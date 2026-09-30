Ricostruzione senza intermediari: il Sud potrebbe diventare il laboratorio di un nuovo stato libanese

- Advertisement -

26

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una ricostruzione che cerca di cambiare le regole del gioco

La ricostruzione del Libano non sarebbe più concepita solo come un’operazione per riparare case, strade e infrastrutture distrutte dalla guerra. Nel progetto presentato dai documenti studiati, sarebbe diventato lo strumento per una trasformazione molto più profonda del funzionamento dello Stato. L’idea centrale è quella di creare una struttura libanese per gestire una parte significativa dei fondi, di imporre una tracciabilità digitale delle spese e di pagare determinati aiuti direttamente ai beneficiari. Il sud e la periferia meridionale di Beirut, tra i territori più colpiti, sarebbero date priorità. Ma il programma sarebbe di portata nazionale. Dietro la ricostruzione appare così un obiettivo istituzionale: ridurre il ruolo degli intermediari politici nella distribuzione del denaro pubblico e internazionale, quindi trasferire gradualmente questi nuovi metodi alle amministrazioni ordinarie.

Il meccanismo descritto è particolarmente ambizioso. Si basa su una struttura chiamata autorità di ricostruzione dello Stato libanese, che dovrebbe essere stabilita dalla legge e guidata dal libanese. Tuttavia, avrebbe il controllo internazionale e avrebbe lavorato sotto la supervisione dei donatori. Questa combinazione cerca di risolvere un’antica contraddizione. I partner stranieri vogliono garanzie sull’uso dei loro fondi. Ma l’amministrazione esterna diretta sarebbe politicamente difficile da accettare e potrebbe essere vista come una forma di tutela. Il progetto cerca quindi di tracciare una linea intermedia: leadership libanese, base giuridica libanese, ma audit e trasparenza che coinvolgono attori internazionali.

Ma il vero cambiamento sta nella circolazione dei soldi. Il sistema proposto limiterebbe il passaggio dei finanziamenti attraverso reti politiche e amministrative tradizionali. I pagamenti potrebbero raggiungere i destinatari direttamente. Gli appalti pubblici sarebbero pubblicati su una piattaforma digitale. Ogni dollaro dovrebbe essere rintracciato. L’identità dei beneficiari potrebbe essere verificata. Saranno inoltre previsti meccanismi di disputa. La tecnologia non sarebbe quindi un semplice strumento amministrativo. Sarebbe diventato uno dei mezzi utilizzati per cambiare le relazioni tra stato, partiti e cittadini.

Quaranta miliardi di dollari, ma non solo per edifici distrutti

L’importo di 40 miliardi di dollari di cui al progetto non è una semplice stima dei danni causati dalla guerra. Viene presentata come una busta strategica molto più grande. Dovrebbe finanziare la ricostruzione passata e attuale, rafforzare l’esercito, la stabilizzazione finanziaria legata ai depositanti, la trasformazione digitale, la riabilitazione comunale e la ricostruzione istituzionale.

Questa precisione è essenziale. Parlare di un fondo di 40 miliardi di dollari dedicato solo alla distruzione materiale darebbe un quadro errato del progetto. L’ambizione è di finanziare simultaneamente diversi pilastri di una nuova architettura statale.

Questo approccio si basa sul ragionamento politico. Ricostruire edifici senza istituzioni di ricostruzione, secondo la logica del progetto, duplicare le precedenti debolezze. Allo stesso modo, rafforzare l’esercito senza fornire servizi pubblici al popolo del Sud lascerebbe intatte le dipendenze sociali che si sono sviluppate intorno ad altri attori. Infine, la riforma delle banche senza cambiare i meccanismi di spesa pubblica non sarebbe sufficiente a ripristinare la fiducia.

I vari componenti sono quindi volontariamente collegati. La ricostruzione fisica deve produrre una presenza statale. La presenza dello Stato deve creare fiducia. La fiducia deve incoraggiare il ritorno delle attività economiche alle istituzioni. E questa standardizzazione deve ridurre gradualmente la capacità delle organizzazioni politiche di svolgere funzioni che dovrebbero essere la responsabilità delle autorità pubbliche.

È proprio questa articolazione che rende il progetto molto più politico di un classico programma di aiuti internazionali.

