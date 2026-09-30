Arabia Saudita-Israele: E se la normalizzazione fosse già avvenuta?

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L’incidente a bordo del volo Flydubai tra Dubai e Tel-Aviv potrebbe essere solo un evento piuttosto spettacolare. Un problema scoppiato a bordo, il codice 7500 che indica un possibile intervento illecito è stato rilasciato, Israele ha immediatamente tolto aerei da combattimento e alla fine è atterrato a Tabuk, Arabia Saudita, con una grande maggioranza di passeggeri israeliani a bordo. Ma è proprio la banalità con cui la situazione è stata finalmente gestita che merita di essere fermata. Per alcune ore, un paese che non riconosce ufficialmente Israele ha accolto un aereo che è andato a Tel Aviv, si è preso cura dei suoi passeggeri israeliani e ha partecipato alla risoluzione di una crisi che è stata seguita direttamente dalle autorità israeliane.

Preso separatamente, ciascuno di questi elementi può perfettamente spiegare. Un aereo in difficoltà deve essere in grado di atterrare. I passeggeri devono essere protetti indipendentemente dalla loro nazionalità. Israele ha dovuto reagire quando un aereo che trasportava i suoi cittadini ha emesso un segnale che potrebbe corrispondere a un dirottamento. L’Arabia Saudita doveva gestire ciò che stava accadendo nel suo spazio aereo. Nulla di tutto ciò dimostra l’esistenza di un accordo segreto tra Riyadh e Israele. Ma l’accumulo di questi elementi solleva una domanda molto più interessante: cosa succede se la normalizzazione di cui stiamo parlando da anni era già iniziata in pratica, mentre solo la sua formalizzazione è rimasta bloccata?

La domanda merita di essere posta di più perché l’episodio non inizia a Tabuk. Non appena il codice 7500 è stato rilasciato, Israele ha decollato gli aerei da combattimento per incontrare il Boeing Flydubai. A quel tempo, i piloti israeliani ovviamente non sapevano come sarebbe finita l’incidente. L’aereo si stava finalmente dirigendo verso l’Arabia Saudita. I combattenti israeliani, a nostra conoscenza, non entrarono nello spazio aereo saudita, e sarebbe falso dire diversamente. Ma cosa sarebbe successo se la situazione a bordo fosse rimasta incontrollata mentre il Boeing attraversava il confine?

Questo è probabilmente uno dei problemi più interessanti in questo caso. I combattenti israeliani avrebbero interrotto la loro missione al confine saudita mentre un aereo che potrebbe essere stato dirottato e portato più di un centinaio di israeliani continuava la sua rotta? I sauditi avrebbero preso il sopravvento immediatamente? Sarebbe stata rilasciata un’autorizzazione eccezionale? Gli americani avrebbero coordinato? È perfettamente possibile che esistano procedure per questo tipo di situazione senza che il pubblico sappia i dettagli. E se esistono, possono dire di più sui rapporti reali tra gli Stati della regione rispetto ai comunicati diplomatici.

Perché questa non è la prima volta che si pone la domanda. Durante gli scontri con l’Iran, le stesse domande erano già sorti sulle traiettorie degli aerei israeliani, le informazioni fornite dai radar americani e arabi, i sistemi di difesa aerea e i meccanismi per impedire che un aereo israeliano venga preso di mira da un paese che, ufficialmente, non è il suo alleato. Certo, alcune di queste informazioni rimangono segrete, e molte delle affermazioni che circolano sui corridoi aerei utilizzati da Israele non sono mai state dimostrate. Ma ci sono stati molti segreti di Polichinelle nella regione: Stati che non si riconoscono ufficialmente possono perfettamente condividere certi interessi e soprattutto devono sapere cosa fa l’altro quando missili, droni o aerei da combattimento attraversano la regione.

L’Iran era probabilmente il principale acceleratore di questo discreto riavvicinamento. Per anni, Israele e diverse monarchie del Golfo hanno guardato con preoccupazione lo sviluppo delle capacità balistiche iraniana, il suo programma nucleare e l’estensione della sua influenza regionale. I loro interessi non erano identici e non lo sono ancora. L’Arabia Saudita ha anche ripristinato le sue relazioni diplomatiche con Teheran e ora cerca di evitare un confronto che possa minacciare direttamente le sue infrastrutture e lo sviluppo economico. Ma l’esistenza di differenze non cancella gli anni durante i quali israeliani e sauditi consideravano parte delle stesse minacce con le stesse preoccupazioni.

