma le differenze sul Sud sono strutturali.

Israele chiede garanzie della presenza militare di Hezbollah, armi e meccanismi di controllo. Il Libano chiede il ritiro, la cessazione delle operazioni e il rispetto della sua sovranità. Gli Stati Uniti vogliono che lo Stato libanese assuma più responsabilità di sicurezza. Il dibattito sul futuro di Finul aggiunge un ulteriore sconosciuto.

Il 27 ottobre, pertanto, alcune decisioni possono essere rilasciate senza risolvere i disaccordi. Il governo israeliano emerso dalle elezioni, qualunque sia la sua composizione, dovrà ancora determinare che cosa ritiene una garanzia sufficiente per ritirarsi. Il Libano dovrebbe continuare a chiarire come intende garantire l’esclusività delle armi e schierare il suo esercito.

Il pericolo sarebbe di trasformare l’elezione in una nuova giustificazione per l’attesa. Dopo ottobre potrebbe venire un’altra scadenza, poi un’altra condizione tecnica o di sicurezza.

Per Beirut, la sfida è quindi quella di utilizzare il periodo attuale per stabilire principi che sopravviveranno al calendario elettorale: ritiro dal territorio libanese, distribuzione parallela dell’esercito, meccanismo di verifica, trattamento delle questioni contestate e ricostruzione delle aree evacuate.

La vera battaglia del calendario è lì. Il Libano non controlla la campagna israeliana o i suoi risultati. D’altra parte, può cercare di impedire alle elezioni di trasformare un presunto accordo provvisorio nel Sud in una nuova normalità militare. Tra un’ottava sessione di negoziati prevista qualche giorno prima dell’elezione, le dichiarazioni di massima sulle Litani e le preoccupazioni circa la sostenibilità di una zona sicura, la questione non è più solo quando i negoziati riprendono. Lei deve saperein quale stato sarà la terra quando Israele emergerà dalla sua campagna elettorale.

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