I primi successi previsti in 90 giorni

Il programma prevede una notevole enfasi sulla velocità. I primi progetti di ricostruzione nel sud dovrebbero essere visibili entro 90 giorni dall’inizio del programma. Questa scadenza non è solo tecnica. Sta rispondendo a una strategia.

I progettisti ritengono che la fiducia pubblica non possa essere raggiunta attraverso dichiarazioni. Si deve dimostrare rapidamente che lo Stato è in grado di riparare una strada, ricostruire le attrezzature pubbliche, pagare la compensazione o ripristinare un servizio senza aspettare per anni.

La prima fase coprirebbe 12 mesi. Esso comprenderebbe il consolidamento del cessate il fuoco, l’istituzione legale dell’autorità di ricostruzione, i primi progetti di costruzione nel sud, la distribuzione dell’esercito in aree colpite da un ritiro israeliano, il lancio di audit finanziari e l’apertura di una piattaforma digitale per monitorare le spese di ricostruzione.

I programmi di emergenza e di ritorno dovrebbero anche iniziare durante questo periodo. La ricostruzione comunale sarebbe effettuata in parallelo. Alla fine del primo anno, il cambiamento dovrebbe essere sufficientemente visibile che la popolazione può misurare una differenza concreta.

Il progetto rende così la velocità uno strumento politico. Ogni progetto completato deve rafforzare la credibilità dello Stato. Al contrario, qualsiasi ritardo può rafforzare l’idea che le istituzioni ufficiali non siano in grado di soddisfare le esigenze.

Una piattaforma digitale per tracciare ogni dollaro

Il pilastro più innovativo del programma è la digitalizzazione obbligatoria della gestione dei fondi. Il principio è riassunto da una semplice formula: nessun denaro senza trasparenza digitale.

Ogni spesa dovrebbe essere monitorata. Ogni beneficiario deve essere identificato. I mercati dovrebbero apparire su una piattaforma accessibile. I dati relativi ai progetti finanziati sarebbero resi pubblici. La logica è quella di ridurre al minimo le aree opache in cui si possono sviluppare favoritismi, dirottamenti o clientela.

La posta in gioco va oltre la lotta tradizionale contro la corruzione. Il sistema mira anche a ridurre il ruolo dell’intermediario. Nel funzionamento tradizionale di molti programmi sociali o locali, il cittadino spesso dipende da un’amministrazione, una eletta, un partito o una personalità in grado di accelerare un file. Il nuovo modello cercherà di stabilire un rapporto più diretto tra l’istituzione e il destinatario.

Una famiglia la cui abitazione è stata distrutta può quindi essere registrata in un database verificabile. Il suo diritto al risarcimento sarebbe determinato secondo criteri definiti. Il pagamento può quindi essere effettuato direttamente senza passare attraverso una struttura partigiana.

Lo stesso principio potrebbe applicarsi agli appaltatori. Si registrano bandi di gara, contratti e pagamenti. Sarebbe più facile sapere quale azienda aveva ottenuto un contratto, per quale importo e per quale scopo.

Il progetto ovviamente non garantisce la scomparsa della corruzione. Una piattaforma digitale può essere manipolata se i dati iniziali sono falsi o se i controlli sono deboli. Ma altera le possibilità di verifica e crea tracce che non esistono in un sistema in gran parte basato su decisioni opache.

Un’autorità libanese, ma sotto sorveglianza internazionale

La governance della nuova struttura è una delle questioni più sensibili. Il suo consiglio di amministrazione sarebbe nominato dal presidente della Repubblica e dal presidente del Consiglio, con la partecipazione di un gruppo di donatori internazionali. Nessuna parte o dipartimento avrebbe l’autorità di nomina.

Una commissione di audit indipendente comprenderebbe anche una partecipazione internazionale periodica. Le decisioni di erogazione sarebbero prese dall’autorità e non direttamente dai ministeri settoriali. Le relazioni saranno trasmesse simultaneamente al governo del Libano e al meccanismo di vigilanza internazionale.

L’obiettivo è chiaro: impedire a un ministero controllato da una forza politica di decidere da solo sull’assegnazione di miliardi di dollari.

Ma questa organizzazione apre una grande questione istituzionale. Fino a che punto una struttura speciale può assumere funzioni normalmente eseguite dai ministeri senza ulteriormente indebolire l’amministrazione pubblica?

Il progetto tenta di affrontare questa obiezione presentando l’autorità come meccanismo transitorio. In definitiva, le sue funzioni dovrebbero essere trasferite alle istituzioni nazionali permanenti. Sarebbe quindi un laboratorio per installare nuove regole prima di essere incorporati nello Stato.

