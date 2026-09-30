Srar sul bordo dell’asfissia: ad Akkar, la crisi dei rifiuti minaccia di intrappolare vicino a 160 località

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Trentatré anni di rifiuti e una crisi di Tripoli

La saturazione del sito Tripoli ha posto Srar al centro di una crisi che Akkar sta vivendo da oltre tre decenni. Il sito riceve rifiuti dalla regione da oltre 33 anni. Ha già dovuto assorbire le esigenze di un territorio composto da un gran numero di comuni e villaggi. Tuttavia, di fronte all’emergenza a Tripoli, l’idea di trasferire temporaneamente rifiuti dalla città è stata di nuovo avanzata. Lo scenario previsto è stato presentato come uno scenario di transizione. Le soluzioni preparate dal governo e dal Ministero dell’Ambiente richiederebbero almeno sei mesi per diventare operative. Srar doveva quindi servire come relè durante questo periodo. Secondo le informazioni raccolte, Nawaf Salam ha riunito i deputati di Akkar per cercare una soluzione temporanea per ospitare il sito di rifiuti Tripoli per sei mesi. Ma quello che potrebbe apparire da Beirut come una soluzione di emergenza ha immediatamente risvegliato un vecchio conflitto nel Nord. Per molti residenti e funzionari locali, Akkar non può più essere considerato come la riserva di terra a cui i rifiuti provenienti da altre regioni sono diretti quando le proprie strutture raggiungono la saturazione.

La reazione è radicata nella storia del sito. Già nel 2015, al culmine della crisi nazionale dei rifiuti, Akkar era stata considerata come una delle destinazioni possibili per la spazzatura di Beirut. Undici anni dopo, la proposta di Tripoli ha riattivato lo stesso sentimento: quello di una regione che viene chiesto di assorbire le conseguenze delle politiche pubbliche decise altrove quando manca l’infrastruttura stessa. Questa volta, l’opposizione ha portato alla chiusura di Srar a rifiuti da fuori del governatorato. La crisi non è stata quindi risolta. Si e’ trasferita. Tripoli affronta ancora la saturazione del proprio sistema, mentre l’Akkar deve gestire le conseguenze politiche e tecniche della sfida di Srar. Il problema finora supera la disputa tra due territori confinanti. Rivela l’assenza di un dispositivo in grado di assorbire una ripartizione locale senza trasferire l’emergenza in un’altra regione. In un sistema integrato, la saturazione di un’installazione dovrebbe innescare soluzioni predeterminate. Nel Nord, provoca negoziati politici tra i territori per scoprire quali accetteranno i rifiuti che l’altro non può più ricevere. La natura provvisoria della proposta non è più sufficiente per rassicurare. In Libano, le disposizioni temporanee tendono spesso a durare. Accettare altri sei mesi può quindi essere visto localmente come apertura di una nuova vocazione regionale che gli abitanti rifiutano.

Quasi 160 località dipendono da un sistema già sotto pressione

La fragilità del dossier appare ancora più chiara quando osserviamo la popolazione che Srar deve già servire. Il sistema copre circa 160 località di Akkar. Questa figura trasforma immediatamente la prospettiva. Srar non è uno spazio vuoto disponibile per ospitare il surplus di una grande città vicina. È già uno dei legami essenziali nella gestione quotidiana dei rifiuti di gran parte del governatorato. Aggiungendo i volumi prodotti da Tripoli non significa quindi utilizzare capacità inutilizzate senza conseguenze. Ciò significa chiedere a un impianto regionale di agire simultaneamente come soluzione locale e una valvola di sicurezza per una crisi esterna. Il dibattito dovrebbe quindi iniziare con una valutazione tecnica: quale capacità è effettivamente disponibile, quali volumi stanno entrando ogni giorno, quale durata residua del sito e in quali condizioni ci sono rifiuti trattati? L’urgenza politica ha preceduto questa discussione. Quando la spazzatura si accumula in una città, la pressione spinge le autorità a trovare immediatamente un posto per spostarli. La destinazione diventa quindi la priorità, anche prima che si risolva la questione del trattamento.