A questo si aggiunge il ruolo degli Stati Uniti. Washington è sia il principale alleato militare di Israele che un partner di sicurezza essenziale per l’Arabia Saudita. Nella regione, gli americani hanno capacità di sorveglianza, basi, radar e funzionalità di comando che rendono sempre più teorica che tutti possano operare in un sistema completamente separato. Non è neppure necessario che un ufficiale israeliano chiami un ufficiale saudita direttamente per fare una forma di coordinamento esista. Se le informazioni tornano a un sistema americano prima di essere ridistribuita ai vari partner, il risultato operativo può essere sostanzialmente lo stesso senza che sia il governo debba parlare pubblicamente della cooperazione.

Qui è dove l’incidente di Flydubai diventa rivelatore. Un aereo dagli Emirati ad Israele affronta un problema serio. Israele toglie i suoi cacciatori. L’aereo si dirige verso l’Arabia Saudita. I sauditi hanno accolto favorevolmente i suoi passeggeri israeliani e la crisi è stata finalmente gestita senza incidenti tra i paesi che non hanno nemmeno relazioni diplomatiche su carta. Questo ovviamente non sembra un’alleanza. Ma non sembra neanche due stati totalmente stranieri.

La continuazione è ancora più interessante perché mostra esattamente dove si trova il confine. Una volta conclusa l’emergenza, Israele avrebbe voluto inviare aerei militari per recuperare i suoi cittadini a Tabuk. Riyadh ha rifiutato. I passeggeri dovevano quindi partire con altri mezzi, in particolare con Flydubai. La decisione saudita non è contraddittoria con quanto sopra. Al contrario, ci permette di capire la logica di Riyadh. Accogliere un aereo civile in difficoltà e garantire la sicurezza dei suoi passeggeri può essere presentata come un obbligo normale. Vedere gli aerei militari israeliani che atterrano sul suolo saudita avrebbe prodotto un’immagine molto più politicamente difficile.

Potremmo toccare qui sul confine reale dell’attuale relazione israeliana-saudi. Qualsiasi cosa necessaria, discreta, tecnica o giustificabile da un’emergenza può diventare possibile. Ciò che trasformerebbe questa cooperazione in un simbolo pubblico rimane proibito. I sauditi possono ospitare più di cento israeliani a Tabuk, ma non vogliono una fotografia di un aereo militare israeliano su una pista saudita. La differenza sembra poco operativamente. Politicamente, è immenso.

Questo ci porta a chiederci quale sia ancora il significato esatto della parola « standardizzazione ». Se si parla di ambasciate, ambasciatori, visite ufficiali e riconoscimento diplomatico, ovviamente non ha avuto luogo. L’Arabia Saudita continua a condizionare formalmente l’istituzione di relazioni con Israele per il progresso della questione palestinese. Ma se la normalizzazione significa che un paese accetta gradualmente l’esistenza dell’altro nel suo ambiente strategico, può comunicare con esso direttamente o indirettamente quando una crisi impone e può gestire situazioni comuni senza immediatamente causare un incidente, allora il processo sembra molto più avanzato.

Questo può essere il modo in cui la standardizzazione realmente avviene. Spesso si immagina un futuro e uno dopo: due paesi sarebbero nemici fino al giorno in cui i loro leader firmano un accordo di fronte alle telecamere. In realtà, le cose possono essere molto più progressiste. I contatti segreti appaiono prima, poi gli interessi convergono, gli intermediari trasmettono messaggi, i militari imparano a non disturbare, alcune informazioni circolano e situazioni precedentemente impossibili diventano gradualmente banali. Quando arriva l’accordo ufficiale, a volte crea solo una parte del rapporto. Rende principalmente pubblico un’evoluzione che ha avuto inizio diversi anni prima.

Tuttavia, l’Arabia Saudita rimane in una posizione particolare. Non sono né gli Emirati Arabi Uniti né il Bahrain. Il regno ospita la Mecca e la Medina e mantiene un notevole peso nel mondo musulmano. Una normalizzazione con Israele avrebbe quindi un significato politico e simbolico molto maggiore di quelli già raggiunti sotto gli Accordi di Abramo. Inoltre, la questione palestinese rimane un ostacolo che Riyadh non può semplicemente rimuovere, soprattutto dopo le guerre che hanno interrotto la regione.

Forse è proprio per questo che una relazione non ufficiale può soddisfare tutti, almeno temporaneamente. Israele beneficia di un ambiente regionale in cui l’Arabia Saudita non è più necessariamente ostile a ciascuna delle sue azioni e dove gli interessi possono convergere. Riyadh mantiene la sua libertà politica, mantiene la sua posizione sulla Palestina ed evita il costo simbolico del riconoscimento ufficiale. Washington, da parte sua, può continuare a costruire un’architettura di sicurezza regionale senza aspettare che tutte le controversie diplomatiche vengano risolte.

L’incidente di Tabuk, tuttavia, introduce un ulteriore elemento in questa relazione: l’Arabia Saudita ha obiettivamente appena servito Israele. La portata del gesto non deve essere esagerata. Riyadh ha fatto ciò che uno Stato responsabile ha dovuto affrontare un aereo in difficoltà e non vi era alcuna prova che qualsiasi considerazione fosse stata richiesta. Ma le relazioni tra Stati si basano anche su un ricordo di crisi e di comportamento quando la situazione diventa difficile.

Più di cento israeliani si sono ritrovati in Arabia Saudita in circostanze potenzialmente pericolose. Sono stati accolti e protetti. Israele lo sa. I funzionari sauditi sanno che Israele lo sa. Questo tipo di precedente non crea alcun obbligo legale, ma può un giorno entrare in una discussione molto più ampia, soprattutto quando Riyadh cerca di ottenere qualcosa su Gaza, la questione palestinese, Gerusalemme, progetti di annessione o un altro problema regionale.

La questione quindi non è se Mohammed bin Salmane presenterà domani una fattura a Benjamin Netanyahu, ad esempio con concessioni a un futuro Stato palestinese. Le relazioni internazionali raramente funzionano in modo semplicistico. Piuttosto, si tratta di sapere se l’Arabia Saudita ha aggiunto un elemento a questo capitale politico informale, che poi permette a uno Stato di ricordare a un altro che ha agito responsabilmente quando i suoi interessi o i suoi cittadini erano direttamente interessati.

Il caso potrebbe anche lasciare una traccia nell’opinione israeliana. La standardizzazione con l’Arabia Saudita è generalmente presentata in Israele come un grande progetto geopolitico che combina Washington, salvaguardie americane, sicurezza regionale e la questione palestinese. Questa volta, ha preso una forma molto più concreta. Per le famiglie dei passeggeri, l’Arabia Saudita non era più un concetto diplomatico: era il paese in cui i loro aerei avevano trovato rifugio e dove i loro parenti erano stati presi cura.

Certo, non dobbiamo trarre conclusioni eccessive. Un atterraggio di emergenza non fa un’alleanza e poche ore di cooperazione imposte dalle circostanze non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una normalizzazione segreta. Ma l’incidente richiede almeno uno sguardo diverso al problema.

Per anni, è stato chiesto quando l’Arabia Saudita normalizzerà i suoi rapporti con Israele. Forse la domanda è sbagliata. Dobbiamo anche chiederci quale parte di questa normalizzazione ha già avuto luogo senza un’ambasciata, senza un trattato e soprattutto senza una fotografia ufficiale.

Tabuk potrebbe averci dato una panoramica. Non quello di un’alleanza nascosta che sarebbe già pienamente costituita, ma quello di un Medio Oriente dove le relazioni reali hanno cominciato a superare le relazioni ufficiali. Finché tutto questo rimane discreto, tecnico o imposto dalle circostanze, tutti possono continuare a difendere pubblicamente la loro posizione. Quando il simbolo diventa troppo visibile, come avrebbe potuto essere l’atterraggio di aerei militari israeliani in Arabia Saudita, Riyadh chiude la porta.

È questo confine interessante. E l’incidente di Flydubai ebbe il merito, per qualche ora, di renderlo visibile.

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