Il successo dipenderà proprio da questa transizione. Se l’autorità diventa più potente dei ministeri, potrebbe creare uno stato parallelo in nome della ricostruzione dello stato. Se, al contrario, trasferisce gradualmente i suoi metodi alle amministrazioni, potrebbe contribuire alla loro modernizzazione.

Il sud e il sud sottosuolo in prima linea

Il programma ha una priorità geografica e sociale. Le persone che hanno sofferto la più grande distruzione devono essere i primi beneficiari. Il Sud occupa quindi un posto centrale, proprio come la periferia meridionale di Beirut.

Questa priorità potrebbe essere politicamente sensibile in un paese in cui la distribuzione delle risorse viene regolarmente interpretata attraverso i bilanci comunitari. I documenti chiariscono che non dovrebbe essere considerato come un vantaggio religioso. Sarebbe giustificato dall’entità del danno e dal ruolo del Sud nel regime di sicurezza previsto.

Il messaggio politico ricercato è anche esplicito: il ritorno dello Stato al Sud non dovrebbe essere presentato come punizione per le persone che hanno sostenuto Hezbollah. Essa deve assumere la forma di ricostruzione e di miglioramento concreto delle loro condizioni di vita.

Questa distinzione è fondamentale. Una strategia che combina la costruzione dello stato con una sanzione collettiva contro una comunità potrebbe avere l’effetto opposto. Potenzierebbe la solidarietà difensiva esistente e le reti politiche.

Il programma mira quindi a dissociare la popolazione dalla struttura militare senza opporsi allo Stato alla popolazione. I residenti devono essere in grado di vedere che ottengono alloggi, infrastrutture e servizi indipendentemente dalla loro posizione politica.

La battaglia centrale: chi distribuirà aiuto?

È qui che la fusione tra la ricostruzione digitale e la lotta contro la clientela ha senso. In Libano, la distribuzione degli aiuti non è mai completamente neutrale quando si tratta di un intermediario politico. Una persona che facilita l’accesso al risarcimento, finanzia una riparazione o trova una soluzione amministrativa può trasformare un servizio in una relazione di lealtà.

Il sistema previsto mira a rimuovere parte di questa meccanica. Se l’aiuto viene direttamente al beneficiario secondo criteri pubblici, l’intermediario perde parte del suo potere.

Questa trasformazione non riguarda solo Hezbollah. I documenti anticipano la resistenza di altri attori politici tradizionali. Le reti di sponsorizzazione esistono in diverse regioni e comunità. I funzionari possono considerare che un’amministrazione digitale centralizzata minaccia la loro capacità di intervenire nella distribuzione delle risorse.

Il settore bancario potrebbe anche resistere a certi aspetti del programma, compresi quelli relativi alla distribuzione delle perdite e ai depositanti. Gli interessi minacciati dalla riforma sono quindi molteplici.

Ridurre il dibattito in un confronto tra lo stato e Hezbollah sarebbe insufficiente. Il progetto pone potenzialmente in discussione un modo molto più ampio di gestione della politica libanese.

Il caso particolare di Nabih Berri nei documenti studiati

I documenti prevedono anche la possibile opposizione da parte del presidente della Camera Nabih Berri. Questa ipotesi deve essere presentata con cautela: è un’anticipazione contenuta nel progetto in esame, non una prova di un’opposizione effettivamente annunciata dall’interessato.

La logica attribuita ai progettisti è che la nuova architettura potrebbe ridurre il ruolo degli intermediari tradizionali nel rappresentare e distribuire risorse all’interno della comunità Shia. Una ricostruzione gestita direttamente da un’autorità nazionale e controllata numericamente cambierebbe i soliti canali di mediazione politica.

Il documento si riferisce anche all’uso di meccanismi costituzionali per impedire a un attore di avere un diritto di blocco da solo. Ancora una volta, questo è uno scenario di lavoro attribuito agli autori del progetto, non una decisione istituzionale già presa.

Questa dimensione mostra tuttavia fino a che punto la riflessione va. La ricostruzione non è solo un mezzo per sostituire i servizi Hezbollah. Potrebbe cambiare tutte le relazioni tra cittadini, rappresentanti eletti, partiti e amministrazione.