Questa inversione riassume uno dei problemi storici della politica dei rifiuti in Libano. evacuare sacchetti di strada non è gestione rifiuti. Questo muove solo la loro presenza fisica. Una politica completa inizia con la riduzione dei volumi, quindi la selezione, la raccolta separata, il riciclaggio, il recupero della materia organica e infine la sepoltura di ciò che non può essere trattato diversamente. Quando quasi tutta l’attenzione pubblica si concentra sulla destinazione finale, la discarica diventa meccanicamente il punto di rottura. Più grandi i volumi che arrivano sul sito, più piccolo la sua vita. Poi sorge una nuova crisi e dobbiamo trovare un altro terreno. Il caso di Srar mostra i limiti di questa logica. Un’infrastruttura che opera da oltre 33 anni non può essere considerata una riserva illimitata. La questione non è quindi solo se può assorbire alcuni mesi di rifiuti aggiuntivi. Si tratta di determinare ciò che Akkar farà con i propri rifiuti nei prossimi anni se la capacità disponibile continua a diminuire. Il rifiuto dei rifiuti di Tripoli può essere letto come reazione territoriale. Può anche essere inteso come un tentativo di proteggere una capacità già necessaria in circa 160 località che non hanno alternative immediate.

La memoria del 2015 alimenta una profonda sfiducia territoriale

Il riferimento alla crisi del 2015 non è aneddoto. Spiega gran parte dell’attuale sensibilità politica. All’epoca, l’incapacità di gestire i rifiuti di Beirut aveva portato alla ricerca di soluzioni in diverse regioni. L’Akkar era stato menzionato tra i territori che avrebbero potuto ricevere alcuni dei volumi. Quella prospettiva aveva provocato una forte opposizione. Essa si basava su un senso di ingiustizia territoriale: una delle regioni più svantaggiate del paese doveva soddisfare le conseguenze ambientali del consumo in altre aree senza beneficiare di un livello comparabile di investimenti pubblici. Lo stesso ragionamento riapparve nel 2026. Perché Srar dovrebbe diventare la soluzione di Tripoli quando l’Akkar deve già gestire le proprie esigenze? E perché una regione dovrebbe accettare un costo aggiuntivo perché un’altra struttura ha raggiunto il suo limite?

Questa sfiducia non significa che sia possibile una cooperazione interregionale. La moderna politica dei rifiuti può essere basata su strutture che servono diversi territori. Alcune infrastrutture richiedono anche una scala abbastanza grande da essere economicamente fattibile. Ma tale reciprocizzazione deve essere organizzata prima della crisi. Richiede contratti chiari, allocazione dei costi, norme ambientali, meccanismi di controllo e compensazione per il territorio ospitante. Non può essere improvvisato quando i rifiuti cominciano ad accumularsi. Nel caso di Srar, la proposta di sei mesi viene proprio in un contesto di urgenza. Si vede quindi meno come parte di un sistema regionale pianificato che come richiesta ad Akkar di risolvere temporaneamente un problema esterno. La provvidenza perfino alimenta la diffidenza. Se le soluzioni promesse a Tripoli durano più di sei mesi, cosa succederà? Il trasferimento sarà esteso? Se una nuova crisi sorgerà altrove, sarà chiesto di nuovo a Srar? Finché queste domande rimangono senza risposta, l’opposizione locale mantiene la propria logica. Non si tratta solo di alcuni camion aggiuntivi. Riguarda la funzione che lo Stato intende assegnare al territorio in modo sostenibile.

Dietro la battaglia politica, una questione ambientale scarsamente documentata

Forse l’aspetto più preoccupante del file è la debolezza dei dati pubblici disponibili negli elementi studiati sullo stato ambientale preciso del sito. Il corpus stabilisce la sua anzianità, il suo ruolo regionale, il gran numero di località interessate e il conflitto sulla ricezione dei rifiuti di Tripoli. Tuttavia, non fornisce una serie completa di misure per stabilire con precisione lo stato attuale del suolo, delle acque sotterranee, delle emissioni o del leachate. Questa assenza dovrebbe essere segnalata piuttosto che riempita da affermazioni. Si tratta di una questione di politica pubblica. Una struttura che è stata utilizzata per più di tre decenni dovrebbe essere monitorata regolarmente, accessibile e sufficientemente dettagliata per garantire che le persone sappiano cosa è sepolto, come sono controllati i comunicati e quali azioni vengono prese quando gli standard non sono soddisfatti. Senza questa trasparenza, il dibattito diventa quasi inevitabilmente politico. Gli avversari sospettano il peggio. Le autorità sostengono che la situazione può essere gestita. In mezzo, il cittadino ha poco da valutare il rischio.

La questione è particolarmente importante in una regione in cui le risorse agricole e idriche sono direttamente rilevanti per l’economia locale. Un sito di rifiuti mal gestito può produrre sfumature visibili, come odori o incendi, ma anche più difficili da rilevare. I liquidi provenienti dalla decomposizione dei rifiuti devono essere raccolti e trattati. I gas devono essere controllati. I rifiuti non devono essere sepolti senza preparazione in condizioni che permettono la sua dispersione. Qualsiasi estensione di capacità dovrebbe quindi essere preceduta da uno studio tecnico sullo stato dell’impianto esistente. Nel caso di ricezione temporanea dei rifiuti Tripoli, il volume giornaliero aggiuntivo e il suo effetto sulla vita del sito devono essere noti anche. Queste informazioni non sono accessorie. Essi determinano se il trasferimento proposto costituisce un rischio gestibile o un modo semplice per ritardare la saturazione. La crisi di Srar dimostra che la fiducia non può più basarsi esclusivamente sulle assicurazioni politiche. Dopo 33 anni di funzionamento e diversi episodi di polemica nazionale, la regione ha bisogno di dati. Senza di loro, ogni proposta di trasferimento reagisce automaticamente al sospetto che il provvisorio diventerà permanente e che le conseguenze resteranno locali.

Tripoli e Akkar catturati nella stessa assenza di soluzione durevole

Opporre Tripoli ad Akkar sarebbe una lettura incompleta. I due territori affrontano in realtà due manifestazioni dello stesso problema. Tripoli raggiunge il limite della capacità del suo sistema. Akkar protegge un’installazione su cui dipende già. Uno sta cercando una soluzione immediata. L’altro rifiuta di diventare questa soluzione. Né ha, nel futuro immediato, un’architettura alternativa sufficientemente pronta ad eliminare il conflitto. Il governo e il Ministero dell’Ambiente stanno lavorando su soluzioni che richiedono almeno sei mesi per l’attuazione. Questo ritardo spiega la ricerca di una disposizione transitoria, ma mostra anche il backlog. Infrastrutture per sostituire o integrare un sito saturo dovrebbe idealmente essere pronto prima che raggiunga il suo limite. Quando il programma inizia dopo la saturazione, le autorità sono ordinate per gestire un periodo intermedio sotto pressione.

Questo periodo è il più pericoloso. Quando i rifiuti non possono più essere smaltiti di norma, i depositi selvatici aumentano. I comuni possono essere tentati di trovare le proprie soluzioni. I rifiuti possono essere bruciati o depositati su terreni inadatti. La crisi sanitaria e ambientale si diffonde invece di rimanere concentrata in una struttura controllata. La sfida del governo è quella di gestire l’emergenza senza trasformare Srar in una soluzione predefinita permanente. Ciò significa annunciare un calendario chiaro per l’infrastruttura di Tripoli e rendere verificabile il calendario. Un impegno di sei mesi è di valore solo se il lavoro per quei sei mesi è identificato, finanziato e monitorato. In caso contrario, la scadenza diventa una semplice unità di contrattazione politica. L’Akkar ha proprio motivi storici per dubitare delle soluzioni intermedie. Per convincere i funzionari locali della cooperazione temporanea, lo Stato dovrebbe essere in grado di dimostrare che l’alternativa sarà effettivamente pronta alla data prevista. Altrimenti il rifiuto di Srar rimarrà la migliore garanzia disponibile per la regione per evitare l’estensione indefinita.

Il ruolo dei comuni nel cuore di un sistema finanziariamente fragile

La presenza di circa 160 località nel sistema Srar solleva anche il problema della governance. La gestione dei rifiuti si basa in parte sui comuni e sui loro raggruppamenti, mentre le loro risorse sono molto irregolari. Alcuni possono organizzare la collezione regolare. Altri sono più dipendenti da soluzioni comuni. Il costo di carburante, camion, manutenzione e personale pesa pesantemente sui bilanci locali. La crisi economica ha ulteriormente ridotto i loro margini. Una politica che richiede una raccolta più ordinata e separata deve quindi essere accompagnata da finanziamenti e attrezzature. È facile chiedere ai comuni di ridurre i volumi inviati al sito finale. È molto più difficile farlo quando non hanno un centro di smistamento, una rete di compostaggio o contratti stabili per materiali riciclabili.

Srar potrebbe essere posto proprio in una strategia regionale piuttosto che trattata come una discarica. Akkar ha bisogno di una catena di gestione in cui la quantità per lo stoccaggio finale è gradualmente diminuita. I rifiuti organici rappresentano una percentuale significativa di rifiuti domestici e possono, se adeguatamente separati, essere trattati diversi dalle discariche. I materiali riciclabili possono anche essere estratti a monte. Ma questi meccanismi richiedono un mercato, strutture e raccolta organizzata. Non possono essere creati solo da una campagna di sensibilizzazione. Lo stato e i comuni devono determinare chi finanzia l’attrezzatura, che acquista il materiale recuperato e come le famiglie partecipano alla selezione. Il fallimento di molte politiche di rifiuti proviene proprio dalla concentrazione sull’ultimo collegamento. Finché il camion continua a portare una miscela di rifiuti organici, plastici, carta e altri al sito finale, la capacità è rapidamente riempita. Una vera riforma del sistema Akkar dovrebbe quindi misurare il suo successo non in termini di numero di tonnellate trasportate a Srar, ma in termini di numero di tonnellate che non devono più essere sepolte lì.

Sei mesi per evitare di riprodurre 30 anni di gestione delle emergenze

La proposta di accettare temporaneamente i rifiuti di Tripoli per sei mesi può finalmente essere letta come un avvertimento. Mostra cosa succede quando le soluzioni permanenti non sono pronte quando diventano indispensabili. Il governo deve risolvere un’emergenza immediata. Akkar vuole impedire a un’emergenza esterna di compromettere la propria capacità. Entrambe le posizioni sono comprensibili. Ciò che manca è un sistema in grado di renderli compatibili. Questo dovrebbe essere basato su tre elementi: una soluzione transitoria strettamente limitata e controllata, un calendario pubblico per nuove infrastrutture e una trasformazione del sistema Akkar per ridurre i volumi che arrivano a Srar. Senza queste tre condizioni, il conflitto si ripeterà.

La crisi attuale ha anche una dimensione nazionale. Srar ricorda che nessuna regione può diventare indefinitamente il ricettacolo dei rifiuti degli altri. Ma ricorda anche che nessuna grande città può aspettare fino alla saturazione della sua installazione prima di preparare la fase successiva. Il problema dei rifiuti non scompare mai. Esso cambia solo quando la politica pubblica fallisce. Dopo più di trentatré anni di funzionamento, Srar arriva in un momento in cui la sua vocazione deve essere chiarita. Dovrebbe continuare a servire solo l’Akkar? Può partecipare a un sistema regionale più ampio? In quali condizioni ambientali e finanziarie? E soprattutto, quanto spreco può ancora ricevere senza compromettere il suo futuro? Finché queste risposte non sono pubbliche e misurabili, ogni camion dall’esterno rimarrà un simbolo politico. Dietro la crisi di Tripoli e la resistenza di Akkar è quindi una domanda molto più semplice: dopo decenni di soluzioni temporanee, il Libano è finalmente in grado di pianificare ciò che farà con i suoi rifiuti prima che il prossimo sito sia pieno?

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