Hezbollah ha affrontato la concorrenza dei servizi

La dimensione più strategica riguarda Hezbollah. Il progetto parte dall’osservazione che il suo rapporto con una parte della sua base non si basa esclusivamente su armi o ideologia. Si basa anche su una rete di servizi, supporto, protezione e intermediazione.

In questa lettura, chiedere brutalmente alla popolazione di rompere con il partito sarebbe inefficace. Un’alternativa credibile dovrebbe essere prima offerta.

La ricostruzione diventa così una forma di competizione istituzionale. Se lo stato ricostruisce una casa, finanzia un comune, paga direttamente gli aiuti e garantisce la sicurezza, occupa uno spazio fino ad allora pieno di altre strutture.

I documenti considerano la velocità come essenziale. Un’amministrazione che promette per due anni senza un cantiere avrebbe perso la battaglia prima che iniziasse. Al contrario, una casa ricostruita o un compenso effettivamente pagato può alterare la percezione del ruolo dello Stato.

Questa strategia non garantisce un cambiamento nell’orientamento politico della popolazione. I documenti a volte suggeriscono una progressiva evoluzione della lealtà, ma non vi sono prove meccaniche che un miglioramento dei servizi porterebbe a cambiamenti elettorali o ideologici. Una popolazione può beneficiare dei servizi pubblici pur mantenendo le sue convinzioni politiche.

Ciò che il programma può cambiare più sicuramente è dipendenza funzionale. Un cittadino che può ottenere i suoi diritti direttamente dallo Stato ha bisogno di meno intermediari, indipendentemente dalla sua opinione politica.

Il rischio di ricostruzione visto come strumento di lotta politica

Tuttavia, c’è una contraddizione in questa strategia. Più documenti spiegano che la ricostruzione deve ridurre la dipendenza da Hezbollah, più il partito può presentare il programma come un’operazione politica diretta contro di esso.

Questa percezione potrebbe complicare l’accettazione locale dello schema. Una famiglia la cui casa è distrutta vuole un risarcimento. Ma se l’aiuto viene presentato pubblicamente come strumento per trasformare il suo ambiente politico, può creare diffidenza.

La comunicazione diventa quindi tanto importante quanto l’architettura finanziaria. Il programma deve essere presentato come una ricostruzione delle regioni più colpite e un ripristino dei servizi pubblici, piuttosto che un tentativo di ottenere la lealtà.

I documenti stessi sottolineano questa sfumatura. Si consiglia di evitare un linguaggio di annunciare la distruzione della base sociale di Hezbollah. Favoriscono un discorso incentrato sulla ricostruzione dello stato e sull’assistenza alle comunità che hanno sofferto di più.

La differenza non è solo retorica. Essa determinerà come il programma sarà ricevuto nel sud.

Una trasformazione che potrebbe andare oltre la ricostruzione

Se il modello funziona, il suo impatto potrebbe eventualmente superare le regioni distrutte. La piattaforma digitale, l’offerta trasparente, i pagamenti diretti e i meccanismi di verifica potrebbero essere estesi ad altre giurisdizioni.

Il progetto prevede che, dopo la fase di consolidamento, tra il secondo e il quinto anno, le funzioni dell’autorità speciale verranno gradualmente trasferite alle strutture nazionali permanenti.

Il Sud sarebbe poi diventato un terreno di prova per una riforma molto più ampia dello stato. Una procedura creata per compensare una casa distrutta potrebbe quindi ispirare un meccanismo di assistenza sociale nazionale. Una piattaforma per i mercati di ricostruzione potrebbe essere utilizzata per altri appalti pubblici. Una base per la verifica dei beneficiari potrebbe essere integrata in una più generale amministrazione digitale.

Questo sviluppo, tuttavia, rimane condizionato a una questione fondamentale: le istituzioni politiche accetteranno davvero di trasferire il potere di distribuire le risorse a meccanismi automatici e trasparenti?

Perché dietro i miliardi, gli edifici e le piattaforme è la vera posta in gioco del programma. La ricostruzione proposta non riguarda solo quanto denaro sarà speso. Esso mira a determinarechi avrà il potere di distribuirloQuesto è proprio quello che potrebbe rendere il Sud non solo il principale progetto materiale post-bellico in Libano, ma anche il terreno per il confronto più profondo tra due modelli dello Stato: quello in cui il cittadino ottiene un servizio attraverso una rete politica, e quello in cui si suppone di ottenerlo direttamente perché possiede il diritto.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews